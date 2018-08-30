Был как-то опыт работы в этом заведении в г.Краснодаре. При устройстве на работу имейте в виду, что при обсуждении з/п оговаривается одна сумма, а по факту во время подписания трудового договора немного огорчаешься увиденному, но поздно метаться. Оговаривается также сумма на время испытательного срока (3 месяца), но в результате оклад не поднимается, как минимум, 1,5 года. Говорят о квартальных премиях, которые приходят не так часто, как красиво поют. Отношение к сотрудникам сказать ужасное, значит ничего не сказать. Здороваются только с избранными, руководитель этого заведения кроет матами не стесняясь в выражениях и по поводу и без, так как плохое настроение у него, при этом кроется матом и стар и млад. Так сказать звездная болезнь у руководства. Во всю рулят родственные связи, которые мешают работе человеку с улицы. Нет уверенности в завтрашнем дне. сегодня работаешь, завтра уже нет. сегодня в глаза смотрят и говорят, что не думают увольнять, а завтра заставляют писать по собственному, при этом если надумаешь отказаться, запугивают всеми способами и статьей в трудовой, хотя повода для этого нет. Понятно, можно судиться, но это время и деньги, они это прекрасно понимают и творят, что хотят. Ни один сотрудник не уволился из этого банка с положительными эмоциями, вырываешься как из ада. Но если сам надумал уволиться, то это обижает их и бьет по самолюбию и они вставляют палки в колеса, которые выражаются в ужасных рекомендациях при звонках с нового места работы. При этом запугивается весь коллектив, дабы никто не дал хорошую рекомендацию, соответственно, все боятся, и работать бояться и уволиться. Такого количества таких людей в одном месте я нигде не встречала. Если доведется кому-то устроиться туда, то желаю удачи!!!



Админ: В каком именно подразделении банка работали?