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|Успешное обучение и неожиданный отказ в приеме на работу?!
|не голосовал
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22 июня 2015 года мне было назначено собеседование на позицию "Операционист-стажер" со специалистом по работе с персоналом Минаевым Ильей, который в тот же день направил меня на обучение в группу операционистов. Согласно условиям, обучение в группе было бесплатным (обучающиеся посещают занятия бесплатно, банк не оплачивает студентам время, затраченное на обучение), без какого-либо оформления отношений между обучающимися и банком, после чего необходимо успешно сдать экзамен специалистам службы резерва сети и получить приглашение на оформление трудового договора. Также на протяжении всего учебного времени необходимо присутствовать на всех занятиях, соблюдать стандарты и успешно осваивать учебную программу с регулярным промежуточным контролем знаний. Занятия проходили по адресу: г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7. Я прошла последующий групповой отбор, не пропустила ни одного занятия, соблюдала учебную дисциплину и выдавала одни из лучших результатов в группе в ходе промежуточных и итогового тестирования (по итоговому тестированию 83 из 85 правильных ответов при минимальном пороге 73).
Экзамен, проходивший 03.07.2015 в 10.30 по адресу: ул. Пречистенка, д. 38, я также сдала успешно. Я правильно ответила на все 6 вопросов билета (платежные системы, денежные переводы, вклады БРК, алгоритм открытия текущего счета, алгоритм установления контакта с клиентом), а у экзаменаторов, в число которых входила моя преподавательница С.Е., не возникло дополнительных ответов. Экзаменаторы были довольны моими ответами, после чего представитель службы резерва просмотрела мое личное дело и увидела, что у меня есть ребенок в возрасте 2,5 года. После "обнаружения" ребенка улыбки у экзаменаторов сразу же испарились. Мне, конечно, задали вопросы о ребенке, а также о получаемом в настоящее время профильном высшем образовании на заочном отделении и возможности совмещать работу с учебой (я подробно рассказала о том, что проблем не возникнет), о ближайшей станции метро, после чего отпустили домой и сказали, что о результатах экзамена сообщит представитель отдела по работе с персоналом.
Я все выходные нервничала и переживала, а сегодня, 06.07.2015, мне позвонила Анастасия из отдела по работе с персоналом и сообщила, что мне отказано в приеме на работу. На мой вопрос о причинах отказа она сказала, что ничего мне не может пояснить и что ей пометили, что я плохо усвоила программу и у меня плохая клиентоориентированность. Попытки связаться с С.Е., которая у меня преподавала и присутствовала у меня на экзамене, оказались безуспешными. Разъяснений относительно "плохих" результатов я не получила.
Я считаю, что мои права при приеме на работу были нарушены, так как работодатель очевидно не захотел принимать на работу мать-одиночку и студентку заочного отделения, поэтому выдумал необоснованную причину для того, чтобы я не смогла обратиться в суд и взыскать ущерб. Я потратила 2 недели времени, а также денежные средства, которые я взяла в долг в надежде его вернуть после трудоустройства, усердно училась и осваивала программу, свободно могу рассказать обо всем изученном в рамках программы, и в итоге на выходе даже не получила документа или сертификата, подтверждающего получение знаний в области ведения операционной деятельности в банке. Никаких подтверждающих документов, кроме выданной мне рабочей тетради операциониста-стажера и тестовых печатных листов из АБС "Банк XXI век" у меня нет. Я была в полном восторге от сотрудников, от обстановки, учебной группы и изучаемых материалов. Вся группа готова вступиться за меня и все одногруппники в шоке... Я в отчаянии и целый день не могу сдержать слезы.
Дорогой ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ", который я полюбила всей душой за время обучения! Дискриминация под выдуманным предлогом - это очень и очень плохо. И пусть она останется на совести тех, кто принял такое решение. Но кто мне возместит потери времени, денежных средств и, главное, моральный ущерб? Моего ребенка никто не накормит, а знания положений и инструкций ЦБ, алгоритмов оформления документов и стандартов операционного обслуживания без документального подтверждения не помогут мне быстро, без очередной потери времени устроиться на работу (которую, кстати, снова нужно искать).
