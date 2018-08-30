Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Как звонят руководители к людям, которые еще не решили будут ли они работать в этом банке или нет
|
|
Я в шоке от того, как звонят руководители к людям, которые еще не решили будут ли они работать в этом банке или нет. После таких разговоров - ни за какие деньги!
Добрый вечер. Моё имя Евгения, в данный момент работаю в банке, старшим экспертом прямых продаж и в моих планах развиваться и расти дальше в банковской сфере.
Выложила я своё резюме на hh, меня нашел отдел подбора (фирма, с которой сотрудничает банк по подбору для них кандидатов). Мы отлично пообщались с девушкой по телефону, она мне многое объяснила, всё что могла, но я ее попросила передать моё резюме именно в банк, банковскому работнику или будущему моему куратору, потому что у меня есть вопросы личного характера и в принципе я хочу поговорить непосредственно с работником банка, а не с подбором.
Вчера 21.01.2019 г. был понедельник и мой единственный выходной за последние 7 рабочих суток, и я решала свои личные дела и тд, поэтому телефон до 16:00 был недоступен. Сегодня 22.01.2019 г в 17:34 мне звонит, как я это поняла через кучу непонятных вопросов и невнятного изначально представления, какой-то руководитель, как зовут - непонятно, зачем звонит - непонятно. Конечно я подумала, что мне звонит отдел подбора, тк как кроме Юникредит банк я больше ничего не услышала! И говорит: «вот я Вам вчера звонила, Вы мне не перезвонили». Я говорю: в смысле, «не перезвонила»!? Говорю ей, Вы представьте сколько у меня пропущенных? И, не дав мне договорить фразу, влепляет мне: "Меня это вообще не волнует!" Те из всех 30 пропущенных я должна была угадать ее номер и перезвонить?! Я впервые встречаю такое хамство и разговор от руководителя группы! Я сама занимаюсь подбором и так себе не позволяю себя вести с кандидатами! Если ваш руководитель без имени и непонятно мне какой группы руководитель, так себе позволяет разговаривать с людьми с огромным банковским багажом и высшим банковским образованием, то понятно как работает Ваш банк!
И надеюсь, Вы доведёте до своего сотрудника данное письмо и научите общаться с людьми по телефону!
|
0
Евгения16071986 • несостоявшийся сотрудник
22.01.2019 17:24
|
Ответ банка:
Добрый день!
Исходя из текста отзыва, мы понимаем, что Вам предлагалась позиция у партнера нашего банка.
При таком формате работы, компания-партнер самостоятельно укомплектовывает свой штат, необходимый для оказания услуг для компании-заказчика (в данном случае нашего банка).
Мы сожалеем, что у Вас остались негативные впечатления, и обязательно проверим информацию о некорректном поведении сотрудников компании-партнера.
С уважением,
Отдел по подбору персонала
АО ЮниКредит Банк
|Стажировка в ЮниКредит Банке
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день.
Речь будет о стажировке в Юникредит.
Стажировка длится полгода, приступив к работе в июле - в декабре она заканчивается. Сразу скажу, что мною было принято решение не связывать свою судьбу с банковской деятельностью, это решение ко мне пришло в процессе стажировки. Очень здорово, что есть такая возможность попробовать профессию и в дальнешем уже принять для себя решение - то ли это чего ты ждешь или нет.
Если говорить обо мне - это не мой характер работы, но если говорить фактами: в банке очень много хороших людей, как личностно, так и в профессиональном плане.
Закрепленный за мной бадди во всем мне помогал, рассказывал о банке, давал интересные задачи, которые требовали думания над ними, иными словами, это не стажировка принеси-подай.
За полгода удалось пройти дополнительное обучение, отдел обучения - мастера свое дела. Есть возможность совмещать работу и учебу - для меня это стало решающим фактором (есть возможность договориться о гибком графике). Под большим вопросом будет возможнотсь остаться в банке в случае если вам все понравится, нету свободных вакансий - для меня это так и осталось непонятным, зачем тогда набирать стажеров? Но из моей стажировки некоторые получили долгожданные предложения о работе, причем на очень неплохие условия.
