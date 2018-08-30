Работаю в компании Вестерн Юнион ДП Восток около 4-х лет, являюсь менеджером среднего звена. Могу сказать, что, в целом, с точки зрения компании отношение к сотрудникам очень неплохое. Зарплаты слегка ниже рынка, но вполне достойные, с исправной индексацией каждый год. Небольшой бонус тоже платят, что по меркам аналогичных компаний (сравниваю с Moneygram) опять же вполне достойно. Карьерный прогресс тоже возможен, но только с начальных позиций до уровня среднего менеджмента.



Что касается негатива – в основном он лежит в области рабочей атмосферы. Вернее сказать, она совсем не рабочая. В первую очередь, благодаря руководителям, которые в основном занимаются интригами и делят сферы влияния. В итоге, у успехов всегда есть авторы в высшем руководстве, а провалы методично списывают на среднее звено. Ситуация была в разы лучше несколько лет назад, когда в руководстве была очень профессиональная команда. Тогда у меня было реальное ощущение, что мы влияем на процесс и добиваемся успеха. До сих пор вспоминаю с теплотой те времена.



Потом постепенно существенная часть руководства (человек 5, включая бизнес, HR и финансы) сменилась, что произошло во многом благодаря чудаковатому американцу-экспату, поставленному во главе региона СНГ. В основном, сотрудникам он запоминается по несуразно ярким галстукам и подтяжкам, неразборчивостью в людях, глупыми шутками, а также любовью к лести, в то время как его профессионализм сомнителен.



В итоге, возможностей для дальнейшего карьерного роста для себя я не вижу и поэтому начал потихонечку общаться с агентствами по персоналу. Надеюсь, к осени 2011-го работу сменить. Что касается самой организации – я бы рекомендовал идти туда на младшие роли, чтобы получить опыт работы в большой западной компании. А через 2-3 года уходить в компании с более вменяемым менеджментом и более широкими перспективами.