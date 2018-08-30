Всем доброго времени суток!



Хочу написать отзыв о работе в ТФБ для двух целей: открыть глаза людям, которые хотели бы тут работать, и, возможно, дать пищу для размышлений руководству банка (руководству, сидящему в ГО в Н.Челнах, и в Казани).



Начну с устройства на работу. Обещают - 3 первых мес. испытательного срока, затем повышение оплаты и премию в размере оклада раз в 3 месяца. Нужно обычно сдавать тесты, пройти несколько собеседований, ответить на звонки из Казани (тоже собеседование, где вас спросят что угодно, до регулярности мес. цикла и т.п.), написать вашу автобиографию (привет, школа!). Набирают обязательно с В/О, экономическим, всё проверяют. Ну, видимо, зарплата будет точно выше средней-подумаете вы. В общем, занимает это дело примерно месяц. Затем, вам дадут несколько папок на изучение, вы их обязаны будете в один день прям в отделе кадров полистать (а кто успеет прочесть?!), затем за всё расписаться, что ознакомлены. Затем - неделю вам на обучение.



Обучение-это сразу в кассу, и обучать вас будут работающие там девочки-кассиры, а как уж они вас "обучат" - это уже никого не волнует, мат. ответственность вы подпишете в любом случае. Затем вас отправят в Казань, в ИНКО, получать валютную "корочку". Сделано это для 2 целей: банк вас хочет привязать на год, ибо если вы уволитесь раньше, чем через год, вас заставят оплатить это обучение, и 2 цель - банк хочет чтобы все кассиры работали с валютой.



Затем, собственно, вперед, в работу на свой страх и риск. Именно так, ведь вы теперь мат.ответственное лицо, и за каждый рубль отвечаете, а также за правильность всех сделанных операций. Никто вас специально обучать ничему не будет, не надейтесь. Обучают тут лишь продажам, а не работе. Банк кстати, о каких-либо изменениях в работе порой вообще не предупреждает работников. Так, у нас осенью изменилась форма приходников - узнали мы лишь когда распечатали их, бегали с круглыми глазами, думая что программа сломалась. Ах да, с тех пор мы пишем вручную (! привет,школа!) отчетную справку, и каждый ПКО и РКО подписываем по 2 раза бух-кассир, бух-кассир (идиотство, др.слова нет)... Или вот недавно сюрприз - часть кредитов банк передал другому банку, и никому не сообщил. Работникам сообщили уж потом (кстати, людям вообще не сообщили судя по тому, что люди вообще не в курсе, хотя рассылка писем по логике должна была бы быть). Об этом мы узнали лишь потом, когда несколько платежей уже были приняты от людей, затем деньги возвращали, проводки отменяли..и людям всё объясняли мы, кассиры, получая от людей тонны негатива за это всё. Причем касса так и не видит до сих пор, наш кредит это-или не наш, звоним узнаем каждого клиента в кредитном отделе, а затем объясняем людям, что вот ваш кредит перешел в другой банк, "а уведомление?" - логично спрашивают люди, "а еще на почте наверное застряло"-объясняем мы. Ну, это к слову о заботе о клиентах...



Как только начала работать, девочки поставили перед фактом - премии в полном размере не видел никто НИКОГДА. Почему ее урезают - или не дают вообще (как это случилось в ноябре) - никто не объясняет. Мало того, на почту приходят письма от руководства О НЕДОПУСТИМОСТИ вопросов о премии (молчать, рабы!). Если осмелитесь - вам скажут что план офиса не выполнен. А где этот план, и сколько сделано фактически (не только продаж монет иль еще чего-а тут еще же вклады, платежи различные) - никто не знает, в этом вообще никакой прозрачности нет. На любые вопросы могут ответить "не нравится - увольняйся". Ну это к слову о заботе о персонале.



Вообще, когда я пришла работать, то в банке я встретила несколько кандидаток на различные вакансии, интуиция подсказала бежать, но я ее не послушала. Сейчас работники низшего звена (кассиры в основном) снова бегут из банка, и теперь мне понятно, почему. Да, с канцтоварами в банке беда, да, оборудование всё - старое, мебель тоже будто б/у на авито куплена.



Но больше всего неприятно поражает экономия на людях-работниках кассы. Вас заставят делать практически всё, вы будете делать помимо своей работы кассира (работа с клиентами, все платежи и проводки, всяческие отчеты непосредственно вашей кассовой работы, кстати вклады - тоже на вас, валюта-до конца рабочего дня), ТЕПЕРЬ (примерно с октября 2014года) вы должны еще:

1.сканировать документы по вкладам, загружать их в БД Казани,

2.предлагать (навязывать! это тоже продажи) людям оформить (и самим оформлять) пластиковые и кредитные карточки.

3. вы будете работать ПРОДАВЦАМИ. Да, руководство банка решило, что помимо экономии на отдельных людях, занимающихся в нормальных банках конкретно: валютой, пластиковыми карточками, отдельно - консультантами; так вот решило, что кассиры еще должны продавать. Продавать страховки и дорожные карты. Особенно страховки - о, это отдельная эпопея о том, как нас замучали со страховками. О, эти письма почти каждый день с воплями "Почему нулевые продажи!?" "Продавать должны ВСЕМ!!" "Все работники должны продать!!!", письма с угрозами о том, что вы будете перед всем руководством банка прилюдно рассказывать о продукте, оправдываться, почему не продали, играть ролевые игры между собой. Каждый день - отчет, сколько чего продали. А работать когда? Управляющие искренне считают, что кроме них, никто и не работает.



