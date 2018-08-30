Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отношение к кандидатам - как будто они никто!
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Хочу рассказать о своём несостоявшимся трудоустройстве в данный Банк. Такого нигде не встречала и даже подумать не могла, что в Банке такое возможно!!! Проживаю в городе Красноярск.
В конце октября 2018 года мне позвонил менеджер по персоналу, пригласили на собеседование. Пройдя собеседование и процедуру проверки СБ, я была «принята» с 9.11.2018. Проработав неделю и так и не увидев приказа о трудоустройстве, я услышала ответ начальства: сегодня иди домой, председателю там в Казани пока некогда подписать приказ, таких как ты по России 40 человек. Я была удивлена очень, но мне обещали: завтра-край послезавтра подпишут. Потом опять завтра, послезавтра и так на протяжении двух недель.
Хочу отметить, что мне дали доступы во все программы, я прошла тестирование, а фактически я не сотрудник Банка.
Как я поняла из слов менеджера по персоналу: процедура приема на работу изменилась, теперь все приказы подписывает председатель Банка и он решил, что столько сотрудников Банку не нужно и некоторые ставки необходимо заморозить! У меня вопрос: а раньше это решить нельзя было?! Я потеряла в итоге месяц и всё это перед Новым годом!
У меня нет слов. Это серьёзный Банк?!!!!! Это что за отношение к людям?! При чем письменного отказа никто не даёт! Конечно, потому что с ним я могу пойти в суд!!! Очень жаль потраченного времени. В моих глазах этот Банк сильно упал. Никогда не стану даже клиентом данного Банка и никому не посоветую.
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3
MarinaM261187 • несостоявшийся сотрудник
24.11.2018 19:45
|Отзыв о работе в Ак барс банке
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу вам рассказать всю правду про работу в ак барс банке. Моя работа в ак барс банке началась год назад в дополнительном офисе персональным менеджером по другому кредитным специалистом. Начнётся всё с того, что на обучение никто отправлять не будет, посадят и вперед за работу. Хотя у меня уже был большой опыт работы в дополнительном офисе Татфондбанка кредитным специалистом, но все-таки считаю нужно привыкнуть к программам, так как во всех банках они отличаются. Начальник дополнительного офиса на собеседовании скажет, я тебя всему научу и все покажу, на деле посадили в первый рабочий день, и работай, как хочешь, моя напарница – кредитный специалист сказала, что её никто не учил, и она помогать не собирается, одним словом дикий ужас.
Клиенты все недовольные и постоянно кричат, целенаправленно приходят, чтобы поругаться. Отношение руководства к сотрудникам хамское и неуважительное, орать по незначительной причине на сотрудников у руководства самое любимое занятие, кроме того, практически любой руководитель, чтобы прикрыть себя подставит или оклеветает перед вышестоящим руководством или службой безопасности и ты ничего доказать не сможешь, так как сотрудник в ак барс банке - козёл отпущения.
Коллектив просто сногшибательный, постоянная зависть по любой мелочи, сплетни, заговоры, подставы, оскорбления и провокации и это только внутри коллектива, про руководство я уже написала и повторюсь в случае чего сотрудник в ак барс банке всегда крайний, повторюсь всегда , даже когда руководитель не прав!
По функционалу работы кредитного специалиста: кроме того что кредитный специалист занимается оформлением потребительских кредитов, приём заявок на ипотечное кредитование, рефинансированием и сопровождением выданных потребительских и ипотечных кредитов, в ак барс банке кредитный специалист выполняет работу операциониста по физическим лицам, а именно:
1. Принимает заявки на выпуск дебетовых карт
2. Принимает заявки на перевыпуск дебетовых карт
3. Занимается подключением-отключением смс информирования
4. Занимается блокированием дебетовых карт
5. Занимается открытием вкладов
6. Занимается переоформлением вкладов
7. Занимается открытием текущих счетов
8. Занимается выписками по дебетовым картам, вкладам и текущим счетам
9. Так же выполняет функции офис менеджера в период его отсутствия и попробуй кому-нибудь откажи и скажи руководству что это не твой функционал, автоматически ты враг №1!!!
По графику офисы работают даже в субботу с 9:00 до 16:00, и заставляют кредитных специалистов выходить на работу, но субботу не оплачивают, так как это переработки, а в месяц переработанных часов получается 12, за которые никто не платит, а руководство делает вид, что ничего не замечает. Вот так кидают сотрудников в ак барс банке, а еще говорят, что это государственный банк.
