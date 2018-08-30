Мне не хочется говорить о себе. Не так много можно рассказать. Да, больше трех лет Собин был для меня вторым домом. Да, первое место работы. Да, я считаю, что я многому научилась и многого добилась. Во всяком случае, мне не было стыдно ни перед коллегами, ни перед начальством.



Спасибо всем, кто помогал мне, учил меня, объяснял до опупения какие-то заковырки, в которые мои коллеги вообще лезть не желали. А мне - да-да, такое бывает! - было интересно. Удачи всем, кто там остался. К сожалению, я им не завидую. Да, мое новое место работы, возможно, не лучше. Но здесь почему-то я учусь снова чувствовать себя человеком.



Собин закалил меня. Мне хватило декабря 2008 г., чтобы понять, что сотрудники в Собине новым начальством не ценятся. И до декабря 2009 г. никто из тех, кто остался (читаем - кто выжил) не увидел ничего путного. И почему-то премии получали вновь пришедшие все в том же декабре 2008 г., и почему-то они в глаза не стеснялись говорить, что "премии никому не платят". А так противно было понимать, что эти 4000 в месяц действительно они-то и за премию не считают, куда уж, при з\п в 65 т.р. Так, на бензин на иномарку - и то маловато. А мальчикам-девочкам, которые все это дело с 2006 г. лопатили, при з\п 21-27 т.р. - это реальные, нужные деньги! Я не буду говорить за себя, я получала немного больше, конечно, деньги лишними не бывают, но я была бы рада, если бы эту премию дали моим коллегам. И они были бы рады этой несущественной - для кого-то - сумме.



Мне не хочется рассказывать об ужасах, беспределе и самоуправстве. Хотя все это было. Мне не хочется рассказывать об обещаниях, которые не исполнялись и говорились для проформы. Мне было там хорошо работать с той командой, которой сейчас толком и не осталось. Спасибо девочкам из ОСКО, спасибо мальчикам из СКП, спасибо ипотечникам. Спасибо тем, с кем я не смогла найти общий язык. И огромное спасибо тем, кто стал для меня другом или хорошим знакомым. Спасибо тем, кто пережил Финсервис, тем, кто работал в РИБе. Сейчас многие из вас успешно (я в этом уверена) работают в других местах, где их ценят и любят.



Грустно. Поэтому о плохом не говорю. Тем, кто остался, это не нужно, а тем, кто ушел, необязательно вспоминать Собин в таком свете.