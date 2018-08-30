Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Увольнение без суда и следствия. Не выплата премии и нормального расчета
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, хотела оставить отзыв о работе в ПАО "РОСБАНК". (1.11.2018-22.01.2019).
1)установленный график работы был с 10-19:00 5 дней подряд , по факту уходили с работы в 20:40-21:00 так же 5 дней подряд ,если уходили раньше, то потом получали от управляющей(начинала гнабить при директоре и его заме., вообщем самоутрверждалась как могла)
2)Ушла на больничный с высокой температурой, на больничном мне сообщили о том, что меня будут увольнять, хотя причину я так и не поняла (сказали из за того, что я находилась на больничном и типо не выполнила план, опять же план в ноябре был сделан), когда я вышла с больничного управляющая сказала, что её сотрудники не имеют права болеть и уходить на больничный.
3)При увольнении которое было 22.01.2019 (это был последний день), не выплатили расчёт, сославшись на то, что им нужен оригинал больничного листа, хотя сканы всех документов были отправленны, ладно фиг с ними отправила я все документы и больничный лист заказным письмом, жду расчёта.
13.02.2019 года приходит расчёт в сумме 1781.09 руб.хотя у них в предложении о работе было указанно, что если больничный составляет не более 10 дней, то его оплатят как стандартные рабочие дни 1 раз в год.Премию так же не выплатили, за ноябрь. Предлагают самой звонить и разбираться почему премии нет.Учитывая все это и то что нет уже ни каких сил разбираться, буду вынуждена обращаться за помощью в Трудовую инспекцию, ЦБ и Прокуратуру, что бы они провели проверку по данной ситуации.
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Ольга Голуб • бывший сотрудник
14.02.2019 17:39
|Любовь к Банку в каждой ДНК
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла в Росбанк я в 07 ноября 2006 года кредитным экспертом в торговую точку "Гранд" г. Химки. Я на тот момент была еще "зеленым специалистом", за 2 недели обучения я стала разбираться в банковских продуктах, за что спасибо моему руководителю Алене Т., проблемы конечно были вместо обещанных 30 минут с момента подачи заявки до выдачи кредита пройти могло до 1,5 часов. Но тогда, мне работа в этом банке доставляла такое удовольствие и кайф, что зп вообще не была нужна. Мы были как большая дружная семья.
Шло время, я чувствовала что выросла уже до уровня специалиста Дополнительного офиса, отправила резюме и ушла работать в ДО "Театральный" менеджером зала, работа была тяжелая, так как не работала ранее с таким большим клиентским потоком, было трудно, но через 3 месяца, я и это усвоила, перешла на должность кредитного эксперта, вот это был "ад", новые продукты, залоги, ипотека, автокредит.... Шло время и это усвоила.
Далее была должность ведущего специалиста, я писала экспертные заключения по ипотеке, тоже было сложно. Но что-то держало меня на этом месте, это не зп, не дмс, это атмосфера и знание того, что ты работаешь для людей, каждый день, я сталкивалась с тем, что помогала клиентам в их вопросах, и радовалась, когда все разрешалось все лучшим образом для Банка и Клиента. Я болела душой за свою работу и любила ее. Дальше был головной офис, и каждый раз я отдавала Банку и Клиенту часть своей души. После 2-го декрета я решила уволиться, ездить в Москву не было возможным. Увольнялась со слезами на глазах.
Проработав 2 года в других местах, я находила высокую зп, а отношение к Клиентам со стороны других моих работодателей были просто ужасными для их Клиент был просто способ зарабатывания денег и побольше, и чем безграмотней клиент в финансовом плане, тем лучше. Я тосковала по Росбанку, так как для меня лично важно выстраивать с клиентом партнерские отношения и быть готовым искать решения для клиента, чем просто на нем зарабатывать и в Росбанке это есть. Я пришла в Росбанк в 2017 году и начала работать в Дополнительном офисе, и снова стала получать тот кайф и удовольствие от работы, от общения с Клиентом.
