Здравствуйте! Изначально я не хотела писать данный отзыв, поскольку я забыла про Альфу и отпустила всю ситуацию, но, когда я узнала что происходит в банке и с коллегами бывшими, то я не могу просто сидеть и молчать по тому беспределу, который был и остался.

Уважаемый, Альфа-банк, когда будете это читать просьба предпринять хоть какие-либо меры, поскольку вы как банк неплохой, но у вас есть руководители, которые губят вашу репутацию.



Я проработала в банке более 4 лет, работала в разных направлениях и сегментах, но то, с чем столкнулась в этом году. не видела никогда. В этом году я попала в МСКБ, в партнёрский канал по работе с юр лицами, в Триумф-Палас. По началу мне все нравилось, поскольку задачи были интересные да и премия тоже была хорошая в среднем 25-30 тыс р, мы тогда работали по Шедоу



Но все веселье началось после реструктуризации нашего отдела, где мы должны были уже не только передавать заявки, но и заниматься открытием счетов, это было примерно в Июле этого года. И как раз в тот момент нам поставили нового руководителя, Анну З., из Краснодара простую и добрую, как показалось только на первый взгляд. И из 8 человек отдела, кол-во стало 5. До этого она возглавляла отдел Онлайн и от ее предыдущего отдела не самые лестные отзывы, мягко говоря.



Раньше, мне казалось, что это хороший руководитель, первый месяц по крайне мере, после чего градус в отделе начал повышаться, из новых стажеров никто не задерживался, нас заставляли выходить по субботам, не напрямую конечно, но с подтекстом, что «попробуй только». Звонки сотрудникам по рабочим вопросам после 19 для Анны - это нормально. Выходить в больничный на работу - это нормально. Попробуй не выйти, тебя расстреляют на месте, и так не только с нашим отделом, с предыдущем ее отделом она вела себя так же. У нас также была ещё одна девочка, так вот, когда эта девочка уехала за границу отдыхать в отпуск, то наш руководитель в такой же манере «заставила» прозвонить нужную для неё базу, не оставив выбора. И это пока ещё только начало, поскольку дальше было только хуже.



Людей в отделе становилось только меньше. В августе и сентябре месяце при том, что отдел был неполный, Анна просила нас открывать счета даже тем компаниям, в которых мы были не уверены, как в благонадежном клиенте, «чтобы выполнить план» как говорила она, мы верили ей. Мы так отделом и делали, у меня лично был случай, что она просила об этом в личной переписке. С ее стороны были мотивы выгружать отказные базы клиентов по 550п и 115фз и открывать их, но что-то у неё пошло не так и базы выгрузить не получилось.



В октябре месяце, она попросила меня и ещё 1-ого сотрудника подписать увольнение по собственному, в связи с высоким уровнем комплаенс. По своей глупости и напором со стороны мы их подписали и ушли со вздохом и облегчением, потому что с таким отношением и условиями работать невозможно. В частотности, когда руководитель сбрасывают всю вину нас. При том, что сама знает свою сопричастность. Только делать вид не знающей для неё выгоднее.



На днях, общаясь со старыми коллегами, которых осталось 2 в отделе из 8 человек, поняла, что ушла ещё вовремя, поскольку сейчас она также пытается выгородиться. В ноябре этого года одного из сотрудников она просила открыть компанию номинальному директору, без оригиналов документов, по просьбе своего друга, которого сейчас пытается протолкнуть в Альфу, хотя этот же друг З. уволился в связи высоким уровнем комплаенс, 2 года назад. А сейчас от этого сотрудника, которого просила, хочет аккуратно избавиться и мне очень обидно за ребят и себя, потому что исход будет один, отдел весь уберут, кроме начальника и наберут заново. Все повторится, и опять наберется заново и так по кругу.

Не хочется, чтобы зло оставалась безнаказанным.



В этот банк я точно больше ни ногой, потому что если у начальника есть связи и налаженные отношения сверху, то любой сотрудник может быть уволен по собственному, а начальник будет пушистым. Я никому не хотела бы рекомендовать этот банк.