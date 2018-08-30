Здравствуйте. Я работал в ПАО "Росбанк" в городе Курске, должность "Менеджер корпоративных продаж". Моя работа заключалась в привлечении в банк организаций на "зарплатный проект". Устроился работать в августе. Работу выполнял добросовестно, делал "холодные" звонки, выезжал на встречи с ЛПР, проводил презентации, еженедельно предоставлял отчёты напрямую директору К.Ю.Ю. (скажу сразу, она не соответствует занимаемой должности, все рабочие вопросы к ней она делегирует, задаешь ей вопрос по работе, она говорит, что не знает и только и говорит, "Позвони в Москву, спроси, иди к девчонкам спроси", сама ни на что не отвечает и более того об этом говорит весь банк, все сотрудники, но ей, конечно, ни слова не говорят). Не скажу, что привёл большое количество клиентов на "зарплатные проекты" но клиенты были и было много договоренностей, среди крупных организаций города, о перспективе сотрудничества.



В сентябре мне объявили, что на мне весит ГОДОВОЙ план по привлечению организаций! Напомню, я устроился работать в АВГУСТЕ! За целый год, банк практически ни кого не привлёк на данный проект и в конце года всё повесили на меня. Я не бросил работу, не опустил голову, начал работать усиленнее, назначал больше презентаций, но многие руководители говорили, что предложение интересное но возможно с нового года можно будет сотрудничать.



В октябре я окончательно убедился, что выполнить годовой план за три месяца не реально, если ещё учесть что я был на испытательном сроке то я задал вопрос директору, К.Ю.Ю. "Что произойдёт если я не выполню план до конца моего испытательного срока и какую отметку мне поставят в трудовой?", ответ был прост, она сказала, цитирую её слова: "Не знаю, что будет, мне плевать на запись в твоей трудовой, у меня других дел хватает", не спорю, может не в подходящий момент решил поднять данный вопрос но всё же.



На следующий день я написал заявление на увольнение, был конец октября. Всё нормально было, мы общались с директором, она подписала заявление, без скандалов, без криков, сказала только, что я способен на большее и она не ожидала, что я напишу заявление. До увольнения я отработал несколько дней. В последний рабочий день она подошла ко мне, начала орать, в кабинете ещё были люди, это слышали, она орала, что ничего мне не подпишет, оскорбляла меня, то внезапно смеяться начинала, я до сих пор не знаю из за чего, с этим криком и оскорблениями, мы с ней пришли к сотруднику безопасности банка, при нём она всё так же на меня кричала и оскорбляла, абсолютно не обоснованно. Он никак не реагировал. Я ей в лицо сказал, что она не умеет управлять таким подразделением, говорил абсолютно спокойно. Она мои слова проигнорировала, но это её дело, может и правильно сделала. После этого ко мне "безопасник" подошёл и сказал, что я конечно прав, но переборщил с этим высказывание. Мы разошлись и вроде всё в норме. К слову скажу, они любят собираться после обеда, если есть какая нибудь причина, пить водку, коньяк в учебном классе. Лично для меня это не нормально, работа есть работа, а я в один день приехал с презентации, зайдя в банк сразу почувствовал запах еды и водки, там даже посетители между собой обсуждали сидели, что в рабочее время в банке водкой пахнет, а это ребята пили в учебном классе.



Самое интересное началось потом, при устройстве на новую работу. Из службы безопасности звонят в "Росбанк", а там говорят, что я не адекватный человек, не сдержанный, со мной нельзя связываться, такое было не однократно, не знаю кто это говорил, но в службе безопасности других банков говорили, что звонили в службу безопасности Роса . На другое место работы я устроился, в банковскую сферу, и руководитель про меня плохого не скажет, потому что он человек адекватный.



Вот теперь мне интересно, до Росбанка я был адекватный, после Росбанка меня считают адекватным, а именно в Росбанке, что то не так, очень спорный вопрос кто из нас адекватный я или руководство Курского подразделения Росбанка. И что будет если я захочу поменять работу? или под сокращение попаду? будут звонить в Росбанк, а там на меня нагаваривают. ЛЮДИ я никому не советую идти работать в этот банк в Курске, никогда. Там зарплата хорошая, но ей рад не будешь, оттуда люди даже через неделю работы увольняются, и это не голословно!