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|Зарплата вызывает приступ...
|не голосовал
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Доброго времени суток всем. Искала я тут пару месяцев назад работу (Москва). Вынуждена была опять вернутся к работе в кассе, так как в наше нелёгкое время трудно найти предложения по моему последнему месту работы (3 последних года работала в отделе банка, сопровождающего кассовые операции). Кассиром довольно просто сейчас найти в Москве работу, имея большой опыт работы, "корочки" и разнообразные сертификаты, но, имея приличный опыт работы завкассой, позицию обычного кассира я как бы и не рассматривала даже. Ну это лирика всё..
Вот в какой-то прекрасный день меня начинает забрасывать электронными письмами ТФБ! Почитала, думаю, а что, может рискну, почему бы и нет. Назначили мне собеседование и так тактично умолчали о зп! На следующий день утром дай, думаю, позвоню, уточню, а то может и нет смысла в поездке. Девушка мне так мило и спокойно говорит, мол, вы знаете завкассой после испытательного строка имеет уровень зп за вычетом 13% - 37000р!! Я даже как-то растерялась... Она продолжает, мол работа не пыльная 5/2. На что конечно я отказалась, мотивировав, что какая бы работа пыльная не была, детей не прокормишь на такую з/п. К слову сказать, из всех предложений это было самое низкооплачиваемое... И хорошо, что не пошла, отзывы кошмарные.
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action • несостоявшийся сотрудник
02.12.2016 15:55
|Касса
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Полностью присоединяюсь к отрицательным отзывам... О работе в кассе. Прежде чем туда устроиться, читала данные отзывы, думала, что преувеличивают... Но увы... На первом месте продажи и еще раз продажи... а кассовая работа потом. Продавать нужно все, будет план на каждый квартал, который вы обязаны сделать. Если нет, то вы плохой сотрудник. Пришли на ноль (уволились до нас весь отдел), никто ничего не объяснял, все сами - методом тыка и помощи кассиров, кто как мог, с других регионов через телефон, организованности НИКАКОЙ, бардак ужасный! Постоянные задержки, во время ни разу не приходилось уйти, выдача кредитов в 7-8 ч. вечера, оплаты за переработку никакой, часы тоже не заберете - не принято, а задерживаешься, значит хороший работник, спасибо вам за это никто не скажет.
Отношение руководства никакое. Могут наорать на вас при клиенте, если что-то не так. На кассу вешают всё, что можно.. На дню несколько раз будут спрашивать, как успехи по продажам, могут в туалете вас найти и об этом спросить. Касса принимает кредиты с оформлением приходников, ком. платежи, переводы, оформляет коробки по страхованию, выдача кредитов через пос. терминал с оформлением расходников сразу, загрузку нескольких банкоматов, с минимальными лимитами, которые приходится загружать через 2 дня, продажа монет клиентам (это такая суета начинается, что слов нет), программа ужасная а народа много... Хотя мнение руководства, как было сказано выше другими, касса бездельем страдает.
На самом деле операционисты и кассы больше всех работают... Премию операционисты не получают,а кассе минимум могут дать, если руководство 100% получит, вам могут 20-30% дать, а вынос "мозга еще какой...
Если у вас железные нервы и терпение, то вперед в Татфондбанк!!! Меня хватило на 3 месяца. Остался один негатив... Не советую туда идти... пожалейте себя) Это понятно только тем, кто там работал)
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sama1 • бывший сотрудник
19.10.2016 16:27
|Это намеренное затягивание?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Трудоустраиваюсь в банк. Прошла все тесты, неделю проходила на неоплачиваемую стажировку. Вернее сначала была стажировка, а тесты только после того как я спросила на каком основании я узнаю банковскую тайну и нахожусь в помещении кассы без допуска? Теперь мне предложили написать заявление на трудоустройство, но с открытой датой, так как не всё начальство утвердило мою кандидатуру. Я чёт ничего не пойму. Они чего добиваются? Чтобы я бесплатно поработала на них и они примут меня на работу тогда когда сочтут нужным? Я в замешательстве. Их доводы о том, что когда я выйду на работу учиться уже будет некогда - совершенно необоснованны, так как для работы в кассе всё равно нужен допуск после обучения (исходя из их внутренних документов).
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rina_mara • сотрудник
01.08.2016 11:56
|Справка 182 Н
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Являюсь бывшим сотрудником Татфондбанка, уволилась в 2014 г., сейчас переехала в другой город, в городе отделений Татфонда нет, мне нужна справка о доходах по форме 182 Н, как я ее могу получить никто информации предоставить не может, хотя как увольняется сотрудник эта справка должна предоставляться.. Как заказать данную справку, может быть мне тут ответят?
