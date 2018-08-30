Я на самом деле удивлен столь незначительному количеству отзывов об этом банке, т.к. количество людей, которое его покидало и покидает, предполагает более оживленную дискуссию. Постараюсь описать все более-менее конкретно и без эмоций (время работы в этом банке чуть более 2 лет).



1) Откровенное вранье при устройстве на работу по поводу условий. Лично меня кинули почти на 1000$ в месяц, как потом оказалось, подобные вещи происходили со многими людьми, в каждом конкретном случае отличалась только сумма.

2) Социального пакета нет вообще никакого... Люди уже на протяжении нескольких лет слушают рассказы про эфемерный ДМС, который вот-вот всех сделает счастливыми. Ну и как мелочи - отсутствие какого-либо обучения, возможности ходить на семинары, курсы, тренинги.

3) Вопросы по изменению зарплаты возможно обсуждать только в случае, если ты принес заявление на увольнение, ну или менее радикальным способом можно попробовать, но тогда это все растягивается на месяца.

4) Слово "бонус" в этом заведении, мне кажется, считается просто оскорбительным - т.е. годовой бонус выглядит следующим образом: если вы, например, в месяц получаете 100 рублей, то на самом деле у вас оклад составляет около 65-70 рублей (остальное ежемесячная премия), так вот годовой бонус получается этот самый оклад за минусом налогов, т.е. около 56 рублей... Комментарии излишни, все нервно похихикали

5) Абсолютно дичайшая бюрократия и стиль работы в виде перекидывания ответственности с подразделения на подразделение, кромешное, чисто людское хамство у 80% персонала с должностями начиная от руководителя подразделения какого-нибудь.

6) Если, не приведи Господь, Вам удалось заболеть, то сначала ваш мозг будет методично выеден чайной ложечкой, а потом Вам нечего будет кушать, т.к. после больничного (с учетом вышеупомянутого оклада) вы просто ничего не получите; уход в отпуск - тоже дело довольно опасное такое для личного бюджета Ну а о такой вещи как, например, при легком заболевании денек отлежаться дома даже и говорить нельзя, т.к. возможно только 2 варианта - глобальный больничный или заявление на отгул за свой счет.

7) При всех вышеупомянутых "радостях" как обязательные спутники работы присутствуют постоянные переработки (ну в этом, на самом деле, ничего странного нет, это есть везде, но только когда к тебе работодатель нормально относится), совершенно наплевательское отношение высшего руководства к персоналу, зачастую это самое руководство, мне кажется, даже не представляет, как персонал, собственно, выглядит

8 ) Единственное, что для меня остается загадкой, как во всем этом банке при всех его отрицательных сторонах сумел сформироваться совершенно удивительный коллектив с отличными людьми, работать с которыми всегда было одно удовольствие (руководство во всех его проявлениях под этот пункт не попадает , это, наверное, единственный огромный плюс, который можно поставить.



В сухом остатке, лично мои 2 года здесь воспринимаются как просто потерянное время, а как явный показатель качества работодателя можно привести пример: все уволившиеся ранее люди, как только узнают, что кто-то еще ушел из этого банка, сразу звонят и с радостными воплями поздравляют и искренне радуются, что у человека появился шанс на нормализацию трудовой жизни... Таких примеров я знаю немало.



Очень рекомендую каждому, кто идет туда на собеседование, много раз подумать, особенно с учетом того, что на собеседовании и работники НR и вообще все будут вам петь о неимоверной радости и удовольствии трудиться на благо Глобэксбанка...

Всем удачи!