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srecnosrce • несостоявшийся сотрудник
06.07.2015 22:53
|Трудоустройство в Банк "Российский Кредит"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В поиске работы после закрытия офиса одного из известных в Краснодаре Банков разместила свое резюме в hh.ru . Были разные по условиям предложения, но опыт работы и знания позволяли покопаться. Выбор остановила на Банке "Российский кредит". Конкурентоспособная белая зарплата без всяких хитрых "переменных частей", хороший график работы и условия труда. Понравилась высокопрофессиональная организация сотрудником Отдела персонала Ильёй собеседования, где учитывалось и моё время, мои просьбы. Вопросы на собеседовании были по существу - нормативка, инструкции, положения, последние изменения в законодательстве, без "странных, типа о предназначении в жизни". После собеседования желание работать именно здесь еще более усилилось. С ответом тоже не тянули, и сейчас я с нетерпением жду выхода на работу. Спасибо за оперативность и за то, что выбрали меня!
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vbyfpnlbyjdf • сотрудник
27.05.2015 20:45
|Подбор персонала
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Разместила резюме на hh, откликнулась на вакансию в БРК. Через несколько дней раздался долгожданный звонок. Сотрудник по подбору персонала представился, вежливо объяснил, что в банке повышенные требования к знаниям кандидата на должность .... После чего задал ряд вопросов относящихся к операционной работе и знаниям законодательств. После моих пусть даже не идеальных ответов, пригласил на собеседование, любезно пояснив какие нормативные документы мне бы стоило повторить.
Приехав на собеседование мне дали письменный тест. После чего доступным и грамотным языком были разобраны и объяснены мои ошибки. Я уже думала, что на этом все, как и в других банках скажут спасибо, мы с вами свяжемся, но нет! Направили на собеседование к вышестоящему руководству. Это было самое тяжелое моральное испытание за долгое время, задают вопросы, ты волнуешься, путаешься, сбиваешься, пытаешься собрать все свои знания, разложить их по знаменателям, и вопрос то легкий и ты точно знаешь на него ответ и делаешь это каждый день, а сказать, объяснить – «чистый лист». Надо отметить, что с ответами не торопили, даже где-то помогали, в результате чего образовался непринужденный диалог, в результате которого волнение ушло, я почувствовала себя более собранной. И оставшееся время собеседование смогла понятно и внятно «объясняться».
Но и на этом мои испытания не закончилось, меня вызвали на 3 собеседование, познакомиться с непосредственным руководством. Разговор строился четко, быстро и по делу. Объявили, что ждите звонка с результатом собеседования, звонка не было, я начала волноваться. Спустя 3-4 дня мне позвонили!
С нетерпением жду выхода на новое рабочее место! Хочу сказать огромное спасибо своим будущем коллегам за их индивидуальный подход к кандидатам, и понимание, что МЫ волнуемся!
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0
Jul88 • сотрудник
22.05.2015 19:08
|Нарушение ТК РФ сотрудниками отдела по работе с персоналом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак, после слов руководства Банка, что ни мне, "ни моим бывшим коллегам на работу в данном Банке можно не рассчитывать", напишу и я.