В 2018 году меня пригласили в другой банк для обслуживания юридических лиц, и я согласилась под давлением семьи. Теперь я имею высокую зп и нелюбимую работу, хожу на работу как на каторгу, только в Росбанке мне как Клиентскому менеджеру было что предложить клиенту и я четко знала зачем мне нужна работа. А теперь, пустота. Спасибо, тебе руководство Росбанка, за то что поверили в меня, дали мне знания и умения, спасибо за желание ходить каждый день на работу.
Для новых сотрудников или соискателей хочу сказать, будет нелегко, но кто хочет взять знания и умения, возьмет, премиальная часть прозрачная, ты точно знаешь сколько получишь, лишать премии из-за того, что ты плохо причесан никто не будет, кто работает тот и получает. Подумайте и решите, готовы ли Вы отдаваться работе на 100 %, если да то Росбанк отличный выбор.
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OYMakarova • бывший сотрудник
16.11.2018 16:41
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Ответ банка:
Уважаемая OYMakarova!
Благодарим Вас за предоставленный отзыв и подробное описание ситуации. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших сотрудников.
С уважением,
Росбанк
|Отличный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всем привет , я отработала в Росбанке г. Волгограда 6 лет. Пришла на должность операциониста-кассира , через 3 года перешла в малый бизнес менеджером по привлечению. Росбанк всегда давал мне возможность развития и стабильного высокого заработка! А еще в купе с теплым коллективом - это огонь. Да, в Росбанке не все гладко , программы не самой последней версии)), но если Вы хотите чуть -чуть большего от жизни , чем просто ходить на работу, то Росбанк вам в помощь. Честно скажу , за 6 лет меня никто никогда не прессовал, разве встретишь такое в других продажах? При помощи руководителя А. Инны Владимировны всегда участвовала в интересных мероприятиях, познакомилась с лучшими предпринимателями и руководителями города! Ушла оттуда, чтобы выйти из зоны комфорта. Росбанк навсегда будет для меня местом становления и признания ! Всем удачи!
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Alima13 • бывший сотрудник
14.11.2018 10:27
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Ответ банка:
Уважаемая Alima13!
Благодарим Вас за предоставленный отзыв. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших бывших сотрудников. Обязательно направим Ваш отзыв Инне Владимировне.
С уважением,
Росбанк
|Абсолютно неадекватный отдел кадров
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Около 3-х недель назад их сотрудник сама нашла мое резюме на hh.ru и пригласила на собеседование. В итоге это было групповое собеседование, которое проводили руководители отдела, по итогам которого была договоренность о том, что после проверки СБ выходим в поля на 1 день, там показываем свои способности к продажам и в бой. Лично не общался даже ни с кем! Заполнил анкету, отправил и жду.
Недели через полторы решил позвонить узнать как там дела. Выяснилось что никакая СБ еще не проверяла даже меня, но при этом сотрудница отдела кадров так убедительно начала рассказывать что это не отказ, и вне зависимости от результата они все равно свяжутся со мной до конца недели. Неделя прошла и тишина. Позвонил сегодня сам и оказывается, что то ли вакансию они там сократили то ли штат ... И никто и не думал даже мне звонить и сообщать об этом ... В общем потратил свое время на них хотя не понятно вообще вакансия была или нет.
ПС: а еще у них там смешная начальник отдела продаж. Когда ей задали вопрос о карьерном росте, она в ответ задала встречный вопрос "а вы знаете вообще какой функционал у руководителя" с таким видом, что там типа ну настолько сложные задачи, что только она в силах справиться с ними. А тут какие то соискатели на должность МП куда то там руководить хотят ...
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sergey034 • несостоявшийся сотрудник
06.11.2018 14:47
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Ответ банка:
Уважаемый sergey034!
Благодарим Вас за предоставленный отзыв. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших потенциальных сотрудников. Ваши замечания полезны Банку и в обязательном порядке будут учтены в работе.
