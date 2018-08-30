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|Сбежал, и рад
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Говорят, о покойниках или хорошо или никак, но не удержался, увидев два последних отзыва состряпанных кадровиками. Сбежал почти год назад, Как раз начались перемены в топменеджменте. При старой команде был неповоротливый, "несуперский", но, в целом, понятный банк. После смены топменеджмента политика банка сменилась. Появились новые странные люди, активизировались старые неадекваты (некоторые уже упомянуты в теме). Безусловно остались люди, с которыми было приятно работать, но они ушли в тень и, как мне казалось, также в поисках момента спрыгнуть. Текучка довольно большая для небольшого банка.
"Платили без задержек" - это достаточная фраза для описания системы вознаграждения. Премии? Забудьте. Соцпакет - ДМС было, зубы там подлечить и прочее. Оставшиеся коллеги рассказывают, что маразм зашкаливает так, что кто-то даже начинает судится. В общем, ждите удачной продажи банка, если идти сейчас, то только в случае крайне нужды.
PS: Поностальгировал, но сейчас банки для меня не работодатели а партнеры, так что особо не в теме, может во всей банковской сфере уже "совсем нешоколад".
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frank_z • бывший сотрудник
07.03.2013 16:39
|Не так все чудесно как некоторые пишут
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработала в этом банке больше 2 лет. И могу сказать, что мало того, что там не ценят хороших сотрудников - то есть карьерного роста не дождешься... так еще и зарплату за 2 года так и не повысили. И так у многих сотрудников. Те, кто устроился на работу "по знакомству" - у них все замечательно, их конечно же продвигают. Стоит только заикнуться про повышение, говорят "не нравится - пиши заявление на увольнение". Льгот никаких я не увидела... только что ДМС... и то лишний раз с работы не отпросишься, чтобы полечиться.
Руководство в целом может и неплохое, но есть некоторые личности, которые ведут себя некорректно по отношению к сотрудникам... позволяет себе много лишнего. Все боятся жаловаться, поскольку знают, чем это может обернуться (увольнением по статье).
В общем, за период моей работы, много сменилось сотрудников... "текучка кадров" очень большая. Я рада, что уволилась оттуда. Теперь работаю в достойном месте с достойной оплатой труда. Жалею только об одном - что не уволилась оттуда раньше...
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Катерина Инкогнито • бывший сотрудник
14.01.2013 15:03
|Опыт работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Я ушел из банка совсем недавно, поэтому для тех, кто планирует устраиваться туда, этот отзыв будет очень полезен.
По зарплате - "кисловато". Сказать, что мало - не могу, где-то средне. Платят вовремя, задержек не было. Премии, какие-то огромные льготы, корпоративы, "сладкие" кредиты - все-же нет; кредит для сотрудников есть, но только через 2 года, ипотеки нет (кому важно).
Соцпакет есть - ДМС. Сказать, что восхитительный - да тоже нет, все средненько. Увы, на рынке есть и лучше...
Коллектив-дружен, это касается и ДО, и ЦО. Проблемы действительно пытаются решить и помочь, как клиентов так и сотрудников.
Руководство (с кем я лично общался) вполне адекватные люди. Можно что-то подписать/обратится по какому-то вопросу без проблем.
Почему ушел? Позвали на должность выше. На такую же должность в другой банк, наверно бы, не ушел.
В резюме могу сказать - отличный банк для человека с опытом, если занимать уже более-менее большую должность. Начальство очень адекватное (я лично не сталкивался ни с одним начальником-тираном/деспотом за время работы), но ждать у моря погоды далеко не каждый хочет/может.
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T_N_A • бывший сотрудник
02.01.2012 04:14
|Оперзал - болото!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Выскажусь только по поводу Операционного отдела СБ Банка в котором мне довелось работать.
Работа там специфична, а именно: для людей, не имеющих опыта и возможности сравнить, а также для тех, кто по сути не заинтересован много трудиться, - это рай! Делать там не придется по-большому счету ничего, научиться давить на кнопки и улыбаться клиентам сумеет даже школьник.
Новые инструкции, положения и т.п. до вас никто доводить не будет, это не нужно руководству в принципе, в лучшем случае, вам передадут какие-то глобальные изменения по "сарафанному радио", никакая проверка знаний, обучение там отродясь не проводились, так что судите сами о квалификации сотрудников.
Поскольку перечень функций, возложенных на операционистов, там предельно узок, происходит настоящая деградация опытных работников. Тот объем, что в обычном банке выполняет один специалист - в СБ Банке распределен на 2 отдела! И это отнюдь не связано с большой загрузкой сотрудников, создается ощущение, что руководству просто на руку профессиональная неграмотность, ограниченность подчиненных. Куда они в конце концов денутся, кого заинтересует такой «убогий» опыт работы. Лично для меня время, отработанное в СБ Банке - это потерянное время в профессиональном плане.