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natasam • бывший сотрудник
04.05.2016 15:07
|Ужас в Татфонде
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет. Хочу сразу сказать, что раньше все было очень хорошо. Буквально год назад мы были дружными и активными работниками, которые занимались потреб. кредитованием. Все изменилось около года назад, когда мы стали никому не нужны. Ни руководству ни клиентам. Нас чуть ли не снег заставляли чистить около банка, потому что наша работы была не нужна, а нужны были только вклады и я - кредитник была должна заниматься их привлечением. Премию операционисты получали, а мы нет, хоть и ходили по вкладам и в дождь и в снег. Ну наверное кто-то получал, но может один или два человека. Мне кажется, что планы специально ставят нереальные, чтобы не платить премию. Нас постоянно ругают и говорят, что мы не эффективные. Все время требуют объяснительные, но банк сам не одобряет кредиты, а мы виноватые.
Заставляют впаривать никому не нужные страховки. Наш управляющий региональный в Уфе раньше всех нас по именам знал и все время интересовался как у нас дела, теперь он стал таким высокомерным и ему все пофиг, как мне кажется. Он спокойно смотрит как нас сокращают, давят на нас и иногда даже унижают. Никого не интересует какая на улице погода, ливень или минус 30, все на активности! При этом зп очень маленькая, никто ее не поднимает, хотя обещают при приеме, что через 3 месяца поднимут. Премии не платят. Зато центральный офис на Проспекте живет припеваючи. Там и сотрудникам любимчикам премию управляющий платит и условия хорошие делает. Вообщем управляющий думает только о себе и своих любимчиках. У нас закрылся офис в Уфе и что вы думаете, кондеры оттуда стоят дома у руководства! В такую жару они бы не помешали работникам. Но на нас всем плевать. Очень обидно, потому что раньше работать было хорошо, а теперь ужас!
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1
elle-pretty • бывший сотрудник
01.07.2015 09:58
|Заставляют написать Заявление об увольнении по соглашению сторон
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в Филиале Петербургский ОАО "АИКБ "Татфондбанк". 27 февраля я подписал Уведомление о сокращении штата работников (см. вложенный файл). Мой последний рабочий день 30 апреля. Но 28 апреля Работодатель потребовал с меня написать Заявление на увольнение по Соглашение сторон с выплатой одного оклада, который должен пойти на частичное досрочное погашение зарплатного кредита в ОАО "АИКБ "Татфондбанке".
У меня есть запись на диктофон этой встречи. Прошу Вас помочь мне разобраться. Является ли действия Работодателя законными и правомерными? Что мне делать в данной ситуации? Прошу принять к сведению, что мой стаж в Банке составляет 1,5 года, за время моей трудовой деятельности мне выплачивались премии за выполнение плановых показателей и отсутствуют выговоры и замечания по работе. Прошу также учесть непростую ситуацию в стране и возможные затруднения в поиске работы.
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rinmar • сотрудник
28.04.2015 23:02
|Эксплуатация настоящая, кассиры, отзыв для вас, читайте обязательно
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток!
Хочу написать отзыв о работе в ТФБ для двух целей: открыть глаза людям, которые хотели бы тут работать, и, возможно, дать пищу для размышлений руководству банка (руководству, сидящему в ГО в Н.Челнах, и в Казани).
Начну с устройства на работу. Обещают - 3 первых мес. испытательного срока, затем повышение оплаты и премию в размере оклада раз в 3 месяца. Нужно обычно сдавать тесты, пройти несколько собеседований, ответить на звонки из Казани (тоже собеседование, где вас спросят что угодно, до регулярности мес. цикла и т.п.), написать вашу автобиографию (привет, школа!). Набирают обязательно с В/О, экономическим, всё проверяют. Ну, видимо, зарплата будет точно выше средней-подумаете вы. В общем, занимает это дело примерно месяц. Затем, вам дадут несколько папок на изучение, вы их обязаны будете в один день прям в отделе кадров полистать (а кто успеет прочесть?!), затем за всё расписаться, что ознакомлены. Затем - неделю вам на обучение.
Обучение-это сразу в кассу, и обучать вас будут работающие там девочки-кассиры, а как уж они вас "обучат" - это уже никого не волнует, мат. ответственность вы подпишете в любом случае. Затем вас отправят в Казань, в ИНКО, получать валютную "корочку". Сделано это для 2 целей: банк вас хочет привязать на год, ибо если вы уволитесь раньше, чем через год, вас заставят оплатить это обучение, и 2 цель - банк хочет чтобы все кассиры работали с валютой.
