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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Работала в банке 1 год в ипотечном отделе! Возможно вам покажется странным, что я пишу положительный отзыв о банке, в котором попала под сокращение (закрыли единственный офис банка в нашем городе). Работала уже в третьем банке, так что сравнить есть с чем. У меня остались только положительные впечатления об этом рабочем месте.
Работа интересная и ее было много! Но так как на всех уровнях адекватное профессиональное руководство и достойная заработная плата с ежемесячными и квартальными премиями, которые с лихвой компенсировали мои трудозатраты, все это обеспечивало высокий уровень общего комфорта! За каждый отработанный квартал полагался один оплачиваемый выходной день среди рабочей недели. ДМС нет и компенсации питания тоже, но это восполнялось высокими премиями! Хорошо платят за рождение ребенка и, не дай Бог, конечно, но был случай, что Банк хорошо помог коллеге, когда с близким родственником случилось непоправимое. Проходят фото конкурсы с денежными премиями, а также есть дополнительная денежная мотивация сотрудников при внедрении, например, новых банковских продуктов!
При сокращении все проходило по закону, премию платили, даже после подписанного уведомления, когда планов уже никаких не было и никто их не выполнял, просто из человеческих соображений, предлагали место в других городах (но у меня нет возможности переехать).
Из минусов могу написать одно - очень низкий уровень автоматизации процессов, все завязано на человеческом факторе, который, увы, не всегда работает в нашу пользу... но зачастую очень помогает!!!
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0
BqI5xY7 • бывший сотрудник
16.03.2015 08:36
|Не ходите, люди, в Глобэкс банк!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот, решилась...
Не буду писать кто хорош, плох, сообщу всю важную инфу:
1. ДМС не было ни при старом руководстве, ни при новом. Новеньких берут на работу и говорят, что скоро ДМС появится (не верьте, нет и не будет).
2. Нет и корпоративов, подарков на 8 марта, 23 февраля, др. (ни цветочка, ни 500 р. к зп).
3. Нет тренингов, аттестаций (соответственно, чтобы вырасти, надо кого-то пересидеть, но это невозможно).
4. Многие уверены, что они работают в 100% российском банке, в связи с этим на рабочем месте едят, решают домашние вопросы, крутятся на плойку, спят на столах, обедают по 1,30, вместо 45 минут (ссылаясь на то, что мол нас вон какая сила держит, мы же дочка ВЭБ, что нам будет).
5. Самое страшное. Клиенты никому не нужны, все перекидывают его с телефона на телефон, пока он не закипит и не сольется. (Легко проверить, обратитесь в справочную и спросите что-нибудь о вкладах, ипотеке, сервис класс просто!)
6. Так вопрос с больничным, если заболел, то посчитают так: положим в месяц вам платят 40 тр, из них оклад 20 тр (вот от него отнимут 13% налога и рассчитают что вы получите в итоге).
7. Столовки нет, ешь где хочешь (уложись в 45 мин), есть кухня 1 стол, 4 стула и холодильник, такой как на отдыхе на морях (мини бар, на весь этаж!)
Из хорошего:
1. Зп вроде ничего, дают то, что обещают (50 - оклад, 50 - премия), есть 13 зп, работаешь 3 месяца без больничных, 1 день к отпуску в подарок (т.е. 4 дня в год).
2. Офис чистенький, столы большие, все норм с канцелярией...
Вроде и все из плюсов.
Так что если у вас нет планов на карьеру, вы готовы кушать как лошадь в стойле, проживать серые будни, у вас семья и выходите от нее отдыхать, вам сюда.
Если вы молоды (до 35 минимум), у вас стаж, опыт и вы хотите еще что-то из себя показать, не видитесь на слова, идите другой дорогой.
В Глобэксе все заросло трясиной, это топь и болото.
Надеюсь, кого-то это спасет, нет, тогда ждем вашего отзыва...