В 2014 году был набран коллектив для работы во вновь открывшемся офисе. Коллектив вместе с руководителем подобрался отличный! Работали слаженно, без замечаний (как со стороны клиентов, так и со стороны руководства). Но, к сожалению, спустя год было принято решение отделение закрыть (к тому времени был открыт второй офис в городе), а сотрудников сократить. Даже тех, кто попадал под льготную категорию (одинокая мать) – ст 179 ТК РФ. Сотрудники руководящего состава убеждают, что они дорожат своими сотрудниками и готовы действующим сотрудникам идти навстречу (переводы, повышения и т.д.), но на деле это оказалось совсем не так. Кстати, на момент сокращения в другом дополнительном офисе были вакансии, но НИКОМУ из сокращенных даже не намекнули, взяли человека со стороны. После получения уведомлений (которые, кстати, составлены с нарушениями по отношению к льготным категориям), сотрудник льготной категории по телефону сообщила Начальнику отдела кадров, что по закону не может быть сокращена и переведена на работу в другую местность. На что начальник отдела кадров рявкнув, что в другом офисе в вашей местности вакансий свободных нет, бросила трубку. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Покорно подписали уведомления о сокращении и занялись активными поисками работы…
Спустя два месяца, при подписании заявления на выплату выходного пособия, я еще раз напомнила начальнику отдела кадров о неправомерном сокращении и попросила копию Приказа об увольнении. На вопрос сотрудника для чего он нужен, ответила, что НАВЕРНОЕ пойду в суд за восстановлением… После непродолжительной беседы, начальник отдела кадров признала-таки, что уволили одинокую маму незаконно… Быстренько с кем-то пообщавшись по телефону, мне было сказано, что вакансий нет… До суда я так и не дошла, т.к. вышли сроки подачи искового заявления…
А 22 апреля 2015 года мне позвонили из БРК… И тадааам! ПОЗВАЛИ на собеседование! Моему счастью не было предела! Несколько раз уточнив, не возникнет ли проблем с трудоустройством (т.к. были сокращены и получали выплаты), мне ответили, что НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! В этот же день я помчала в Москву на собеседование. Сотрудник отдела подбора персонала сказал, что перезвонит мне в течение двух дней и сообщит о результатах собеседования! И не нарушил сроки! 24 апреля сказал, что собеседование я прошла, все хорошо, но нужно время на согласование с руководством. Ждать нужно было не долго, 27 апреля я узнала, что согласование так же прошло успешно и мне на почту выслано приглашение на оформление со списком необходимых документов. Нужно было оформляться пятого мая.
В назначенный день я прибыла по указанному адресу вся в предвкушении ДОЛГОЖДАННОЙ работы. И тут началось самое интересное: попросив меня присесть и подождать 5 мин, потом еще пару минут, потом… В итоге я просидела 30 мин, после чего ко мне подошла начальник отдела по подбору персонала и сообщила, что меня не могут оформить на работу… Возник вопрос: почему? В ответ я услышала, что «возникли технические проблемы, какой-то там сотрудник находился видимо в отпуске, поэтому документы для оформления вовремя не попали к специалисту, а сроки подходили, сотрудник нужен был в Дополнительный офис срочно, поэтому сейчас данная вакансия занята, на неё уже вроде кто-то переведен, наверное из Москвы и Вас мы оформить не можем». (максимально сохранен монолог НАЧАЛЬНИКА отдела по подбору персонала)… При просьбе дать мне официальный отказ, начальник отдела по подбору персонала сказала, что впервые слышит о таком документе и ничего мне дать не может… И вообще, сказала она, мы через одного отказываем соискателям, нам что теперь, каждому отписываться? Но простите, господа хорошие! Вы приглашаете на оформление, с трудовой книжкой, а потом у вас какой-то там форс-мажор и вы отправляете человека? И потом, я все могу понять… Технические проблемы, отпуска, и т.д. Но если это действительно технические проблемы, оформляют в другой доп. офис временно с последующим переводом, или оформляют и в отдел резерва…
Вот такая вот история… Но к чему я так много и подробно здесь вещаю? Хотелось бы обратиться к руководству Банка с просьбой, регулярно проверять знания не только рядовых сотрудников на знания документов, которыми руководствуемся в работе, но и знания начальников, насколько они знают нормативную базу. Кстати, для начальника отдела по подбору персонала по имени Анастасия: ст. 64 ТК РФ: «По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.»