Кадровая политика не имеет логики ни в приеме на работу, ни в продвижении сотрудников, ваш предыдущий богатый опыт и хорошие показатели работы - это еще не повод для карьерного роста в СБ Банке. На одни и те же позиции попадают люди, имеющие за плечами и годы работы в банках, и специальное образование, и те, кто по сути ничего не может предложить работодателю, кроме своих подчас завышенных амбиций. Все основано исключительно на личном отношении директора департамента и его зама к сотруднику, оценка человека по своим субъективным параметрам, а микроклимат в коллективе, отсутствие цивилизованных, уважительных отношений между коллегами внутри оперотдела - это для руководства абсолютно не важная вещь. И это тоже является причиной постоянной текучки, кстати.
Однако обо всем банке так критично отзываться не стану, там работает очень много приятных, достойных людей и на руководящих постах, и среди рядовых сотрудников.
Общее впечатление о банке - вполне положительное. Но Оперзал - это болото!
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1979d13a • бывший сотрудник
22.07.2009 16:21
|З/плата в банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот читаю все отзывы о банке и если честно, то не все так хорошо в этом банке. В 2005 году пришла работать в ККО как и обещали после испытательного срока мне подняли з/пл, а вот девочке, кот. пришла вместе со мной на работу повысить забыли.
Дальше больше, через 1,5 года ушла в декрет, 13 з/плату не дали и при выходе на работу через 6 мес. из декрета мне з/плату как и всем сотрудникам не повысили. Видимо руководство головного офиса не учло тот факт, что на протяжении почти года я работала в ККО в операционном отделе совсем одна, т.к. девочка, кот. пришла со мной на работу через месяц уволилась. Вот вам и хороший банк.
От администратора: За неповышение зарплаты ставить отрицательную оценку банку - это слишком. А как оцениваете вообще работу в банке?..
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taty1980 • бывший сотрудник
07.02.2009 20:45
|Вспоминать жутко...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала я в этом банке в Оперо. Отношение как к сотруднику ужасное. Создавалось такое впечатление, что меня там просто нет! Никто не замечал, начальству было, мягко скажем, все равно. И так было с каждым, кто приходил туда (с новичками). Было стыдно перед клиентами, потому что скандалы между сотрудниками происходили постоянно. Я была одной из многих, кто сбежал в течение 3 месяцев на другую работу. И очень довольна.
Очень надеюсь, что сейчас все-таки отдел по обслуживанию клиентов более компетентен и с клиентами и со своими сотрудниками! Все-таки лицо банка.
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ABVas • бывший сотрудник
03.11.2008 22:54
|На пять
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Банк действительно заслуживает уважения за теплое отношение к сотрудникам при строгом отношении к дисциплине и качеству работы!
Работал бы и дальше, если бы не переезд!
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Tyu777 • бывший сотрудник
20.08.2008 23:33
|Мне нравится работать в этом Банке!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в СБ Банке уже больше полугода и нисколько не жалею о своем выборе работы.
Начну по порядку.
1. Зарплата
Обещанный размер зарплаты, о котором мы договаривались на испытательном сроке и после него, выполнили.
2. Соцпакет
В нашем Банке компенсируется (хоть и не так много, но тем более) - расходы на питание (идет как добавка к з/п), дополнительная медицинская страховка, гарантированный отпуск (не во всех банках ты уверен, что весь отпуск сможешь "отгулять" полностью), 13-я зарплата, которая под новый год совсем даже кстати
3. Коллектив
Наверное, наш Департамент один из самых дружных Департаментов Банка! Все дни рождения каждого (!) сотрудника, любые события (свадьбы, дорогостоящие покупки и т.д.) не проходят впустую. Более того, ВСЕМ Банком мы празднуем такие праздники, как Новый год и День рождения Банка, где у нас всегда кто-то из знаменитостей выступает, и всегда приглашаем наших любимых клиентов, причем гуляет ВЕСЬ коллектив! Не каждый Банк может похвастать этим.
4. Руководство
Пусть скажут, что такого не бывает, но в Нашем Банке Руководство на 5+!
5. Общий комфорт
В нашем банке заканчивается ремонт и станет совсем красиво, где это уместно - стоят удобные кресла для клиентов, работают кондиционеры, чистота и уют - все у нас есть.
Сотрудник Департамента Кредитования.
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Elendil • сотрудник
20.08.2008 16:47
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