Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Сотрудники
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый Рыкунов Владимир Владимирович. Хотим обратиться лично к Вам, в надежде что услышите, т.к. больше не к кому. Нам не повышали зарплату с 2008 ГОДА! Хотя мы душой и телом преданы своей работе. Нам постоянно говорят, что пишут письма в ГО, но приходит отказ. Постоянно ссылаются на минимизирование расходов и убыток всего банка. Это каким образом они минимизировали фонд оплаты труда, если за 8 ЛЕТ штат ГО увеличился на 40%, а Пермский филиал еще больше?. Пермский филиал даже в кризис имел чистый доход. Сейчас он увеличился в несколько раз. Неужели сидя на работе на поздней ночи мы не заработали хотя бы 1% от этой СВОЕЙ прибыли. Большинство филиалов приносят огромный доход, но в итоге мы занимаем последние строчки рейтинга по чистой прибыли. В ГО сотрудников примерно 1500 человек и все вице-начальник-зам. И всех их кормим мы - филиальная сеть. Неудивительно что у нас в общем такой убыток.
Я работала в разных банках, но не в одном не было 8 ВИЦЕВ, а остальные начальники. У многих сотрудников подрастают дети, а кто-то и ипотеку взял. Надеясь с инфляцию и увеличение доходов платить будет легче. Но не тут-то было. С каждым годом становиться все труднее и труднее. По официальным источникам уровень инфляции с 2008 года составил 61. 36%, на оплата услуг ЖКХ всегда выше уровня инфляции. У нас кассиры получают меньше, чем продавцы в магазине. Квартальная премия не справедливая. Привлечение получает всех больше даже, если привлекли один раз в месяц и не выполнили план, а остальное время ничего не делают. Те кто работают с большим потокам (опер. зал) получают еще меньше, а те у кого нет плана - копейки. Девочки из опер. зала обслуживают клиентов не поднимая головы и задерживаясь на работе на 3-4 часа. И где справедливость?
Нас ни ценят ни как профессионалов (указывая на дверь), ни как людей (закрывая глаза и уши). Даже в ГО и в Волгограде поднимал зарплату, а чем мы хуже? Почему нельзя провести ИНДеКСАЦИЮ зарплаты? Кругом одна бюрократия. Нам постоянно звонят из ГО и требуют выполнения заоблачного плана. Каждый раз общения с клиентом ощущается нож сзади (не выполнишь план, вон за дверь). Клиенты у нас всегда и всегда очереди. Открывайте новый офисы, чтоб клиентов больше было, т.к. обслуживаем мы всех ежеминутно. Больше принимать по времени не можем.
Программа по которой работаем, просто ужасная. На одну простейшую операцию требуются уйма времени и все правиться в ручную. Для оптимизации базы у ГО времени нет и руки не доходят. Много раз писали письма что минимизировать, а что оптимизировать. Но как в 90-х все считаем и исправляем вручную. А не давно до нас дошли слухи (все таки работаем в коллективе). Начальник МСБ (пришла недавно) потребовала кабинет площадью большей, чтоб собрать весь свой отдел в одном кабинете. Руководство согласилась на ее просьбу, не подумав, куда переместятся отдел находящийся там. Ни начальнику управления, ни начальнику отделов вообще не поставила в известность о их перемещении. Объяснив, что дробить отдел нельзя, а мест свободных нет. Они не захотели ничего слушать. Сказали переезжайте как хотите, значит переезжать (даже стульчик в коридоре выделят). Никто не понимает в банке для чего МСБ, которые выезжают или работаю с клиентами место, куда доступ к клиентам закрыт. Для них выделяли новый офис, как раз в бизнес-центре, но начальнику не понравилось. Решила всех собрать в одном месте. Ущемив другие отделы. При этом всем руководит начальник розничного отдела. В ее должностные обязанности не входит организация и согласование размещение отделов не проходящийся в ее подчинении.
В опер. зале постоянно очереди, а начальник отдела работает с клиентами, задерживается на работе до 22 ч. вечера и иногда выходит в субботу. И никакого спасибо. Где справедливость? Все чаще чувствуешь, что об тебя вытирают ноги, требуя планы-планы-планы. А руководство сидит потирает ручками и считает премию.
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1
Анонимный космос • бывший сотрудник
18.01.2014 11:08
|Крик души
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер, коллеги! да, конечно, история карьерного роста в МД, просто как история Золушки...
