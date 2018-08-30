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|отзыв о сотруднике промсвязьбанка
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|Добрый вечер хотелось бы оставить отзыв о сотруднике промсвязьбанка (как написано на листовке Полынкина Екатерина) приходила к нам в компанию и рассказывала о банке и продуктах, было интересно слушать и смотреть, рассказывала бойко и с огоньком, видно что профессионал своего дела, очень милая))))! Вообщем если что буду обращаться только к ней.
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prasolov1990 • несостоявшийся сотрудник
13.02.2019 22:30
|Банк живет прибылью
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отработал в ПСБ я в районе двух-трех месяцев, поступил довольно некрасиво, в момент подписания тд проходил собеседование в другое место, на вышестоящую должность и знал, что уйду через 3 месяца.
Хочу сказать сразу, в условиях моего выхода на работу было указано, что мне дадут авансовый отпуск сроком в 2 недели через 20 дней после выхода. Банк исполнил все договорённости.
По самой работе: направление розничного бизнеса, есть своя CRM, проблем с переназначением клиентов не было. Пишешь письмо, получаешь нужного клиента. Неплохая взаимосвязь с КОРП, мсб живет, но после событий дышит тяжело.
Сотрудники понимают, что такое маржа и какие продукты приносят банку больше денег.
Зарплата больше вилки рынка.
По соц.пакету я не сориентирую: дмс не успел приехать , оплату гсм, мобильной связи не запрашивал. В принципе, есть водители, если нужно ехать, отвезут.
Банк - толковый.
Для карьеры: если ты хочешь попасть в ПСБ, и это твой первый банк, получится, скорее всего, не очень. Но, если ты уже работаешь лет 5 в банках, Промсвязь вполне себе.
Коллектив - здесь как получится. Рыба, как говорится, гниет с головы. Если голова любит знать, что и как внутри личной жизни человека, то будете жить вместе со сплетнями. Поймите, кредитные организации - это места, где чаще всего работают люди с не самой счастливой личной жизнью, очень часто из-за самих банков. Довольно тяжело выстроить какие-либо отношения, когда рабочий день начинается в 8-30, а заканчивается в 19-00 (потому что очень часто ты остаешься и после работы). Вот и приходится сплетничать хоть о чьей-то жизни.
В целом, пробуйте. Будете давать результат - будете работать.
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qnaufin • бывший сотрудник
20.12.2018 07:46
|Немыслимый ад
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась в ПСБ 06.09 и поняла, что это больше похоже на какую-то мелкую конторку, чем гос.банк, чем так все гордятся. Работала в управлении прямых продаж. Начну, пожалуй с главного:
1. Обучение не предусмотрено, тебе дают целую кипу бумаг, которую ты сидишь и самостоятельно изучаешься. Причём ты должен сам всё понять и если возникают вопросы, то ответить, увы никто не сможет.
2. Доступов нет почти месяц. Ты сидишь и обзваниваешь клиентов с целью впарить им кредит. Ни какие программы, ни корпоративной связи нет около 30 дней.
3. Твой руководитель (или управляющий) не знает никакой информации, касающихся банковских продуктов. Они только знают, что нужно продать клиенту кредит со страховкой.
И наконец самое ИНТЕРЕСНОЕ!
4. Когда я наконец решила уволится, сказала об этом своему руководителю П.О.С. Она отреагировала на это как на шутку(дело было в пятницу). В понедельник прихожу на работу, П.О.С. зовёт меня в переговорную комнату и говорит: «Юле не понравилось, как ты с ней разговаривала в пятницу, поэтому тебе придётся подписать» и кладёт заявление на увольнение по собственному желанию на стол.
(Ю.Ю.Б. - куратор отдела прямых продаж)
Немного отходя от темы.
В пятницу, Ю.Ю.Б. подошла к нашей группе и интересовалась результатами работы, я проявила активность и начала первая рассказывать как у меня дела, ничего такого, чтобы могло разозлить её я не сказала.
Так вот, П.О.С., я сказала, что подпишу заявление только если они меня переведут или сократят. Она ответила, что в их банке нет сокращения.
