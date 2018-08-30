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|Лучшее место работы на планете Земля
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришел работать в банк в прошлом веке. Вокруг спокойные и добрые люди, тишина, благодать. Те, кто понимал кайф этой работы, спокойно трудился тут с момента основания банка и не думали уходить. Многие, случайно попавшие в МПБ после 1998 года, были в шоке от местного стиля работы, сонное царство без кризисов и чисток, ответственность нулевая, так как реальных сделок нет, удобное место в центре Москвы, бизнес-ланчи, распродажи в бутиках, премии в конце года, поликлиника, футбол, подарки на Новый год, 23 февраля и 8 марта, фитнес напротив.
В общем, более приятного места работы я не нашел, жаль банк и сотрудников, видимо конец все-таки не за горами, держитесь до конца, МПБ живее всех живых!
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VeMa • бывший сотрудник
28.09.2010 21:13
|Собеседование
|не голосовал
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Дурдом начался со звонка отдела кадров, естественно, ни на какие вопросы соискателя они по телефону не отвечают, мол, приезжайте, говорить будем здесь. Приезжаю, включают тест на IQ и на что-то там еще. 40 минут сижу, отвечаю, (результат теста даже не показали, сказали, что я нормальная!). Дальше заполняю анкету с идиотскими вопросами, вот некоторые из них, которые особенно запомнились:
1. Какая Ваша заветная мечта?
2. Под какой процент, и в каком банке брали кредит?
3. Как бы вы жили, если много зарабатывали (подразумевается, что соискатели - нищета полная видимо).
4. На какие средства живете, кто родители?
5. В каких банках получали з/п черную и сколько?
В конце анкеты написано, что все поля должны быть заполнены обязательно, иначе анкета не принимается! Естественно заполнила не все, но приняли. После чего мне говорят, что нужно приехать еще отдельно на собеседование со службой безопасности.
Это отдельная песня. На собеседование надо записываться за несколько дней и привозить с собой выписку из домовой книги. Я поехала, думаю ладно, проф-тест я прошла, значит все ок, а все остальное их не касается, ну время жалко, конечно.
В общем, дядечка из "сл. безопасности" выключает свет, наклоняется и под столом в ультра фиолете рассматривает мой паспорт, сказал что он не то что бы поддельный, но и не совсем подлинный, отксерил. Следующие вопросы: Какие у вас болезни? По какому поводу обращались к врачам? А родственники, какие у них болезни, от чего умерли? Насильственная ли была смерть - по-моему очень расстроился, когда я сказала, что нет. На что живет семья? Откуда сбережения? Кто живет в моей квартире? Причем начинают разводить, что типа я все вру, а они лично видели с кем я захожу к себе в дом! Ничего я им не сказала, пошли они подальше.
В общем, договорились примерно, когда мне выходить на работу. После того как я к ним съездила раз 5, они даже не удосужились ответить на мое письмо, что они передумали меня брать, не говоря уже о том, что просто не брали трубки, когда я звонила. Дурдом. Дуракам закон не писан (152-ФЗ), а деньги платят, уволить эту службу безопасности вместе с отделом кадров, которые совершенно непонятно чем занимаются в банке, а на банковских работниках экономят, собирая сплетни о работниках других банков!
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proy • несостоявшийся сотрудник
02.07.2010 15:05
|Процессинг в Межпроме
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Товарищи! я много поработала в процессинге, но такого как было в Межпроме не встречала больше нигде! Я работала там в 2005 и проработала около года... Атмосфера в коллективе ужасная, никто никому не помогал. Я не сторонник написания таких вот кляуз, но в данном случае считаю необходимым это сделать. Начальницей моей была Г. Алина, не ходите к ней работать. Это человек, который свои личные комплексы маскирует внешней уверенностью и компетентностью.
В общем, вынудили меня уволиться, когда узнали, что я жду ребенка... Так-то вот.