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0
frosya.1910 • бывший сотрудник
12.05.2015 15:09
|Хамство сотрудница отдела по подбору персонала
|не голосовал
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10.04.15 мне поступил звонок от некой сотрудницы Банка, рассмотреть предложение о трудоустройстве (привлечение клиентов), общалась крайне не вежливо, типа "не тяните на себя одеяло", "я договорю и точка" и т.д., а в конце бросила трубку, я даже попрощаться не успел с данной особой. Вот не пойму людей - нет настроения работать по пятницам или работать вообще, зачем звонить и портить настроение другим и репутацию Банка. Если это сообщение читают Руководители, ответственные за работу данного подразделения, то просьба наведите порядок - у Вас завелась ЗВЕЗДА!!!
Администратор: Уточните номер телефона, с которого вам поступил звонок.
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2
EvSa • несостоявшийся сотрудник
11.04.2015 08:20
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Администратор:
Пока без оценки.
|Просто отзыв
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Даже не знаю, с чего начать... Пожалуй, с отдела заработной платы. Всё, что тут написано про отдел ЗП - всё правда! Героиня хамского общения - Н.Г.П. Это человек, который просто не умеет нормально разговаривать! Даже не представляю, из-за каких-таких достоинств её терпят в этом банке. УВАЖАЕМОЕ РУКОВОДСТВО БАНКА! Устройте для Н.Г.П. единоличный тренинг на тему "Этика корпоративного общения"!
Устроилась в этот банк в прошлом году. Он активно открывал офисы по Москве и МО, зарплаты хорошие, график отличный - 2/2, воскр. выходной. Потом начались сюрпризы.. Не успели проработать месяца, как операционистов пересадили на отработку часов по производственному календарю, из-за чего многие операционисты стали увольняться. Кассиров в этом плане не тронули. С графиком операционистов вообще песня! Особенно "повезло" тем, у кого Руководитель офиса страдает манией величия! В банке нет единого стандарта отработки часов! В одних офисах прощают недоработку в 4 часа, а в других надо приезжать и отрабатывать 2 часа! И в добавок, на все тренинги посылают операционистов в их выходные (!!) дни! А с какой радости, хочется спросить, если часы вырабатываются? Почему-то руководство ездит в рабочее время!
Очень много лишнего в работе в плане документов и отчетов. Вместо того, чтобы минимизоровать данный процесс, наоборот, нагружают лишними действиями. В других банках это уже давно не делают, а тут надо! Да еще в 3-х экземплярах! Активно начался этот бардак тогда, когда накрылся Мастер-банк. И далее везде Видимо, стали приходить люди из разных накрывшихся банков и тащить с собой свою кухню. Операционисты и кассиры делают много всякой ненужной чепухи! Нынче, банк, видимо, стал активно сдуваться и закрывать офисы один за другим. Пока только по МО. Непонятно, зачем было открывать заведомо убыточные офисы?
За 3-й квартал 2014 года была начислена премия. Всем! Всем, кроме 3-х офисов. А в чем же причина? "Руководство банка недовольно руководством вашего офиса". Спрашивается: "А сотрудники тут причем?" Недовольны руководством, ну так и лишайте руководство. Персонал на работу приходит во время, планы выполняет, нареканий нет. Несправедливо, однако!
В общем, мне работать было не плохо: работы минимум (что по началу ооочень напрягало. А потом ничего, привыкла ), график отличный, зп хорошая , девочки коллектива просто супер, чего не могу сказать о Руководителе офиса. Уволилась, потому что офис перевели на 5-ти дневку (скорее всего, его закроют). Жить на работе не хочу и унижаться, ожидая выплаты премии, тоже. Поэтому банку - Прощай!
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3
123Маруся123 • бывший сотрудник
19.12.2014 22:55
|Отключение от зарплатного проекта
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемое руководство банка!
Прошу вернуть мне мои 900 рублей, списанные сегодня, 17 декабря, как за годовое обслуживание вперед, и я закрою карту вашего банка за ненадобностью! 12 декабря 2014 года я уволилась. В тарифах банка говорится, что после увольнении сотрудника, зарплатная карта переходит в разряд обслуживания по тарифу "Стандартный", однако срок переходного периода не указан! Как раз завтра собиралась закрыть эту карту! Не успела! Премию за 3-й квартал не дали, так верните хотя бы мои 900 рублей! Очень надеюсь на ответ и положительное решение!
