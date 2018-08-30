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|КБ "ОГНИ МОСКВЫ" в настоящее время
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прочитала комментарии по поводу банка "Огни Москвы" и решила поделиться своим мнением. Я работаю в нем уже год. За этот период в банке произошло много кардинальных изменений: пришли новые сотрудники, увеличилось количество офисов, поменялся фирменный стиль, программное обеспечение обновилось и т.д. Сейчас банк активно развивается и приглашает на работу специалистов разных областей. Возможно, 5 лет назад и было то, что описано в предыдущих отзывах, но я с таким не сталкивалась. Время идет, и все меняется. Я работаю в дружном коллективе, стабильно получаю зарплату, участвую в разных интересных проектах и т.д. Безусловно, то, что нравится мне, может, не нравится другому.
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1
Светлана_7 • сотрудник
13.04.2012 11:33
|Осторожно банк Огни Москвы: двери закрываются
|отрицательный голос не засчитан
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Если вас вдруг пригласили работать в банк Огни Москвы, крепко подумайте, а оно вам надо? Уже на этапе собеседования не верьте тому, что говорит начальник управления по кадрам, заместитель председателя правления, и особенно председатель правления оного банка! Ибо через 2 недели ситуация может измениться с точностью до наоборот.
Сказанные слова успешно забудутся как прошлогодний снег! А вы останетесь без работы. Очень крепко подумайте!
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0
alex9923 • несостоявшийся сотрудник
02.04.2010 23:28
|Огни уже не те, что раньше
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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История.
Работала в этом банке 3,5 года в отделе отчетности. Многое происходило за эти годы: его хотели продавать, не купили - высокую заломили цену, потом поменяли высшее руководство, что привело к увольнению многих хороших сотрудников. Стойкие остались, и я в том числе, проработав с новым начальством около года.
Работа в отделении
Тем, кто хочет работать в отделениях операционистами, могу сказать, что в отделениях обстановка хорошая, дружная, люди работают приличные, помогут всегда...
В головном офисе царит обстановка страха перед высшим руководством, ибо за все проступки и ошибки дерут по три шкуры и все теперь стало очень строго. Из-за маленького количества работающих людей, сразу понятно, кто свой хлеб не зря ест, а кто так - прохлаждается. Приходящие новенькие обычно тупят, так как их никто ничему не учит. Раньше учили, теперь нет.
Зарплата
Политика насчет зарплат не поменялась. Она в этом банке ниже рынка, но за нужных людей держатся. Премий нет, 13-й нет, медстраховка только после 3-х лет, ну только практически бесплатное питание за 300 рэ в месяц.
Характер работы
Людям, собирающимся туда устраиваться на работу, могу сказать, что во всех отделах и на всех должностях здесь присутствует многостаночность, т.е. вы будете делать много разнообразной работы, а не одну какую-нибудь операцию. Одно радует, что после работы в этом банке, вы будете профессионалом в нескольких областях!
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1
неизвестный (Гость) • бывший сотрудник
03.12.2007 14:19
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