ВЫ СЛЫШАЛИ ТАКОЕ?
Ст 180 ТК РФ сокращения штата численности работников.
Вообщем, мы не договорились и разошлись.
Через день мне заблокировали доступ к компьютеру и я не могла работать. Два дня П.О.С. вместе с куратором по продажам в регионах С.А. думали как уволить меня по статье. Советовались с людьми из отдела кадров (доказательство свидетелей есть). Но, к их сожалению, я выполняла все служебные обязанности и меня не могли уволить по статье. Позже, меня пригласили работать в другую организацию и я подошла к П.О.С. сказала, что готова подписать заявление. На что она ответила, «а что ты раньше не подписала, сейчас поздно».
Так как у меня не было доступов к компьютеру, я не могла распечатать даже заявление. Попросила коллег.
Распечатала заявление, отдала Ю.Ю.Б., она подписала и помогла решить с отделом кадров. И сегодня был мой последний день работы в этом заведении.
Теперь намереваюсь подавать в суд, записи разговоров у меня все записаны на диктофон.
И кстати, люди, которые хотят сейчас перевестись, им так же отказывают и говорят, что только увольнение.
Подсовывают заявление на увольнение, вместо перевода.
Вообщем, есть достаточно людей, чтобы возбудить дело и показать людям где их место.
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Кристина Весельева • бывший сотрудник
30.11.2018 17:12
|Сколько лет можно терпеть выходки начальника?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в псковском филиале оао «промсвязьбанк» с 2008 по 2010 г. Так что отзыв буду писать не под влиянием эмоций. Столько лет прошло, а чувство чудовищной обиды от произвола и безнаказанности управляющей Н.В.И. не угасло. Меня поддержат все бывшие коллеги (впрочем, сейчас там не осталось никого из прежнего состава) - она сократила продолжительность жизни многим хорошим и ни в чем не повинным людям... она почему-то считала себя Богом, на которого сотрудники должны молиться. ну про работать с 8 утра до 8 вечера я скромно промолчу, это нечто само собой разумеющееся. Ах, не нравится? Хочешь в свой выходной отдохнуть? Ну ты негодяй, как ты посмел!!! «На твоё место тысячи желающих», и это правда, поскольку в славном городе Пскове огромная безработица и найти работу начинающему специалисту довольно сложно... но это не должно отменять уважительное отношение к своим сотрудникам, тем более к тем, кто трудится не за страх, а за совесть, часто отодвинув ради фирмы свои собственные интересы.
Пример - за почти два с половиной года работы я практически не ходила ни в отпуск, ни на больничный, постоянно выходила работать по выходным без оплаты (суббота у меня уже автоматически считалась рабочим днём), пахала от зари и до зари, часто бывало так, что приходила в банк первой и уходила последней, причём за голый оклад, ибо все премии, высланные щедрым головным офисом, Н.В.И. присваивала себе и паре приближенных к ней королевских особ в лице начальников, до непосредственных подчиненных - рабочих лошадок материальные блага не доходили.... Когда же попросила дать мне на свадьбу неделю отпуска - начальница-самодурка пришла в бешенство, как это я додумалась личную жизнь наладить, там и декрет не за горами, вот дрянь же. Молодых девушек она ненавидела с особой жестокостью... Отпуск, разумеется, не дали.... свадебное путешествие я встретила в кабинете со слезами и с горой документов... когда на меня навесили работу не по моему профилю (договор должен был регистрировать юрист) и я допустила ошибку - меня заставили взять день за свой счёт и ехать за свои собственные деньги в регистрационную палату в другом городе, чтобы исправить оплошность. Когда коллега ушла в декрет - Н.В.И. не придумала ничего лучше, чем взвалить ее работу полностью на меня, не прибавив ни копейки к зарплате!!! Мол за что тебе платить - ты после института к нам пришла, скажи спасибо и в ноги поклонись, что работать вообще взяли!
