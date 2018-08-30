Во многом соглашусь с первым отзывом. За прошедшее время мало что изменилось за исключением нервозности нового президента, хотя остальные корейцы спокойствием и уравновешенностью не блещут. Могу предположить, что в первом отзыве говорилось о первом президенте банка, так как их меняют каждые три года. Как было сказано в предыдущем отзыве коллектив банка не большой, но текучка кадров отменная. За два последних года штат банка обновился несколько раз, чему есть несколько простых объяснений:



1. Руководство банка в течение многих лет отказывается понимать то, что банк российский и регулируется российским правом. Работают так, как привыкли у себя, и чихать они хотели на нормативные акты Банка России. Массу времени приходится тратить на разъяснения положений ЦБ, доказывая, что ты не верблюд, так правильно и по-другому нельзя.



2. Отсутствие в банке моральных и материальных стимулов. Качество и количество, выполняемых тобой обязанностей, не влияет ни на что. Отсутствует оценка результатов деятельности персонала. Главное в банке это личные отношения с руководством. Получить должность выше той, на которую человек был принят невозможно в принципе. Низкая не конкурентная зарплата, которая не индексируется на протяжении многих лет это норма (корейцы жадные и мелочные все без исключений - это важно помнить). Никаких бонусов и тринадцатых зарплат в этом банке не существует (так называемую годовую премию в размере 30 процентов от месячного оклада в расчет не беру).



3. Презрительное отношение корейцев к русским. Ты не прав по своей природе - правы только они.



4. Присутствие случайных людей в банке. В связи с тем, что решение о принятии сотрудников на работу принимается исключительно президентом банка (присутствует лично на каждом собеседовании и мнения русских коллег о компетентности претендентов его не интересуют), а также в связи с отсутствием службы безопасности, в банке много случайных людей и просто непрофессионалов.



5. В виду того что корейцы любят, чтобы перед ними все пресмыкались и поддакивали им во всем, несмотря на абсурдность ситуации, в банке образовалось ядро сотрудников (не все) готовых на все, ради привилегий и снисхождения руководства к ним, среди которых подхалимство и угодничество в порядке вещей. Но самих корейцев это устраивает и даже нравится, потому что сами поступают абсолютно также, так как на этом основывается вся корейская культура служебных отношений. Это чувствуется с первых дней пребывания в банке.

Тех, кто имеет собственное мнение и пытается его высказать, увольняют или вынуждают уйти по собственному желанию.



6.Отсутствие комплексного подхода к автоматизации рабочих процессов. Недостаточная интеграция имеющейся АБС является следствием жуткой экономии, в виду чего все операции делаются "на коленке".



7. Отсутствие у руководства и акционеров стратегии развития банка. Банк существует как придаток нескольких корейских компаний, работающих в России, от которых напрямую зависит деятельность банка. Нежелание работать с российскими компаниями привело к стагнации в развитии банка со всеми вытекающими отсюда последствиями.



В остальном все прекрасно и замечательно, поэтому кого вышесказанное не останавливает, добро пожаловать в Ури банк, так как там всегда требуются сотрудники.