Как и во многих местах - многое зависит от руководителя и коллег с кем тебе предстоит работать, не могу сказать за все подразделения, но почти все люди в банке, с кем мне приходилось общаться - были приятными. Компы старые, это было немного непривычно и удивительно. Собеседование с будующим руководитем произвело на меня хорошее впечатление, в отличие от общения с Екатериной - руководителем стажировки, в процессе стажировки мнение только укрепилось и его сейчас сложно отделить первое это впечатление или общее впечатление от всего общения. Для меня не позволительно когда человек может делать замечания при всех без причины (по меньшей мере это унижение), позволять общение как с друзьями, причем не выбирая выражения, вплоть до мата. Но речь не о ней, как уже писалось, очень многое зависит от людей, с которыми ты работаешь.
По собеседованию - тесты, групповое собеседование - все было хорошо, ничего необычного. В банке бесплатно кормят - еда нормальная. Даже стажерам дается добровольное медицинское страхование.
Ребята-стажеры мы с вами устроили крутую игру на выпускном и все наши активности сделали нескучными благодаря нашим не тривиальным подходам!
Как-то так, всем спасибо.
|
0
r2d2.cool • бывший сотрудник
28.12.2018 13:13
|Собеседование на позицию менеджер по работе с ВИП-клиентами
|не голосовал
|Добрый день! Проходил собеседование, в данный банк в ДО Белорусская, сама управляющая ДО, оставила очень хорошее впечатление, рассказала про систему мотивации, что в принципе гибкая, после она сказала, что будет еще одно собеседование с Ком. Директором (Ну в принципе нормально подумал я, редко ЛПР, сама управляющая). Ком. Директор, сама очень приятная, ничего плохого не могу сказать, но для меня стало удивлением, что нужно оказывается еще собеседование пройти, с человеком который оценит мои компетенции, для чего тогда я тратил время на эти два собеседования? В следующий раз попросите, я могу выслать фотографии, если нужно просто посмотреть на кандидата. Ну и система мотивации не такая гибкая как оказалась, в нюансы вдаваться не буду, т.к. информация не для общего пользования. Очень жаль, что не ценят время, и два head руководителя не могу оценить мои компетенции.
|
1
YaYaroslav • несостоявшийся сотрудник
30.11.2018 15:50
|
Администратор:
Приниммаем отзыв без оценки.
|Отдел Compliance
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день!
Работал в банке в 2015 году. Сдуру решил устроиться через "рога и копыта", через которых оформляют вне штата сотрудников. Больше такой ошибки не допущу. Никому не советую идти в Compliance к Г.Е. и Ко. Недобросовестне люди, разрывают контракт когда когто надо взять своего. Также не советую оформляться через серые фирмы.
|
0
Ottonturk • бывший сотрудник
20.09.2018 02:20
|
Администратор:
Отзыв малоинформативен.
|Нет контактов HR
|не голосовал
|Здравствуйте. Отправил резюме на вакансию https://career.ru/vacancy/27146283 в начале августа, на прошлой неделе со мной связался сотрудник hr-отдела и сообщил, что резюме было отправлено руководителю на рассмотрение. Но, так как он находится в отпуске, то о результате станет известно только на этой неделе. Уже конец недели и я хотел бы узнать результат. Как можно связаться с ответственными сотрудниками из hr?
|
0
Zhen Shen • несостоявшийся сотрудник
16.08.2018 23:34
|Безответственный подход при рассмотрении обращения кандидата
|отрицательный голос не засчитан
|
"ЮниКредит Банк" ищет Руководителя направления мониторинга качества обслуживания.
Обязанности: Организация работы группы контроля качества обслуживания (внутренний + внешний контакт центр). Постановка задач команде, определение KPIs. Повышение эффективности работы команды. Развитие бизнес-процессов функции. Разработка, согласование и внедрение нормативных документов, процедур и инструкций, регулирующих деятельность отдела. Сбор и анализ статистической отчетности работы отдела.
