Работала в псковском филиале оао «промсвязьбанк» с 2008 по 2010 г. Так что отзыв буду писать не под влиянием эмоций. Столько лет прошло, а чувство чудовищной обиды от произвола и безнаказанности управляющей Н.В.И. не угасло. Меня поддержат все бывшие коллеги (впрочем, сейчас там не осталось никого из прежнего состава) - она сократила продолжительность жизни многим хорошим и ни в чем не повинным людям... она почему-то считала себя Богом, на которого сотрудники должны молиться. ну про работать с 8 утра до 8 вечера я скромно промолчу, это нечто само собой разумеющееся. Ах, не нравится? Хочешь в свой выходной отдохнуть? Ну ты негодяй, как ты посмел!!! «На твоё место тысячи желающих», и это правда, поскольку в славном городе Пскове огромная безработица и найти работу начинающему специалисту довольно сложно... но это не должно отменять уважительное отношение к своим сотрудникам, тем более к тем, кто трудится не за страх, а за совесть, часто отодвинув ради фирмы свои собственные интересы.



Пример - за почти два с половиной года работы я практически не ходила ни в отпуск, ни на больничный, постоянно выходила работать по выходным без оплаты (суббота у меня уже автоматически считалась рабочим днём), пахала от зари и до зари, часто бывало так, что приходила в банк первой и уходила последней, причём за голый оклад, ибо все премии, высланные щедрым головным офисом, Н.В.И. присваивала себе и паре приближенных к ней королевских особ в лице начальников, до непосредственных подчиненных - рабочих лошадок материальные блага не доходили.... Когда же попросила дать мне на свадьбу неделю отпуска - начальница-самодурка пришла в бешенство, как это я додумалась личную жизнь наладить, там и декрет не за горами, вот дрянь же. Молодых девушек она ненавидела с особой жестокостью... Отпуск, разумеется, не дали.... свадебное путешествие я встретила в кабинете со слезами и с горой документов... когда на меня навесили работу не по моему профилю (договор должен был регистрировать юрист) и я допустила ошибку - меня заставили взять день за свой счёт и ехать за свои собственные деньги в регистрационную палату в другом городе, чтобы исправить оплошность. Когда коллега ушла в декрет - Н.В.И. не придумала ничего лучше, чем взвалить ее работу полностью на меня, не прибавив ни копейки к зарплате!!! Мол за что тебе платить - ты после института к нам пришла, скажи спасибо и в ноги поклонись, что работать вообще взяли!



Много всего можно вспомнить, про мелкие придирки в стиле «белый верх недостаточно белый, а чёрный низ недостаточно чёрный» даже писать не стану... Спустя много лет, когда я уже состоялась как специалист и, к счастью, поработала в банках с адекватным руководством, я с ужасом вспоминаю, сколько оскорблений и унижений пришлось пережить ради того, чтобы поработать и набраться опыта, а потом уйти в другой банк (кстати ни за что бы не ушла, если бы не отношение управляющей, в целом все устраивало и работа безумно нравилась). И я не одна такая!!!



В псковском филиале промсвязьбанка за несколько лет сменился весь состав работников (кроме пресловутой верхушки «избранных) и, хотя все увольнялись исключительно из-за отношения Н.В.И., ни один человек не пожаловался ни разу в трудовую инспекцию, хотя нарушений было - выше крыши...не пускали в отпуска, заставляли работать сверхурочно без доплаты, в конце концов личные оскорбления (ну просто если у нее плохое настроение и ты нечаянно ей попался на глаза) Неугодных людей, кто пробовал выразить своё недовольство такой системой, Н.В.И. вызывала к себе на ковёр и угрожала уволить под любым предлогом и при увольнении дать «такую рекомендацию, чтобы тебя даже полы мыть не взяли» (напомню, городок маленький, все работодатели в банковской сфере хорошо знакомы друг с другом)....



Прошло больше 10 лет, а ничего не забылось!!!!... та управляющая по имени Н.В.И. работает, насколько я знаю, и по сей день, доводя постоянно сотрудников до нервных срывов... те девушки, которые забеременели в период работы в том банке, все до одной лежали в больницах на сохранении, опасаясь выкидышей, ибо нервы она мотала на пустом месте преизрядно. Люди при одном упоминании ее имени начинали бледнеть, на новом месте работы меня в шутку спрашивали - как ты выжила, про вашу управляющую ходят легенды, как она ненавидит своих подчинённых и отрывается на них каждый день. про себя мы называли ее боярыня Морозова - уверена, если бы нам не повезло родиться в то время, когда крепостное право отменили, она бы с радостью применяла физическую расправу над неугодными ей (не лижущими ей пятую точку) людьми, забивая их до смерти розгами, ибо было видно, как слезы доведённых до отчаяния сотрудников доставляют ей искреннюю радость... удивляет другое - почему, видя процент смены рабочего состава ежемесячно, головной банк в Москве не предпринял никаких проверок? Почему не задумались, отчего при нормальной зарплате люди массово увольняются?



До сих пор больно и обидно за вымотанные нервы и тонны пролитых слез. Психологи говорят,мол если написать свои мысли на бумаге - станет легче. Поэтому спустя 10 лет мой отзыв тут) если же эта информация дойдёт до Н.В.И. - знай, тебя ненавидят все твои сотрудники... нельзя так издеваться над людьми, которые оказались в твоём подчинении!