Остался очень неприятный осадок. До сих пор вспоминаю с отвращением все это... Единственное что радует это то, что после нашла себе хорошую интересную работу в прекрасном коллективе!
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Liliya Reshetova • бывший сотрудник
08.10.2008 15:54
|Театр абсурда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав не так уж много в Межпроме, могу сказать уверенно: такого банка больше нет и сравнивать его больше не с чем. Настоящий театр абсурда. Поясню:
Абсурд 1: Многие здесь прошлись по системе блокировки карт доступа в случае опоздания. Сейчас для разблокировки опоздавшему достаточно просто позвонить в кадры. Затем уже на рабочем месте пишется объяснительная. Времена, когда народ в 9.15 униженно толпился у дверей, изумляя клиентов, канули в лету. Зато, попав на рабочее место, можно расслабиться. Если, конечно, ты не за окошком кассы или оперзала. Можно ходить друг к в гости, трепаться по телефону, уходить по своим делам и больше уже не возвращаться. Чем, собственно, большая часть персонала и занята. Все - во власти начальников управлений. Т.к именно они ежедневно получают всю информацию о времени прихода-ухода и подтверждают, что с ними согласовано.
Абсурд 2: И здесь я не буду первым, кто говорил об экономии. Все правда и ничего не меняется. Говорят, есть какие-то нормативы, сколько должно быть того-то или того-то. И тут бюрократия делает свое черное дело. А кто эти нормативы утверждал и в каком бреду, никому дела нет. Не положено и все тут! В результате половина народу сидит за лучевыми мониторами, на разломанных стульях. Хоть за свои покупай. Видать есть норматив, что половина народу все равно не работает (см. Абсурд1)
Абсурд 3: Банк трепетно взращивает свои собственные кадры. Примером для подражания долгое время была сама Наталия Владиславовна, начинавшая карьеру с операционистки. Те, кто приходит в банк с профильным образованием и с богатым опытом работы, но "со стороны", ничего не добиваются, и рано или поздно разочарованно уходят, передав весь или часть своего багажа аборигенам. Причем, на обучение персонала деньги не выделяются. Вся надежда на халяву. Людей обучают прямо "в бою".
Насчет болота тоже согласен. Есть люди, которые ушли из МПБ и вернулись обратно. Где еще найдешь такие милые посиделки, да еще за вполне приличные деньги.
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reachman • бывший сотрудник
21.07.2007 13:52
|Работа в МПБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Автор: Аноним
Хочу, как бывший сотрудник внести лепту в отзыв о работе МПБ. Отработала я там 2 года. Работала я на ресепшене. Кто-то может сказать, что не Бог есть какая должность, но поверьте и на нас строится работа банка и как правило на нас супятся все шишки как от руководства так и от очень "распальцованных" сотрудников. Я отработала, как уже было сказано, 2 года. Да там есть 5 дней, которые вы можете взять без объяснения причины, но дают их крайне неохотно и теперь (сведения из достоверных источников) необходимо предупреждать отдел кадров за 3 дня об этом. Если вы опаздываете более чем на 15 минут на работу, то ваш пропуск блокируется и вы как баран, больше назвать никак нельзя, стоите и звоните в отдел кадров с просьбой разблокировать, потом звоните глав.охране и только потом проходите.
С работы даже в 18.59 уйти нельзя, пропуск блокируют, да и начальник вам все выскажет на завтра. Чтобы даже взять этот несчастный день необходимо (мне, например надо было так делать) звонить в отдел кадров, звонить начальнику и звонить в приемную, чтобы отпроситься и всем надо объяснить, почему (это к тому, что без объяснения причины). З/п в течении 2 лет не изменилась ни на копейку хотя я больничный не вязла ни разу, пропусков тоже не было и вообще хоть какая-то стимуляция ведь должна была быть!
Когда я заикнулась об этом, то мене живо указали на место, а робкие попытки сказать, что при собеседовании мне обещали совсем другое, были просто бесплодны. Отдельно хочу сказать, что за неимением курберов нас частенько посылали по адресам в тоне не просьбы а приказа, а если отказывались то это грозило тем, что вообще отпускать нас никуда больше не будут и "хорошее" отношение с начальством не видать как своих ушей!
