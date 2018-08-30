Итак, после слов руководства Банка, что ни мне, "ни моим бывшим коллегам на работу в данном Банке можно не рассчитывать", напишу и я.



В 2014 году был набран коллектив для работы во вновь открывшемся офисе. Коллектив вместе с руководителем подобрался отличный! Работали слаженно, без замечаний (как со стороны клиентов, так и со стороны руководства). Но, к сожалению, спустя год было принято решение отделение закрыть (к тому времени был открыт второй офис в городе), а сотрудников сократить. Даже тех, кто попадал под льготную категорию (одинокая мать) – ст 179 ТК РФ. Сотрудники руководящего состава убеждают, что они дорожат своими сотрудниками и готовы действующим сотрудникам идти навстречу (переводы, повышения и т.д.), но на деле это оказалось совсем не так. Кстати, на момент сокращения в другом дополнительном офисе были вакансии, но НИКОМУ из сокращенных даже не намекнули, взяли человека со стороны. После получения уведомлений (которые, кстати, составлены с нарушениями по отношению к льготным категориям), сотрудник льготной категории по телефону сообщила Начальнику отдела кадров, что по закону не может быть сокращена и переведена на работу в другую местность. На что начальник отдела кадров рявкнув, что в другом офисе в вашей местности вакансий свободных нет, бросила трубку. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Покорно подписали уведомления о сокращении и занялись активными поисками работы…



Спустя два месяца, при подписании заявления на выплату выходного пособия, я еще раз напомнила начальнику отдела кадров о неправомерном сокращении и попросила копию Приказа об увольнении. На вопрос сотрудника для чего он нужен, ответила, что НАВЕРНОЕ пойду в суд за восстановлением… После непродолжительной беседы, начальник отдела кадров признала-таки, что уволили одинокую маму незаконно… Быстренько с кем-то пообщавшись по телефону, мне было сказано, что вакансий нет… До суда я так и не дошла, т.к. вышли сроки подачи искового заявления…



А 22 апреля 2015 года мне позвонили из БРК… И тадааам! ПОЗВАЛИ на собеседование! Моему счастью не было предела! Несколько раз уточнив, не возникнет ли проблем с трудоустройством (т.к. были сокращены и получали выплаты), мне ответили, что НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! В этот же день я помчала в Москву на собеседование. Сотрудник отдела подбора персонала сказал, что перезвонит мне в течение двух дней и сообщит о результатах собеседования! И не нарушил сроки! 24 апреля сказал, что собеседование я прошла, все хорошо, но нужно время на согласование с руководством. Ждать нужно было не долго, 27 апреля я узнала, что согласование так же прошло успешно и мне на почту выслано приглашение на оформление со списком необходимых документов. Нужно было оформляться пятого мая.



В назначенный день я прибыла по указанному адресу вся в предвкушении ДОЛГОЖДАННОЙ работы. И тут началось самое интересное: попросив меня присесть и подождать 5 мин, потом еще пару минут, потом… В итоге я просидела 30 мин, после чего ко мне подошла начальник отдела по подбору персонала и сообщила, что меня не могут оформить на работу… Возник вопрос: почему? В ответ я услышала, что «возникли технические проблемы, какой-то там сотрудник находился видимо в отпуске, поэтому документы для оформления вовремя не попали к специалисту, а сроки подходили, сотрудник нужен был в Дополнительный офис срочно, поэтому сейчас данная вакансия занята, на неё уже вроде кто-то переведен, наверное из Москвы и Вас мы оформить не можем». (максимально сохранен монолог НАЧАЛЬНИКА отдела по подбору персонала)… При просьбе дать мне официальный отказ, начальник отдела по подбору персонала сказала, что впервые слышит о таком документе и ничего мне дать не может… И вообще, сказала она, мы через одного отказываем соискателям, нам что теперь, каждому отписываться? Но простите, господа хорошие! Вы приглашаете на оформление, с трудовой книжкой, а потом у вас какой-то там форс-мажор и вы отправляете человека? И потом, я все могу понять… Технические проблемы, отпуска, и т.д. Но если это действительно технические проблемы, оформляют в другой доп. офис временно с последующим переводом, или оформляют и в отдел резерва…



Вот такая вот история… Но к чему я так много и подробно здесь вещаю? Хотелось бы обратиться к руководству Банка с просьбой, регулярно проверять знания не только рядовых сотрудников на знания документов, которыми руководствуемся в работе, но и знания начальников, насколько они знают нормативную базу. Кстати, для начальника отдела по подбору персонала по имени Анастасия: ст. 64 ТК РФ: «По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.»