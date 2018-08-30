Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Был лучшего мнения о Альфа банке
|отрицательный отзыв проверяется
|Откликнулся на вакансию менеджер по работе с клиентами ,перезвонила девушка назначила собеседование все хорошо,приехал на собеседование пообщался все понравилось сотрудники проводившие собеседование нормальные ребята по сравнению с другими компания где с тобой общаються по шаблону как роботы,сказали что вечером по любому придет сообщения с положительным ответом или отрицательным,так же я предупредил что прошол собеседование в другом банки и просто жду когда пройду проверку сб и попросид точно дать ответ так как мне надо точно определиться,мне ответили да конечно,в итоге не ответа не привета ну я думаю ладно подожду день вечером позвоню сам в итоге не до кого не дозвонился понял что меня не одобрили ждал ответа от друго банка,потом через пару дней звонит девушка и говорит выбал в пользу другого кандидата но так как я произвел хорошоее впечатления меня порекомендовали на другую должность ,я опять же сьездил поговорил с руководителем сказали ждать три дня пока ждал опять не ответа не привета решил сам позвонить в итоге ответили просто сообщение на почту извините выбрали другого всего самого наилучшего итог:почему сотрудники не выполняют своих обещаний не оповещают о результатах как обещают это на собеседование,пока ждал ответа и ездил на эти собеседование потерял работу в другом банке,итог моего общения как кандидата оставил не положительное впечатление ,не советую ездить к ним на собеседование если у вас есть еще варианты останетесь без всего,а так сьездить можно был лучшего мнения о Альфе,так как я их еще и клиент думаю и банк сменить
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user2758261 • несостоявшийся сотрудник
15.02.2019 13:59
|Эпопея с выплатой декретных продолжается!
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Недавно писала отзыв о том что не могу получить выплату по БиР. В итоге выплату мне рассчитали и начислили, но с учетом максимальных выплат 2018 года. Почему-то Банк не считает нужным учитывать изменения в законодательстве в 2019 году. Хотелось бы получить комментарий, почему Банк пытается навариться на своих же сотрудниках, отработавших на Банк многие годы и почему сотрудник должен каждый раз отстаивать свои права? Рассчитано на тех кто ничего не будет делать? Хотелось бы в досудебном порядке урегулировать все вопросы с Банком.
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Alina Aseeva • сотрудник
01.02.2019 08:36
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Ответ банка:
Алина, добрый день!
Для расчета пособия по беременности и родам в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", принимается период равный двум календарным годам, предшествующим дате наступления страхового случая.
В связи с тем, что Ваш отпуск по беременности и родам начинается в 2018 году (дата начала 28.12.2018 г.) для расчета пособия принимаются доходы, полученные Вами в 2016 и 2017 годах.
Кроме того обращаем Ваше внимание, что величина выплат за каждый год расчетного периода не должна превышать предельную базу по взносам на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством того же года (ч.2, 3.2 ст.14 закона № 255-ФЗ).
Подробный расчет начисленного и выплаченного пособия готовы предоставить на Вашу личную почту по запросу в Службу поддержки сотрудников (HumanHelp@alfabank.ru).
С уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Не могу получить декретные выплаты!
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|28 декабря предоставила в Банк документы для выплаты денег по БиР. На сегодня, 30.01 до сих пор не получила выплату. Видимо сотруднику который занимается декретными сотрудниками и очент хотелось на праздники, что на мои документы она не стала оьращать внимания. После того как праздники прошли сначала Банк ссылался на некорретность документов и то, что до меня не могли дозвониться, в связи с тем что в системах банка указаны неверные телефоны (что является неправдой, все телефоны актуальны и со мной никто и не пытался связаться), потом я заполнила новый комплект документов после того как мой руководитель вышла из отпуска, новый комплект был предоставлен мной 14.01. Мой руководитель лично привез документы в бухгалтерию. Когда в последующем мой руководитель связывался было сообщено что документы поступили в бухгалтерию только 23.01. Видимо их 10 дней несли с этажа на этаж. Выплаты в течение 10 календарных дней как предусмотрено законодательством так и не произошло. Видимо Банк ждет пока я обращусь в трудовую инспекцию совместно с другими декретными сотрудниками, которым точно также осуществляли выплаты вплоть до 1,5 месяцев, для того чтобы Банк наконец навел порядок в бухгалтерии. Именно этим я и займусь в ближайшее время, раз Банку необходимы судебные процессы и проверки Трудовой инспекции для того чтобы сотрудники добросовестно выполняли свою работу.
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Alina Aseeva • сотрудник
30.01.2019 14:11
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Ответ банка:
Алина, добрый день!