Немного о Банке и о себе. Работу в ОРК в городе Перми, в Банк я пришла в 2008 г. на место секретаря. С первого же дня столкнулась с жестокостью, не компетенцией и каким-то хамским общением из ГО по отношению к нам... к Перми, да мы не Москва, но простите нашему филиалу будет в этом году 15 лет. Мы достаточно крупный ломтик от нашего ТОРТА с детонатором внутри... Шло время... я училась и мне предложили перейти к кредитованию ФЛ, и теперь я там, хотя к этому никогда не стремилась. Я считаю, что каждый имеет и шанс и возможность оказаться там, где его МЕСТО.
Коллектив у нас отличный, головы умнейшие, люди добрые, отзывчивые, но тут опять всю картину портит ГО..., вы уж меня простите, я не совсем сотрудникам так критична, но наше новое руководство просто ужас... Так вот и планы у нас всегда были, и клиенты пачками, и условия отличные, (я по своим продуктам), даже за 3 года дважды тренинг был.. ВСЕ супер.! Да планы как на дрожжах растут, на рег. директор никак не успокоится... Но называть сотрудников хреновыми, и говорить и указывать на дверь, это уже из ряда вон. Простите, но у меня крик души, похоже...
За эти 5 лет ни разу не думала, что захочется хлопнуть дверью и уйти. Очень жалко свой отдел и руководителя, потому что нового сотрудника ищут сами, обучают тоже сами...А где наш менеджмент, корпоративная культура, о которой так кричат, нематериальная мотивация (которая вытекает из материальной заинтересованности руководства ГО). Никогда еще прием кнута не доводил дело до выдающегося результата. Я понимаю, что мнение сотрудников ничего в одночасье не решит. Возможно, эта страничка и написанное мною письмо просто поможет мне не сорваться, пережить это... и снова, и снова приходить на работу с улыбкой и радостью. Спасибо.
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0
ма29 • сотрудник
19.09.2013 20:18
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Администратор:
Пока без оценки.
|Оценка потенциального сотрудника!
|положительный голос не засчитан
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Привет всем!
Работала в разных банках, не являясь сотрудником Петрокоммерца, в целом оцениваю сам банк хорошо (субъективное мнение, в кой-то мере догматичное).
Что касаемо планов, думаю, если они реальные, то привлеченца-это не должно волновать. Петрокоммерц только выходит в "свободное плавание" в тех банках, в которых я работала, планы всегда были превыше всего. Есть огромное желание работать в привлечении корпората в Петрокоммерце (на данный момент есть открытая позиция на Петровке), но на мой взгляд без связей никуда.
Буду признательна, если кто-то сможет помочь в вопросе! Моя почта i-sati@mail.ru
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0
SatiI • несостоявшийся сотрудник
08.02.2013 17:18
|Стажировка
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проходил месячную стажировку в ПКБ в корпоративном отделе. Очень дружный и хороший коллектив, всегда помогали, исправляли ошибки, обучали. Начальство пообщрало различные инициативы. Остался крайне доволен.
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0
h_creator • бывший сотрудник
28.10.2012 18:01
|Мое мнение о МД в Петрокоммерце
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги, добрый вечер! Хочу поделиться с вами своим, личным мнением относительно Московской Дирекции (МД) и Банка Петрокоммерц в целом.
Начнем сначала, я устроился в банк в конце ноября 2011 года, меня взяли без опыта работы в банковских продажах, но с небольшим опытом работы в банке. Устроился я на должность старшего кредитного инспектора, но по функционалу это была должность менеджера-консультанта, за время моей работы я видел две МД, конечно, у каждой из них были свои достоинства и недостатки, но об этом позже. Когда я пришел в банк, планов по продажам не было вообще, простое консультирование входящего потока и не более того, из-за этого все было похоже на красивую, спокойную гавань. Ты сидишь, стаж идет, деньги платят вовремя, почему бы не жить. Один нюанс, развиваться тебе тоже никто не даст в условиях нынешнего рынка, вы, я думаю, сами понимаете, что такая система не могла долго существовать и она... развалилась. Развалилось руководство и сама Дирекция, потом пришла новая команда, молодая, амбициозная и... РЫНОЧНАЯ, структура ожила, но стала несколько иной. Да, от нас начали требовать, да, нам начали ставить задачи и задачи сначала простые, потом все более и более амбициозные. Команда завоевывала уважение среди руководства банка, но завоевывала не словами, а поступками. Те из сотрудников, кто был готов к переменам, они остались и сейчас работают и развиваются, те кто не был готов, ушли сами или им помогли, принцип простой "кто работает, тот ест". Конечно, это нагоняло сомнения и смуту внутри коллектива, кто-то воспринимал в штыки, кто-то перестраивался.