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1
vikkivikki • сотрудник
24.12.2012 19:04
|О Глобэксе в целом...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я на самом деле удивлен столь незначительному количеству отзывов об этом банке, т.к. количество людей, которое его покидало и покидает, предполагает более оживленную дискуссию. Постараюсь описать все более-менее конкретно и без эмоций (время работы в этом банке чуть более 2 лет).
1) Откровенное вранье при устройстве на работу по поводу условий. Лично меня кинули почти на 1000$ в месяц, как потом оказалось, подобные вещи происходили со многими людьми, в каждом конкретном случае отличалась только сумма.
2) Социального пакета нет вообще никакого... Люди уже на протяжении нескольких лет слушают рассказы про эфемерный ДМС, который вот-вот всех сделает счастливыми. Ну и как мелочи - отсутствие какого-либо обучения, возможности ходить на семинары, курсы, тренинги.
3) Вопросы по изменению зарплаты возможно обсуждать только в случае, если ты принес заявление на увольнение, ну или менее радикальным способом можно попробовать, но тогда это все растягивается на месяца.
4) Слово "бонус" в этом заведении, мне кажется, считается просто оскорбительным - т.е. годовой бонус выглядит следующим образом: если вы, например, в месяц получаете 100 рублей, то на самом деле у вас оклад составляет около 65-70 рублей (остальное ежемесячная премия), так вот годовой бонус получается этот самый оклад за минусом налогов, т.е. около 56 рублей... Комментарии излишни, все нервно похихикали
5) Абсолютно дичайшая бюрократия и стиль работы в виде перекидывания ответственности с подразделения на подразделение, кромешное, чисто людское хамство у 80% персонала с должностями начиная от руководителя подразделения какого-нибудь.
6) Если, не приведи Господь, Вам удалось заболеть, то сначала ваш мозг будет методично выеден чайной ложечкой, а потом Вам нечего будет кушать, т.к. после больничного (с учетом вышеупомянутого оклада) вы просто ничего не получите; уход в отпуск - тоже дело довольно опасное такое для личного бюджета Ну а о такой вещи как, например, при легком заболевании денек отлежаться дома даже и говорить нельзя, т.к. возможно только 2 варианта - глобальный больничный или заявление на отгул за свой счет.
7) При всех вышеупомянутых "радостях" как обязательные спутники работы присутствуют постоянные переработки (ну в этом, на самом деле, ничего странного нет, это есть везде, но только когда к тебе работодатель нормально относится), совершенно наплевательское отношение высшего руководства к персоналу, зачастую это самое руководство, мне кажется, даже не представляет, как персонал, собственно, выглядит
8 ) Единственное, что для меня остается загадкой, как во всем этом банке при всех его отрицательных сторонах сумел сформироваться совершенно удивительный коллектив с отличными людьми, работать с которыми всегда было одно удовольствие (руководство во всех его проявлениях под этот пункт не попадает , это, наверное, единственный огромный плюс, который можно поставить.
В сухом остатке, лично мои 2 года здесь воспринимаются как просто потерянное время, а как явный показатель качества работодателя можно привести пример: все уволившиеся ранее люди, как только узнают, что кто-то еще ушел из этого банка, сразу звонят и с радостными воплями поздравляют и искренне радуются, что у человека появился шанс на нормализацию трудовой жизни... Таких примеров я знаю немало.
Очень рекомендую каждому, кто идет туда на собеседование, много раз подумать, особенно с учетом того, что на собеседовании и работники НR и вообще все будут вам петь о неимоверной радости и удовольствии трудиться на благо Глобэксбанка...
Всем удачи!
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2
BR2012 • бывший сотрудник
05.04.2012 15:51
|Отличная работа менеджеров по персоналу
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу выразить огромную признательность супер специалисту в отделе по работе с персоналом Полухиной Ирине Александровне. Этот человек создает удивительную атмосферу собеседования. И вообще банк поразил позитивным отношением к соискателям. Твердая пятерка с плюсом.
Спасибо.