Благодарим за обратную связь.
Мы понимаем, как важно своевременно получить сотруднику пособие по беременности и родам.
Пособие выплачивается из средств фонда социального страхования, который предъявляет определенные требования:
- наличие оригинала листка нетрудоспособности по беременности и родам,
- наличие заявления на отпуск по беременности и родам с подписью руководителя,
- при условии выдачи «Справки о постановке на учет на ранних сроках» так же необходимо заявление от сотрудника на выплату данного пособия.
Полный комплект ваших документов, включая заявления, поступил в кадровую службу 17 января в конце рабочего дня.
Согласно ст.15 255-ФЗ, Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами.
Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.
Пособие поступит на вашу карту 01.02.2019.
C уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Из альфы только 2 пути: Либо тебя по плану, либо тебя комплаинсу
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Пишу отзыв по работе в альфе, в банк устроился во второй раз, этим банком оказался Альфа-Банк. Устроился в конце лета, и доработал до 1 ноября, уйдя по собственному заявлению по просьбе руководителя. Но это не суть истории, о сути напишу ниже
Выбирал долго среди нового места работы.Мне уже мне ближе к 30, выбирал то место где можно построить карьеру и работать долго, не думая о завтрашнем дне, что работа куда- то пропадет тем более когда у тебя жена и дети. Выбрал Альфу, потому что один из лучших банков для клиентов и работает давно, думал почему бы и нет.
Сначала меня пригласили работать в Нагатино, но сказали что нужно 2 мес. Поработать в Триумфе и без проблем переведут, я так и поступил. сначало было собеседование в партнерский канал на Чапаевском Пер., его я проходил с руководителем мужчиной, думал что попаду к нему, поскольку как рук. он мне понравился, но потом сказали что попаду к другому руководителю, к женщине, я и подумал ничего страшного. Потом несколько раз жалел конечно…
Попал я в отдел к Анне Зотовой, чесно она мне сразу и не понравилась. Думал ну ладно, только 2 месяца и переведут в Нагатино. И спустя 2 недели понеслась…
Обучения никакого не было вообще. Как открывать Рко Кому открывать кому не открывать, ничего не было. Славу богу, что я как бы был в курсе что такое плохой и хороший клиент, поскольку до этого с этим соприкасался, но были и ребята которые этого не знали.
Каждое утро и каждый вечер у нас было только слово план и отчет, скажу так что приезжал домой часов в 20-21 только, потому что помиомо всего есть тесты по курсам которых мы не проходили и нужно было делать методом ошибок. Жена и ребенок меня вообще видеть перестали и то когда был дома постоянно был в телефоне – рабочий чат и кол-во вопросов только нарастало даже и 21-22 вечера. Про Субботу я вообще молчу. Но это все на самом деле пол беды
А беда в том, что я «не выполнял план». Из нужных 30 РКО для партнерки с учетом того, что я как новенький сотрудник без портфеля как такого партнеров должен открыть 30 рко за месяц, я открывал порядка 3-6, и это нормально для старта. Столько открывал потому что открывал только хорошие компании, в ком был точно уверен. И даже на просьбы своего руководителя открывать левым директорам счета и работать на кол-во, я отказывался потому что знаю что это не правильно!
И после такого случая я поговорил с Анной и сказал: Ты определись что нужно: План или качество? На что мне не дали номрального ответа. Но было понятно что количество, а на качество всем до одного места
И когда я захотел перевестись в другой отдел, в отдел Онлайн, работающий по заявкам на РКО, я почти это сделал. Я согласовал перевод с другим рук. К кому хотел перейти, и она была только ЗА! Но когда мой возможный руководитель пришла к Ане, то Аня конечно не согласовала. Как я был ЗОЛ!! Ну конечно, когда у тебя никто в отделе не задерживается, ДАЖЕ СТАЖЕРЫ, надо же свою Ж прикрывать хотя бы кол-вом людей, правда?
Никакого уважения к своим сотрудникам, ВООБЩЕ, и то я знаю что других ребят она так же просила работать на кол-во не меньше чем меня. Это было в августе начале сентября.
Ну и как Анна узнала, что хочу перейти, понеслась.. Лишние вопросы, отчеты, давление и все в этом духе. Ну и закончилось тем что она попросила написать заявление по собственному, я и подписал, потому что очень устал от нее.
Никогда и никому не советую идти работать в Триумф из-за таких руководителей
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Massim777 • бывший сотрудник
30.01.2019 11:49
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим за отзыв.
