Работаю в этом банке по сей день, к сожалению, к сожалению, это сто процентов . Работу ищу в банковском секторе, но достойных предложений мало (ну или я слишком амбициозен), но при средней з/п официальный в городе 37 500, хотелось бы её иметь. Банк СОЮЗ такого вам счастья не предоставит, если конечно вы не руководитель, все кто ниже, довольствуются 25-30 т.р., кстати отзыв из Мегаполиса (Подсказка Северная Столица). На самом деле люблю раскладывать всё по полочкам, так что поехали, а точнее разложим по пунктам.



Зарплата, официал. оклад сотрудника составляет 29-38 т.р., ну и еще налог не забудьте вычесть. Премии? Их озвучивают бедным молодым ребятам, идущим на менеджеров, их обещают уже опытным и много повидавшим операционистам, которые идут сюда в надежде, но надежды рушатся после второго отработанного квартала, именно тогда понимаешь, что премия в банке СОЮЗ - она есть, но для узкого круга лиц, куда нас - простых людишек, конечно же не включают. Ах да, наверное, тот кто читает отзыв и свято еще верит в правду и доброту, наверное подумаю, тот кто писал этот текст, не выполнял план , поэтому и не видел премию. Друзья мои, я выполнял план и не раз, и даже однажды, хотя уже думаю, что может мне послышалось, мне обещали премию, мол кто-то там даже из головного побеспокоился о её начислении, но увы опять разочарование, тоска и боль. Конечно, я утрирую, последнего не было (я про боль), просто съев огромную банку варенья я продолжал верить, и вот что я услышал, посмотрим на результаты очередного квартала. Эх, пластинку заело у тех, кто сидит "у кормушки", даже фантазии нет, жалко.



Кстати отзыв пишу не на работе, мало ли подумайте, что у меня уйма свободного времени, а он тут жалуется. Так что,если хотите получать стабильную сумму денег, которая на мой взгляд смешна. Ах да и даже отработав 5-10-15 лет, тебе её индексирует на 3-5 тысяч за весь период. И то это счастье.



Добро Пожаловать в банк "СОЮЗ". Забудь про премии,забудь про отдых,только работа, только хардкор! Банк СОЮЗ. Жалко, что писал, то что пришло на ум, и вряд ли выиграю, как отзыв месяца, а то так бы хоть как-то косвенно получил выгоду от "союзушки" (типа намек для банки ру ).



P.S. Соцпакет (ДМС) хороший. Коллектив с большой текучкой в головном и с поменьше в допиках. В целом люди, как попадутся, некомпетентных хватает, но и толковые есть . Хотя первой категории больше, а ещё куча лентяев.