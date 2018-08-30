Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Жалоба на руководителя
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Хотелось бы оставить свой отзыв о работе руководителя - П.В.Э. в городе Омске, банк Oney. Этот руководитель некомпетентно относится к своим подчиненным, превышает голос, не сдерживает свои эмоции, тем самым срывается на своих коллег. Сотрудники не держатся на своем месте более месяца. Далее идет увольнение с работы, при котором она штрафует по любому поводу. Не выдает второй экземпляр договора, не обучает работе в зале и за компьютером, раздает указания и требует выполнение плана, а это влечет к не правильной работе всех точек в целом. Превышает норму часового рабочего дня, ставит по 5 рабочих смен (12 ти часовой рабочий день) невозможно работать. Просьба принять меры по данной жалобе.
|
0
сотрудник 2 • бывший сотрудник
02.04.2018 12:03
|
Администратор:
Автор, уточните на какой должности работаете в банке и как давно?
PS: пока без оценки.
|Невыносимый руководитель
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток!
Я - сотрудник банка Oney. Работаю в городе Омске кредитным специалистом в одном из магазинов. Не хочу указывать ни своего имени, ни названия магазина. Я хочу одного-пожалуйста, предоставьте нормальные с психологической точки зрения условия труда.
Наш территориальный менеджер П.В.Э. не умеет грамотно вести руководство. Скандалы, слезы, ругань и постоянное давление это то, что начинается с самого утра и продолжается до конца дня. Нет никакого адаптационного периода для стажеров, мы ничего не знаем и не умеем, потому, что нас не учат. Нас заставляют привлекать клиентов из торгового зала, на этом все заканчивается. Мы не знаем процедур, не знаем как работать с продажами. Нас не учат, но требуют. План, план, план. Текучка кадров огромная.
Никакой личной жизни нет. Даже дома приходится думать о работе. Почему нас не обучают как правильно работать? Почему кричат, если мы ошибаемся? Пишу и слезы наварачиваются, почему такое отношение к людям, которые пришли с энтузиазмом и позитивом развивать банк, а в ответ получают «плевок» в душу. Все было хорошо первые три дня, потом стало понятно, какой это ад. Я больше не могу работать с этим человеком. Найдите достойного руководителя, который будет ценить своих работников.
|
0
Сотрудник Oney • сотрудник
01.04.2018 21:05
|
Администратор:
Автор, как давно работаете в банке?
PS: пока оценку снимаем.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.