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|Потом потомыч или "Банк СОЮЗ"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в этом банке по сей день, к сожалению, к сожалению, это сто процентов . Работу ищу в банковском секторе, но достойных предложений мало (ну или я слишком амбициозен), но при средней з/п официальный в городе 37 500, хотелось бы её иметь. Банк СОЮЗ такого вам счастья не предоставит, если конечно вы не руководитель, все кто ниже, довольствуются 25-30 т.р., кстати отзыв из Мегаполиса (Подсказка Северная Столица). На самом деле люблю раскладывать всё по полочкам, так что поехали, а точнее разложим по пунктам.
Зарплата, официал. оклад сотрудника составляет 29-38 т.р., ну и еще налог не забудьте вычесть. Премии? Их озвучивают бедным молодым ребятам, идущим на менеджеров, их обещают уже опытным и много повидавшим операционистам, которые идут сюда в надежде, но надежды рушатся после второго отработанного квартала, именно тогда понимаешь, что премия в банке СОЮЗ - она есть, но для узкого круга лиц, куда нас - простых людишек, конечно же не включают. Ах да, наверное, тот кто читает отзыв и свято еще верит в правду и доброту, наверное подумаю, тот кто писал этот текст, не выполнял план , поэтому и не видел премию. Друзья мои, я выполнял план и не раз, и даже однажды, хотя уже думаю, что может мне послышалось, мне обещали премию, мол кто-то там даже из головного побеспокоился о её начислении, но увы опять разочарование, тоска и боль. Конечно, я утрирую, последнего не было (я про боль), просто съев огромную банку варенья я продолжал верить, и вот что я услышал, посмотрим на результаты очередного квартала. Эх, пластинку заело у тех, кто сидит "у кормушки", даже фантазии нет, жалко.
Кстати отзыв пишу не на работе, мало ли подумайте, что у меня уйма свободного времени, а он тут жалуется. Так что,если хотите получать стабильную сумму денег, которая на мой взгляд смешна. Ах да и даже отработав 5-10-15 лет, тебе её индексирует на 3-5 тысяч за весь период. И то это счастье.
Добро Пожаловать в банк "СОЮЗ". Забудь про премии,забудь про отдых,только работа, только хардкор! Банк СОЮЗ. Жалко, что писал, то что пришло на ум, и вряд ли выиграю, как отзыв месяца, а то так бы хоть как-то косвенно получил выгоду от "союзушки" (типа намек для банки ру ).
P.S. Соцпакет (ДМС) хороший. Коллектив с большой текучкой в головном и с поменьше в допиках. В целом люди, как попадутся, некомпетентных хватает, но и толковые есть . Хотя первой категории больше, а ещё куча лентяев.
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2
fortel • сотрудник
09.09.2014 00:02
|... И тишина...
|не голосовал
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Добрый день. На данный момент я в поиске работы и в данном банке довольной много вакансий по моей теме. Мне позвонил руководитель, предложил интересную мне вакансию и назначил собеседование на следующий день. На собеседовании я озвучила желаемый доход ОТ N-ой суммы. Это было моей ошибкой. Потому что именно эту минимальную сумму мне и предложили. Какой бюджет был заложен на эту вакансию - я уже наверно никогда не узнаю. Но т.к. вопрос зарплаты для меня не решающий, я была готова рассматривать вакансию.
Дальше началось интересное. После собеседования я поехала по своим делам, начальник обещал выслать анкету для СБ и попросил по возможности заполнить побыстрее. Обычно кандидату дают минимум день на заполнение анкеты СБ. Домой я приехала поздно и пришлось заполнять анкету ночью. В анкете я не заполнила пункты про недостатки (я себя люблю и не могу объективно оценивать) и планы на 5 лет (хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах). Банальную чепуху писать не хотелось и очень хотелось спать). Ну а то, что через 5 лет я себя вижу счастливой мамой, это не имеет отношения к проф. деятельности.
В районе 9 утра следующего дня я кормила мужа завтраком и провожала на работу. На почту пришло короткое сообщение: "Не получил анкету." Я отправила. Далее человек звонил мне 20 раз. 20. Я работала с заемщиками, и есть такое правило телефонного этикета - звонить допустимо 3 раза. Если человек не берет трубку, значит он не может. Нужно написать информативное сообщение.
Желание работать в этом банке резко пропало. Я бы не хотела, чтобы моим начальником был человек, который считает, что звонить 20-30 раз в течение нескольких часов это норма. Т.к. анкету со своими данными я все-таки отправляла, то захотела узнать ее судьбу. Написала в кадры, там ответили, что она на рассмотрении. И все, тишина... Прошла неделя уже.
Уважаемый отдел кадров! Я повторно писала Вам на электронную почту, но не получила ответа. Прошу мне ответить, в какой базе мне теперь искать свои личные данные и ждать ли мне от вас рекламных спам-сообщений). Если же они обрабатывались в соответствии с законом о защите персональных данных, то претензий к Вам не имею. Спасибо!