С уважением,
Росбанк
|Не выплатили квартальную премию при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Много лет с 2010 по 2017 года работала в Росбанке, от ведущего специалиста выросла до старшего менеджера Управления анализа и контроля продуктов рынках ценных думаг, всегда была на хорошем счету у начальства и получала положительные отзывы о своей работе. В банке на момент моего увольнения была установлена система квартальных премий, которые выплачивались через месяц после окончания расчетного квартала. Когда я увольнялась в середине июля 2017 года, то рассчитывала, что мне при окончательном расчете будет выплачена в том числе премия за 2 квартал 2017 года. Какого же было мое удивление, когда своей заслуженной премии я не получила. После чего по совету бывших коллег я написала личное письмо на имя начальника управления кадров Росбанка, Ирине Д., где в очень уважительной и вежливой форме обьяснила ситуацию. Но к сожалению, не получила никакого ответа. Вот таким образом считаю, что банк незаслуженно не заплатил мне то, что я заработала. Хотела пожаловаться в Трудовую инспекцию, но думаю пока, стоит ли .
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Kseniatim • бывший сотрудник
06.10.2018 17:46
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемая Kseniatim!
Благодарим Вас за предоставленный отзыв. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших сотрудников.
Информируем, что премиальные выплаты в ПАО Росбанк осуществляются в полном соответствии с параметрами и в сроки, предусмотренные действующими нормативными документами Банка.
С уважением,
Росбанк
|Не устраивайтесь работать в "Росбанк" Курское отделение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я работал в ПАО "Росбанк" в городе Курске, должность "Менеджер корпоративных продаж". Моя работа заключалась в привлечении в банк организаций на "зарплатный проект". Устроился работать в августе. Работу выполнял добросовестно, делал "холодные" звонки, выезжал на встречи с ЛПР, проводил презентации, еженедельно предоставлял отчёты напрямую директору К.Ю.Ю. (скажу сразу, она не соответствует занимаемой должности, все рабочие вопросы к ней она делегирует, задаешь ей вопрос по работе, она говорит, что не знает и только и говорит, "Позвони в Москву, спроси, иди к девчонкам спроси", сама ни на что не отвечает и более того об этом говорит весь банк, все сотрудники, но ей, конечно, ни слова не говорят). Не скажу, что привёл большое количество клиентов на "зарплатные проекты" но клиенты были и было много договоренностей, среди крупных организаций города, о перспективе сотрудничества.
В сентябре мне объявили, что на мне весит ГОДОВОЙ план по привлечению организаций! Напомню, я устроился работать в АВГУСТЕ! За целый год, банк практически ни кого не привлёк на данный проект и в конце года всё повесили на меня. Я не бросил работу, не опустил голову, начал работать усиленнее, назначал больше презентаций, но многие руководители говорили, что предложение интересное но возможно с нового года можно будет сотрудничать.
В октябре я окончательно убедился, что выполнить годовой план за три месяца не реально, если ещё учесть что я был на испытательном сроке то я задал вопрос директору, К.Ю.Ю. "Что произойдёт если я не выполню план до конца моего испытательного срока и какую отметку мне поставят в трудовой?", ответ был прост, она сказала, цитирую её слова: "Не знаю, что будет, мне плевать на запись в твоей трудовой, у меня других дел хватает", не спорю, может не в подходящий момент решил поднять данный вопрос но всё же.