Хотим отметить, что каждый сотрудник банка в начале своей карьеры проходит всестороннее обучение продуктам банка, в том числе по оценке благонадежности клиентов.
Мы уделяем большое внимание качеству привлекаемых клиентов.
Спасибо, что обратили внимание на моменты, связанные с работой в нерабочее время. В Банке проводятся мероприятия по устранению подобных ситуаций.
C уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
|Альфа банк не платит премию
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После закрытия направления POS-кредитования обещали выплатить все заработанные премии, в итоге премии нет! Обещали выплатить премию за ноябрь до 25 января включительно, в итоге выплат нет! На вопрос отвечают, что все выплатят, но неизвестно когда!
Бывшим сотрудникам ждать свои заработанные деньги, ведь у кого то немаленькая сумма!?
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swet_vi • бывший сотрудник
29.01.2019 12:44
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Ответ банка:
Добрый день!
Премия сотрудникам POS-кредитования за ноябрь будет выплачена сегодня (29.01.2019) в течение рабочего дня.
С уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Как Альфа Банк избавляется от своих сотрудников
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Изначально я не хотела писать данный отзыв, поскольку я забыла про Альфу и отпустила всю ситуацию, но, когда я узнала что происходит в банке и с коллегами бывшими, то я не могу просто сидеть и молчать по тому беспределу, который был и остался.
Уважаемый, Альфа-банк, когда будете это читать просьба предпринять хоть какие-либо меры, поскольку вы как банк неплохой, но у вас есть руководители, которые губят вашу репутацию.
Я проработала в банке более 4 лет, работала в разных направлениях и сегментах, но то, с чем столкнулась в этом году. не видела никогда. В этом году я попала в МСКБ, в партнёрский канал по работе с юр лицами, в Триумф-Палас. По началу мне все нравилось, поскольку задачи были интересные да и премия тоже была хорошая в среднем 25-30 тыс р, мы тогда работали по Шедоу
Но все веселье началось после реструктуризации нашего отдела, где мы должны были уже не только передавать заявки, но и заниматься открытием счетов, это было примерно в Июле этого года. И как раз в тот момент нам поставили нового руководителя, Анну З., из Краснодара простую и добрую, как показалось только на первый взгляд. И из 8 человек отдела, кол-во стало 5. До этого она возглавляла отдел Онлайн и от ее предыдущего отдела не самые лестные отзывы, мягко говоря.
Раньше, мне казалось, что это хороший руководитель, первый месяц по крайне мере, после чего градус в отделе начал повышаться, из новых стажеров никто не задерживался, нас заставляли выходить по субботам, не напрямую конечно, но с подтекстом, что «попробуй только». Звонки сотрудникам по рабочим вопросам после 19 для Анны - это нормально. Выходить в больничный на работу - это нормально. Попробуй не выйти, тебя расстреляют на месте, и так не только с нашим отделом, с предыдущем ее отделом она вела себя так же. У нас также была ещё одна девочка, так вот, когда эта девочка уехала за границу отдыхать в отпуск, то наш руководитель в такой же манере «заставила» прозвонить нужную для неё базу, не оставив выбора. И это пока ещё только начало, поскольку дальше было только хуже.
Людей в отделе становилось только меньше. В августе и сентябре месяце при том, что отдел был неполный, Анна просила нас открывать счета даже тем компаниям, в которых мы были не уверены, как в благонадежном клиенте, «чтобы выполнить план» как говорила она, мы верили ей. Мы так отделом и делали, у меня лично был случай, что она просила об этом в личной переписке. С ее стороны были мотивы выгружать отказные базы клиентов по 550п и 115фз и открывать их, но что-то у неё пошло не так и базы выгрузить не получилось.
В октябре месяце, она попросила меня и ещё 1-ого сотрудника подписать увольнение по собственному, в связи с высоким уровнем комплаенс. По своей глупости и напором со стороны мы их подписали и ушли со вздохом и облегчением, потому что с таким отношением и условиями работать невозможно. В частотности, когда руководитель сбрасывают всю вину нас. При том, что сама знает свою сопричастность. Только делать вид не знающей для неё выгоднее.
На днях, общаясь со старыми коллегами, которых осталось 2 в отделе из 8 человек, поняла, что ушла ещё вовремя, поскольку сейчас она также пытается выгородиться. В ноябре этого года одного из сотрудников она просила открыть компанию номинальному директору, без оригиналов документов, по просьбе своего друга, которого сейчас пытается протолкнуть в Альфу, хотя этот же друг З. уволился в связи высоким уровнем комплаенс, 2 года назад. А сейчас от этого сотрудника, которого просила, хочет аккуратно избавиться и мне очень обидно за ребят и себя, потому что исход будет один, отдел весь уберут, кроме начальника и наберут заново. Все повторится, и опять наберется заново и так по кругу.
