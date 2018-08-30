Синий галстук.



Стоял жаркий летний день, я курил на балконе своей квартиры и размышлял о перспективах своего будущего, когда на экране моего сотового телефона высветился неизвестный городской номер.

- Алло, это АК БАРС, работу ищете?



Несмотря на скромность присутствия данного финансового учреждения в моем регионе, все же название было мне знакомо. Я внимательно выслушал, на какую позицию меня приглашают, а также дату и время собеседования, пометил в блокноте полученную информацию и положил трубку. Должность сразу прельстила меня новым уровнем функционала и увеличением мотивационной части. Далее было 2 довольно необычных собеседования (зам директора филиала и непосредственно директор), всякого рода проверки и медицинское обследование (зачем оно при трудоустройстве в банк?). И вот в моей жизни начинается совершенно новый этап.



Зеленый галстук.



Первый инструктаж нового руководителя, в ходе которых озвучены видение банка по порабощению мира завоевания жирной доли рынка в нашем городе, я лишь молча кивал гривой, думая про себя: «Раз планы наполеоновские, значит и воевать ребята умеют, в хорошее место я попал.»



Наблюдая первые дни за работой отдела, эйфория все усиливалась: широченный функционал виделся мне возможностью узнать больше и повысить свой профессиональный уровень, а слаженная работа коллектива могла в теории позволить добиться определенных успехов. Я искренне старался не упасть в грязь лицом и оправдать возложенные на меня ожидания. Ак Барс мне казался местом, где действительно можно получить повышение, если тяжело и много работать. Ах, как наивен был я…



Желтый галстук.



С момента моего трудоустройства прошло около двух месяцев, в течение которых взгляд на вещи стал более трезвым и осмысленным. Увы, некоторые вещи, которые внушали мне уверенность раньше, оказались не более чем пылью в глазах, а перспективы роста каждым вечером все более уходили в туман…



Руководство, которое производило впечатление грамотного, мудрого и опытного, на практике проявляли лишь свои нехитрые ораторские способности. Но и с этим можно было бы смериться, если бы однажды не показались их самые низменные человеческие качества. Травля подчиненных, компенсация детских комплексов и самоутверждение за счет более слабых – именно такие требования, скорее всего, были предъявлены к руководителям нашего структурного подразделения при приеме на работу. И, увы, они эти требования оправдывали изо дня в день. Трейси и Кови в своих книгах про таких определенно не пишут. Грамотный руководитель и сильный человек, на мой скромный взгляд, никогда не станет демонстрировать свою власть без повода и унижать подчиненных, неспособных ему ответить. И самое страшное состоит в том, что ежедневно слушая о своей профнепригодности и никчемности, спустя время начинаешь этому верить… Падает самооценка, теряется уверенность в своих силах, пропадает желание делать работу сегодня хотя бы на процент лучше, нежели вчера, появляется страх допустить ошибку в своих ежедневных операциях.



Расширенный функционал повернулся обратной, неожиданно грязной стороной. Принимали меня на должность жнеца, потом добавили функции жреца, да и на дуде играть некому было, так что приходилось учиться и этому. Думаю, будет лишним писать, что с универсального сотрудника спрашивали как с узкоспециализированного по всем его направлениям.



Интересная очень была и система оплаты труда. Если принять, что твой ежемесячный доход – это морковка, то половина морковки фиксированная, прописанная в трудовом договоре, а вторая часть – премия, но не за результаты твоей работы, как ты мог подумать, мой грамотный читатель, а за просто так. По умолчанию вторую часть морковки ты получаешь каждый месяц, если будешь добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. Однако на практике данный рычаг становится крайне удобным в руках вышеуказанного руководства, и нетрудно догадаться, что любому противнику существующего политического режима могли запросто уменьшить премию без каких-либо объяснений. Хотим - плати премию, хотим - не платим. Тебе по закону только половина морковки причитается, ее и грызи.



Диаметрально противоположным руководству был коллектив. Коллеги всегда были готовы прийти на помощь, подставить плечо в трудную минуту, каждый из них знал свою работу. Видимо непростые условия труда объединяют простых людей. Я до сих пор искренне благодарен этим добрым и отзывчивым людям и от всей души желаю им профессиональных успехов!



Красный галстук.



Шло время, менялись люди, я рос как профессионал, я рос как мужчина. Странно, но почему-то Ак Барс давал мне уверенность в завтрашнем дне. За это время я успел обзавестись своей семьей, купить машину, а чуть позже поменять ее на более новую, сделать ремонт в квартире. Я научился делать свою работу хорошо и старался делать ее еще лучше. А отсутствие четких функциональных обязанностей, научило меня в кратчайшие сроки решать любые поставленные задачи руководства (этому опыту я благодарен и по сей день). Однако отношения с руководством не становились лучше. «Ковры» и объяснительные начали становиться нормой. Все мои попытки пробить стену безразличия, хамства и невежества заканчивались только моими травмами. Стена же стояла нетронутая и отлично себя чувствовала. Полученные травмы мне все чаще приходилось лечить народными методами, жена же просто брала мою руку, прижималась и обещала, что все будет хорошо. Я понимал, что долго так продолжаться не могло…



Стоит отметить, что банк имеет сильную территориальную специфику, все описанное мною происходило в одном региональном центре нашей необъятной Родины. Филиалы имеют сильно иссеченный функционал, и практически все операции проходят через головной офис в Казани. Недаром все представительства банка делятся на РТ и РФ. Комичные эпизоды происходили в дни официальных праздников Республики Татарстан, когда в ГО оставались только дежурные, а у основной части сотрудников был законный выходной (а у тебя обычный рабочий день). Сама же деятельность банка произвела приятное впечатление, во времена моей работы были запущены несколько инновационных продуктов (интересно, сколько из них осталось до сих пор?), условия и тарифы были более чем привлекательными для клиентов.



Красивый шелковый галстук стального цвета.



Поиски новой работы не заняли много времени. Более крупный банк, более высокая должность, качественно новый уровень работы, благодаря которой у меня открылось второе профессиональное дыхание, а самое главное – адекватное руководство. Тогда я еще не знал, что уход с текущего места станет огромным шагом вперед в моей карьере.



В сухом остатке все проведенное здесь научило меня многому. Если не брать в расчет чисто профессиональные навыки, то я узнал, что руководители бывают разные, обязанности бывают разные, задачи бывают разные. В любом случае это место меня изменило, знания и опыт, полученные здесь еще не раз пригодятся мне в жизни. Покидая стены, я не сожалел ни о чем. Выйдя из здания, стал на крыльце, подкурил сигарету, посмотрел на вывеску, улыбнулся и выпустил дым из легких: «Прощай, Белый Барс, надеюсь, мы больше никогда не увидимся...».



P.S. Автор напоминает о вреде курения, и на момент написания отзыва успешно отказался от вредной привычки.