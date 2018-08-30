В 2017-2018 г к управлению в Икано Банк пришли люди, которые единственной своей целью, по всей видимости, должны принести развал и уничтожение прибыльного бизнеса.

В конце 2018 года Павел Змазнев (Head of retail business) поставил управлять продажами Елену Климович, которая кроме как унижать достоинство людей и придумывать изощренные методы управления не может более ничего- безграмотный,некомпетентный и неуравновешенный управленец. Климович была с позором уволена из банка партнера после жалобы сотрудников, велось служебное расследование. Однако в Икано её оставили, и она продолжила свою миссию по уничтожению двух проектов IKEA и MEGACARD. Для уточнения, Климович собирает деньги с сотрудников не выполнивших планы, её подчиненные шантажируют действующих сотрудников, вынуждая их приносить наличные лишь только после этого увольняют по собственному желанию и так далее.

Удивительно, что в компании, пропогандирующей европейские ценности уважения к сотрудникам, происходят такие вещи!

Подумайте сто раз, перед тем как идти в Икано Банк работать. Они убирают лучших сотрудников, способных мыслить и действовать грамотно в интересах бизнеса, а на их место ставят неэффективных специалистов.