Требования: Высшее образование. Опыт работы в контроле качества обслуживания. Опыт управления персоналом. Опытный пользователь MS Office. Английский язык. Уровень Intermediate.
3 июля 2018 я направил отклик на портале HeadHunter с приложением резюме, отражающим наличие релевантного опыта и соответствие заявленным требованиям. Но вместо приглашения на собеседование в этот же день получил стандартную отписку:
"Здравствуйте, Александр Александрович!
Большое спасибо за интерес, проявленный к открытой вакансии "Руководитель направления мониторинга качества обслуживания". К сожалению, в настоящий момент мы не готовы сделать Вам это предложение. Мы внимательно ознакомились с Вашим резюме, и, возможно, вернемся к Вашей кандидатуре, когда у нас возникнет такая потребность.
С уважением,
Д-ская Мария"
Время просмотра резюме на HH: 3 июля 15:07
Время поступления электронного письма с отказом: 3 июля 15:08
Высшее руководство компании действительно считает, что 1 минута - это достаточное время для рассмотрения резюме кандидата на РУКОВОДЯЩУЮ позицию? Или достаточно прочитать название текущей должности и работодателя и не попытаться даже ознакомиться и проанализировать опыт соискателя? Что за формальное отношение? Что значит "когда возникнет такая потребность"?
На момент написания данного отзыва вакансия всё ещё открыта. Компании нужен сотрудник или нет? Очень безответственный подход, тем более при поиске профессионала на такую ответственную должность! И это - моё профессиональное мнение как эксперта в области качества сервиса.
|
0
a.s.495 • несостоявшийся сотрудник
04.07.2018 12:55
|
Ответ банка:
Уважаемый Александр,
Первоначальный отбор кандидатов на вакансии в АО ЮниКредит Банк происходит путем просмотра и анализа поступающих резюме.
Опытный специалист оценивает указанные навыки кандидата исходя из представленной в резюме информации.
К сожалению имеющийся у вас опыт и навыки не соответствует тем критеряим, которые требуются Банку на указанную вакансию.
Спасибо за ваш интерес к АО ЮниКредит Банк
|Собеседование, которое, увы, не прошел
|не голосовал
|
Проходил собеседование на вакансию "Специалист в отделение банка" в апреле 2018. До этого читал здесь несколько отзывов о том, что оно просто УЖАСНО, что меня изрядно напугало... На самом деле, ничего страшного там нет, обычное групповое собеседование, как и во всех банках. Атмосфера показалась довольно уютной: вполне приятные HR менеджеры. Не смеялись, не отвлекали, как писали ранее в комментах, слушали, относились прилично. Нигде мы не стояли, сидели в кабинете за столиком.
План собеседования примерно такой, как и описывали ранее:
Сначала тест на 15 минут. Если вы, как и я, не сильны в математике, лучше пропустите решение задач и быстро прощелкайте остальные вопросы. Потом к задачам.
Далее самопрезентация. На это около 5 минут. Надо вкратце ответить на все вопросы, которые там есть. Тут ничего сложного. Больше упор на ваш навык продаж.
Ну и финал - ролевая игра, продажа продукта банка HR менеджеру. Чтобы быть увереннее, лучше ознакомьтесь с ними заранее на их сайте и будьте готовы их продать за 5 минут, поработать с возражениями. Справиться Реально - большая часть из нас продала продукт. Хотя, конечно, дорогое у них всё, у банков-конкурентов гораздо выгоднее и дешевле.
Когда собеседование закончилось, часть из нас отпустили (в том числе и меня), часть оставили для дальнейших вопросов. Ну, нашей части (отпущенных) сразу стало понятно, что мы не приняты. Так оно и получилось - через несколько часов получил соответствующее письмо на почту, долго ждать не пришлось.
Вердикт: главный навык здесь - это навык продаж и большой опыт в них. Больше ничего особо и не надо. У меня его, к сожалению, не слишком много, но если у Вас - есть, скорее всего, вас примут! Удачи...
|
0
-Spasskiy- • несостоявшийся сотрудник
27.04.2018 03:03
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Так себе банк
|
|
Собеседование.