Затем, собственно, вперед, в работу на свой страх и риск. Именно так, ведь вы теперь мат.ответственное лицо, и за каждый рубль отвечаете, а также за правильность всех сделанных операций. Никто вас специально обучать ничему не будет, не надейтесь. Обучают тут лишь продажам, а не работе. Банк кстати, о каких-либо изменениях в работе порой вообще не предупреждает работников. Так, у нас осенью изменилась форма приходников - узнали мы лишь когда распечатали их, бегали с круглыми глазами, думая что программа сломалась. Ах да, с тех пор мы пишем вручную (! привет,школа!) отчетную справку, и каждый ПКО и РКО подписываем по 2 раза бух-кассир, бух-кассир (идиотство, др.слова нет)... Или вот недавно сюрприз - часть кредитов банк передал другому банку, и никому не сообщил. Работникам сообщили уж потом (кстати, людям вообще не сообщили судя по тому, что люди вообще не в курсе, хотя рассылка писем по логике должна была бы быть). Об этом мы узнали лишь потом, когда несколько платежей уже были приняты от людей, затем деньги возвращали, проводки отменяли..и людям всё объясняли мы, кассиры, получая от людей тонны негатива за это всё. Причем касса так и не видит до сих пор, наш кредит это-или не наш, звоним узнаем каждого клиента в кредитном отделе, а затем объясняем людям, что вот ваш кредит перешел в другой банк, "а уведомление?" - логично спрашивают люди, "а еще на почте наверное застряло"-объясняем мы. Ну, это к слову о заботе о клиентах...
Как только начала работать, девочки поставили перед фактом - премии в полном размере не видел никто НИКОГДА. Почему ее урезают - или не дают вообще (как это случилось в ноябре) - никто не объясняет. Мало того, на почту приходят письма от руководства О НЕДОПУСТИМОСТИ вопросов о премии (молчать, рабы!). Если осмелитесь - вам скажут что план офиса не выполнен. А где этот план, и сколько сделано фактически (не только продаж монет иль еще чего-а тут еще же вклады, платежи различные) - никто не знает, в этом вообще никакой прозрачности нет. На любые вопросы могут ответить "не нравится - увольняйся". Ну это к слову о заботе о персонале.
Вообще, когда я пришла работать, то в банке я встретила несколько кандидаток на различные вакансии, интуиция подсказала бежать, но я ее не послушала. Сейчас работники низшего звена (кассиры в основном) снова бегут из банка, и теперь мне понятно, почему. Да, с канцтоварами в банке беда, да, оборудование всё - старое, мебель тоже будто б/у на авито куплена.
Но больше всего неприятно поражает экономия на людях-работниках кассы. Вас заставят делать практически всё, вы будете делать помимо своей работы кассира (работа с клиентами, все платежи и проводки, всяческие отчеты непосредственно вашей кассовой работы, кстати вклады - тоже на вас, валюта-до конца рабочего дня), ТЕПЕРЬ (примерно с октября 2014года) вы должны еще:
1.сканировать документы по вкладам, загружать их в БД Казани,
2.предлагать (навязывать! это тоже продажи) людям оформить (и самим оформлять) пластиковые и кредитные карточки.
3. вы будете работать ПРОДАВЦАМИ. Да, руководство банка решило, что помимо экономии на отдельных людях, занимающихся в нормальных банках конкретно: валютой, пластиковыми карточками, отдельно - консультантами; так вот решило, что кассиры еще должны продавать. Продавать страховки и дорожные карты. Особенно страховки - о, это отдельная эпопея о том, как нас замучали со страховками. О, эти письма почти каждый день с воплями "Почему нулевые продажи!?" "Продавать должны ВСЕМ!!" "Все работники должны продать!!!", письма с угрозами о том, что вы будете перед всем руководством банка прилюдно рассказывать о продукте, оправдываться, почему не продали, играть ролевые игры между собой. Каждый день - отчет, сколько чего продали. А работать когда? Управляющие искренне считают, что кроме них, никто и не работает.
Управляющие на конференциях радостно вам говорят (кратко опишу), что касса должна всё. И Касса во всем виновата. А также касса - будет универсалами, как в ВТБ -банке, радостно сообщают они. При этом они умалчивают о том, что зп вам нисколько за это не повысят. Сколько платят универсалам в ВТБ- предпочитают не озвучивать. Мало того, после 3 мес. испытательного срока, вам повысят всего лишь на 1тыс. с лишним и всё - это потолок. И то не сразу, это если тесты сдадите (а они их ЗАКАЗЫВАЮТ, это занимает несколько дней/недель, хотя тесты все - в электронном варианте. Но в этом банке всё бывает не сразу, ибо им зачем торопиться, когда можно еще месяцок платить как на испытательном сроке). Да, намек вам всем, желающим тут трудиться. Чистыми, после вычета налогов, у вас будет менее 15 тыщ. Да-да. Намек, ибо свою зарплату оглашать нам запрещено даже среди своих же сослуживцев (ну, чтоб не позориться =) ).
