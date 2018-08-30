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|Отсутствие этикета у работодателя
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Здравствуйте!
Город Москва, Центральный офис. Я, работая в другом банке, прохожу собеседование в Меткомбанке. Устраивалась в ОПЕРУ. В целом обстановка благоприятная, доброжелательные сотрудники отдела по работе с персоналом. В самом отделении банка тоже очень понравилось. Прошла удачно все этапы собеседования, и тут началось.
После заполнения анкеты на проверку в службу безопасности на следующий день в моем отделении банка (где я продолжала работать), поступил звонок. О том, что я собираюсь "свалить", как сказал звонивший сотрудник СБ, узнали все - начальник всего московского филиала, отдел кадров, ну и соответственно весь мой ДО. По телефону им сообщили , что ваша "мое ФИО" ищет работу, спросили про меня в общем, и так же сообщили, что уже через пару дней ей (мне) скажут положительное решение, так что пусть "пакует чемоданы".
Придя на работу, я была в полном шоке. Мне уже и рабочее место освободили, и уже сотрудника на мое место начали искать... Во общем-то не очень приятно...
Итог, прокормив меня завтраками, Меткомбанк после разглашения информации через три недели отказал мне в трудоустройстве. Мне стоило больших усилий упросить своего нынешнего работодателя замять эту историю, и оставить меня на работе.
Меткомбанк , скажите это корректно звонить мне на работу, всем рассказывать ,что я в поисках работы, а затем, спустя три недели, давать мне отказ? Такое у меня произошло впервые, а я, поверьте, не в первый раз проходила СБ. Очень хочется получить комментарий банка, а лучше комментарий звонящего.
P.S. Пользователи портала, скажите сталкивались ли вы с подобным?
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1
ulitka-zla2013 • несостоявшийся сотрудник
19.03.2013 17:39
|Будьте осторожны!
|отрицательный голос не засчитан
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Доброго времени суток!
Работаю в банковской сфере с 2005 года, есть опыт работы в небольших российских банках и в крупных иностранных, в общем сравнить есть с чем. Разместили свое резюме, позвонила очень любезная сотрудница Меткомбанка, пригласила на собеседование с будущим непосредственны руководителем. По договоренности приехала в единственный офис в СПб, пообщалась. Снова любезный молодой человек, начальник отдела, в который я планировала устроиться работать, провел собеседование. Впечатление от встречи, все понравилось, и я им, и они мне. Перезвонили, сказали, что выбрали меня из всех кандидатов, просили заполнить анкету, одну, другую, третью, психологический тест из 200 вопросов, анкету для СБ, и вот итог, я все прошла, меня берут!
Договорились так, я увольняюсь с работы, обговорили примерную дату выхода на работу к ним, ок, все серьезно. Сотрудники Меткомбанка пишут мне официальный оффер-предложение о приеме на работу со всеми подробностями, надо отдать должное этому банку, чем "заманили" - это абсолютно реальной цифре по зп. Не безгранично много, но и не мало, планы выполняемы, условия работы хорошие, соц. пакет, отдельный кабинет... В итоге, любезная сотрудница отдела кадров Галина Л. В течении двух недель высылает мне тот самый долгожданный оффер и в каждом письме и телефонном разговоре ожидает моего скорейшего выхода на работу к ним, сообщает мне о том, что вакансия закрыта, на нее не будут никого другого брать, она просто закрыта и все. Банк, думал, думал, и передумал... Хочу заметить, что с начала моего знакомства с этим банком и до момента моего разочарования в нем, прошло более двух с половиной месяцев!
Такого несерьезного подхода к организации работы банка и подбору персонала я еще не встречала. Если Вас пригласят на собеседование в данный банк, держите в запасе несколько месяцев ожидания и будьте готовы к тому, что в самый последний момент, все может круто измениться! Я рада, что в моей жизни произошел такой неудачный опыт, т.к. в следующий раз к "череповецким филиалам КБ..." и всем подобным организациям, я буду проявлять троекратную бдительность и осторожность!
Учитесь на чужих ошибках, дорогие соискатели! Жалко только своего, потраченного зря времени на анкеты и собеседования!
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1
Ksenia88 • несостоявшийся сотрудник
15.11.2011 00:58
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Администратор:
На основании поступивших данных отзыв не может быть засчитан.
|Эксплуатационная станция по кадрам
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал там больше года, в рознице.
Все начиналось очень интересно и плодотворно, громкие обещания и большие перспективы.
Время все шло и шло, а з.п. как не тронулась с мертвой точки, так и все остальное тоже.
Штат по рознице большой, а отношение никакое к сотрудникам, короче говоря, банк, не банк, а просто эксплуатационная станция по кадрам!
Руководство думает только о своей выгоде, ничего не добьешься.
Гиблый банк, одним словом! Маленький банк - не значит хороший банк! Лучше идти в крупный банк, если не собираешься занимать крупных должностей.
От админа: Можете проиллюстрировать "никакое отношение к сотрудникам" фактами? Какие еще обещания, кроме повышения зп, не были выполнены?
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0
Dgimbo • бывший сотрудник
20.07.2010 15:55
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