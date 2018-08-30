Проработав более года в БМВ Банке, стало предельно ясно насколько это гнилая контора. За красивыми вывесками и лозунгамии иностранной компании, скрывается самый обыкновенный "рашн бизнес". Этот банчок существует только за счет финансирования из Германии. Творится полнейший беспредел. Немецкое руководство далеко, контроля нет, можно делать все, что угодно, без каких-либо тормозов.



Начнем с того, что более 50% персонала в лизинге (оформляют через кадровое агентство). Договор заключают абсолютно кабальный. О ДМС, оплате питания, премиях можно забыть. У работника нет никаких прав вообще. В любой момент человека выкидывают на улицу без каких-либо выплат и компенсаций, что собственно, они и практикуют. Лизинг дает им право держать сотрудников в тени и не афишировать их перед "хэд офисом".



В компании полное неуважение к сотрудникам, отношение как к таджикам на стройке. В отделах катастрофически не хватет людей. Поэтому каждый выполняет работу за себя и тех двух парней, и естественно, за свою же з\п. Новых людей не берут, мотивируя отсутствием финансирования из Мюнхена. А экономить на своих жирных з\п и бонусах, конечно, никому не хочется. Если же начинаешь задавать прямой вопрос о повышении оплаты, тебя в этот же день выкидывают на улицу, без объяснения причин, тем самым, полностью нарушая трудовое законодательство!



Нет никакой системы мотивации вообще. Никто не заинтересован в своей работе, всем на все наплевать. Зарплаты мизерные. С клиентами работают вчерашние студенты за з\п в 25000 руб. Поэтому поступают бесконечные жалобы от клиентов о неудовлетворительном качестве сервиса. Мы живем в 21 веке, а в компании даже нет системы электронного документооборота! Корреспонденцию и уведомления из Центрального Банка регистрирует в файлике Excel! Ну это просто апогей маразма!



Особенно хочется предостеречь девушек\женщин от вакансии Персональный Ассистент в данной конторе. Объясню почему. Директор за месяц меняет по 3 ПА. Одна девушка попала в больницу после работы с ней, другую она уволила за то, что та не взяла указку на собрание, которое состоялось на второй день ее работы. Передавать дела на данной позиции некому. Эта мадам, естественно, вам ничего рассказывать не будет. Вы с первого дня должны все и всех знать. А если знать не будете, то все - уволена! Она не прощает ошибок вообще, при том, что сама даже документы нормально подписать не в состоянии!



В компании очень гнетущая, тяжелая обстановка, никто друг с другом практически не общается. Но рыба гниет с головы, поэтому пока Мюнхен не обратит пристальное внимание на то, КТО у них правит балом, то, к сожалению, так ничего и не изменится.