И, в общем, представьте, сидите вы в кассе, заходят люди, всем надо помимо улыбок и собственно работы своей (ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ - ДАТЬ СДАЧУ, СДЕЛАТЬ ПЛАТЕЖ! - это всё для вас самое главное, ведь вы в первую очередь отвечаете ЗА ДЕНЬГИ, вы отвечаете лично, за правильность платежей, за каждый рубль), а людей много, очень много, и они стоят в очереди, и если вы делаете всё медленно - люди возмущаются, упрекают, могут и жалобу написать (будете виноваты вы). А программа тупит, сыпятся письма вам о том, что надо продавать (Продавааааать надо! - истерит банк), вы нервничаете. Что-то сделаете не так, человеку не объясните - будете снова виноваты ВЫ. А народу, поверьте мне, очень много. Потому что банкоматы зачастую ломаются. Терминалы - вообще страшно, постоянно ошибки в платежах, народ боится пользоваться ими. Карты кредитные-отдельная история. Они тупо блокируются при просрочке платежа, и их человек не сможет увидеть через интернет, не сможет пополнить через терминал - всё через кассу. Пользоваться терминалами люди не умеют (нет консультантов!), не смогут (НЕВОЗМОЖНО оплатить кредит ТФБ через терминал НАЛИЧКОЙ представляете?! можно- но с комиссией, вводя самостоятельно бик-инн и всё такое, что обычный человек вводить боится чтоб не ошибиться), все они - идут в кассу. И вот вы нервничаете, стараетесь. К ночи тащитесь домой. И раз в неделю выслушиваете что вы снова плохо работаете, и кстати, неэффективный работник, т.к. не продаете сколько надо всего-всякого.
Не удивительно, что работники бегут отсюда. Работать уже некому с людьми, у всех кассиров стабильно переработки (кстати - внимание!! - часы переработок платятся по одинарному тарифу, закон о том, что переработка оплачивается первый час в 1,5 размере, другие в двойном, - банк о таком законе "не слышал")
В общем, вывод, кратенько. Если вы по натуре продавец - идите в торговлю, больше заработаете. Если вы по натуре счетовод-бухгалтер, ищите другие вакансии, где есть перспективы на рост. Если вы с железными нервами и вы бухгалтер-продавец и вам пофигу на оплату труда /или раб по натуре/ - сможете работать в ТФБ. И кстати, как вариант - работать МЕДЛЕННО, спокойно, уделяя каждому человеку 20-30 минут, рассказывая о продуктах, делая спокойно платеж. При этом второй кассир, скорее всего, будет быстро обслуживать людей, выбиваясь из сил, чтобы очередь не бунтовала. У вас в конце дня будет 25 платежей, у соседки 150, вы будете эффективным работником, а она не эффективным. Вот так.
В двух словах скажу хорошее о коллективе, но это не заслуга банка вовсе, просто так совпало, что девочки-сотрудницы у нас хорошие,я очень ко всем привязалась, буду общаться с ними дальше в жизни. И руководитель подразделения - т-т-т, понимающая, ценит, нервы не треплет, наоборот - помогает. За это- плюсы.
Да, еще скажу что. Тут может кто заявит, что вот продавать-не сложно, рассказывать о продуктах можно во время работы, что вот можно получить прибавку к зп за счет продаж. На что отвечу - человеку, любящему продавать - выгоднее работать продавцом, при такой зп в кассе, для чего тут сидеть? А если ты не продавец-делать это не приятно, и не получится, не все любят втюхивать людям насильно это всё. Рассказывать про страховки во время подсчета денег, и создания платежа чревато ошибками, за которые кассир будет расплачиваться своим кошельком, своими нервами, и тоннами объяснительных. А эту мизерную прибавку за продажи...упоминать такие деньги стыдно. Через 3-4 часа непрерывной работы голова идет кругом, глаза болят, и лишь бы дожить до конца дня. Ведь положение об охране труда, когда через каждые 2 рабочих часа положены 15 минут перерыва (кстати, работники это положение подписывают не читая, а там это есть) - в этом банке НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ. После обеда (это в 13-30) и до 20-00 вечера вы будете работать БЕЗ ПЕРЕРЫВА, как робот...