Если честно у меня слов не хватит написать про весь этот ужас целиком, мой вам совет найдите другое место работы, но не это. Хорошо, что есть такие сайты, в которых можно написать правду!
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1
Кучер Анастасия • сотрудник
08.08.2018 21:32
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Администратор:
Автор уточните, в каком городе трудитесь.
PS: принимаем отзыв без оценки.
|Работа в Учебном Центре Банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Может быть и есть райские места работы в АК БАРСЕ, но точно не в самом департаменте по работе с персоналом.
Заявляю как сотрудник: не ходите в "Африку" гулять! В Африке под названием учебный центр господствует руководитель (акула) с красивым именем М.А.В., авторитарный диктатор, ломающий людей, никакой руководитель - талантливый демотиватор. Не ходите туда работать! Если только вам хочется испытать бесконечное унижение и быть всегда и во всем виноватым. Конечно, она разместила резюме на hh, возможно, ее талант скоро кто-то и заберёт к себе, но я не завидую ее новому работодателю и его коллективу. Берегитесь!
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1
cnhjqyjcnm210683 • сотрудник
30.05.2018 16:44
|Поработай в АК БАРС Банке и забудь про здоровый сон!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак... Наконец-то мои руки добрались до того, чтобы написать отзыв об этом "чудесном" банке. Речь будет долгой, но поверьте, весьма полезной! Так что устраивайтесь по удобнее и начнем.
Работа моя в данном Банке началась еще в 2015 году. Я была юной студенткой после колледжа, без какого-либо опыта работы в банковской сфере (но именно в эту сферу я яростно рвалась). Первые 2 месяца были вполне себе нормальными, сначала сидишь в опер.кассе, смотришь, как работают тети кассиры. Потом вроде как сама садишься через недельку вторую и работаешь под присмотром. Далее тебя отправляют на обучение (за твой счет кстати). Ну поездку конечно оплачивает сам банк, а вот обучение и "корочку" извольте оплатить сами. Окей... едем дальше. Первые полгода было нормально. Но дальше... когда ты внедряешься во всю эту систему и понимаешь, как все работает "изнутри", о ужас... волосы встают дыбом!!!
Значит, посчастливилось мне работать в прекрасном городе Санкт-Петербурге, во всех офисах АК БАРС Банка. Потому что "своего" рабочего места у тебя не будет. Всегда где-нибудь, в доп.офисах на заменах с мешками в которых печати, пломбиратор и тому подобное.
Единственных два нормальных руководителя мне посчастливилось застать в ДО "Московский" (руководитель К.Н.М.) и ДО "Академическая" (руководитель Ч.Ю.) Два Руководителя с большой буквы, которым НЕ плевать на своих работников. Они за них стоят горой! Остальные же это одно название.... Чего стоит А.Ю.Г. Господи помилуй еще раз встретится с этим человеком! "руководитель" из ДО "Петроградский". КАК вообще можно нанять на работу такого человека?? Она не знает НИЧЕГО, что связанно с этим банком. В ее работе постоянно было нереально много ошибок, на которые почему-то руководство свыше вечно закрывало глаза. А что уж тогда говорить о самом офисе, если в нем ТАКОЙ руководитель...
В центральном офисе на Поварском пер. 2 дела обстояли нелучше. Там появился руководитель по имени С.В. Тиран, который в прямом смысле слова орет и унижает своих подчиненных, мотивирую их только тем, что уволит ВСЕХ, если они не будут выполнять планы работ.
Сам Банк хорош только для клиентов, но никак не для сотрудников. ЗП мизерная, нервов после работы никаких не остается, волосы посидели раньше времени. Руководству плевать абсолютно на всех, кроме себя. Работой заваливают, которую по регламенту ты вообще не обязан делать, но какая разница? у тебя нет выбора.. Но я Слава Богу вовремя поняла, что выбор есть всегда и уволилась, о чем ни разу не пожалела! Удачи вам и берегите свои нервы!
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0
mego67 • бывший сотрудник
11.12.2017 12:52
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Администратор:
"Работой заваливают, которую по регламенту ты вообще не обязан делать, но какая разница? у тебя нет выбора",- автор, приведите конкретный пример подобной ситуации.
|Казань Ак Барс
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Писать много буду, должность моя была операционист-кассир. Надеюсь,будет отзыв полезным для соискателя.
