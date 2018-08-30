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|не голосовал
|Очень просто... своими же действующими сотрудниками. Ни плохо, ни хорошо - не могу оценить сам банк: просто неприятный осадок от общения с Отделом кадров, некто Г-ва Н. Хамоватый голос, явное нежелание общаться с потенциальными сотрудниками. Как театр начинается с вешалки, так и потенциального работодателя можно оценивать по ОК. Печально, что более 1-ой минуты с данным сотрудником, интерес к вакансии пропадает сразу.
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1010111 • несостоявшийся сотрудник
10.01.2014 15:00
|Статистика нам душу греет, анкетка премию дает, СБ_шник её проверяет и тоже премию кладет…
|не голосовал
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Дорогие коллеги! Далее речь пойдет о Собинбанке, ищущему новые пути развития, но все время в поиске... Идеи, идеи, ну? А так просто «НУЛЬ».
Итак, начнем с очень интересной вакансии в ДО «Проспект мира». Интересный способ набора персонала. Когда у вас черкают резюме, и опрашивают не глядя в глаза 15 минут. При этом расспрашивают, какая у вас з-п в другом банке? Такие собеседования не дают ничего как в профессиональном плане, так и в области отношения к людям, ибо после 15 минут к госпоже собеседующей Г-вой Алене Л-не не было доверия. Неужели и тренингов не проводилось, что нужно с человеком, а тем более соискателем общаться, не отворачивая голову куда-то под стол? И само собеседование проведено с подачи некомпетентного начальника отдела кадров Г-вой Натальи С-ны, которая чтобы «лишь бы пришли» готова говорить что угодно. Можно сказать, и вот что: «Сбор анкет, а тем более «статистика» этих самых анкет уже давно украшает различные отделы кадров, так как данные структуры-управления в основном не имеют и, что самое главное, не умеют оценить конкретного кандидата. А вот просто после собеседования скидывают итоги на непосредственного руководителя. Их задача - это "Анкета" - имитация конкурса. До сих пор висит на hh.ru вакансия в ДО Проспект Мира, так как планы анкет никто не отменял в отпускной сезон.
Дорогие соискатели обходите стороной это безобразие, это трата бензина и времени, даже бензин покажется дешевым, в сравнении с потраченным временем на начальника «ДО Проспект Мира Г-вой Алены Л-ны - человек, который не ценит и не уважает время, а уж с отделом кадров просто беда-госпожа Г-ва: "Когда же начнется работа?" А в ответ-тишина. Не в коем случае не попадайтесь на удочки данных граждан-субъектов.
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gerda88 • несостоявшийся сотрудник
15.07.2013 15:23
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Администратор:
Пока без оценки.
|Незаконный отказ в трудоустройстве
|не голосовал
|Недавно была на собеседовании в этом банке, общение прошло замечательно, уровень моих знаний, квалификации и образования устроил, но сразу дали понять, что высока вероятность отказа со стороны службы безопасности ввиду отсутствия у меня постоянной регистрации в Москве (даже при наличии временной регистрации на длительный срок). Так и вышло. Очень хочется, чтоб руководящий состав при рассмотрении кандидатов учитывал ст. 64 ТК РФ, при несоблюдении которой возможно понести уголовную ответственность, поскольку требование прописки как обязательного условия при трудоустройстве является ни чем иным, как ДИСКРИМИНАЦИЕЙ!
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Helena88 • несостоявшийся сотрудник
31.05.2013 20:55
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Администратор:
И все-таки без оценки.
|Жаль время
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отработал в Собине более 2 лет. Все устраивало, были планы, несколько предложений конкурентов отклонил, но наступила осень 2008 и, как многим ипотечникам, пришлось уйти по собственному желанию.
А так хотелось стоить карьеру!
Жаль, что так все сложилось.
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nektoff • бывший сотрудник
06.08.2012 22:52
|Чего хочет банк
|не голосовал
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Друзья подскажите, что нынче за птица такая СОБИНБАНК. Я так понимаю этому банку сотрудники совсем не нужны, а им нужны халявные идеи. Итак, краткая история.
На ХХ вывесили вакансию (розничный блок). Начинаю общаться с кадрами, выясняется, что я на 1000 % подхожу, НООО, Банк сомневается во мне, как в специалисте того уровня, на который я претендую и уже тем более сомневается в моей квалификации.
Поэтому просят разработать для них интересную программу кредитования, потом выслать ее им и если она покажется интересной, то они меня пригласят на собеседование. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СО МНОЙ МОЖНО БУДЕТ О ЧЕМ-ЛИБО ГОВОРИТЬ. Если сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать.
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tesy • несостоявшийся сотрудник
24.12.2010 22:10
|Игры НR
|не голосовал
|Уважаемые (пока еще) сотрудники службы отдела персонала банка. Хотелось бы получить от Вас объяснение по вопросу размещения Вами вакансий. 23 августа 2010 на одном из работных сайтах Вы размещаете вакансию, 24 утром она уходит в архив, хотя та же самая вакансия Вашего банка на другом работном сайте размещена в открытом доступе. Вы уверены, что Вам действительно нужны сотрудники или Вы просто мониторите рынок?
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Rage1 • несостоявшийся сотрудник
24.08.2010 13:45
|Собин - очень клиентоориентирован
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен из Народного рейтинга.
Автор отзыва rainbow61
Добрый день, уважаемые клиенты и потенциальные рекрутеры! Моя история - незамысловата, но поучительна...
Я находился в поисках работы, и получилось, как-то все очень быстро и благостно, что поначалу не насторожило, несмотря на достаточный жизненный опыт...
- Условия работы в Алтуфьево: дым и жара +36 без кондея (нет денег года три).