1. Тестирование 50 заданий на 15 минут, если вдумываться, то успеть вряд ли удастся. Зачем давать тогда? Вопрос.
2. Бизнес игра. Продай, если сможешь за 5 минут, но этого абсолютно недостаточно для работы с возражениями.
3. Беседа. Сотрудники HR были шокированы, узнав реальные проблемы в банках конкурентах с ин. Капиталом. И видимо, поняв, что терпеть такие же, мягко говоря, нечеловеческие условия работы новый сотрудник не будет приняли решение отказать.
Самое смешное, что:
1) Мариновать человека в течение часа-полтора у стойки без возможности присесть им показалось вполне приемлемым вариантом.
2) Зависают программы? Да у нас также! Будешь извиняться перед каждым 2 клиентом, что все висит.
3) А вы что думаете у вас будет нормальный график?
Тьфу-тьфу топ-1 в служебном рейтинге!
|
0
Ramfin2015 • несостоявшийся сотрудник
14.03.2018 11:42
|Собеседование ПРОВАЛ
|не голосовал
|Поведясь на рейтинг, решил откликнуться на вакансию данного банка. О чудо, позвали, приехал, нас было 5 человек, встретил нас Антон, собеседование Антон и Ольга. Сказать, что наихудшее собеседование я не проходил, ничего не сказать. Началось с того, что представили вкратце банк, затем дали тест не относящийся к банковской работе вообще никак. Затем продажа продуктов и никто ничего не продал, такое ощущение, что это было специально. В итоге отказ, хотя я не первый год в банке работаю, но такого маразма я не встречал, не знаю кого вы там набираете, но работать у Вас никому не посоветую!!!
|
0
Satstar9 • несостоявшийся сотрудник
01.02.2018 23:39
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день, уважаемый Соискатель!
Сожалеем, что Вам не удалось пройти собеседование успешно. Инструменты, используемые в оценке при наборе сотрудников в отделения, достаточно стандартные для банковского рынка. Если Вы работаете в банковской отрасли давно, наверняка Вы с ними уже сталкивались. Тест показывает Ваше умение работать с числовой информацией, анализировать ее, а ролевая игра показывает навыки продаж и знание банковских продуктов.
Желаем Вам удачи в поиске новых карьерных возможностей для себя!
С уважением,
HR команда
|Руководство, которое смотрит тебе в кошелек и не только
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Мне пришлось удалить предыдущий отзыв, потому что он был написан сумбурно и под воздействием неприятных воспоминаний. Я считаю, что вам будет удобнее разобраться в ситуации, читая структурированный и полный текст.
После публикации моего отзыва мне приходили сообщения о том, чтобы я его удалил, но также и о том, что я поступил правильно, так как "герой" отзыва до сих пор продолжает вместо работы обсуждать меня и моего коллегу, который уволился вместе со мной (неоднократно получаю сообщения от неравнодушных коллег об этом).
Так как я работал в банке два раза, вкратце о первом опыте работы в Юникредите. Хороший начальник, дружный коллектив... Было интересно работать. Но вернемся к сути отзыва, ко второму опыту работы. Так как причиной моего ухода и основным источником негатива являлся мой руководитель, то этот отзыв, в большей степени, о работе с ним, и попытка обратить внимание руководства банка на то, каким образом такой человек занимает такую позицию.
Чтобы лучше понимать развитие событий, нужно знать, что человек этот 80% времени общается в "быдло"-манере.
Я работал в новом отделе RAD_PHP, руководителем которого является Максим. На момент моего трудоустройства у руководителя полностью отсутствовали знания в PHP, что вызывает недоумение, как так вышло, что его назначили руководителем, ведь он не в состоянии написать проект на PHP самостоятельно. Когда я устраивался, я обговаривал свой график работы, при котором я мог бы отрабатывать 8 часов + обед, начиная свой рабочий день в 8 утра. Первые две недели, примерно, всё так и было, но вдруг начальник решил поднять свои знания за мой счет (иногда, когда не успевал меня поймать, за счет других своих подчиненных). В районе 16 часов (иногда в середине дня) он мог позвать меня для проведения личных уроков по PHP. Забегая вперед, когда я уже увольнялся, он начал искать мне замену, но из-за отсутствия компетенций был не в состоянии провести собеседование, для чего пригласил постороннего человека (бывшего сотрудника) для общения с кандидатом, нарушая тем самым все возможные правила банка (если представителям банка будет это интересно, я могу назвать дату этого события для проверки по камерам).