Отдельно хочу сказать о нашей "стихоплетчице", я думаю, кто прочитает тот поймет. Ей до вас нет никакого дела, как вы там, что вам нужно. Это её не волнует вообще, да и по части расположения духа у нее бооольшие проблемы. Если в духе, то ты ей брат, сват и друг, а если нет, то вообще лучше на дороге не попадаться.
Да и отдельно хочу сказать об условиях работы. Когда я только пришла, то ресепшен был на втором этаже, где главный вход и стеклянная лестница. А потом его оттуда ликвидировали, т.к. была неисправна система вентиляции, и вместо того чтобы её починить нас тупо сослали в дальний уголок. Это такой коридор длинный как кишка, розового цвета, без окон (в конце у нас даже отобрали кухоньку, которая была с единственным окном, которое мы открывали в жару, дабы не сдохнуть) и постоянно хлопающий дверью на улицу, откуда зимой дул ледяной ветер, так что мы кутались, во что только можно, а летом несло табаком, т.к. курить все ходили именно туда. Да и туалет с нескончаемой музыкой - это еще один шедевр нашего коридора.
Отдельно стоит сказать про звонящих клиентов которые орут, возмущаются (но это меньшее из зол), а еще есть такие бабушки и дедушки, кто покупал акции МПБ в лохматом году и которых банально кинули как с любыми другими акциями (МММ, например). Так вот они звонят и требуют деньги, а т.к. человека, который с ними бы работал, нет, то все проклятия, мат и т.п. выслушиваем мы! Это самое противное.
Не говоря уж о сотрудниках банка заболевших "звездной" болезнью, которым нужно представлять клиентов (например, г-н Цветников) и которые выражают свое глубокое недовольство, если на него соединили человека, с которым он не хотел разговаривать.
В общем, кто прочитал хоть часть, тот я думаю, сделал вывод. Кто прочитал все и решил устраиваться - удачи вам огромной, а главное великого терпения. Которого мне видимо не хватило и я уволилась оттуда!
P.S: Господа руководители банка, если вы снизойдете до прочтения этих отзывов, то вам мой совет. Заботьтесь о растении с корней, а не поливайте только сам цветочек. Ох вдогонку хочу еще обмолвиться парой фраз. В коридорах всего банка как елочные гирлянды развешаны камеры, даже в коридоре, где мы сидели, была камера. Как потом выяснилось и в кабинетах установлены камеры. Так вот, если вы хотите покушать (обед мы носили с собой), то нам настоятельно рекомендовали не есть на ресепшене, а на наш вопрос: «А где?» - говорили, что надо питаться в ресторанчиках или кафе (при нашей з/п в 250$), но это мы смело игнорировали.
А про отдел по работе с персоналом и об отделе кадров - это отдельная песня. Отдел по работе с персоналом (в особенности начальница этакий ангел с писклявым голоском вся такая воздушная.) Рассматривает кандидатуры крайне долго от 3 месяцев и выше, потом будет проверять вас отдел безопасности, да и если у вас нет высшего или хотя бы начатого высшего, то вас даже курьером могут не взять.
А отдел кадров - это тоже песня с припевом. Начальница у них больно строга. Это самое мягкое, что приходит на ум. Да и девочки вежливостью не отличаются, хотя возможно сейчас все изменилось.
И еще хочу сказать, что в банке, как в руководстве, так и вообще… слишком много женщин, и все они мечутся, да и вообще толком многие ничего не умеют и не знают. Вот оттого что слишком много БАБ и они как куры кудахчут и не знают как и что, банк и страдает.