Устраивалась без опыта работы, училась тогда ещё в универе. Начнём с того что, когда будете только обучаться, а обучение там - это вообще отдельная тема, так как сидеть на опер. кассе это ужасно ответственная работа, где ты можешь попасть на сумму, так вот... обучение там никакое, а реально обучаешься только тогда, когда сидишь уже сама на кассе. Вот тогда приходит опыт. Меня сразу посадили в доп. офис, где было нереально много клиентов с утра до вечера. Вообще кассир должен работать в абб до 19.00, но по факту, последний клиент у вас уйдёт в 19.15, и попробуй возмущаться, что рабочий день закончился.. короче с работы, после всех дел, я уходила в 20.30 где-то. За такую зп сидеть с 7.30 до 20.30 было обидно. Спасибо огромнейшее, что мне попались девочки в доп офисе, которые помогали во всех трудностях работы.
Что ещё, если решитесь увольняться, то вы враг народа в лице руководства на кремлёвской номер 1. Я лично, когда увольнялась, на кремлевке руководители с таким нежеланием все подписывали, было ужасно неприятно, как будто ты предатель номер 1. Но, Ак Барс даёт опыт!! Это самое важное, проходишь воду, огонь и медные трубы.
Ещё важно, кто руководитель группы. У меня была Г.Д., которая помогала во всем!! Вот кто действительно во всем помогает новеньким и входит в положение. А тем, кто сидит на кремлевке, проблемы кассиров вообще не интересны, плевать они хотели, что у вас комп вылетает, что в конце опер. дня операция не села, плевать на ваши недостачи, которые возникают по ошибке компа, который не сажает операцию верно.
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4
Fianita21 • бывший сотрудник
16.01.2016 04:50
|Моя коллекция галстуков
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Синий галстук.
Стоял жаркий летний день, я курил на балконе своей квартиры и размышлял о перспективах своего будущего, когда на экране моего сотового телефона высветился неизвестный городской номер.
- Алло, это АК БАРС, работу ищете?
Несмотря на скромность присутствия данного финансового учреждения в моем регионе, все же название было мне знакомо. Я внимательно выслушал, на какую позицию меня приглашают, а также дату и время собеседования, пометил в блокноте полученную информацию и положил трубку. Должность сразу прельстила меня новым уровнем функционала и увеличением мотивационной части. Далее было 2 довольно необычных собеседования (зам директора филиала и непосредственно директор), всякого рода проверки и медицинское обследование (зачем оно при трудоустройстве в банк?). И вот в моей жизни начинается совершенно новый этап.
Зеленый галстук.
Первый инструктаж нового руководителя, в ходе которых озвучены видение банка по
Наблюдая первые дни за работой отдела, эйфория все усиливалась: широченный функционал виделся мне возможностью узнать больше и повысить свой профессиональный уровень, а слаженная работа коллектива могла в теории позволить добиться определенных успехов. Я искренне старался не упасть в грязь лицом и оправдать возложенные на меня ожидания. Ак Барс мне казался местом, где действительно можно получить повышение, если тяжело и много работать. Ах, как наивен был я…
Желтый галстук.
С момента моего трудоустройства прошло около двух месяцев, в течение которых взгляд на вещи стал более трезвым и осмысленным. Увы, некоторые вещи, которые внушали мне уверенность раньше, оказались не более чем пылью в глазах, а перспективы роста каждым вечером все более уходили в туман…
Руководство, которое производило впечатление грамотного, мудрого и опытного, на практике проявляли лишь свои нехитрые ораторские способности. Но и с этим можно было бы смериться, если бы однажды не показались их самые низменные человеческие качества. Травля подчиненных, компенсация детских комплексов и самоутверждение за счет более слабых – именно такие требования, скорее всего, были предъявлены к руководителям нашего структурного подразделения при приеме на работу. И, увы, они эти требования оправдывали изо дня в день. Трейси и Кови в своих книгах про таких определенно не пишут. Грамотный руководитель и сильный человек, на мой скромный взгляд, никогда не станет демонстрировать свою власть без повода и унижать подчиненных, неспособных ему ответить. И самое страшное состоит в том, что ежедневно слушая о своей профнепригодности и никчемности, спустя время начинаешь этому верить… Падает самооценка, теряется уверенность в своих силах, пропадает желание делать работу сегодня хотя бы на процент лучше, нежели вчера, появляется страх допустить ошибку в своих ежедневных операциях.
Расширенный функционал повернулся обратной, неожиданно грязной стороной. Принимали меня на должность жнеца, потом добавили функции жреца, да и на дуде играть некому было, так что приходилось учиться и этому. Думаю, будет лишним писать, что с универсального сотрудника спрашивали как с узкоспециализированного по всем его направлениям.