- Контакт- центр не интегрирован в CRM (а посему клиентская поддержка, та что пишет отзывы, работает одновременно в нескольких системах).
- Операторы контакт-центра стремятся перевестись в клиентскую поддержку, а сотрудники из поддержки все смотрят либо в другие структурные подразделения, либо на сторону.
- Позиция TOPов банка - не нравится пусть увольняются (а кто отзывы-то лабать будет).
- На мой вопрос начальнице: "А происходит ли что-либо у вас в штатном режиме?", ответ: "Нет, у нас все срочно и важно" (известно, что героизм в мирное время говорит о полном отсутствии навыков оперативного управления).
- Оказалось, что за полгода на месте начальника клиентской поддержки - я был третьим, в настоящее время проходит проверку в СБ очередной кандидат.
P.S. Интересно, кто и что напишет от лица клиентской поддержки на этот раз.
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daliba • сотрудник
20.08.2010 16:23
|Информаия к размышлению
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Меня не увольняли, ушел сам. Прогорбатившись больше года за себя и тех парней, которых уволили. Увольняли управлениями, департаменты сократили на 40-50%%. Работал за троих и по ночам, и в выходные за отгул, которого не допросишься, 13-ю просто перестали платить, заикнулся о повышении - послали, руководители спрятались в свои раковины и как пионеры-герои молчат. Экономия просто на копеечном.
В конце прошлого года в нете прошла инфа, что Собин опять продают, которую срочно опровергали. Уверен, что это правда, уже набирают из России.
От админа: Можно пояснить конкретно, чем Вас не устраивала работа в банке? Ушли Вы сами, Вас не уволили, работали сверхурочные за отгулы… Платить 13—ю и повышать сотрудника – это дело банка…
NewPravda: Проводить сокращение, а при этом увольнять «по собственному» - банальная уголовщина. Расширить круг обязанностей и не платить за дополнительную работу – просто свинство. По закону сверхурочные должны оплачиваться в двойном размере, а отгулы по желанию работника. Кстати, неделю отгулов так и подарил, при расчете о них даже разговаривать отказались. Наличие 13-й отдельно оговаривалось при поступлении на работу, т.к. её наличие серьезно увеличивало суммарное годовое вознаграждение. Просил повысить зарплату, а не должность. На обед ходят единицы, основная масса обедает на рабочих местах, при этом отменяют сокращенную на 1 час пятницу – позор. Мыло в сортирах закончилось.
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NewPravda • бывший сотрудник
11.02.2010 19:05
|Я поверила, что могу жить без Собина
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне не хочется говорить о себе. Не так много можно рассказать. Да, больше трех лет Собин был для меня вторым домом. Да, первое место работы. Да, я считаю, что я многому научилась и многого добилась. Во всяком случае, мне не было стыдно ни перед коллегами, ни перед начальством.
Спасибо всем, кто помогал мне, учил меня, объяснял до опупения какие-то заковырки, в которые мои коллеги вообще лезть не желали. А мне - да-да, такое бывает! - было интересно. Удачи всем, кто там остался. К сожалению, я им не завидую. Да, мое новое место работы, возможно, не лучше. Но здесь почему-то я учусь снова чувствовать себя человеком.
Собин закалил меня. Мне хватило декабря 2008 г., чтобы понять, что сотрудники в Собине новым начальством не ценятся. И до декабря 2009 г. никто из тех, кто остался (читаем - кто выжил) не увидел ничего путного. И почему-то премии получали вновь пришедшие все в том же декабре 2008 г., и почему-то они в глаза не стеснялись говорить, что "премии никому не платят". А так противно было понимать, что эти 4000 в месяц действительно они-то и за премию не считают, куда уж, при з\п в 65 т.р. Так, на бензин на иномарку - и то маловато. А мальчикам-девочкам, которые все это дело с 2006 г. лопатили, при з\п 21-27 т.р. - это реальные, нужные деньги! Я не буду говорить за себя, я получала немного больше, конечно, деньги лишними не бывают, но я была бы рада, если бы эту премию дали моим коллегам. И они были бы рады этой несущественной - для кого-то - сумме.
Мне не хочется рассказывать об ужасах, беспределе и самоуправстве. Хотя все это было. Мне не хочется рассказывать об обещаниях, которые не исполнялись и говорились для проформы. Мне было там хорошо работать с той командой, которой сейчас толком и не осталось. Спасибо девочкам из ОСКО, спасибо мальчикам из СКП, спасибо ипотечникам. Спасибо тем, с кем я не смогла найти общий язык. И огромное спасибо тем, кто стал для меня другом или хорошим знакомым. Спасибо тем, кто пережил Финсервис, тем, кто работал в РИБе. Сейчас многие из вас успешно (я в этом уверена) работают в других местах, где их ценят и любят.
Грустно. Поэтому о плохом не говорю. Тем, кто остался, это не нужно, а тем, кто ушел, необязательно вспоминать Собин в таком свете.
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le_Nnn • бывший сотрудник
26.01.2010 17:53
|Твой второй дом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я в Собинбанке отработал в общей сложности более 4 лет. Уходил и снова возвращался назад. Работал в разных банках, но негде такого доброго и внимательного отношения к себе не встречал. Огромное спасибо руководству банка за такой коллектив сотрудников.
Особенно мне хотелось бы отметить и выразить слова благодарности Кеввай Арвиду, Кеввай Эдуарду и Гуле Шакировой. Так хочется снова возвратиться в свой коллектив, ведь работа со временем становится твоим вторым домом.
С уважением, Аминев Сергей.
26.06.2009
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Tatjana Amineva • бывший сотрудник
27.06.2009 00:49
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