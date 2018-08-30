Коллеги, добрый вечер! Хочу поделиться с вами своим, личным мнением относительно Московской Дирекции (МД) и Банка Петрокоммерц в целом.

Начнем сначала, я устроился в банк в конце ноября 2011 года, меня взяли без опыта работы в банковских продажах, но с небольшим опытом работы в банке. Устроился я на должность старшего кредитного инспектора, но по функционалу это была должность менеджера-консультанта, за время моей работы я видел две МД, конечно, у каждой из них были свои достоинства и недостатки, но об этом позже. Когда я пришел в банк, планов по продажам не было вообще, простое консультирование входящего потока и не более того, из-за этого все было похоже на красивую, спокойную гавань. Ты сидишь, стаж идет, деньги платят вовремя, почему бы не жить. Один нюанс, развиваться тебе тоже никто не даст в условиях нынешнего рынка, вы, я думаю, сами понимаете, что такая система не могла долго существовать и она... развалилась. Развалилось руководство и сама Дирекция, потом пришла новая команда, молодая, амбициозная и... РЫНОЧНАЯ, структура ожила, но стала несколько иной. Да, от нас начали требовать, да, нам начали ставить задачи и задачи сначала простые, потом все более и более амбициозные. Команда завоевывала уважение среди руководства банка, но завоевывала не словами, а поступками. Те из сотрудников, кто был готов к переменам, они остались и сейчас работают и развиваются, те кто не был готов, ушли сами или им помогли, принцип простой "кто работает, тот ест". Конечно, это нагоняло сомнения и смуту внутри коллектива, кто-то воспринимал в штыки, кто-то перестраивался.



Я перестроился и перестроился быстро, с момента появления новой МД продажи в моем отделении выросли в примерно 7-10 раз в месяц, конечно, не сразу, а постепенно ... и все же это факт. За это время штатное расписание было изменено и я со своей ДЕКРЕТНОЙ ставки и должности "Старшего кредитного инспектора" ушел в штат на должность "Главного менеджера по розничным продажам" и она уже не была декретной. Я оторвал седалище от стула и начал бегать, что бы удержаться, создал презентацию по продуктам, которой сейчас пользуются многие, ее уже изменили 100 раз, но база моя, сделал рассылки, начал ходить на презентации, вести переговоры со сторонними компаниями, многие скажут продажи - скучно и для тупых, мне, как и всем, позволяли и позволяют развиваться, мы сами решаем проблемы по отказам, в рамках своих должностей конечно, погружаемся в продукты, изучаем модели принятия решений и т.д... мы развиваемся, потому что нам позволяют! Многие ругают МД, а вспомните, когда они пришли, как им было: бюджет = 0, помощи со стороны других подразделений = 0, рассылки, реклама - все на коленке, ребята крутились как могли и докрутились - они вышли на обещанные руководству цифры и заслужили признание, сейчас помогают, всем помогают, сейчас знают и ценят сотрудников МД, и главное, уважают. Да, их методы многим не нравятся, меня тоже не все устраивает, но я не боюсь об том говорить в открытую; а вы можете позвонить Директору своего департамента и поспорить по его решениям? Я - могу, и все в МД могут, и главное, к тебе прислушаются. Да, это не должна быть пустая болтовня на тему "Поднимите мне зарплату и я буду работать", ты сначала покажи результат, а потом проси. Да, перед нами ставят планы, да они все больше и больше, а как вы хотели, что бы они становились меньше-меньше... и тут "пух", и пропали с горизонта?



После того, как я выполнил свои обещания руководству МД, они выполнили и свои - сейчас я начальник отдела розничных продаж, мне не так много лет, я институт недавно закончил, для многих главное возраст, посмотрите на рынок: начальник отдела, возраст уже есть и опыт нужен, у меня был на тот момент опыт, а по возрасту нас не ценят, знания и результат. Все справедливо, не так ли? Мой руководитель часто выручал меня в ситуациях, в которых мне казалось, что вот-вот и я на улице, да еще и с волчьим билетом, он прикрывал меня, брал на себя ответственность и не боялся этого, причем мы познакомились с ним только с приходом МД, да, я получал от него по шапке за косяки, за невыполнение планов, но он оставался лояльным. Если ты выполняешь 5-6 месяцев подряд планы, а 1 месяц у тебя провал, конечно "молодец" никто не скажет и по головке не погладит, но и не будет жесткого прессинга, за второй уже получишь "ремня" и т.д. Я пришел к своей должности работая до 7,8,9, пару раз сидел до 10, но я люблю свою работу, это не в тягость, я и сейчас сижу после рабочего дня, не потому что я не успеваю, я могу свалить на подчиненных и курить бамбук, но этого я не делаю, потому что я хочу развиваться и дальше, хочу расти с командой профессионалов из МД.



Кстати, ребята, с принятием новой штатки в ноябре вроде месяце ввели дополнительные позиции, расширили персонал, сделали нам премии... да, это не то, о чем мы все мечтаем, но раньше их вообще не было, и сейчас по моим меркам их хватает, главное, что премии ввели не только менеджерам, но и операционистам, кассирам.



Я могу долго писать все минусы и плюсы, но подытожу. Работая в Банке Петрокоммерц под руководством МД я получил:

1. Должность руководителя среднего звена (в подчинении 4 Д.О в разрезе розница).

2. Мне увеличивали оклад, за вилку моей должности.

3. Мои знания и опыт росли, растут и растут.

4. Я познакомился с потрясающим коллективом, из которого не хочется уходить.

5. Знания и навыки необходимые для управления коллективом, который ежемесячно выполняет план на 100%, за исключением нескольких месяцев (мне помогает мой руководитель, чьи советы я ценю и они работают на практике).

Если вы хотите найти тихую гавань, чтобы "посидеть", вам не в Петрокоммерц, если вы хотите расти, развиваться, вы амбициозный и не боитесь преград, сложностей, готовы бороться за свое мнение - вам к нам.



Хочу так же заметить, что по принятию новой штатной инструкции все руководящие должности заняли люди, которые работают в банке, с рынка был только один человек, который не смог удержаться.



P.S. Я хочу выразить благодарность своим руководителям ААГ, ИВХ, ГИМ, ААЗ, благодаря этим людям я добился того, чего добился, стал более профессионален и продолжаю развиваться.