Много всего можно вспомнить, про мелкие придирки в стиле «белый верх недостаточно белый, а чёрный низ недостаточно чёрный» даже писать не стану... Спустя много лет, когда я уже состоялась как специалист и, к счастью, поработала в банках с адекватным руководством, я с ужасом вспоминаю, сколько оскорблений и унижений пришлось пережить ради того, чтобы поработать и набраться опыта, а потом уйти в другой банк (кстати ни за что бы не ушла, если бы не отношение управляющей, в целом все устраивало и работа безумно нравилась). И я не одна такая!!!
В псковском филиале промсвязьбанка за несколько лет сменился весь состав работников (кроме пресловутой верхушки «избранных) и, хотя все увольнялись исключительно из-за отношения Н.В.И., ни один человек не пожаловался ни разу в трудовую инспекцию, хотя нарушений было - выше крыши...не пускали в отпуска, заставляли работать сверхурочно без доплаты, в конце концов личные оскорбления (ну просто если у нее плохое настроение и ты нечаянно ей попался на глаза) Неугодных людей, кто пробовал выразить своё недовольство такой системой, Н.В.И. вызывала к себе на ковёр и угрожала уволить под любым предлогом и при увольнении дать «такую рекомендацию, чтобы тебя даже полы мыть не взяли» (напомню, городок маленький, все работодатели в банковской сфере хорошо знакомы друг с другом)....
Прошло больше 10 лет, а ничего не забылось!!!!... та управляющая по имени Н.В.И. работает, насколько я знаю, и по сей день, доводя постоянно сотрудников до нервных срывов... те девушки, которые забеременели в период работы в том банке, все до одной лежали в больницах на сохранении, опасаясь выкидышей, ибо нервы она мотала на пустом месте преизрядно. Люди при одном упоминании ее имени начинали бледнеть, на новом месте работы меня в шутку спрашивали - как ты выжила, про вашу управляющую ходят легенды, как она ненавидит своих подчинённых и отрывается на них каждый день. про себя мы называли ее боярыня Морозова - уверена, если бы нам не повезло родиться в то время, когда крепостное право отменили, она бы с радостью применяла физическую расправу над неугодными ей (не лижущими ей пятую точку) людьми, забивая их до смерти розгами, ибо было видно, как слезы доведённых до отчаяния сотрудников доставляют ей искреннюю радость... удивляет другое - почему, видя процент смены рабочего состава ежемесячно, головной банк в Москве не предпринял никаких проверок? Почему не задумались, отчего при нормальной зарплате люди массово увольняются?
До сих пор больно и обидно за вымотанные нервы и тонны пролитых слез. Психологи говорят,мол если написать свои мысли на бумаге - станет легче. Поэтому спустя 10 лет мой отзыв тут) если же эта информация дойдёт до Н.В.И. - знай, тебя ненавидят все твои сотрудники... нельзя так издеваться над людьми, которые оказались в твоём подчинении!
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Оль.га • бывший сотрудник
02.11.2018 23:16
|Отзыв о Промсвязьбанке в г.Нижний Новгород
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Что могу сказать про Промсвязьбанк. Сам по себе банк не плохой, мотивации тоже не плохие. Но насколько комфортно и насколько долго ты будешь работать, зависит на прямую от руководства. В г.Нижний Новгород этот банк никому и никогда не посоветую. Человеческой фактор тут совершенно отсутствует. Руководство в любом из направлений, будь то розница, МСБ, юр.лица "сами себе на уме". Людей не держат, ужасная текучка. А самое ужасное, что ты как пешка в чужой игре не знаешь, что ждать завтра. За мою недолгую работу уволили трех перспективных руководителей, про сотрудников по физ.лицам и юр.лицам, так вообще молчу, люди не успевают даже привыкнуть друг к другу, просто потому, что кто-то с кем-то не сошелся характером, или просто твое место кому-то нужно. А самое ужасное, как работает СБ. Они либо оставляют, либо со спокойной душой отправляют, людей, которые "косячили от души": выпускали карты без клиентов, снимали деньги со счетов, покупали больничные и т.д., зато честных людей, которые работали без нареканий, отправляют с такими метками, и так гадят в след, что на банковской сфере люди ставят точки. Поэтому никому в г.Нижний Новгород этот банк не рекомендую
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mama2007-89 • бывший сотрудник
19.09.2018 16:33
|Для соискателей на вакансию гос оборон заказа
|отрицательный голос не засчитан
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Первый раз столкнулся что на этапе собеседования в отдел по работе с гос оборон заказом их руководство начало делать неуместные замечания.
