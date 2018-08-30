История.

Работала в этом банке 3,5 года в отделе отчетности. Многое происходило за эти годы: его хотели продавать, не купили - высокую заломили цену, потом поменяли высшее руководство, что привело к увольнению многих хороших сотрудников. Стойкие остались, и я в том числе, проработав с новым начальством около года.



Работа в отделении

Тем, кто хочет работать в отделениях операционистами, могу сказать, что в отделениях обстановка хорошая, дружная, люди работают приличные, помогут всегда...



В головном офисе царит обстановка страха перед высшим руководством, ибо за все проступки и ошибки дерут по три шкуры и все теперь стало очень строго. Из-за маленького количества работающих людей, сразу понятно, кто свой хлеб не зря ест, а кто так - прохлаждается. Приходящие новенькие обычно тупят, так как их никто ничему не учит. Раньше учили, теперь нет.



Зарплата

Политика насчет зарплат не поменялась. Она в этом банке ниже рынка, но за нужных людей держатся. Премий нет, 13-й нет, медстраховка только после 3-х лет, ну только практически бесплатное питание за 300 рэ в месяц.



Характер работы

Людям, собирающимся туда устраиваться на работу, могу сказать, что во всех отделах и на всех должностях здесь присутствует многостаночность, т.е. вы будете делать много разнообразной работы, а не одну какую-нибудь операцию. Одно радует, что после работы в этом банке, вы будете профессионалом в нескольких областях!