На следующий день я написал заявление на увольнение, был конец октября. Всё нормально было, мы общались с директором, она подписала заявление, без скандалов, без криков, сказала только, что я способен на большее и она не ожидала, что я напишу заявление. До увольнения я отработал несколько дней. В последний рабочий день она подошла ко мне, начала орать, в кабинете ещё были люди, это слышали, она орала, что ничего мне не подпишет, оскорбляла меня, то внезапно смеяться начинала, я до сих пор не знаю из за чего, с этим криком и оскорблениями, мы с ней пришли к сотруднику безопасности банка, при нём она всё так же на меня кричала и оскорбляла, абсолютно не обоснованно. Он никак не реагировал. Я ей в лицо сказал, что она не умеет управлять таким подразделением, говорил абсолютно спокойно. Она мои слова проигнорировала, но это её дело, может и правильно сделала. После этого ко мне "безопасник" подошёл и сказал, что я конечно прав, но переборщил с этим высказывание. Мы разошлись и вроде всё в норме. К слову скажу, они любят собираться после обеда, если есть какая нибудь причина, пить водку, коньяк в учебном классе. Лично для меня это не нормально, работа есть работа, а я в один день приехал с презентации, зайдя в банк сразу почувствовал запах еды и водки, там даже посетители между собой обсуждали сидели, что в рабочее время в банке водкой пахнет, а это ребята пили в учебном классе.
Самое интересное началось потом, при устройстве на новую работу. Из службы безопасности звонят в "Росбанк", а там говорят, что я не адекватный человек, не сдержанный, со мной нельзя связываться, такое было не однократно, не знаю кто это говорил, но в службе безопасности других банков говорили, что звонили в службу безопасности Роса . На другое место работы я устроился, в банковскую сферу, и руководитель про меня плохого не скажет, потому что он человек адекватный.
Вот теперь мне интересно, до Росбанка я был адекватный, после Росбанка меня считают адекватным, а именно в Росбанке, что то не так, очень спорный вопрос кто из нас адекватный я или руководство Курского подразделения Росбанка. И что будет если я захочу поменять работу? или под сокращение попаду? будут звонить в Росбанк, а там на меня нагаваривают. ЛЮДИ я никому не советую идти работать в этот банк в Курске, никогда. Там зарплата хорошая, но ей рад не будешь, оттуда люди даже через неделю работы увольняются, и это не голословно!
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Александр С.В. • бывший сотрудник
14.09.2018 17:09
|Прошу разобраться
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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- Сообщаю о правонарушении в ТО Казанский касательно режима работы в праздничные и нерабочие дни. 21 августа-Священный для мусульман праздник-Курбан-Байрам. Однако сотрудники ТО Казанский не смогут справить этот праздник в кругу семьи,так как по велению руководства ТО 20-НЕ сокращенный рабочий день,21-РАБОЧИЙ день.
- Согласно производственному календарю Республики Татарстан 21 августа-нерабочий праздничный день,20 августа-предпраздничный день-продолжительность работы сокращается на один час. К сожалению,руководство ТО Казанский не знакомо со Статьей 107 ТК РФ,которая гласит,что,выходные и нерабочие праздничные дни относятся к времени отдыха,а также с ч. 1 ст. 113 ТК РФ говорящей о том,что работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
- Письменного согласия на работу в праздничный день у меня и у моих коллег не запрашивали,приказа на выход на работу нет и не было.
- Более того,в таком режиме приходится работать не только в праздничные дни,но и по выходным!
- Считаю вышеуказанные действия нарушением моих прав и трудового законодательства РФ. Прошу разобраться в сложившейся ситуации,в противном случае в инспекцию труда будет направлена жалоба с требованием конфиденциальной проверки.
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Chegevarova • сотрудник
20.08.2018 21:47
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Ответ банка:
Благодарим Вас за предоставленный отзыв. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших сотрудников. Просим вас направить на адрес mediator-sm@rosbank.ru (в теме письма «Служебный рейтинг», а в тексте ссылка на Ваш отзыв) офис произошедшей ситуации, а также любую дополнительную информацию.
С уважением,
Росбанк
|Обещать - не значит жениться, или О том что в Росбанке оффер еще ничего не значит
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Почитал отзывы кандидатов на всевозможные должности в Росбанке и понял, что у них будто бы так заведено – странно и необъяснимо вести себя с кандидатами. Ну что же, вот моя история…
Волею судьбы в конце 2017 года я находился в активном, поиске работы в одном из близких к Москве регионов. Плотно изучал рынок в банковской сфере (так как весь мой стаж - банковский), довольно скудный к Новому году, и наткнулся на показавшуюся мне весьма привлекательной вакансию Руководителя группы продаж в Росбанке. HR мне перезвонила, обсудила детали должности, после чего предложила назначить очное собеседование с руководителем на уровне региона, от этого заманчивого предложения я не мог отказаться ну никак.