Не хочется, чтобы зло оставалась безнаказанным.
В этот банк я точно больше ни ногой, потому что если у начальника есть связи и налаженные отношения сверху, то любой сотрудник может быть уволен по собственному, а начальник будет пушистым. Я никому не хотела бы рекомендовать этот банк.
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2
Mashafox77 • бывший сотрудник
28.12.2018 17:06
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим за подробную обратную связь.
Для нас важен каждый отзыв. Сожалеем, что вы своевременно не уведомили HR-бизнес партнера о ситуации в команде.
Проанализируем информацию и примем необходимые меры по изменению процесса взаимодействия сотрудников и руководителя.
C уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Найти работу за 5 дней
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго дня.
Отдал этому банку 6 лет. Работа была интересная и, казалось, перспективная. Но, банк решил по другому. За 5 дней до нового года (25 декабря 2018г) управляющий вызвал к себе и сообщил о том, что с 15 января 2019 года мою должность убирают по всей Москве, и я должен поискать себе или место в Альфе, или написать заявление по собственному желанию, и предупредил, что официального сокращения не будет.
В растерянности обзвонил знакомых из других офисов, но свободных штаток ни у кого нет. За 4 дня найти работу в Новый год - задача неосуществимая. Усложняет всю ситуацию ипотека и то что я единственный кормилец в семье, уйти в никуда равноценно банкротству.
В новом графике работы с 15 января 2019 года напротив моей фамилии - прочерки. Пишу от безнадежности. Наверняка у банка хорошие юристы.
Администратор: Прокомментируйте, пожалуйста, ответ представителя банка.
Mangooost: К моему сожалению, предложенные позиции были или ниже моей текущей должности или не соответствовали моим представлениям развития в банке или не соответствовали моим навыкам и компетенциям. Помимо этого руководитель уточнил, что в южной части Москвы нет вакантных должностей, что означало существенное удаление работы от дома (более 50 км). Выбор без выбора.
Главное разочарование: почему такие масштабные перестановки в банке организуются в столь сжатые сроки. Сотрудников оповестили 25 декабря, Дэдлайн принятия окончательного решения 28 декабря, далее новогодние каникулы, до 15 января должны быть закончены все кадровые перестановки. Т.е. за 3 дня сотрудникам предлагалось определиться со своей судьбой в банке.
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Mangooost • сотрудник
26.12.2018 20:19
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Администратор:
Итого, отзыв принимаем без оценки.
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Ответ банка:
Михаил, добрый день!
В отделениях Москвы и МО меняется структура сервисного блока, в связи с чем руководитель предложил Вам несколько вариантов для перевода на другие позиции.
Сотрудников, находящихся на сервисных позициях, планируется трудоустроить в рамках Банка и со стороны руководителей в сложившейся ситуации оказывается помощь.
Если необходима дополнительная информация пишите пожалуйста в Службу поддержки на адрес HumanHelp@alfabank.ru
C уважением, Департамент по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Спасибо, Альфа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Пишу тут впервые, но, думаю, отработав 6,5 лет, я имею право отставить тут отзыв.
Если вам предложат пойти на работу в Альфа-Банк, даже не думайте, соглашайтесь сразу!
Каждый день будете просыпаться с улыбкой, идя на работу, вы будете думать о том, что в жизни все самое хорошее не впереди, а сейчас! Но лично я так всегда думал...
Но всему приходит конец, Альфа-Банк принял решение закрыть POS направление, и я ушел с банка дальше, вперед к новым возможностям и развиваться в этом же направление, к сожалению нам с Альфа-Банком не по пути.
Зная о том, что почти все мои бывшие руководители ушли с банка, хочу написать и пару слов о них.
Денис А., Руководитель с большой буквы. Проработав столько лет с ним, я не помню ни одного момента, чтобы он не был компетентен в каком-либо вопросе. Всегда найдет правильное решение, поддержит в трудный момент, возьмет на себя ответственность и никогда не переложит на кого-то другого. Именно он увидел во мне потенциал, и я начал расти по карьерной лестнице. Да-да, в Альфа-Банке это легко делать, все зависит только от тебя, но мне было легко с таким Руководителем как Денис. Именно руководитель, а не начальник.
Будущего начальника группы во мне увидела Юлия Юрьевна М.. Именно Юлия Юрьевна, потому что к ней всегда отношусь с уважением. Если говорить о развитие специалиста, менеджера, начальника группы, это именно к ней). Для Нее всегда развитие сотрудника на первом месте, настоящий лидер.