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aliceinwonderland • несостоявшийся сотрудник
06.09.2013 11:03
|Отношение к сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала там не долго, но насмотрелась! ДМС не дают, можно только купить! З/пл просто ниже я не видела, ну может у начальства она и хорошая, но люди... кто начал работать в СОЮЗЕ, идите в другие банки!!! Я работала в СОЮЗЕ за 20 000 рублей в месяц ВЕДУЩИМ операционистом и обслуживала и ЮР. лиц и физ. лиц и кредитование, и обзвони клиентов, и денежные переводы и т.п., просто как загнанный зверь, так и еще типо график 2 через 2. Оказалось, что часы, которые мы не вырабатываем в графике 2/2, надо дорабатывать в выходные (хотя это нарущение Законодательства), но там всем плевать, и когда запахло повышением з/п, то нам устроили какую-то типо аттестацию, которую якобы все завалили...
ЛЮДИ в других банках на должности ведущего 35-40 000 оклад и премии дают, о которых в СОЮЗЕ и не мечтали! Так и в нормальных банках работа распределена за 40 000 сидишь и выполняешь что-то одно , либо физики, либо юрики, либо кредиты, либо переводы! Ни разу НЕ пожалела что сбежала!!!!
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1
zwerskaya999 • бывший сотрудник
04.06.2013 14:47
|Мне повезло работать в этом банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С 2006 по 2008 годы работал в этом банке в Санкт-Петербургском филиале. Позже работал в других крупных московских банках, поэтому мне есть с чем сравнивать. Считаю, что и мне, и всем моим коллегам из управления кредитования очень повезло, повезло с коллективом, и особенно повезло с начальником. Антонина Александровна Л. больше не работает в Союзе. Она, как и все остальные сотрудники управления, ушла в другой банк перед самым кризисом, но, как ни странно, коллектив, который она создавала, в который она вкладывала свою душу, остался.
Кто-то из нас, после Союза сменил уже по два банка. Большинство сотрудников стало в этих банках начальниками. Но каждый год три-четыре раза мы обязательно собираемся все вместе. Слышал, что после кризиса 2008 г. в банке стало намного хуже. Если так, то мне очень жаль... И я, и мои бывшие коллеги вспоминаем этот банк с теплотой.
От администратора: Могли бы подробнее рассказать о коллективе, зарплате, соц.пакете? Что особенного в "Союзе" по сравнению с другими банками?
Dervish2: Зарплата главного специалиста была 35 тысяч. Вся белая. Для того времени очень прилично. Каждый год зарплата индексировалась на 10-20%. По результатам года платилась премия от 3-х окладов. ДМС полностью бесплатно, а не как в других банках частично за счет работника.
Но это не главное, главное коллектив: дружный сплоченный. Те кто ушел добровольно, вовремя найдя другую работу с теплотой вспоминают о банке, о его руководстве, которое, кстати, тоже ушло. Те кто не сумел вовремя уйти и остался при новом руководстве столкнулся, как я слышал, с угрозами и вынужден был уйти принудительно "по собственному желанию". Мне и моим коллегам кредитчикам повезло, мы ушли до кризиса.
Те кто пришел после нас и сейчас работает в СПб филиале, отзываются о банке очень негативно.
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Dervish2 • бывший сотрудник
22.07.2011 17:59
|Центральный офис: автокред
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в банке Союз с 2004 по 2007 гг. Отдел Автокредитования. У меня остались самые лучшие воспоминания об этом месте работы. Прекрасный коллектив, адекватное и грамотное руководство. З/п была не самая высокая, но стабильная. Руководство всегда отмечало инициативных и старательных работников: должности и з/п старались регулярно повышать. Новичков предварительно качественно обучали - в "омут с головой" новых сотрудников не бросали. Всегда помогали, отвечали на вопросы. В целом, обстановка в нашем отделе была очень дружественной, на поддержку и помощь всегда можно было рассчитывать.
О руководстве тоже хотелось бы пару добрых слов сказать. Руководитель управления, в введении которого находился Автокред, Любченко А.Н. - оч. душевный человек и отличный руководитель. Мы чувствовали себя за ним, как за каменной стеной - всяческие дрязги и бури, кот. свойственны любой компании, всегда обходили нас стороной. Жаль, что кризис так сурового обошелся с Союзом. Теперь, насколько мне известно, обстановка там совсем другая.
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Autokred • бывший сотрудник
07.12.2010 16:21
|Не в кризис!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устраивался в банк в прошлом году, устраивался в банк на должность менеджера по продажам.
Всё было классно: двухнедельное оплачиваемое обучение, причём очень качественное, нормальная зарплата, классный коллектив, который состоял преимущественно из опытных и дружелюбных людей. Очень отзывчивое начальство: надо уйти на 3 часа пораньше, чтобы успеть на футбол - без проблем, можно опоздать на 1,5 часа и слова никто не скажет. Потом распределение по ДО, всего отработал там 2 месяца и грянул кризис, пришлось уйти по соглашению сторон со всеми выплатами и рекомендациями, начиная от начальника департамента и заканчивая руководителем.