Спустя пару дней состоялась эта встреча, которая начала привносить в вакансию некоторые детали. Как выяснилось, вакансия декретная и открывается ориентировочно в феврале-марте, а до этого момента в ходе диалога мы договорились о том, что меня могут принять на позицию ПМ по ВИП клиентам. Я здраво рассудил, что мне как минимум нужно досконально знать операционные процессы и документооборот в этом банке, так что эта должность одновременно и научит всему, и станет своего рода испытательным сроком для меня, да и с финансовой точки зрения деньги предлагали вполне себе приемлемые. На том и порешили... После этого состоялись в другие дни дистанционная беседа с руководителем ВИП направления, очные разговоры со службой безопасности и региональным директором. На каждом из этапов я получил одобрение от всех своих собеседников, как итог - мне звонит HR и торжественно поздравляет с тем, что высылает мне на почту оффер и список документов для приема, которые необходимо выслать (это происходило 12.12.17), да еще и оклад согласовали несколько больше, чем ранее оговоренный. Также она озвучила, что процедура приема займет 3-4 дня, ориентируемся на дату выхода 19.12.17, но ближе к этому времени со мной свяжутся. Ну что ж, я доволен, как слон, и расслаблен (ой, дурак). По иронии судьбы в этот же день я, уверенный в своей трудоустроенности, отказываюсь от 3 (трех) предложений от других компаний (дважды дурак).
Ближе к вечеру, когда получаю доступ к почте, в оффере вижу, что и эта должность декретная. Ну... Я ж не планирую отказываться от карьерного роста, поэтому этот момент меня почти не смутил (третий раз, контрольный, дурак). Отправляю документы на прием и с чистой совестью жду весточку о точной дате выхода. И вот, 18.12.17, решил я позвонить своему будущему непосредственному руководителю, дабы уточнить, когда ж мне точно выходить-то... В трубке слышу несколько смущенный ответ о том, что "вы знаете, сотрудник выходит из декрета, поэтому мы сейчас не можем вас принять на эту должность, странно, что вам об этом не сказали". Ну... сказать, что я огорчился до невозможности - ничего не сказать. Задал вопрос, с кем я могу обсудить откровенно некорректное поведение банка, на что мне ответили, что разберутся с ситуацией и перезвонят (хоть бы извинились, ну…)
Спустя неделю мне позвонила HR и рассыпалась в извинениях, что так получилось (странно, что HR и руководители не знают заранее, что их сотрудники выходят из декрета. Ну или это просто была ложь), и предложила связаться со мной в феврале, когда целевая должность будет актуальна. Я дал свое согласие. Ради интереса я периодически мониторил их вакансию, она в феврале-марте была выставлена, однако мне никто не позвонил (хотя и посмотрели мое резюме). Ну что же, значит, нам не по пути…
Как итог:
1. Очень интересные и, несомненно, важные детали вакансии не озвучиваются сразу (про то, что первоначальная вакансия декретная, я узнал только на очной беседе, а то, что вторая - вообще из оффера);
2. Согласованный на всех необходимых уровнях прием (во всяком случае в глаза мне сказали так);
3. Наличие на почте оффера;
4. Отправленные документы на прием;
5. Отказ от трех предложений других работодателей;
6. За день до предполагаемого выхода на работу я узнаю, что нет, не выйду, причем узнал только тогда, когда сам позвонил;
7. Потерянные 2 недели;
8. Несоблюдение договоренностей.
На выходе имеем наглядное представление для всех соискателей отношение банка к своим даже еще не работникам.