Я перестроился и перестроился быстро, с момента появления новой МД продажи в моем отделении выросли в примерно 7-10 раз в месяц, конечно, не сразу, а постепенно ... и все же это факт. За это время штатное расписание было изменено и я со своей ДЕКРЕТНОЙ ставки и должности "Старшего кредитного инспектора" ушел в штат на должность "Главного менеджера по розничным продажам" и она уже не была декретной. Я оторвал седалище от стула и начал бегать, что бы удержаться, создал презентацию по продуктам, которой сейчас пользуются многие, ее уже изменили 100 раз, но база моя, сделал рассылки, начал ходить на презентации, вести переговоры со сторонними компаниями, многие скажут продажи - скучно и для тупых, мне, как и всем, позволяли и позволяют развиваться, мы сами решаем проблемы по отказам, в рамках своих должностей конечно, погружаемся в продукты, изучаем модели принятия решений и т.д... мы развиваемся, потому что нам позволяют! Многие ругают МД, а вспомните, когда они пришли, как им было: бюджет = 0, помощи со стороны других подразделений = 0, рассылки, реклама - все на коленке, ребята крутились как могли и докрутились - они вышли на обещанные руководству цифры и заслужили признание, сейчас помогают, всем помогают, сейчас знают и ценят сотрудников МД, и главное, уважают. Да, их методы многим не нравятся, меня тоже не все устраивает, но я не боюсь об том говорить в открытую; а вы можете позвонить Директору своего департамента и поспорить по его решениям? Я - могу, и все в МД могут, и главное, к тебе прислушаются. Да, это не должна быть пустая болтовня на тему "Поднимите мне зарплату и я буду работать", ты сначала покажи результат, а потом проси. Да, перед нами ставят планы, да они все больше и больше, а как вы хотели, что бы они становились меньше-меньше... и тут "пух", и пропали с горизонта?
После того, как я выполнил свои обещания руководству МД, они выполнили и свои - сейчас я начальник отдела розничных продаж, мне не так много лет, я институт недавно закончил, для многих главное возраст, посмотрите на рынок: начальник отдела, возраст уже есть и опыт нужен, у меня был на тот момент опыт, а по возрасту нас не ценят, знания и результат. Все справедливо, не так ли? Мой руководитель часто выручал меня в ситуациях, в которых мне казалось, что вот-вот и я на улице, да еще и с волчьим билетом, он прикрывал меня, брал на себя ответственность и не боялся этого, причем мы познакомились с ним только с приходом МД, да, я получал от него по шапке за косяки, за невыполнение планов, но он оставался лояльным. Если ты выполняешь 5-6 месяцев подряд планы, а 1 месяц у тебя провал, конечно "молодец" никто не скажет и по головке не погладит, но и не будет жесткого прессинга, за второй уже получишь "ремня" и т.д. Я пришел к своей должности работая до 7,8,9, пару раз сидел до 10, но я люблю свою работу, это не в тягость, я и сейчас сижу после рабочего дня, не потому что я не успеваю, я могу свалить на подчиненных и курить бамбук, но этого я не делаю, потому что я хочу развиваться и дальше, хочу расти с командой профессионалов из МД.
Кстати, ребята, с принятием новой штатки в ноябре вроде месяце ввели дополнительные позиции, расширили персонал, сделали нам премии... да, это не то, о чем мы все мечтаем, но раньше их вообще не было, и сейчас по моим меркам их хватает, главное, что премии ввели не только менеджерам, но и операционистам, кассирам.
Я могу долго писать все минусы и плюсы, но подытожу. Работая в Банке Петрокоммерц под руководством МД я получил:
1. Должность руководителя среднего звена (в подчинении 4 Д.О в разрезе розница).
2. Мне увеличивали оклад, за вилку моей должности.
3. Мои знания и опыт росли, растут и растут.
4. Я познакомился с потрясающим коллективом, из которого не хочется уходить.
5. Знания и навыки необходимые для управления коллективом, который ежемесячно выполняет план на 100%, за исключением нескольких месяцев (мне помогает мой руководитель, чьи советы я ценю и они работают на практике).
Если вы хотите найти тихую гавань, чтобы "посидеть", вам не в Петрокоммерц, если вы хотите расти, развиваться, вы амбициозный и не боитесь преград, сложностей, готовы бороться за свое мнение - вам к нам.
Хочу так же заметить, что по принятию новой штатной инструкции все руководящие должности заняли люди, которые работают в банке, с рынка был только один человек, который не смог удержаться.
P.S. Я хочу выразить благодарность своим руководителям ААГ, ИВХ, ГИМ, ААЗ, благодаря этим людям я добился того, чего добился, стал более профессионален и продолжаю развиваться.