В общем, из плюсов:
1) выплатили всё, даже на 50% больше, чем договаривались;
2) когда устраивался на другую работу, дали самые положительные рекомендации по поводу меня, это, согласитесь, большой плюс;
3) обучение (2-х недельный тренинг, начиная от различных продуктов и заканчивая операц. работой);
4) коллектив (опытный и дружелюбный);
5) начальство (лояльный к сотрудникам).
Я не говорю, что всё было хорошо, может из минусов могу сказать - это удалённость от места жительства, добирался до работы за 1,5 часа. Если бы не кризис, остался бы там с большим удовольствием и по сей дней.
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das7055 • бывший сотрудник
12.07.2009 23:07
|Нижегородский филиал Банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работал в Нижегородском филиале Банка, попал под сокращение, но могу сказать, что в Банке достаточно хороший коллектив и хорошее руководство. Сотрудник, в основной своей массе, очень приятные люди, с которыми приятно работать, отношение руководства к сотрудникам также было замечательное. Конечно, обидно уходить, но тут вины Нижегородского филиала нет, так как даже во время кризиса он был прибыльным!
По поводу сокращения... к нам также приехал человек из ГО, но с ним была и начальник отдела по работе с персоналом "базового элемента", она вот достаточно негативный человек. Нам не предлагали по собственному! Предложение было либо по соглашению сторон, либо отработка 2 месяцев и сокращение. Ни о каких профпригодностях речи не шло (насколько я знаю), оставшиеся 2 месяца дорабатывали в нормальном режиме, никакого давления ни со стороны Нижегородского руководства, ни со стороны ГО не было.
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GoGaRIN • бывший сотрудник
28.02.2009 13:06
|Все не так уж и плохо
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мое первое место работы. Пришел в этот банк еще в сентябре, но был уволен по сокращению. Конечно, обидно, но ничего не поделаешь. Безнадежно искал работу в других банках. В декабре позвонили снова и предложили вернуться, но на более низкую зарплату и вы знаете я не жалею об этом.
Устроился в ДО Ленинский проспект и очень рад, что попал именно сюда. Отношение к новым сотрудникам просто замечательное, сразу все объяснили что и как. Коллектив и руководство просто отличные. Доволен абсолютно всем…
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Amatuere • сотрудник
05.02.2009 01:02
|Банк хороший, но люди в нем не очень
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Банк хороший, банковских продуктов много, клиенты отличные, но сотрудники этого банка - это нечто, а особенно руководство одного Филиала. Молодое руководство, но раннее. Пальцы веером, а умишка в голове нет. Все профессионалы с банковским стажем давно убежали, кого сократили, а кто и сам ушел, остались одни самодуры.
Отношения к оставшемся людям никакого, все движения по докладным и объяснительным. В объяснилках хозяйка Филиала заставляет даже бухгалтерские проводки писать. По всей видимости сама не знает ничего, вот и хочет понять суть банковского дела. Может новые хозяева этого Банка наладят работу и сменят руководство, и наступит тогда справедливость?
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2806 • бывший сотрудник
27.01.2009 22:09
|Что будет после Нового Года?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот и осталось нас чуть больше 10 человек после увольнений, а после Нового Года останется еще меньше! Грустно и обидно, конечно, что так все сложилось! Работали работали, были одними из первых по выдачам, и вот... Надеясь на понимание, хочется поделиться наболевшим.
Приехали "гости", о которых мы конечно знали заранее, подавленное настроение тогда ощущалось очень остро, не слышно было смеха одного из отделов, от которого гоготом взрывался весь банк, все просто опустив голову сидели в ожидании "Чуда". И вот оно! Собственной персоной!
Мы даже знали какие должности сокращают, но радости оставшихся не было видно, да и не было ее совсем! Просто потому, что коллектив у нас очень слаженный, очень дружный и веселый. Был...
Помню когда стали приглашать сотрудников из отдела где я работаю, слезы навернулись, которые просто не смогла сдержать, очень тяжело было, просто ком в горле встал! Один, другой, ....., так мы остались вдвоем, а после нового года - ОДНА!
Все слышали что продают нас, но что-то вроде не смогли потому что контрольный пакет заложен в Сбере. Слухов много очень, говорят, что даже те кто остался, ненадолго задержатся, в феврале-марте всех почикают!
Хочется написать оставшимся! РЕБЯТА, ДЕРЖИТЕСЬ! ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Знаю что звучит глупо, но надо верить и все получится! виноватых все равно не найти, им сказали, они сделали, вот и все (это я о тех кого назвала "Гостями"). Они ведь тоже люди, им также платят ЗП, тоже дети и полный набор, так что зачем злиться и ругаться, только нервы свои тратить.
Не понятно только зачем выслали график отпусков и столько шумихи подняли из-за него? РАЗБЕЙТЕ ПО 2 НЕДЕЛИ И ЧТОБЫ НЕ МЕНЬШЕ 5-6 МЕСЯЦЕВ МЕЖДУ! Бред вообще конечно, ну да пусть это будет на их совести!
Спасибо.
От админа: Очень печально, но все же не могли бы Вы подробнее рассказать об опыте своей работы в данном банке?
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yfnfif • сотрудник
18.12.2008 10:54
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