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pqline • бывший сотрудник
04.05.2007 14:32
|Антиреклама работы в МПБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Автор: Nadezhda
Отзыв для тех, кто рассматривает возможность работы в данном банке. Проработав в нем (в операционном подразделении) в общей сложности 4 года, могу сказать что, устроившись работать в МПБ, можно сразу забыть о: нормированном рабочем дне, повышении заработной платы, возможности брать больничные листы, да и по карьерной лестнице вы вряд ли продвинетесь. И это не потому, что вы плохой сотрудник! Зато в полной мере ощутите, что при возникновении каких-либо проблем, начальство разбираться в данной ситуации не будет - накажет незамедлительно, а то и распрощается без сожаления!
Год назад я рассталась с МПБ и не скажу, что жалею о данном шаге. У меня интересная, динамичная и достойно оплачиваемая работа. Да и гордое звание "Лучший работник подразделения" (и полагающееся к этому вознаграждение) при моем относительно небольшом стаже работы в новой компании тоже о чем-то говорит. И это все притом, что никаких дополнительных курсов/образований я не получала.
Так что, дорогие претенденты на вакантные должности, подумайте несколько раз перед тем, как согласиться на работу в МПБ - с вашим образованием можно найти что-то более интересное!
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pqline • бывший сотрудник
26.04.2007 18:02
|Все не так плохо
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я долго работал в МПБ, а главное, что работал в банке до Межпрома, работал в нескольких и после. Да, безусловно, там хватает минусов, интриг и разного мусора. Да, на должности зампредов (особенно сейчас, как я знаю) далеко не самые высокие профи (конечно, есть исключения), но при всем при этом, сравнивая с другими банками, могу точно сказать, что это не самый плохой вариант.
Лучший Банк, из тех в которых я работал, - ИБК (к сожелению, его уже нет с нами), а на второе место я ставлю МПБ.
В любом коллективе, где больше 100 человек, неизбежно образуются группировки и блоки. В МПБ есть 2 блока: кто входит в круг доверия руководства и кто не входит . Особой демократии там нет, но есть требования, которые если соблюдать (приходить и уходить с работы по расписанию, поменьше болеть и скулить и т.д.), - все будет ОК. Да, если встать у кого-то из ТОПов на пути, тебя быстро сомнут, но где не так? При этом, банк уже многие годы в первой "10", а значит кто-то что-то делает, как надо!
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Rasta 70 • бывший сотрудник
15.01.2007 16:31
|Работать можно
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом банке три года. Хороший банк. У него, конечно, есть свои тараканы, но с точки зрения сотрудника он комфортен. Лично у меня за это время был и карьерный рост, и повышение зарплаты, и задачи ставились интересные, и с начальником повезло. Кроме того, у нас в управлении сформировался отличный коллектив, да и коллеги из других управлений абсолютно адекватные и толковые ребята. Особый привет Игорю Лысенко. Ну а своим я и так передам...
Что касается минусов, то они были верно перечислены: излишняя бюрократия, оторванность от высшего руководства + непонятная экономия там, где это совсем не требуется, - типа конфет для посетителей Но это все такие мелочи...
Если знать особенности банка и быть к ним готовым, то проблем не будет - не даром многие топы в нем по 10 и более лет работают. Банк рекомендую с чистой совестью. Даже несмотря на то, что сам с ним расстался совсем не так, как хотелось бы...
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Phil • бывший сотрудник
20.07.2006 18:28
|О руководстве банком – нужна ваша помощь.
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые сотрудники, в том числе бывшие!
Решения у нас принимаются, как правило, коллегиальные.
Ваши мнения по уже принятым и готовящимся решениям, а так же предложения по совершенствованию работы и устранению недостатков пригодятся нам в нашей ежедневной деятельности по руководству банком.
Просьба мнения и предложения размещать не в сетевых форумах, а присылать на e-mail.
Будем особенно благодарны, если в ваших письмах будет побольше конкретики и аргументов.
Заверяю вас, что все участники принятия коллегиальных решений вменяемы с медицинской точки зрения и способны четко и аргументировано ответить на любой вопрос, относящийся к их компетенции.
