Здравствуйте, уважаемые бывшие коллеги! На днях исполнился год после моего ухода из ПЧРБ. Уверен, многие об этом банке наслышаны, а тем кто не слышал, сюда : http://www.pchrb.ru/ru/. Не могу сказать, что сам банк меня не устраивал: кроме расположения здания офиса (удаления от метро), устраивало все, да и к удалению все же можно привыкнуть. В остальном все на уровне: трудись в свое удовольствие, копи (не копи) денежки... Так бы и трудился и работал бы, но!



Пару слов о себе. Закончил институт и 3 академии + масса курсов по профподготовке и повышению квалификации. По специальности работаю с 1994 г., в банковской сфере с 2007 г., до ПЧРБ работал в других известных банках, в т.ч. и на руководящей должности. Словом, совсем уж "дятлом" себя не считаю, да и сам ПЧРБ предложил мне позицию главного специалиста, которую с удовольствием принял.



Не могу сказать, что работа шла совсем уж "без сучка и задоринки": все как и у всех экспертов и как в других банках. Но, по крайней мере, "на ковер не вызывали ни разу, не песочили, строгачей не объявляли". Работал и работал: не болел, не отгуливал, не опаздывал, а когда было надо - и мебель и папки таскал пешком на 2 этажа выше. Не вспомню, чтобы с кем-то поругался, даже косо посмотрел, старался наладить отношения со всеми, с кем можно.



И вот, в один солнечный майский день вызывает меня к себе зампред по персоналу и сообщает пренеприятнейшую весть: мое присутствие в банке вдруг ни с того ни с сего стало нежелательно. Я ему - как же так? Что не так? Ответ удивил: это решение 1 зампреда, озвучивать которое она не намерена. Вот те на... Вроде как и лично поднимался и по телефону (в т.ч. за вечно отсутствующего шефа) всегда докладывал - всегда общались спокойно. А тут ни с того ни с сего - пшел вон! А по интонации я чувствовал: ему самому все это было крайне неприятно.



Что поделаешь, если женщина против! Другой бы может и заартачился, но я решил - не стоит. Единственное, я спросил Зампреда, надеюсь, препятствий для моего дальнейшего трудоустройства создаваться не будет? Он даже удивился: как можно? Мы такими вещами не занимаемся... Иди и работай в другом месте! И тут же я поднялся в отдел подбора, где написал заявление по собственному. Через неделю (пока отдыхал шеф), получил, как положено, денежки, сдал дела и... был таков.



Разумеется, тут же были "включены" все резюме и начался активный поиск самыми разными путями. Если пропустить ненужные подробности, результат поиска таков: на данный момент после увольнения из ПЧРБ, мне было отказано в 44 других банках. Если отбросить из этой цифры явные несоответствия вакансиям и тупые заполнения анкет, вполне реальных вакансий было штук 30. Из этих 30 около 20 полностью соответствовали моему функционалу и полностью устраивали меня по условиям. И, наконец, примерно в 10 из этой двадцатки, работодатель был заинтересован в моей кандидатуре в достаточной степени: процесс дошел до заполнения реальных анкет на проверку. А дальше - все: ни ответа, ни привета! Разумеется, я в курсе, как проверяют кандидатов: регламент их проверки аналогичен андерайтингу чуть ли не корпоративных заемщиков. Т.е. "любая негативная информация" в межбанковской базе по персоналу, как я предполагаю, имеет куда больший вес, чем реальные рекомендации конкретных людей (которых я, разумеется, тоже давал). Так что "против лома - нет приема". Вопрос только, кто вставляет мне этот "лом в колеса".



Искал я работу не только в банках: не раз посещал консалтинговые, лизинговые и страховые компании. Даже в частном пенсионном фонде - и то был... В последнее время совсем уж расширил сферы деятельности: готов заняться даже тем, о чем раньше и не задумывался. А заодно и пожелания по оплате труда понизил до уровня гастарбайтера. Но куда не приди - везде реальный разговор начинается с заполнения анкеты, в которой просят телефон последнего работодателя... А как только даю телефон ПЧРБ - все, туши свет! В лучшем случае присылают: вы нам не подходите, а сами продолжают поиск, иногда долго, а иногда - и по нескольку раз. Точно не считал, но и остальных компаний за год с лишним штук 50 тоже наберется...



Вопрос к сотрудницам отдела подбора персонала ПЧРБ (если, конечно, прочтут отзыв): сколько можно мстить бывшему товарищу, который лично вам никогда ничего плохого не делал? За что такое наказание? Просто дайте возможность работать!



Уважаемые бывшие коллеги! Может, кто мне посоветует, как быть в данной ситуации... Заранее спасибо.