Интересная очень была и система оплаты труда. Если принять, что твой ежемесячный доход – это морковка, то половина морковки фиксированная, прописанная в трудовом договоре, а вторая часть – премия, но не за результаты твоей работы, как ты мог подумать, мой грамотный читатель, а за просто так. По умолчанию вторую часть морковки ты получаешь каждый месяц, если будешь добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. Однако на практике данный рычаг становится крайне удобным в руках вышеуказанного руководства, и нетрудно догадаться, что любому противнику существующего политического режима могли запросто уменьшить премию без каких-либо объяснений. Хотим - плати премию, хотим - не платим. Тебе по закону только половина морковки причитается, ее и грызи.
Диаметрально противоположным руководству был коллектив. Коллеги всегда были готовы прийти на помощь, подставить плечо в трудную минуту, каждый из них знал свою работу. Видимо непростые условия труда объединяют простых людей. Я до сих пор искренне благодарен этим добрым и отзывчивым людям и от всей души желаю им профессиональных успехов!
Красный галстук.
Шло время, менялись люди, я рос как профессионал, я рос как мужчина. Странно, но почему-то Ак Барс давал мне уверенность в завтрашнем дне. За это время я успел обзавестись своей семьей, купить машину, а чуть позже поменять ее на более новую, сделать ремонт в квартире. Я научился делать свою работу хорошо и старался делать ее еще лучше. А отсутствие четких функциональных обязанностей, научило меня в кратчайшие сроки решать любые поставленные задачи руководства (этому опыту я благодарен и по сей день). Однако отношения с руководством не становились лучше. «Ковры» и объяснительные начали становиться нормой. Все мои попытки пробить стену безразличия, хамства и невежества заканчивались только моими травмами. Стена же стояла нетронутая и отлично себя чувствовала. Полученные травмы мне все чаще приходилось лечить народными методами, жена же просто брала мою руку, прижималась и обещала, что все будет хорошо. Я понимал, что долго так продолжаться не могло…
Стоит отметить, что банк имеет сильную территориальную специфику, все описанное мною происходило в одном региональном центре нашей необъятной Родины. Филиалы имеют сильно иссеченный функционал, и практически все операции проходят через головной офис в Казани. Недаром все представительства банка делятся на РТ и РФ. Комичные эпизоды происходили в дни официальных праздников Республики Татарстан, когда в ГО оставались только дежурные, а у основной части сотрудников был законный выходной (а у тебя обычный рабочий день). Сама же деятельность банка произвела приятное впечатление, во времена моей работы были запущены несколько инновационных продуктов (интересно, сколько из них осталось до сих пор?), условия и тарифы были более чем привлекательными для клиентов.
Красивый шелковый галстук стального цвета.
Поиски новой работы не заняли много времени. Более крупный банк, более высокая должность, качественно новый уровень работы, благодаря которой у меня открылось второе профессиональное дыхание, а самое главное – адекватное руководство. Тогда я еще не знал, что уход с текущего места станет огромным шагом вперед в моей карьере.
В сухом остатке все проведенное здесь научило меня многому. Если не брать в расчет чисто профессиональные навыки, то я узнал, что руководители бывают разные, обязанности бывают разные, задачи бывают разные. В любом случае это место меня изменило, знания и опыт, полученные здесь еще не раз пригодятся мне в жизни. Покидая стены, я не сожалел ни о чем. Выйдя из здания, стал на крыльце, подкурил сигарету, посмотрел на вывеску, улыбнулся и выпустил дым из легких: «Прощай, Белый Барс, надеюсь, мы больше никогда не увидимся...».
P.S. Автор напоминает о вреде курения, и на момент написания отзыва успешно отказался от вредной привычки.
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7
alfie • бывший сотрудник
26.12.2015 20:37
|Трудоустройство
|не голосовал
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Добрый день! Пригласили на собеседование в АК Барс в Московский филиал на Сухаревскую, в отдел Малого Бизнеса, изначально разговаривала по телефону с отделом кадров, женщиной которую зовут Ирина, она так все хорошо написала про вакансию. Я поехала проходить собеседование с аналитиком отдела Гульнарой и начальником отдела среднего или корпоративного бизнеса, которая даже не представилась, т.к. начальника отдела МБ у них нет. Все прошло успешно, рассказала про себя, им понравилась, сказали то, что нужно заполнить анкету для СБ и автобиографию, дали мне ее с собой, дома подготовила, после чего привезла ее в банк. Анкету у меня принимала секретарь, на вопрос сколько мне ждать проверку, она сказала не знаю, данных у меня не было кадров, Гульнара тоже ничего не знала. Очень странно как-то, когда банк заинтересован в кандидате, он его не теряет. После проверки СБ, со мной связалась Альбина из Казани, кто она по должности я не знаю, мы договорились о разговоре по скайпу, я была уверенна, что если сказали проходить СБ, значит все ок.