Ну а у меня еще и отсутствие работы весь декабрь и январь (очевидно, что эти два месяца компании практически не занимаются подбором).
P.S.: Да, я видел в их оффере строчку о том, что он не является аналогом трудового договора и все такое, но все ведь понимают, что это просто попытка прикрыть себе тылы на случай как раз такой ситуации, которая приключилась со мной.
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gwyw • несостоявшийся сотрудник
17.06.2018 16:05
|Увольнение в декрете
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер! Хочу поделиться впечатлениями о работе в Росбанке, точнее о том как я осталась без выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет (будучи в декрете). О коллективе плохого ничего не могу сказать, коллектив был дружный, условие работы меня вполне устраивали... Но, как оказалось, договор был подписан не мной и, в конце концов, я его так и не получала на руки, а на данный момент, проработав 4 года я получаю минимальное пособие, так как оказалось, что я на декретной ставке и при выходе из декрета основного сотрудника буду уволена. Так что будьте внимательны при трудоустройстве в Росбанк!!!
Администратор: Автор уточните, в каком регионе и на какой должности работали?
Masha1995: В Москве, ДО "Пречистенка", ВКМ.
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Masha1995 • бывший сотрудник
12.06.2018 01:25
|"Был на собеседовании", ну как был пообщался с ресепшн!
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Пару недель назад отозвался на вакансию Рег. Директора в МСБ. Через недели 2 позвонила девушка HR долго беседовали задавала вопросы отвечала на мои, короче к работе этой сотрудницы нет никаких вопросов, все было вежливо, корректно, профессионально, и по делу. В конце беседы сказала передаст моё резюме на рассмотрение руководителю.
И вот не прошло и недели вчера 28 мая примерно в 9.30 утра звонок, звонивший представился Евгением (фамилию я запамятовал) пригласил на собеседование, условились на сегодня 10.30 утра. Я попросил скинуть информацию на почту контакты и как добраться. Евгений начал долго и нудно объяснять, я попросил его просто скинуть свой мобильны телефон на всякий случай. Он сказал, что может скинуть только по Вотцап я продиктовал ему свой номер с Вотцап (он, кстати, очень удивился завис и даже возмутился, почему у меня нет вотцапа на номере который указан в резюме, так и хотелось ответить, потому что так звезды сошлись) , но на Вотцап так и ничего не пришло.
Я конечно подозревал что что-то тут не так, но уговор есть уговор и сегодня с утра встал пораньше (я, кстати, в отпуске второй день, а последний раз в отпуске был в августе прошлого года, и не прочь отдохнуть) и поехал на Казанский вокзал на улицу Маши Порываевой д.34. Приехал в. 10.10 подошёл к ресепшен дал паспорт и сказал, что на меня должен быть выписан пропуск, но его не было. Подождал до 10.45, но никто так и не удосужился набрать мне. Набрал в Росбанк на номер, с которого звонил мне Евгений, но если ты не знаешь добавочного номера, соединиться невозможно!
Итог: я потратил 4 часа свой жизни, чтобы поговорить с ресепшен.
Сотрудник Евгений не только наплевал на моё время, но так же наплевал на работу сотрудника HR службы!
P.S. Недавно оформлял кредитную карту в одном из отделений Росбанка, и так получилось что ожидал своей очереди рядом с открытой дверью подразделения МСБ, и краем уха услышал о чем беседуют сотрудники, та вот 3 сотрудника все время пока я там был, обсуждали кто на какое собеседование съездил. Я так понимаю "рыба" как всегда гниет с головы" если данный Евгений с таим неуважение относится к соискателям, работников он вообще за людей не считает? Вот и все сотрудники сидят и обсуждают кто куда бежит!!!
Надеюсь что служба HR обратит внимание на данный инцидент! И проведёт беседу с господином Евгением!
А я для себя буду считать что БОГ упас от работы в этом банке))))
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Вагид Абдуллин • несостоявшийся сотрудник
29.05.2018 16:46
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