Намного инф о вакансии кадры обещали , что могут 40 дать; на деле 35 макс. Задержки будут с их слов на 3 - 4 часа каждый день. График с 11 до 20. Будет в приоритете. В остальном обычный условия. Дмс; льготное кредитование
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Tweet • несостоявшийся сотрудник
15.08.2018 10:12
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее, о каких неуместных замечаниях идет речь?
|Оплата больничного листа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Работала в «Промсвязьбанке» с сентября 2017 года по июнь 2018 года. 1 июня меня попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я написала. 15 июня должен был быть последний рабочий день, но 14 июня я ушла на больничный. Больничных листов было два, первый и продолжение. Сначала я предоставила первый больничный лист и справки для больничного с предыдущих мест работ за 2 предыдущих года, затем предоставила второй больничный лист, уже закрытый. Больничный мне оплачивали два раза, по мере предоставления больничных листов. В общей сложности, на больничном я просидела 13 дней. По внутренним документам банка, первые 10 дней больничного в год банк оплачивает в 100% размере исходя из оклада, который сотрудник получает в банке.
Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, если больничный был открыт на еще работающего сотрудника, то он оплачивается на общих основаниях, даже несмотря на то, что к моменту его закрытия сотрудник уже не имел трудовых отношений с работодателем. Соответственно, мне должны были оплатить первые 10 дней больничного в 100% размере исходя из моего оклада в банке, а остальные 13 дней - в 100% размере исходя из моего среднего заработка за последние 2 года. По факту мне оплатили все 23 дня больничного в 100% размере исходя из моего среднего заработка за последние 2 года. Получилось на 13095,50 руб. меньше.
Просьба разобраться в данной ситуации и доплатить денежные средства.
Администратор: Автор, за пояснением по расчету оплаты больничных листов вы обращались в HR? Какую информацию получили?
Nastya1002: Добрый день!
Обращалась в HR. HR перенаправили меня в бухгалтерию. В бухгалтерии никаких внятных комментариев не получила.
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Nastya1002 • бывший сотрудник
18.07.2018 13:06
|Подумайте 10 раз
|не голосовал
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Доброго времени суток!
Пригласили меня на собеседование. г. Челябинск. Должность что-то вроде "руководитель направления корп.продаж". Руководителем это правда назвать сложно, по сути менеджер, выпускающий зп карты.
Позвонила изначально зам.управляющего, пришел на собеседование все понравилось, все вопросы по делу, впечатление от человека приятное.
Далее был второй этап с руководителем отделения. Честно сказать, чувствовал себя как у доски в школе. Очень много личных вопросов, что я хочу в этой жизни итд. После чего мне сказали, что мол не сильно красит мое резюме (в 4х банках поработал, хмм...), руководитель рассказал мол как он с обычного менеджера стал руководителем, и мол как у него все замечательно в офисе и даже сотрудники в Москву уезжали(блаблабла... обычная история в каждом банке на собеседовании, но тут помимо этого ощущение было, что он себя нахваливает, ток непонятно зачем).
В общем, как я понял, не понравилось то, что у меня опыт в разных банках понемногу (почти по году везде), на взгляд данного человека надо работать 5 лет на одном месте и не слазить, и не важно есть ли зарплата, нет ее (ну он то может и молодец конечно, если вы поверите ему), главное, чтоб ты повысился (по сути быть трудолюбивым терпилой за копейки очень продолжительное время). Вот только толку то с таких повышений я никогда не видел - это раз, а во вторых есть что-то помимо Промсвязьбанка, где есть свои люди (блат), и другие обстоятельства (закрытие отделов итд), и если в Промсвязьбанке все так лучезарно (в чем я сильно сомневаюсь), то не надо сравнивать с другими банками, не зная картины изнутри. Современный мир уже давно другой и в банках меняется все очень быстро. Работать за копейки никто не хочет, поэтому миграция работников с банка в банк - абсолютно нормальное явление.
