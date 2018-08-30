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|Не советую устраиваться в данный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день. Наконец то решилась сообщить свое мнение об опыте работы в данном банке. Работала долго, более 5 лет. На протяжении этого срока было 3 раза сокрщение штата (неофициальное), причем добросовестных работников (обычных рядовых сотрудников) сокращали, некоторым выплачивали пособие, но всем по-разному, кто был понаглее больше выбивал, кто послабже соглашался на то - что предлагали. А вообще (касательно зарплат) как только устраиваешься работать - надо выбивать по максимуму зарплату, т.к потом уже не прибавят, а были случаи и наоборот, убавляли. Очень много среди сотрудников работают родственники, что неприемлемо для обычных банков.
Хорошо устраиваться молодым специалистам, опыт работы (практику) получаешь хороший, а потом многие уходят в более престижные банки или туда, где предлагают лучше оклад. Добираться (местонахождение) до банка неудобно, далеко от метро (пешком не дойдешь) транспорт ходит не часто. Машины ставить негде, все бросают во дворах, на заправке и вообще где попало. Коллектив в банке неплохой, но как и везде встречаются "лживые" льстители, которых впрочем в нашем мире хватает везде. Премии выплачивают только иногда к новому году. Корпоративов нет. Соц пакет тоже неважный.
В общем, работать там можно как уже было сказано начинающим (чтобы поднабраться опыта). Продвижений по службе (если повезет с начальником) особо не ждите, не говоря уже о дальнейшем пересмотре заработной платы. Делайте выводы сами. Среди коммерческих банков в Москве - есть хорошие альтернативы. Выбор всегда за Вами! Удачи!
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Timurowkka • бывший сотрудник
25.01.2013 15:16
|Год проклятья после ПЧРБ: сколько можно мстить бывшему сотруднику?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, уважаемые бывшие коллеги! На днях исполнился год после моего ухода из ПЧРБ. Уверен, многие об этом банке наслышаны, а тем кто не слышал, сюда : http://www.pchrb.ru/ru/. Не могу сказать, что сам банк меня не устраивал: кроме расположения здания офиса (удаления от метро), устраивало все, да и к удалению все же можно привыкнуть. В остальном все на уровне: трудись в свое удовольствие, копи (не копи) денежки... Так бы и трудился и работал бы, но!
Пару слов о себе. Закончил институт и 3 академии + масса курсов по профподготовке и повышению квалификации. По специальности работаю с 1994 г., в банковской сфере с 2007 г., до ПЧРБ работал в других известных банках, в т.ч. и на руководящей должности. Словом, совсем уж "дятлом" себя не считаю, да и сам ПЧРБ предложил мне позицию главного специалиста, которую с удовольствием принял.
Не могу сказать, что работа шла совсем уж "без сучка и задоринки": все как и у всех экспертов и как в других банках. Но, по крайней мере, "на ковер не вызывали ни разу, не песочили, строгачей не объявляли". Работал и работал: не болел, не отгуливал, не опаздывал, а когда было надо - и мебель и папки таскал пешком на 2 этажа выше. Не вспомню, чтобы с кем-то поругался, даже косо посмотрел, старался наладить отношения со всеми, с кем можно.
И вот, в один солнечный майский день вызывает меня к себе зампред по персоналу и сообщает пренеприятнейшую весть: мое присутствие в банке вдруг ни с того ни с сего стало нежелательно. Я ему - как же так? Что не так? Ответ удивил: это решение 1 зампреда, озвучивать которое она не намерена. Вот те на... Вроде как и лично поднимался и по телефону (в т.ч. за вечно отсутствующего шефа) всегда докладывал - всегда общались спокойно. А тут ни с того ни с сего - пшел вон! А по интонации я чувствовал: ему самому все это было крайне неприятно.
Что поделаешь, если женщина против! Другой бы может и заартачился, но я решил - не стоит. Единственное, я спросил Зампреда, надеюсь, препятствий для моего дальнейшего трудоустройства создаваться не будет? Он даже удивился: как можно? Мы такими вещами не занимаемся... Иди и работай в другом месте! И тут же я поднялся в отдел подбора, где написал заявление по собственному. Через неделю (пока отдыхал шеф), получил, как положено, денежки, сдал дела и... был таков.
Разумеется, тут же были "включены" все резюме и начался активный поиск самыми разными путями. Если пропустить ненужные подробности, результат поиска таков: на данный момент после увольнения из ПЧРБ, мне было отказано в 44 других банках. Если отбросить из этой цифры явные несоответствия вакансиям и тупые заполнения анкет, вполне реальных вакансий было штук 30. Из этих 30 около 20 полностью соответствовали моему функционалу и полностью устраивали меня по условиям. И, наконец, примерно в 10 из этой двадцатки, работодатель был заинтересован в моей кандидатуре в достаточной степени: процесс дошел до заполнения реальных анкет на проверку. А дальше - все: ни ответа, ни привета! Разумеется, я в курсе, как проверяют кандидатов: регламент их проверки аналогичен андерайтингу чуть ли не корпоративных заемщиков. Т.е. "любая негативная информация" в межбанковской базе по персоналу, как я предполагаю, имеет куда больший вес, чем реальные рекомендации конкретных людей (которых я, разумеется, тоже давал). Так что "против лома - нет приема". Вопрос только, кто вставляет мне этот "лом в колеса".
Искал я работу не только в банках: не раз посещал консалтинговые, лизинговые и страховые компании. Даже в частном пенсионном фонде - и то был... В последнее время совсем уж расширил сферы деятельности: готов заняться даже тем, о чем раньше и не задумывался. А заодно и пожелания по оплате труда понизил до уровня гастарбайтера. Но куда не приди - везде реальный разговор начинается с заполнения анкеты, в которой просят телефон последнего работодателя... А как только даю телефон ПЧРБ - все, туши свет! В лучшем случае присылают: вы нам не подходите, а сами продолжают поиск, иногда долго, а иногда - и по нескольку раз. Точно не считал, но и остальных компаний за год с лишним штук 50 тоже наберется...
Вопрос к сотрудницам отдела подбора персонала ПЧРБ (если, конечно, прочтут отзыв): сколько можно мстить бывшему товарищу, который лично вам никогда ничего плохого не делал? За что такое наказание? Просто дайте возможность работать!
Уважаемые бывшие коллеги! Может, кто мне посоветует, как быть в данной ситуации... Заранее спасибо.
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4
Отверженный странник • бывший сотрудник
03.06.2011 08:59
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