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|Хороший банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работала в Ури Банке на протяжении нескольких лет. И могу сказать об этом месте только хорошее: каждый год происходит переиндексация зарплат, ДМС со стоматологией, корпоративы. Корейское руководство чуткое и внимательное к коллективу. Мои коллеги все как один порядочные люди, всегда готовые помочь друг другу. Нет никакой текучки - уходят сотрудники обычно только по семейным обстоятельствам.
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annafromWest • бывший сотрудник
20.12.2017 14:45
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки, расскажите подробнее о вашем личном опыте взаимодействия с работодателем, кем и где работали, каковы были причины увольнения и т.д.
|Не благодаря, а вопреки
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Абсолютно согласна с предыдущим отзывом! Очень рада, что ушла оттуда. Ситуация при мне - корейский руководитель кидал папками и вещами в сотрудницу. Так что, если хотите там работать, приготовьтесь морально к таким возможным "сюрпризам". Для меня лично это был шок. Добавлю еще несколько минусов:
1. Очень любят узнавать твое мнение, что нравится, что нет. Но если ты предлагаешь что-то улучшить - черный список тебе обеспечен.
2. "Ядро сотрудников" (про которых писали в предыдущем отзыве) очень любит сплетничать. Или кливетать руководству, если вы им лично не нравитесь.
3. Есть сотрудники "по блату". Ты работаешь с 9 до 8, приходишь в выходные, на обед тратишь 15 минут. Они с 9 до 6 сидят смотрят телевизор и получают намного больше тебя. При этом, этот сотрудник не имеет ни квалификации, ни опыта, ни знаний, ни образования.
4. "Все на коленке". Могу сказать больше! Хотите посчитать комиссию? Вот вам счеты! В лучшем случае калькулятор.
5. Бюрократия на высоте! Я такого не видела нигде.
6. При мне за полгода ушло 12 человек. Текучка просто фантастическая. Такого я даже в операционных отделах крупных банков не видела.
7. На корпоративах упорно заставляют пить.
Из плюсов:
1. Медстраховка (жалко только, что по ней обслуживание только в 2 клиниках, правда одна рядом с работой)
2. Часть коллектива (если кто остался из "старых")
3. Обучение (Бесплатные курсы корейкого или английского, возможность выбить себе семинар ЦБ или какой-то специальный курс)
Если идете просто "перекантоваться" какое-то время, то не самый плохой вариант. Если на постоянное место работы, снимите розовые очки заранее, чтоб не было мучительно больно за упущенные возможности в других местах. В заключение могу сказать, в этом банке все держится не благодаря, а вопреки!
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Roxenne • бывший сотрудник
27.09.2013 12:08
|Красивая обёртка, а внутри пустышка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Во многом соглашусь с первым отзывом. За прошедшее время мало что изменилось за исключением нервозности нового президента, хотя остальные корейцы спокойствием и уравновешенностью не блещут. Могу предположить, что в первом отзыве говорилось о первом президенте банка, так как их меняют каждые три года. Как было сказано в предыдущем отзыве коллектив банка не большой, но текучка кадров отменная. За два последних года штат банка обновился несколько раз, чему есть несколько простых объяснений:
1. Руководство банка в течение многих лет отказывается понимать то, что банк российский и регулируется российским правом. Работают так, как привыкли у себя, и чихать они хотели на нормативные акты Банка России. Массу времени приходится тратить на разъяснения положений ЦБ, доказывая, что ты не верблюд, так правильно и по-другому нельзя.
2. Отсутствие в банке моральных и материальных стимулов. Качество и количество, выполняемых тобой обязанностей, не влияет ни на что. Отсутствует оценка результатов деятельности персонала. Главное в банке это личные отношения с руководством. Получить должность выше той, на которую человек был принят невозможно в принципе. Низкая не конкурентная зарплата, которая не индексируется на протяжении многих лет это норма (корейцы жадные и мелочные все без исключений - это важно помнить). Никаких бонусов и тринадцатых зарплат в этом банке не существует (так называемую годовую премию в размере 30 процентов от месячного оклада в расчет не беру).
3. Презрительное отношение корейцев к русским. Ты не прав по своей природе - правы только они.
4. Присутствие случайных людей в банке. В связи с тем, что решение о принятии сотрудников на работу принимается исключительно президентом банка (присутствует лично на каждом собеседовании и мнения русских коллег о компетентности претендентов его не интересуют), а также в связи с отсутствием службы безопасности, в банке много случайных людей и просто непрофессионалов.
5. В виду того что корейцы любят, чтобы перед ними все пресмыкались и поддакивали им во всем, несмотря на абсурдность ситуации, в банке образовалось ядро сотрудников (не все) готовых на все, ради привилегий и снисхождения руководства к ним, среди которых подхалимство и угодничество в порядке вещей. Но самих корейцев это устраивает и даже нравится, потому что сами поступают абсолютно также, так как на этом основывается вся корейская культура служебных отношений. Это чувствуется с первых дней пребывания в банке.