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4
Arhont-27 • сотрудник
07.06.2012 21:23
|Когда придет новое руководство?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я думаю, что этот вопрос каждый сотрудник Петрокоммерца (по крайней мере в Москве) задает себе раз пять на дню. Потому что устали получать обещания о повышение з\п, устали получать обещание при заказе новой мебели в замен той, которая уже в дрова (есть фотографии), устали работать за двоих (совмещать должности), не получая соответствующей оплаты... и так можно продолжать. Руководители московской дирекции за год своей работы в этом банке дали столько пустых обещаний, что пальцев не хватит. Заработная плата в других банках на порядок выше, не говоря уже о системах премирования, бонусах и планы адекватные. А не как здесь - дают на ознакомление и подпись месячный план в середине месяца. Забавно, конечно, но так во всем, к сожалению. Массовое увольнение ДО "Ямское поле" и ДО "Покровка" в 2011г. все-таки о чем-то говорит. Люди не просто так уходят, а идут на более лучшее и комфортное место. Остаются те, кто недавно пришел в этот банк и еще не познакомился поближе с московской дирекцией и их отношением к своим сотрудникам; либо те, кому некуда идти (по разным причинам). Судя по отзывам и комментариям ниже, я уверен, что недовольных гораздо больше. Кто работал и работает в этом банке знает, о чем я говорю. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Мне интересно мнение каждого.
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1
Rezedent • сотрудник
31.05.2012 23:08
|К слову о МД
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Абсолютно согласна в отношении некомпетенции руководства Московской Дирекции. Политика политикой, но людей, отдающих силы за такие крохи, надо, по меньшей мере, уважать. Жаль, что само руководство банка смотрит на это безобразие сквозь пальцы, отношение к сотрудникам - либо как на галерах, либо просто издеваются. Печально... Такая была отличная репутация! И что теперь от нее осталось!? Больше здесь не работаю, и теперь понимаю, что мне повезло, в отличие от тех, кто пришел на мое место.
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3
boltunya • бывший сотрудник
15.05.2012 18:11
|Петрокоммерц не ценит сотрудников!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Объемы работ большие, зарплата оставляет желать лучшего. Кто-то весь день в потолок плюет и получает высокую з/п, а кто-то от компьютера взгляд не отрывает и получает соответственно минимум. Штатку (г.Волгоград) такую сделали, можно в КВНе пародии делать, начальников больше, чем рабочих (Петрокоммерц же спонсор КВНа). Все рвутся в начальники, а знаний «0». Так еще профессионалов, которые знают свою работу, вдоль и поперек вынуждают уходить. Принимают из др. банков людей, которые даже приходный кассовый ордер от расходного отличить не могут. Куда катится банк? Больно смотреть, как разрушают банк и уходят с Петрокоммерц профессионалы.
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5
lock-volg • сотрудник
30.04.2012 15:49
|Моя работа в ПКБ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в филиале ПКБ 4 года в автоматизации.
Коллектив. В ДИТ вплоть до ГО работают первоклассные специалисты и профессионалы. Очень хорошая поддержка с их стороны, многому научили. Это характерно для автоматизаций многих банков - в ИТ дураков нет. Познакомился со многими коллегами из филиалов в разных областях. Зарплата состоит из оклада. Раз в полгода символичные премии. Можно сказать, что премий и не было.
В общем, о банке очень хорошие воспоминания, хотя разное бывало. Не пожалел, что там проработал.
Ушел из-за невыгодности продолжать там трудовую деятельность. Обещали в октябре 2011 года поднять зарплату. Подняли. Но только так называемым зарабатывающим подразделениям и неплохо им подняли. Автоматизации ни копейки не дали. Объяснение экономистов-москвичей, сочинивших новую штатку для нас - вы получаете и так больше чем автоматизаторы в других банках в вашем городе. Но это не так. В нашем городе автоматизаторы доп. офисов других банков получают такую же и даже большую зарплату, чем я в филиале. И им не надо поддерживать еще и несколько других допиков в других городах. Новую работу с большей зарплатой и меньшей загруженностью нашел в тот же день, когда объявили новую штатку.
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3
vindigo • бывший сотрудник
31.03.2012 20:26
|Когда-то был хороший банк...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитала последний отзыв и убедилась, что уволилась не зря из этого банка. После смены руководства Московской дирекции отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного"
Толи были времена, когда "корпоративный дух" наполнял сердца и души... Далекие 2000-ые... пережитый 2008 год... Было всякое, но когда человек увольняется после 8 лет кропотливой работы и его даже не спрашивают о причине - вот это высший пилотаж!!! До такой степени "по-барабану", всегда стоит очередь из тех, кого пока всё устраивает (особенно если это "свои люди").
Админ: Расскажите, пожалуйста, подробнее про "отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного".
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5
Sara Conor • бывший сотрудник
25.02.2012 15:57
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