Могу сказать, что мне всегда везет с руководителями, Гайк А. не исключение. От него многому можно научиться. Чувствуется многолетний опыт во многих направлениях в банке. Профессионализм - это про него. Он всегда просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед, и находит единственно-правильное решение.
Хочу сказать всем огромное спасибо))
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Skudrin • бывший сотрудник
21.12.2018 15:32
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Ответ банка:
Сергей, добрый день!
Благодарим Вас за позитивный отзыв, за искренние слова в адрес руководителей, с которыми работали и учились у них!
Желаем Вам удачи на новом месте работы, успеха в развитии карьеры.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
|Альфа-банк не перестаёт удивлять
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После увольнения заказала справки 2-ндфл, и мало того, что они были доставлены только через 23 дня после заказа (это ведь такая невероятно трудоемкая задача и практически невыполняемая), так ещё и я получила на руки скрытый конверт. На вопрос «на каком основании вы вскрыли конверт с конфиденциальной информацией» я услышала невнятный отве , типа «Ну, наверное, менеджер вскрыл, чтобы посмотреть, что же вам пришло.
Такого безобразия нет нигде! Чему вы учите сотрудников? Просьба разобраться в сложившейся ситуации и предоставить мне обратную связь.
Справки были заказаны в ДО Новослободская, г. Москва
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79050631030 • бывший сотрудник
11.12.2018 18:45
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Администратор:
Ваша оценка уже была принята в октябре.
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Ответ банка:
Алвард, добрый день!
Спасибо за отзыв.
Заказ на справки поступил от вашего руководителя и был зарегистрирован 19.11.2018.
Конверт с готовыми справками был отправлен в ДО "Новослободская" 23.11.2018 и с этого дня ждал получателя.
К сожалению, сегодня определить кто и с какой целью вскрыл конверт, как Вы сообщаете, невозможно.
Признаем, что это недопустимо и примем меры, чтобы такая ситуация не повторилась.
Приносим свои извинения.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Бак".
|Альфа-банк, проблемы с выплатой зарплаты
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сразу напишу, что история произошла год назад. Как обстоят дела сейчас, не знаю.
Итак, в ноябре 2017 года "благодаря" тому, что я забыл на HeadHunter-е заблокировать своего бывшего работодателя, который одновременно являлся кадровым агентством, мне позвонили и предложили работу в Альфа-банке внутренним курьером. Разносить документы между кабинетами и зданиями в районе Комсольской (Каланчёвская и Сахарова). На словах обещали 22 тысячи.
Трудовой договор полная лажа: прошлогодний МРОТ, якобы на полставки. 17300 — это был МРОТ в Москве в 2016 году, а в ноябре 2017 года он был уже 18742. Было написано про оклад 8851 рубль (на полставки). Не знал, что с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов — это полставки. Мой экземпляр мне никто не дал, но я и не просил.
На период обучения привязали меня к пареньку, который по его словам уже полгода работал там. За эти полгода он даже не узнал, что в столовой на Сахарова не принимают наличные, только карты. Прям как на фестивале Alfa Future People. Или можно наличными, но без сдачи, потому что денежный ящик пустой. Обед не час, а 45 минут. Но это ладно. Хуже, что за эти полгода у него на телефоне в заметках сохранилась устаревшая информация по кабинетам, кто где сидит. Я это переписал, а потом мне предъявляли претензии, что я не запоминаю кабинеты.
Коллектив был готов наброситься друг на друга с кулаками. Однажды иду в канцелярию, и из-за угла выбегают два парня. Один другому кричит: "Я тебе сейчас лицо разобью. Не спрашивай у меня ничего по работе, понял".
Через 2 недели после выхода на работу меня уволили. В офисе кадрового агентства отдали трудовую книжку с отметками. Спрашиваю:
— Зачем так быстро отметки сделали? Я до этого у вас целый год в чёрную работал без трудовой
— Это Альфа-банк требует, чтобы им прислали скан трудовой с отметками
Сдал пропуск там же и на этом в 2017 году всё. Денег я нисколько не получил. Уже в 2018 году написал в налоговую жалобу, и только после этого мне позвонили из кадрового агентства и сказали приезжать за деньгами. После написания под диктовку, что претензий не имею и что в этой компании все зарплаты белые, получил в окошке кассы чуть более 7 тысяч рублей. За 10 рабочих дней я на проезд и еду больше потратил, оно того не стоило.
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selecadm • бывший сотрудник
22.11.2018 23:14
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