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1
@@Irina@@ • бывший сотрудник
17.12.2014 18:09
|Справка о зарплате
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Так получилось, что работал в этом банке. При увольнении попросил выдать мне справку о зарплате для службы занятости, чем у сотрудников отдела зп чуть не вызвал когнитивный диссонанс. Сотрудница в грубой форме стала спрашивать, зачем мне справка для службы занятости, я первый кто ее попросил и т.д. Выдали с грехом пополам. Через некоторое время мне опять потребовалась эта справка, на что сотрудница опять в грубой форме стала говорить, что справку она мне уже выдавала, и что делает ее последний раз, и что они мне не обязаны выдавать справки каждый раз по запросу. Я говорю, напишите мне письменный отказ в выдаче справок в дальнейшем, на что сотрудница сказала, что ничего писать не будет. В общем, еще раз выдали с грехом пополам.
Открываем Трудовой кодекс и читаем: "По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно" ч. 1 ст. 62 ТК РФ. Отсюда следует, что нормами ТК не установлено количество раз предоставления работнику справки о его заработной плате, и что работодатель обязан предоставлять работнику на основании каждого его письменного заявления справку о заработной плате в течение трех рабочих дней с момента обращения работника за ней.
Уважаемый главный бухгалтер Г.И.В.! Проведите со своими подчиненными разъяснительную беседу касательно соблюдения норм ТК РФ и этики.
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2
msc • бывший сотрудник
04.12.2014 21:52
|Лучший банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Почитала отзывы сотрудников о нашем банке и не могу не ответить. БРК мой четвертый банк за все 14 лет банковской деятельности и поверьте моему опыту - это лучший банк!!! Очень доступная система обучения новых сотрудников, достойные условия труда и соответствующая квалификации заработная плата, лояльное руководство, ДМС, готовность коллег из различных отделов прийти на помощь. И это не весь список моих восхищений о работе в БРК. Коллеги, спасибо Вам огромное, за такую сплоченную команду!!!
Что же касается негативных отзывов, они мне вообще не понятны. Если кого-то не устраивает график (даже с доработками выходит 16-18 дней в месяц), уровень вознаграждения за труд, условия, в которых они работают, какой смысл продолжать здесь работать? Лично мне не понятно, как можно не уважать работодателя, который дает работу, обеспечивает доп. услуги для сотрудников? Коллеги, если у кого-то существуют претензии к работе в банке - мы его работники, всегда можем друг-друга услышать, понять и пойти навстречу.
Я рада, что работаю в БРК!!! Огромное спасибо всем сотрудникам нашего Банка за то, что я работаю с Вами в одной команде!!!!!
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3
Ботаник • сотрудник
26.08.2014 21:05
|Любимый мой, Родной...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Хочу поделиться своими впечатлениями о Банке Российский Кредит. У большинства читающих данный отзыв вызовет бурю восклицаний из серии "Это на заказ!!! Много лести!!!" И т.п. Прошу Вас поверить - это неправда. Мой отзыв основывается исключительно на моих личных эмоциях.
Итак, начну. БРК - мой третий банк. До него я проработала в одном коммерческом банке, который на данный момент переживает санацию (более 4 лет), после него был еще один маленький банк, о котором даже вспоминать тошно... И вот, с легкой руки сотрудника отдела кадров БРК, мое резюме на одном известном всем сайте по трудоустройству разглядели, оценили и пустили в работу. На момент моего безработного скитания, я проходила собеседования в восьми банках.... но... БРК звал громче всех, и предлагал самые приятные условия (основное - территориальная близость к дому, дополнительное - неплохой оклад). По приезде на собеседование я пережила настоящий допрос - где работали, кем работали, как работали, что умеете, а это знаете, а еще вот это.... В общем, в завершении собеседования, я уже даже не надеялась, что мне повезет работать рядом с домом, но... (барабанная дробь) через 2 дня мне позвонили и предложили оформление на работу (фанфары, салют). В дальнейшем, я приехала в ЦО, сдала документы, заполнила заявление на зарплатную карту (на которую, между прочим, ежемесячно начисляется 6% годовых, исходя из остатка) и радостно поехала домой. На следующий день я вышла в свой доп. офис, в котором тружусь и по сей день.
