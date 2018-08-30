Доброго времени суток!



Работаю в банковской сфере с 2005 года, есть опыт работы в небольших российских банках и в крупных иностранных, в общем сравнить есть с чем. Разместили свое резюме, позвонила очень любезная сотрудница Меткомбанка, пригласила на собеседование с будущим непосредственны руководителем. По договоренности приехала в единственный офис в СПб, пообщалась. Снова любезный молодой человек, начальник отдела, в который я планировала устроиться работать, провел собеседование. Впечатление от встречи, все понравилось, и я им, и они мне. Перезвонили, сказали, что выбрали меня из всех кандидатов, просили заполнить анкету, одну, другую, третью, психологический тест из 200 вопросов, анкету для СБ, и вот итог, я все прошла, меня берут!



Договорились так, я увольняюсь с работы, обговорили примерную дату выхода на работу к ним, ок, все серьезно. Сотрудники Меткомбанка пишут мне официальный оффер-предложение о приеме на работу со всеми подробностями, надо отдать должное этому банку, чем "заманили" - это абсолютно реальной цифре по зп. Не безгранично много, но и не мало, планы выполняемы, условия работы хорошие, соц. пакет, отдельный кабинет... В итоге, любезная сотрудница отдела кадров Галина Л. В течении двух недель высылает мне тот самый долгожданный оффер и в каждом письме и телефонном разговоре ожидает моего скорейшего выхода на работу к ним, сообщает мне о том, что вакансия закрыта, на нее не будут никого другого брать, она просто закрыта и все. Банк, думал, думал, и передумал... Хочу заметить, что с начала моего знакомства с этим банком и до момента моего разочарования в нем, прошло более двух с половиной месяцев!



Такого несерьезного подхода к организации работы банка и подбору персонала я еще не встречала. Если Вас пригласят на собеседование в данный банк, держите в запасе несколько месяцев ожидания и будьте готовы к тому, что в самый последний момент, все может круто измениться! Я рада, что в моей жизни произошел такой неудачный опыт, т.к. в следующий раз к "череповецким филиалам КБ..." и всем подобным организациям, я буду проявлять троекратную бдительность и осторожность!



Учитесь на чужих ошибках, дорогие соискатели! Жалко только своего, потраченного зря времени на анкеты и собеседования!