Тех, кто имеет собственное мнение и пытается его высказать, увольняют или вынуждают уйти по собственному желанию.
6.Отсутствие комплексного подхода к автоматизации рабочих процессов. Недостаточная интеграция имеющейся АБС является следствием жуткой экономии, в виду чего все операции делаются "на коленке".
7. Отсутствие у руководства и акционеров стратегии развития банка. Банк существует как придаток нескольких корейских компаний, работающих в России, от которых напрямую зависит деятельность банка. Нежелание работать с российскими компаниями привело к стагнации в развитии банка со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В остальном все прекрасно и замечательно, поэтому кого вышесказанное не останавливает, добро пожаловать в Ури банк, так как там всегда требуются сотрудники.
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svetikmatr • сотрудник
24.07.2013 23:09
|Ответ на отзыв 2011 года
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прочитав отзыв "бывшего сотрудника", хочу сказать, что единственное, с чем я могу согласиться, это то, что банк небольшой, около 30 человек. Может быть, конечно, два года назад все было именно так, как описано, а сейчас все поменялось, или бывшему сотруднику была нанесена какая-то личная обида... не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что описанное совершенно не соответсвует обстановке в банке. Ниразу не видела, чтобы Президент "сувал свой нос везде и всюду" и прочего бреда за ним тоже не было замечено. Очень спокойный, интеллигентный и уравновешенный человек, крайне доброжелательный. Никакой нервотрепки в банке нет, все спокойно работают, спокойно ходят на обед. Про корпоративные мероприятия тоже клевета: все русские праздники признаются, сотрудников поздравляют с Днем рождения и так далее. Слава Богу, что я не прочитал этот отзыв перед тем, как принял решение идти в Ури Банк...
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margarita666 • сотрудник
10.07.2013 10:48
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Администратор:
Пока без оценки.
|Одним словом - корейский банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Созрела рассказать о своей работе в Ури Банке. Пришла в банк с хорошим опытом работы в банковской сфере. Этот банк отличается от всех предыдущих и главное его отличие в том, что он корейский со всеми вытекающими отсюда последствиями. Банк не большой, около 30 человек. Все руководство банка – корейцы, мало представляющие себе о ведении банковского дела в России. Национальная черта корейцев – недоверчивое отношение к русским и ко всем, кто не кореец.
Отдельного внимания заслуживает президент банка, cующий нос везде и всюду, от расположения мебели в обеденной комнате, в которой бывают все, кроме него, до наставлений касательно личной жизни сотрудников. Самовлюбленный, мелочный, непонимающий куда он попал, истерично орущий на подчиненных, каждый раз показывая своим поведением кто здесь бог, а кто отброс общества. Все отношение построено я – начальник, ты – дурак, и такое отношение проявляется ко всем без исключения, включая его корейских подчиненных. Метание предметов рабочего обихода в сотрудников, оскорбления, постоянный ор - все это в порядке вещей.
Нервотрепку, испытавшую здесь, вряд ли я когда-нибудь смогу забыть. Ни в одном другом месте, где мне довелось работать, даже намека на такое отношение не было. Видимо, в Корее истерить на подчиненных в порядке вещей. В итоге, все это и многое другое привело к отсутствию мотивации среди сотрудников и бешеной текучке кадров. При трудоустройстве было заявлено о дружном коллективе, премиях, индексации зарплат и т.д. Так вот, за проработанное мной в этом банке время ничего этого не было, и, по словам других сотрудников, нет до сих пор. Ни о каких корпоративах и мероприятиях говорить тоже не приходится: ни Новый год, ни 23 февраля, ни 8 марта - никакой другой русский праздник здесь не признается, полностью отсутствует уважение к русской культуре и к чему-либо русскому.
Если говорить о корейском руководстве банка, то оно, мягко говоря, неадекватное. Порой просто трудно понять, что от тебя требуют, а что-то объяснить еще сложнее и дело не в языковом барьере. За все время работы мне так и не удалось понять, чем оно занимается, по большей части создавалась просто видимость работы. Согласование даже самых элементарных вопросов требует одобрения президента банка. Чтобы донести эти вопросы до президента, их нужно донести еще до двух корейцев – его заместителей, которые с трудом понимают по-русски, по-английски и, кажется, по-корейски тоже. Поэтому, если нужно что-то быстро согласовать, возникает целая проблема. В связи с этим документооборот в банке очень медленный, никаких электронных систем обмена служебной информацией, соответственно, не предусмотрено.
Это лишь верхушка того, что происходит в Ури банке, но, думаю, этой информации будет достаточно, чтобы принять решение стоит туда идти работать или нет. Спасибо Ури банку, теперь я знаю, где ад!
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ури банк • бывший сотрудник
25.05.2011 13:05
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