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0
klysha • сотрудник
29.04.2009 23:57
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Администратор:
Мало как-то для положительного отзыва.
|С зачином...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак, господа, с начавшимся сокращением нелояльных сотрудников Вас! В пятницу 07.11.08 в 15-00 в головном офисе вызвали к директорам департаментов и убедительно «попросили» написать до окончания рабочего дня комплект из двух заявлений на отпуск:
1) заявления на очередной отпуск (у кого сколько осталось неотгулянных) и 2) на отпуск за СВОЙ счет на оставшееся время до 01.01.09. Из отдела, чтобы работа совсем не остановилась, оставили 1-2 человек. Причем заявления принимались только комплектом, иначе сотрудник, не изъявивший желания пойти в неоплачиваемый отпуск, становился не лояльным к банку и, следовательно, подлежит сокращению…
На вопросы, вроде: «А где гарантии, что человек, уйдя в отпуск за свой счет, сидя без з/п до 2-х месяцев и проявляя «лояльность банку» не получит в это время письмо счастья?» Получали ответ: «Никаких!». Т.е. людей специально поставили в такие условия, чтобы они при ограниченном времени, в условиях постоянного давления, не посоветовавшись (разным департаментам сообщалось в разное время) приняли серьезное решение.
В понедельник 10.11.08 начали раздавать письма счастья несогласным, что они могут считать себя свободными с 12.01.09. До доп. офисов еще пока волна не докатилась, но ждите! И будьте готовы!
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Sturmvogel • сотрудник
10.11.2008 19:30
|Быстрота обслуживания
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Утерял недавно зарплатную карту (Виза Электрон) без шансов найти, естественно захотел сразу её заблокировать. Потерю обнаружил в пятницу, и оказалось, что питерские отделения не полномочны её заблокировать - дают телефон московского головного центра, но там за три (!) дня никто не ответил. То есть у нашедшего при наличии пароля или моего документа было ТРИ дня слить с карточки все деньги.
В понедельник, как положено, написал заявление на блокировку и замену карты (кстати, минус 15$) и теперь нужно ждать целых две недели для получения новой карты, причём за эти 2 недели снятие средств невозможно. Такая вот оперативность.
От админа: Вы сотрудник данного банка? Где обслуживаетесь?
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mors98 • сотрудник
18.10.2008 13:04
|Долгие роды HR
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Отвратительная работа банковских эйчаров конечно не новость, в частности на этом форуме об том уже многое было сказано. Теперь, столкувшись с этим лично, хочу внести свою лепту.
В октябре мне позвонили из этого банка с предложением на позицию главного специалиста в одну из кредитных дирекций. Пройдя три собеседования с различными службами, оставалась финальная виза вице-президента по кадрам. И тут начала завариваться каша... Вице-президентШа, как оказалось, находится в отпуске, поэтому необходимо дождаться её выхода (до декабря). Дальше-больше. Я начинаю звонить в назначенные сроки, узнаю, что "Ах,да... Но Вы знаете, я ещё не подходила к ней (вице-президенту), позвоните ещё через какое-то время".
Расписывать в деталях всю мою бесконечную переписку и звонки нет смысла, главный итог этих мытарств - меня постоянно просят "ещё немного подождать". Параллельно начинаю по-тихоньку подыскивать другие варианты... В конечном итоге настало время что-то решать с другим предложением, звоню в Глобэкс узнать, есть ли какие-либо подвижки. После долгих расспросов девушка на том конце провода ломается и говорит вещь, которая ввела меня в ярость: ответа до сих пор нет, потому-что идёт согласование о самой целесообразности открытия этой позиции в связи с неоформившейся стратегией руководства по развитию этого направления (ипотека).
Вот так. Куча времени выкинута на помойку. Спрашивается - зачем тратить моё и ваше собственное время, если даже нет чёткой необходимости? Итогом этих «игр» для меня стали две упущенных альтернативы. Ситуация, конечно, типичная на сегодня, это-то и раздражает. Неужели нельзя обойтись без этих идиотских "технологий отказа" и "туманных формулировок"? Никто никому ничего не должен, так давайте не будем тратиться на эти реверансы и будем более прямолинейны!
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0
Lock • несостоявшийся сотрудник
16.12.2007 10:11
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