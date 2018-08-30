Доброго времени суток!

Я - сотрудник банка Oney. Работаю в городе Омске кредитным специалистом в одном из магазинов. Не хочу указывать ни своего имени, ни названия магазина. Я хочу одного-пожалуйста, предоставьте нормальные с психологической точки зрения условия труда.



Наш территориальный менеджер П.В.Э. не умеет грамотно вести руководство. Скандалы, слезы, ругань и постоянное давление это то, что начинается с самого утра и продолжается до конца дня. Нет никакого адаптационного периода для стажеров, мы ничего не знаем и не умеем, потому, что нас не учат. Нас заставляют привлекать клиентов из торгового зала, на этом все заканчивается. Мы не знаем процедур, не знаем как работать с продажами. Нас не учат, но требуют. План, план, план. Текучка кадров огромная.



Никакой личной жизни нет. Даже дома приходится думать о работе. Почему нас не обучают как правильно работать? Почему кричат, если мы ошибаемся? Пишу и слезы наварачиваются, почему такое отношение к людям, которые пришли с энтузиазмом и позитивом развивать банк, а в ответ получают «плевок» в душу. Все было хорошо первые три дня, потом стало понятно, какой это ад. Я больше не могу работать с этим человеком. Найдите достойного руководителя, который будет ценить своих работников.