Управляющие на конференциях радостно вам говорят (кратко опишу), что касса должна всё. И Касса во всем виновата. А также касса - будет универсалами, как в ВТБ -банке, радостно сообщают они. При этом они умалчивают о том, что зп вам нисколько за это не повысят. Сколько платят универсалам в ВТБ- предпочитают не озвучивать. Мало того, после 3 мес. испытательного срока, вам повысят всего лишь на 1тыс. с лишним и всё - это потолок. И то не сразу, это если тесты сдадите (а они их ЗАКАЗЫВАЮТ, это занимает несколько дней/недель, хотя тесты все - в электронном варианте. Но в этом банке всё бывает не сразу, ибо им зачем торопиться, когда можно еще месяцок платить как на испытательном сроке). Да, намек вам всем, желающим тут трудиться. Чистыми, после вычета налогов, у вас будет менее 15 тыщ. Да-да. Намек, ибо свою зарплату оглашать нам запрещено даже среди своих же сослуживцев (ну, чтоб не позориться =) ).



И, в общем, представьте, сидите вы в кассе, заходят люди, всем надо помимо улыбок и собственно работы своей (ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ - ДАТЬ СДАЧУ, СДЕЛАТЬ ПЛАТЕЖ! - это всё для вас самое главное, ведь вы в первую очередь отвечаете ЗА ДЕНЬГИ, вы отвечаете лично, за правильность платежей, за каждый рубль), а людей много, очень много, и они стоят в очереди, и если вы делаете всё медленно - люди возмущаются, упрекают, могут и жалобу написать (будете виноваты вы). А программа тупит, сыпятся письма вам о том, что надо продавать (Продавааааать надо! - истерит банк), вы нервничаете. Что-то сделаете не так, человеку не объясните - будете снова виноваты ВЫ. А народу, поверьте мне, очень много. Потому что банкоматы зачастую ломаются. Терминалы - вообще страшно, постоянно ошибки в платежах, народ боится пользоваться ими. Карты кредитные-отдельная история. Они тупо блокируются при просрочке платежа, и их человек не сможет увидеть через интернет, не сможет пополнить через терминал - всё через кассу. Пользоваться терминалами люди не умеют (нет консультантов!), не смогут (НЕВОЗМОЖНО оплатить кредит ТФБ через терминал НАЛИЧКОЙ представляете?! можно- но с комиссией, вводя самостоятельно бик-инн и всё такое, что обычный человек вводить боится чтоб не ошибиться), все они - идут в кассу. И вот вы нервничаете, стараетесь. К ночи тащитесь домой. И раз в неделю выслушиваете что вы снова плохо работаете, и кстати, неэффективный работник, т.к. не продаете сколько надо всего-всякого.



Не удивительно, что работники бегут отсюда. Работать уже некому с людьми, у всех кассиров стабильно переработки (кстати - внимание!! - часы переработок платятся по одинарному тарифу, закон о том, что переработка оплачивается первый час в 1,5 размере, другие в двойном, - банк о таком законе "не слышал")



В общем, вывод, кратенько. Если вы по натуре продавец - идите в торговлю, больше заработаете. Если вы по натуре счетовод-бухгалтер, ищите другие вакансии, где есть перспективы на рост. Если вы с железными нервами и вы бухгалтер-продавец и вам пофигу на оплату труда /или раб по натуре/ - сможете работать в ТФБ. И кстати, как вариант - работать МЕДЛЕННО, спокойно, уделяя каждому человеку 20-30 минут, рассказывая о продуктах, делая спокойно платеж. При этом второй кассир, скорее всего, будет быстро обслуживать людей, выбиваясь из сил, чтобы очередь не бунтовала. У вас в конце дня будет 25 платежей, у соседки 150, вы будете эффективным работником, а она не эффективным. Вот так.



В двух словах скажу хорошее о коллективе, но это не заслуга банка вовсе, просто так совпало, что девочки-сотрудницы у нас хорошие,я очень ко всем привязалась, буду общаться с ними дальше в жизни. И руководитель подразделения - т-т-т, понимающая, ценит, нервы не треплет, наоборот - помогает. За это- плюсы.



Да, еще скажу что. Тут может кто заявит, что вот продавать-не сложно, рассказывать о продуктах можно во время работы, что вот можно получить прибавку к зп за счет продаж. На что отвечу - человеку, любящему продавать - выгоднее работать продавцом, при такой зп в кассе, для чего тут сидеть? А если ты не продавец-делать это не приятно, и не получится, не все любят втюхивать людям насильно это всё. Рассказывать про страховки во время подсчета денег, и создания платежа чревато ошибками, за которые кассир будет расплачиваться своим кошельком, своими нервами, и тоннами объяснительных. А эту мизерную прибавку за продажи...упоминать такие деньги стыдно. Через 3-4 часа непрерывной работы голова идет кругом, глаза болят, и лишь бы дожить до конца дня. Ведь положение об охране труда, когда через каждые 2 рабочих часа положены 15 минут перерыва (кстати, работники это положение подписывают не читая, а там это есть) - в этом банке НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ. После обеда (это в 13-30) и до 20-00 вечера вы будете работать БЕЗ ПЕРЕРЫВА, как робот...