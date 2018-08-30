Что хотелось бы сказать о Московском филиале банка Тверьуниверсалбанка. Зарплаты маленькие, на которые можно согласиться только от такой степени безнадёги, за которой идёт только самоубийство, путём падения под поезд Московского метро. Причина заключается в необычайной жадности руководства банка, находящегося в Головном офисе в Твери. Жадность носит злокачественный характер.



А в остальном неплохой банк (имеется в виду Московский филиал). Коллектив, до смены руководителя филиала в 2010 г., был очень хороший и дружный.