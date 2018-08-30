Выскажусь только по поводу Операционного отдела СБ Банка в котором мне довелось работать.



Работа там специфична, а именно: для людей, не имеющих опыта и возможности сравнить, а также для тех, кто по сути не заинтересован много трудиться, - это рай! Делать там не придется по-большому счету ничего, научиться давить на кнопки и улыбаться клиентам сумеет даже школьник.



Новые инструкции, положения и т.п. до вас никто доводить не будет, это не нужно руководству в принципе, в лучшем случае, вам передадут какие-то глобальные изменения по "сарафанному радио", никакая проверка знаний, обучение там отродясь не проводились, так что судите сами о квалификации сотрудников.



Поскольку перечень функций, возложенных на операционистов, там предельно узок, происходит настоящая деградация опытных работников. Тот объем, что в обычном банке выполняет один специалист - в СБ Банке распределен на 2 отдела! И это отнюдь не связано с большой загрузкой сотрудников, создается ощущение, что руководству просто на руку профессиональная неграмотность, ограниченность подчиненных. Куда они в конце концов денутся, кого заинтересует такой «убогий» опыт работы. Лично для меня время, отработанное в СБ Банке - это потерянное время в профессиональном плане.



Кадровая политика не имеет логики ни в приеме на работу, ни в продвижении сотрудников, ваш предыдущий богатый опыт и хорошие показатели работы - это еще не повод для карьерного роста в СБ Банке. На одни и те же позиции попадают люди, имеющие за плечами и годы работы в банках, и специальное образование, и те, кто по сути ничего не может предложить работодателю, кроме своих подчас завышенных амбиций. Все основано исключительно на личном отношении директора департамента и его зама к сотруднику, оценка человека по своим субъективным параметрам, а микроклимат в коллективе, отсутствие цивилизованных, уважительных отношений между коллегами внутри оперотдела - это для руководства абсолютно не важная вещь. И это тоже является причиной постоянной текучки, кстати.



Однако обо всем банке так критично отзываться не стану, там работает очень много приятных, достойных людей и на руководящих постах, и среди рядовых сотрудников.

Общее впечатление о банке - вполне положительное. Но Оперзал - это болото!