То есть, руководитель тратил моё рабочее и личное время, потому что я, само собой, задерживался, что сказывалось на скорости реализации проектов. Через какое-то время Максим смекнул, что ему будет неудобно, если я буду уходить раньше, а так он сможет получать от меня знания в мое рабочее время, и он пошел на попятную.
Выглядело это так:
- Я работаю с 11, - говорит Максим, - поэтому давай ты будешь приходить к 10-10:30.
- Мы договаривались иначе.
- Я сам знаю, как лучше.
В дальнейшем я пытался вернуть свой график, но безуспешно.
Начальник запрещал нам общаться по телефону с коллегами по проектам, которые мы вели. Вот ситуация:
Звонит телефон, я тянусь, чтобы взять трубку, вдруг слышу "НЕ БЕРИ!" от руководителя. Я опешил, поворачиваюсь к нему и спрашиваю, почему, на что получаю "Я СКАЗАЛ: не бери, пусть мне сначала звонят", на что я отвечаю: "Я даже не знаю, по какой причине звонит человек". Диалог завершается его фразой "Ты не понял?!".
Руководитель очень часто любил комментировать мои с коллегой (с которым мы вместе уволились) траты, взгляды на жизнь. Он называл нас "некстами" (своего рода мажорами), считал нормальным шутить по поводу стоимости моей одежды, гаджетов, посещения ресторанов и т.д. Общаясь с коллегами из других отделов, я узнал, что этот "быдло"-стиль в общении он использует со всеми, кроме своего руководства и рабочих приятелей. Единственным предметом гордости у него был патриотизм, и он любил отпустить фразы "ты не русский, ты России не видел", "что ты забыл в России?", так как в прошлом я часто путешествовал. Последней каплей стало, когда он послал меня и двух моих коллег делать "что-то" у "кого-то" (тут должны были быть определенные слова, которые не пропустила бы цензура). После этого отношение Максима поменялось в корне, он стал ещё грубее общаться, вплоть до угроз, которые слышали находившиеся рядом коллеги. Также он начал требовать, чтобы время моего присутствия в офисе было не менее 9 часов вне зависимости от того, обедаю я в здании или за его пределами, что нарушает ТК РФ.
Апогеем всего этого явился процесс моего увольнения. Я и мой коллега (которого послали вместе со мной в пешее эротическое путешествие ) написали заявление одновременно. Прочитав наши заявления и посовещавшись со своим начальником, Максим отказался их подписывать (что опять грубо нарушает ТК РФ), пока мы не напишем полную документацию к разработанным нами продуктам, "если успеете написать за две недели - то и уйдете через две недели". Так как меня это не устраивало, я обратился с этим вопросом "выше", и заявления были подписаны через три дня.
Итог: отдел с некомпетентным руководителем, который общается в "быдло"-манере, может перейти на личности, если человек ему не нравится. Полное отсутствие управленческих навыков и знаний в области PHP-разработки. В банке все сделано через..., и если вы ищете причина этому - то это вот такие руководители и те, кто их покрывает и это в банке который входит в ТОР 10!!
|
2
swds • бывший сотрудник
12.01.2018 01:29
|
Ответ банка:
Станислав, добрый день!
Сожалеем, что у Вас остались негативные впечатления от работы в банке. Обязательно проверим информацию о некорректном поведении руководителя, чтобы не допустить впредь.
Жаль, что Вы удалили текст предыдущего отзыва. Ваши же коллеги ответили и разъяснили детально многие моменты касательно процесса, его важно соблюдать.
В любом случае мы желаем Вам удачи на Вашем новом месте работы!
С уважением,
Команда HR
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.