Подумайте 10 раз перед тем как идти туда работать, надо ли вам слушать данные нотации или вы выберете свой путь.
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антон чубук • несостоявшийся сотрудник
30.06.2018 14:59
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Администратор:
Отзыв принимаем без оценки.
|Неуважительное отношение к соискателям
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|Собеседование началось на 20 минут позже назначенного. Прислали на почту техническое задание, после его прохождения начали кормить завтраками по поводу выбора сотрудника. Около 10 дней ждал ответ, упустил другую работу, так как был уверен, что достойно решил ТЗ. Неуважительное отношение уже на этапе отбора.
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Vorona34 • несостоявшийся сотрудник
12.05.2018 08:51
|Хитрые лисы
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Итак, на собеседование в Промсвязьбанк г. Новороссийска я попала в конце марта. По стандартной схеме их было 2. Первое прошло с управляющей отделением, а второе уже совместно с региональным менеджером, приехавшим из Краснодара. По результатам собеседования мне предложили пройти 2-х недельную стажировку (естественно неофициально и бесплатно) на должность менеджера по работе с клиентами во фронт линии. Меня сразу уведомили, что место, на которое меня возьмут ещё занято, но по результатам квартала будут прощаться с малоэффективным сотрудником, и я займу его место. Я сразу спросила, в курсе ли сами сотрудники, что с кем-то из них будут прощаться через 2 недели? И управляющая и рег. менеджер уверили меня в том, что с 1 апреля кто-то из сотрудников будет уволен и все предупреждены. Я приступила к стажировке, и уже со второго дня мне было понятно, что сотрудники не в курсе, что кого-то них будут увольнять, но о том что руководство таким образом запугивает их уже очень давно, в качестве мотивации - это правда. Я закрыла глаза на эту первую нечестность со мной.
Спустя две недели после стажировки, я принесла, по просьбе руководителей, документы на оформление в штат, но только совершенно на другую должность. А именно менеджер DSA (прямые продажи). Мне объяснили, что ни с кем из сотрудников не готовы расстаться, чего и следовало ожидать. А вот я им очень нравлюсь и поэтому меня готовы взять, но на другую должность. Я согласилась, т.к. ходила исправно на работу, стажировалась 2 недели бесплатно. И что все зря?! Но уже на тот момент понимала, что меня опять обманывают. Т.е. пока что, все время говорили одно, а делали другое.
Посоветовавшись со своими близкими, я приняла решение, что работать в таком банке, где все начинается с обмана я не буду! Не хочу оказаться на месте одного из сотрудников, за спиной которого руководство строит планы на его увольнение! Т.к. заявлений на приём я никаких не писала, не подписывала приказ о зачислении в штат, а только лишь отправила скан копии документов в кадры, я совершенно просто развернулась и ушла.
В этот же день через пару часов, у меня состоялся телефонный разговор с управляющей банка, в котором она мне сообщила, что я уже оформлена в штат и значусь их сотрудником, и они хотят, чтобы я у них работала! Я вернулась и продолжила работу в Промсвязьбанке. Прошло ещё 5 рабочих дней.
Спустя рабочую неделю, с утра в понедельник я самостоятельно позвонила в отдел кадров в Краснодар и спросила когда я увижу свои документы о приеме на работу? На что мне сообщили, что не трудоустроена и документы никто на меня ещё и не оформлял!
Вообщем, итог: 3 недели потраченного времени в этом Банке прошли зря!!! Естественно мне ничего не заплатили!!! А только стали звонить и снова предлагать новую должность, с более высоким окладом, при этом сотрудник, чьё место мне стали предлагать даже не в курсе был того что происходит.
Один сплошной обман! Я назвала этот отзыв «Хитрые лисы» т.к. руководство Промсвязьбанка в г. Новороссийске хотят и рыбку съесть и сковородку не помыть! Странно, что они даже не переживают и не думают о том, что вот так обращаясь с потенциальным сотрудником, посредством хитрости и обмана, этот потенциальный сотрудник напишет жалобу не на сайте а в департаменте труда!
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Margarita1992_11 • несостоявшийся сотрудник
04.05.2018 15:09
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