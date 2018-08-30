Мне пришлось удалить предыдущий отзыв, потому что он был написан сумбурно и под воздействием неприятных воспоминаний. Я считаю, что вам будет удобнее разобраться в ситуации, читая структурированный и полный текст.

После публикации моего отзыва мне приходили сообщения о том, чтобы я его удалил, но также и о том, что я поступил правильно, так как "герой" отзыва до сих пор продолжает вместо работы обсуждать меня и моего коллегу, который уволился вместе со мной (неоднократно получаю сообщения от неравнодушных коллег об этом).



Так как я работал в банке два раза, вкратце о первом опыте работы в Юникредите. Хороший начальник, дружный коллектив... Было интересно работать. Но вернемся к сути отзыва, ко второму опыту работы. Так как причиной моего ухода и основным источником негатива являлся мой руководитель, то этот отзыв, в большей степени, о работе с ним, и попытка обратить внимание руководства банка на то, каким образом такой человек занимает такую позицию.



Чтобы лучше понимать развитие событий, нужно знать, что человек этот 80% времени общается в "быдло"-манере.



Я работал в новом отделе RAD_PHP, руководителем которого является Максим. На момент моего трудоустройства у руководителя полностью отсутствовали знания в PHP, что вызывает недоумение, как так вышло, что его назначили руководителем, ведь он не в состоянии написать проект на PHP самостоятельно. Когда я устраивался, я обговаривал свой график работы, при котором я мог бы отрабатывать 8 часов + обед, начиная свой рабочий день в 8 утра. Первые две недели, примерно, всё так и было, но вдруг начальник решил поднять свои знания за мой счет (иногда, когда не успевал меня поймать, за счет других своих подчиненных). В районе 16 часов (иногда в середине дня) он мог позвать меня для проведения личных уроков по PHP. Забегая вперед, когда я уже увольнялся, он начал искать мне замену, но из-за отсутствия компетенций был не в состоянии провести собеседование, для чего пригласил постороннего человека (бывшего сотрудника) для общения с кандидатом, нарушая тем самым все возможные правила банка (если представителям банка будет это интересно, я могу назвать дату этого события для проверки по камерам).



То есть, руководитель тратил моё рабочее и личное время, потому что я, само собой, задерживался, что сказывалось на скорости реализации проектов. Через какое-то время Максим смекнул, что ему будет неудобно, если я буду уходить раньше, а так он сможет получать от меня знания в мое рабочее время, и он пошел на попятную.



Выглядело это так:

- Я работаю с 11, - говорит Максим, - поэтому давай ты будешь приходить к 10-10:30.

- Мы договаривались иначе.

- Я сам знаю, как лучше.



В дальнейшем я пытался вернуть свой график, но безуспешно.



Начальник запрещал нам общаться по телефону с коллегами по проектам, которые мы вели. Вот ситуация:



Звонит телефон, я тянусь, чтобы взять трубку, вдруг слышу "НЕ БЕРИ!" от руководителя. Я опешил, поворачиваюсь к нему и спрашиваю, почему, на что получаю "Я СКАЗАЛ: не бери, пусть мне сначала звонят", на что я отвечаю: "Я даже не знаю, по какой причине звонит человек". Диалог завершается его фразой "Ты не понял?!".



Руководитель очень часто любил комментировать мои с коллегой (с которым мы вместе уволились) траты, взгляды на жизнь. Он называл нас "некстами" (своего рода мажорами), считал нормальным шутить по поводу стоимости моей одежды, гаджетов, посещения ресторанов и т.д. Общаясь с коллегами из других отделов, я узнал, что этот "быдло"-стиль в общении он использует со всеми, кроме своего руководства и рабочих приятелей. Единственным предметом гордости у него был патриотизм, и он любил отпустить фразы "ты не русский, ты России не видел", "что ты забыл в России?", так как в прошлом я часто путешествовал. Последней каплей стало, когда он послал меня и двух моих коллег делать "что-то" у "кого-то" (тут должны были быть определенные слова, которые не пропустила бы цензура). После этого отношение Максима поменялось в корне, он стал ещё грубее общаться, вплоть до угроз, которые слышали находившиеся рядом коллеги. Также он начал требовать, чтобы время моего присутствия в офисе было не менее 9 часов вне зависимости от того, обедаю я в здании или за его пределами, что нарушает ТК РФ.



Апогеем всего этого явился процесс моего увольнения. Я и мой коллега (которого послали вместе со мной в пешее эротическое путешествие ) написали заявление одновременно. Прочитав наши заявления и посовещавшись со своим начальником, Максим отказался их подписывать (что опять грубо нарушает ТК РФ), пока мы не напишем полную документацию к разработанным нами продуктам, "если успеете написать за две недели - то и уйдете через две недели". Так как меня это не устраивало, я обратился с этим вопросом "выше", и заявления были подписаны через три дня.



Итог: отдел с некомпетентным руководителем, который общается в "быдло"-манере, может перейти на личности, если человек ему не нравится. Полное отсутствие управленческих навыков и знаний в области PHP-разработки. В банке все сделано через..., и если вы ищете причина этому - то это вот такие руководители и те, кто их покрывает и это в банке который входит в ТОР 10!!