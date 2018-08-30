Автор: Аноним



Хочу, как бывший сотрудник внести лепту в отзыв о работе МПБ. Отработала я там 2 года. Работала я на ресепшене. Кто-то может сказать, что не Бог есть какая должность, но поверьте и на нас строится работа банка и как правило на нас супятся все шишки как от руководства так и от очень "распальцованных" сотрудников. Я отработала, как уже было сказано, 2 года. Да там есть 5 дней, которые вы можете взять без объяснения причины, но дают их крайне неохотно и теперь (сведения из достоверных источников) необходимо предупреждать отдел кадров за 3 дня об этом. Если вы опаздываете более чем на 15 минут на работу, то ваш пропуск блокируется и вы как баран, больше назвать никак нельзя, стоите и звоните в отдел кадров с просьбой разблокировать, потом звоните глав.охране и только потом проходите.



С работы даже в 18.59 уйти нельзя, пропуск блокируют, да и начальник вам все выскажет на завтра. Чтобы даже взять этот несчастный день необходимо (мне, например надо было так делать) звонить в отдел кадров, звонить начальнику и звонить в приемную, чтобы отпроситься и всем надо объяснить, почему (это к тому, что без объяснения причины). З/п в течении 2 лет не изменилась ни на копейку хотя я больничный не вязла ни разу, пропусков тоже не было и вообще хоть какая-то стимуляция ведь должна была быть!



Когда я заикнулась об этом, то мене живо указали на место, а робкие попытки сказать, что при собеседовании мне обещали совсем другое, были просто бесплодны. Отдельно хочу сказать, что за неимением курберов нас частенько посылали по адресам в тоне не просьбы а приказа, а если отказывались то это грозило тем, что вообще отпускать нас никуда больше не будут и "хорошее" отношение с начальством не видать как своих ушей!

Отдельно хочу сказать о нашей "стихоплетчице", я думаю, кто прочитает тот поймет. Ей до вас нет никакого дела, как вы там, что вам нужно. Это её не волнует вообще, да и по части расположения духа у нее бооольшие проблемы. Если в духе, то ты ей брат, сват и друг, а если нет, то вообще лучше на дороге не попадаться.



Да и отдельно хочу сказать об условиях работы. Когда я только пришла, то ресепшен был на втором этаже, где главный вход и стеклянная лестница. А потом его оттуда ликвидировали, т.к. была неисправна система вентиляции, и вместо того чтобы её починить нас тупо сослали в дальний уголок. Это такой коридор длинный как кишка, розового цвета, без окон (в конце у нас даже отобрали кухоньку, которая была с единственным окном, которое мы открывали в жару, дабы не сдохнуть) и постоянно хлопающий дверью на улицу, откуда зимой дул ледяной ветер, так что мы кутались, во что только можно, а летом несло табаком, т.к. курить все ходили именно туда. Да и туалет с нескончаемой музыкой - это еще один шедевр нашего коридора.



Отдельно стоит сказать про звонящих клиентов которые орут, возмущаются (но это меньшее из зол), а еще есть такие бабушки и дедушки, кто покупал акции МПБ в лохматом году и которых банально кинули как с любыми другими акциями (МММ, например). Так вот они звонят и требуют деньги, а т.к. человека, который с ними бы работал, нет, то все проклятия, мат и т.п. выслушиваем мы! Это самое противное.

Не говоря уж о сотрудниках банка заболевших "звездной" болезнью, которым нужно представлять клиентов (например, г-н Цветников) и которые выражают свое глубокое недовольство, если на него соединили человека, с которым он не хотел разговаривать.



В общем, кто прочитал хоть часть, тот я думаю, сделал вывод. Кто прочитал все и решил устраиваться - удачи вам огромной, а главное великого терпения. Которого мне видимо не хватило и я уволилась оттуда!



P.S: Господа руководители банка, если вы снизойдете до прочтения этих отзывов, то вам мой совет. Заботьтесь о растении с корней, а не поливайте только сам цветочек. Ох вдогонку хочу еще обмолвиться парой фраз. В коридорах всего банка как елочные гирлянды развешаны камеры, даже в коридоре, где мы сидели, была камера. Как потом выяснилось и в кабинетах установлены камеры. Так вот, если вы хотите покушать (обед мы носили с собой), то нам настоятельно рекомендовали не есть на ресепшене, а на наш вопрос: «А где?» - говорили, что надо питаться в ресторанчиках или кафе (при нашей з/п в 250$), но это мы смело игнорировали.



А про отдел по работе с персоналом и об отделе кадров - это отдельная песня. Отдел по работе с персоналом (в особенности начальница этакий ангел с писклявым голоском вся такая воздушная.) Рассматривает кандидатуры крайне долго от 3 месяцев и выше, потом будет проверять вас отдел безопасности, да и если у вас нет высшего или хотя бы начатого высшего, то вас даже курьером могут не взять.



А отдел кадров - это тоже песня с припевом. Начальница у них больно строга. Это самое мягкое, что приходит на ум. Да и девочки вежливостью не отличаются, хотя возможно сейчас все изменилось.



И еще хочу сказать, что в банке, как в руководстве, так и вообще… слишком много женщин, и все они мечутся, да и вообще толком многие ничего не умеют и не знают. Вот оттого что слишком много БАБ и они как куры кудахчут и не знают как и что, банк и страдает.