По скайну мы пообщались, присутствовала еще одна женщина, кто она, не представили. После чего была тишина, я на сайте HH, оставила комментарий со мной связались из кадров, и сказали значит Вы не подошли. Вопрос к банку: Зачем тогда Вы гоняете людей по Москве с данными анкетами, а потом назначаете повторное собеседование с Казанью? и Ваши кадры даже не заинтересованы в кандидатах, а потом говорят, что люди пропадают сами!!!
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0
pest26 • несостоявшийся сотрудник
21.12.2015 13:56
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Медосмотр за свой счет
|не голосовал
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Здравствуйте. У меня такая история. Устраиваюсь работать в питерское отделение АК Барса. Вроде бы все хорошо, но сегодня мне позвонила HR и вместе с предложением о работе, сказала, что нужно пройти медосмотр в любом платном медцентре. Причем на первых двух собеседованиях о нем и речи не шло. Без него на работу не примут, а с ним якобы оформят уже с понедельника это точно. При этом в форме о мо нет наименований конкретных врачей, а только наименование вредного производственного фактора и результат медосмотра. То есть я могу пойти к знакомому ветеринарному врачу и поставить его заключение и печать? И почему в других банках нет такого медосмотра, который сотрудник оплачивает сам, а не за счет работодателя?
Мой муж айтишник, работает за компьютером уже 8 лет, у них в компании почему-то не делают медосмотра на такой опасный вид работа, как работа с пвэм. Я ей предъявила отзыв девушки ниже, на что HR мне заявила, что это была ошибка менеджера по персоналу. Что нужно было сначала согласовать прием на работу, а потом уже отправлять на осмотр. Очень много нестыковок и подозрительности, а также прямое нарушение трудового законодательства.
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1
Nastylicious • несостоявшийся сотрудник
23.06.2015 19:44
|Эпопея устройства на работу в банк
|не голосовал
|Хочу присоединиться к ранее написанным отзывам о непорядочности банка по отношению к соискателям. Меня пригласили на собеседование, после которого, меня попросили заполнить анкету и автобиографию и предупредили, что будет согласование в течение недели. Через неделю мне позвонили и сказали, что согласование прошло успешно и я должна пройти тестирование. Потом перезвонили и сказали, что будет не тестирование, а повторное собеседование. После повторного собеседования, мне сказали принести все документы, которые отсканировали все полностью, до последней страницы. Дали направление на прохождение медосмотра (при устройстве на работу в другие банки, прохождение медосмотра ни разу не требовалось). Я прошла медосмотр, за который заплатила 2000 рублей, результаты в банк предоставить не успела, т.к. мне в этот же день позвонили и сообщили, что Головной банк меня не согласовал. Кроме как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВОМ, я никак это назвать не могу!!!
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3
Marianna5 • несостоявшийся сотрудник
19.05.2015 17:07
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Хороший старт
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Работал в новом Доп. офисе ОАО "АК БАРС" Банка, пришел после университета, практически без опыта, но приняли и дали реализовать весь свой потенциал, получил очень большой опыт, идеальный старт для начала карьеры и дальнейшего роста, спасибо кадровой политике Банка и М.В., что берут молодых специалистов без опыта.
Как устроился, слетал на неделю обучения в г. Казань, Банк все оплачивал, узнал много всего нового и интересного, за это время изучил всю линейку продуктов Банка. В доп. офисе уже получил хорошие знания и многому научился в продажах от руководителя И.Э., благодаря им стал продавать многие продукты Банка качественно и быстро, также многое узнал о привлечении Клиентов, приобрёл опыт холодных/теплых звонков, умении делать презентации, увеличивать входящий поток и т.д.
Что касаемо коллектива, так он очень дружный, как одна целая команда, с любым вопросом всегда помогут, объяснят и расскажут, именно поэтому качество обслуживания Клиентов в данном офисе было и остается на высоте, большое спасибо М.С., которая очень активно помогала в обучении.
Зарплата немного ниже среднерыночной, но можно легко увеличить личными продажами с помощью премий. В целом, идеальный старт для молодых специалистов.
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0
stuffer • бывший сотрудник
08.03.2015 08:59
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