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2
Amaslinka • бывший сотрудник
09.04.2015 11:46
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв. Вы достаточно тонко заметили некоторые сложности, с которыми сталкиваются сотрудники нашего банка и над устранением которых мы работаем, хотя некоторые сделанные Вами выводы мы не разделяем. Сожалеем, что среди Ваших воспоминаний не нашлось места тем хорошим и добрым моментам, которые все-таки преобладают в работе и отзывах действующих сотрудников. Искренне надеемся, что те знания и умения практической работы, которые Вы получили в нашем банке, пригодятся Вам в дальнейшем. Успехов Вам и всего наилучшего.
С уважением,
Управление по работе с персоналом
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
|Хамское отношение со стороны рук-ля
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Мне очень нравилось работать в Татфондбанке. Хороший коллектив, мой руководитель. Но эта С.Ю. сразу же меня не взлюбила, не здоровалась, вела себя по-хамски. Разве так должен вести себя рук-ль?? Как только можно доводила меня, чтобы я написала по собственному желанию, звонила мне с утра в мой выходной день, чтобы я вышла на работу, я выходила и ни слова ей ни сказала. В итоге отправили меня на тест, который вообще к моей работе не имел никакого отношения (работала на верификаций). Хочу обратно вернуться. Помогите, пожалуйста, что нужно сделать?
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leisan91 • бывший сотрудник
25.02.2015 12:43
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Администратор:
Расскажите подробнее, о каком тесте идет речь?
|Спасибо этому банку!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, хочу сказать большое спасибо банку, очень понравилось тут работать, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам вынуждена уйти...
Огромное спасибо отделу кадров, в частности М.С.О., всегда поможет и подскажет, спасибо моему начальнику, благодаря которому получала всегда нормальную премию и знала, что если что-то случится, всегда поможет и подскажет что и как сделать!
Очень многое зависит от руководства...
Администратор: Может добавите аргументов в пользу положительной оценки?
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Kis3004 • бывший сотрудник
15.01.2014 10:08
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Администратор:
С учетом комментария автора от 17.01.2014 17:35 оценка засчитана.
|Плюсы и минусы работы в Татфондбанке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уже имея банковский опыт, устроилась на работу в Татфондбанк. Проработала более 1.5 лет, после 1 года (как положено в данном банке) жду повышения.
Минусы:
1. Что меня ужасно шокировало: служебки на повышение согласовываются Казанью месяцами, а то и по полгода. Скажите на милость: вот какая мотивация к работе может быть, когда показав хорошие результаты работы в течение года, потом понимаешь, что на фиг это никому не надо было?! Руководство на твои вопросы о повышении з/п на пару тысяч, смущаясь, говорит, что в Казань была написана служебка, ждем-с.
2. Переработки и работа в праздничные дни (когда все остальные нормальные банки отдыхают) не оплачивается (как это должно быть по трудовому законодательству), надо унизиться, пойти к начальнику попросить написать служебку, а там Казань посмотрит... (сроки я описала выше, они здесь такие же). Если когда-то и оплачивались переработки, они оплачивались спустя месяца 3-4 эдак (хотя, спасибо и на этом).
3. ДМС у нас не было. Что ж там про все остальное говорить?
4. Обучение в нерабочее время и по выходным (кстати, этот выходной при условии работы единственным работником в отделе, может быть единственным в неделю). Обучение проводится часто и поразительно одинаково! На каждом обучении учат этапам продаж, преимуществам продуктов банка и НИКОГДА не учат работать с реальными клиентами (например, не учат читать выписку по кредитной карте. На мой взгляд, она слегка замысловатая в данном банке, и многие кред. спецы, проработав более года в банке, не всегда могут правильно предоставить инфо клиентам, из-за чего и возникают объяснительные и извинения перед клиентами).
5. Тестирование по продуктам (скорее всего, конечно, это плюс, знания каждый раз освежаются, но я хотела бы выделить тот момент, который меня не устраивал) - частота и бесполезность тестирования, его однообразность. Каждый раз тестирование практически не отличалось ничем от предыдущего, результаты тестирования сотрудников, прошедших тестирование и его не проходивших - самое поразительное - совпадали!!! (как так?!) До сих пор не пойму, но, это видимо уже вопрос к проверявшим тестирование и публиковавшим его результаты.
Плюсы:
1. Премию ежеквартальную получали регулярно, и на этом спасибо.
2. Коллектив и руководство очень даже ничего)
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1
idea555 • бывший сотрудник
20.12.2013 20:38
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