Возможно, у Вас лично иная точка зрения. Пожалуйста, пришлите её на e-mail, подкрепив конкретными примерами.
Возможно, Вас не устраивает, или Вам видятся неверными одно или несколько принятых в банке решений – пожалуйста, сообщите нам на e-mail, какие именно и почему.
Может быть, требуется просто перенастройка механизма принятия решений.
Ваша конструктивная критика и сообщения о конкретных недостатках в его работе помогут нам в этом.
Не знал, что часть сотрудников видит банк таким, как написала Zuza.
Спасибо за информацию.
P.S. Просьба использовать адреса psdiib@gmail.com и psd-iib@mail.ru только для предложений и сообщений о работе банка и не присылать на них никаких предложений коммерческого характера, резюме и т.п. – полученная на них почта такого характера рассматриваться не будет.
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PSD • сотрудник
05.07.2006 13:01
|Всадник без головы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Думала написать про свой бывший банк на форуме, а пока думала, специальный раздел подоспел. Очень вовремя…
В служебном рейтинге я оставлю сразу два отзыва: про Международный промышленный банк и Межпромбанк +. Несмотря на то, что это почти одно и то же, они требуют отдельного описания. В Межпромбанк я перешла из небольшого московского банка и поначалу сильно волновалась, так как слухи о банке ходили самые разные. На деле оказалось все не страшно: банк очень симпатичный, безусловно, снаружи закрытый, но если ты попал внутрь, то никаких якобы зловещих особенностей банка не ощущаешь. Это скорее плод журналистских фантазий.
Банк очень удобно расположен – на Пушкинской площади. Там находится основной офис банка. Часть розницы сидит на Арбате – там хуже, поскольку на нормальный ремонт никак не раскошелятся. Работать в банке очень приятно. Коллектив в большей своей части замечательный. Причем основной доброжелательный тон задается на уровне начальников управлений – это действительно золотой фонд банка: ребята молодые, дружелюбные и талантливые. Если выше не лезть – ставлю банку твердую пятерку. Хороший коллектив, приятная атмосфера, достаточно высокая белая зарплата, которая до сих пор индексируется по курсу 29, пять дней отдыха, которые ты можешь взять в течение года без объяснения причин.
Теперь о минусах. Куда без них. Банк безумно бюрократичный, тем более долгое время был фактически без руководства. Пока банком руководила Наталья Самкова, вопросы худо-бедно решались, но стоило ей уйти в декрет – все, как отрезало. Документы скапливались у ее зама, который предпочитал никаких решений не принимать. Так и жили полгода – ждали, когда Самкова выйдет. Лично я, правда, этого момента уже не дождалась – ушла в западный банк. Так вот, в отсутствие нормального руководства ни одно решение в банке не принималось. При этом постоянно проводились какие-то совещания, летучки, требовали рисовать бюджеты, бизнес-планы, которые, полежав пару месяцев без движения, плавно отправлялись в шредер. Бюджеты и бизнес-планы надо было согласовать в управлении финансового контроля. Страшные люди. Слава богу, меня сея участь миновала – с «летуновцами» (от имени руководителя подразделения) бодался мой шеф. В результате рабочие вопросы решались месяцами (оптимистичный прогноз), годами (пессимистичный) или вообще не решались (близко к реальности).
О том, что в банке происходит сейчас, знаю со слов бывших коллег. Самкова ушла во второй декрет, банком руководит другой человек. С одной стороны, появился реальный руководитель, с другой – настолько специфический, что от него лучше держаться подальше. Целее будешь.
Поэтому общая картина такова: если ты рядовой специалист, то в банке работать комфортно, если ты начальник отдела или еще хуже управления – геморроя очень много. Главная беда банка: излишняя бюрократия и отсутствие вменяемого руководителя.
Прочитала – ужаснулась. А ведь хотела оставить положительный отзыв. Ладно, пусть будет нейтральная оценка.
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Zuza • бывший сотрудник
14.06.2006 15:14
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