Расскажу коротко о данном Банке, так сказать, изнутри: Банковская программа весьма неплохо прописана и отточена: системы переводов сгенерированы с программой, списание комиссий проводится автоматически, шаблоны формируются и сохраняются на отлично, в общем, ИТ-отделу я бы лично вручила медаль. Помимо программы, банк обладает корпоративным порталом, на котором в любой момент можно найти инструкции по работе в АБС (разжеваные до умопомрачения), нормативные документы, обсуждения продуктов и бизнес-процессов, телефоны сотрудников и еще кучу всего полезного...
О Центральном Офисе. Я Вам расскажу, но... Вы мне вряд ли поверите... Дело в том, что в Центральном офисе работают адекватные и приятные в общении люди. Серьезно! Представьте себе, и такое бывает. Поскольку я - любитель сложных операций, мне по долгу службы приходится общаться с различными отделами ЦО, и я спешу сообщить, что ни в одном из отделов мне ни разу не нахамили, ни разу не отказали в помощи, ни разу не переадресовали "куда-нибудь подальше". Возможно, так и должно быть во всех нормальных банках, и мне, до БРК, просто не везло с местами работы... и поэтому здесь я с большой нежностью отзываюсь о ЦО.
Далее, об актуальном - заработная плата. Мне обещали ровно столько, сколько я указывала в своем резюме - и столько я сейчас и получаю. Ой, совсем забыла о премиях за кросс-продажи и за открытие вкладов. На зарплату не жалуюсь, к тому же, она на 100% белая. Причем, уже на испытательном сроке сотрудник получает обещанный при трудоустройстве оклад (нет надувательства из серии "пока ты на испытательном сроке, держи десятку, а полтинник мы тебе как-нибудь..., как обоснуешься ").
О графике - мой график 2-2, но в течение месяца нужно выходить на доработки часов. Что ж, мне это разъяснили еще в момент трудоустройства, поэтому, выхожу безропотно, претензий нет.
О ДМС - оно имеет место быть. Полис ДМС торжественно вручается сотруднику по окончании испытательного срока (3 месяца). Особо по данному полису не разгуляешься, но, учитывая тот факт, что БРК - это мое первое место работы, где мне оформили полис ДМС - и на том спасибо!
О работе во фронт-офисе. БРК на данный момент активно развивается, открывает новые офисы, расширяет клиентскую базу,....но большинство офисов на данный момент не могут похвастаться толпами Клиентов. Было бы безграничной ложью сказать, что сотрудники пашут, не поднимая головы.
О новом знакомстве с бывшими коллегами. На моем прежнем месте работы осталось большое количество дорогих моему сердцу людей. Даже в этом БРК мне удружил. Сотрудники отдела по подбору персонала с удовольствием рассмотрели резюме моих коллег с предыдущего места работы. Многие люди, работавшие со мной бок о бок теперь вновь мои коллеги. БРК помог мне собрать мою команду. Грамотная тактика, прошу заметить, поскольку коллеги в трудных ситуациях обращаются в первую очередь ко мне, стало быть, меньше дергают ЦО, быстрее включаются в работу, КПД растет на глазах.
Закругляюсь, чувствую, уже утомила. Милый, Любимый БРК! Расти и развивайся, но, пожалуйста, не меняй своего лояльного отношения к своим рядовым сотрудникам! Такие неисправимые оптимисты, как я, чувствуя Твою безграничную нежность, всегда будут приходить на работу с удовольствием и трудиться Тебе во благо.
Всем спасибо за внимание.
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3
Grindychick • сотрудник
14.08.2014 01:55
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