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Вот и закончилась моя история взаимодействия по вопросу трудоустройства в ПАО «Банк Авангард». Главным вопросом моего взаимодействия было устройство по одной из открытых вакансий в центральный аппарат банка. Из-за определенных причин, я отклонил предложение о трудоустройстве, но рад поделиться опытом о пройденном пути.
Итак, что можно отметить как смелые аргументы в пользу устройства в банк?
1. Личность Президента и Председателя Совета директоров банка.
В первую очередь, хотелось бы отметить личность Президента и Председателя Совета директоров банка. Кирилл Вадимович умеет вести бизнес, тщательно расставляет акценты при инвестициях и трезво оценивает ситуацию вокруг себя. Биография Кирилла Вадимовича, как и его волевые решения дают основание для уверенности в завтрашнем дне как для клиентов, так и для сотрудников банка. При этом, будучи мажоритарным акционером, Кирилл Вадимович активнейшим образом принимает участие в стратегических и операционных вопросах бизнеса.
2. «Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв не потерпишь поражения».
Авангард знает и чувствует банковский рынок, равно как и знает правила игры на этом рынке. Банк идет стабильным курсом, выбирая хорошо выверенные стратегии. Он не имеет проблем с ликвидностью, бизнес-профилем, пакетом ценных бумаг и обеспеченностью кредитов, а что самое главное, в банке нет разборок между его акционерами и менеджерами. Я почти уверен, что руководство продумало любые стрессовые ситуации и имеет возможность выбора нескольких поведенческих сценариев, подготовленных «Под ключ». Одним из драгоценных камней в короне банка являются рентабельные зарубежные активы вне РФ.
3. Отбор персонала и оценка профессиональной адаптации на уровне. Потенциальное руководство спрашивает четко по тематике.
В банке существует хорошая система отбора персонала. На портале писали о нескольких ступенях отбора и обязательных тестированиях. Группа отбора персонала не только отбирает персонал, но в целом думает о профессиональной адаптации человека, из-за чего и необходима беседа с психологом как заключительный этап. При собеседовании же с потенциальным руководством, задаются вопросы по тематике потенциальной работы и обязанностях, но без каких-либо перегибов. Домашнее задание занимает около 1.5 часов и у подготовленного человека и трудностей не вызывает. Прохождение проверки СБ проходит вполне незаметно, но при этом довольно качественно. Отдельно стоит рассказать о заключительном этапе – психологическом тестировании.
4. Психологическая составляющая это серьезно.
Заключительным этапом перед приемом на работу является прохождение психологического тестирования. Кто-то еще на этапе тестов начинает замыкаться в себе, шутковать в ответах или относится к мероприятиям несерьезно. Это полный аут, такого точно делать не стоит. Все-таки психологическое тестирование помогает выявить портрет человека и его совместимость с будущими коллегами, с которыми нужно будет работать каждый день. С психологом надо быть максимально честным и открытым, подводных камней быть не должно. В отличии от бесед с психологами в других учреждениями, Вы не найдете в кабинете книги Миямото Мусаси или невзначай выглядывающего из-за угла Сунь-Цзы, но найдете достойные книги по тематике «Психология и бизнес». Психолог задает нужные вопросы касательно семьи, воспитания, развития, и что немаловажно, личной жизни. Будьте открытыми и все будет хорошо. Психологический отбор также показывает, будет ли сотрудник подвержен профессиональным деформациям, присущим банковской сфере.
Основные риски по деформациям описываются kpтут.
5. Большая часть негативных отзывов это заказ.
На прошлом месте работы я имел честь ознакомиться со стандартами KYC некоторых зарубежных банков. В любом портфолио любого кредитного учреждения из России есть секция “Track record and reputation”. Специально для РФ, у зарубежных банков есть методологические рекомендации анализа репутационных рисков с подразделом об отзывах сотрудников и анализом мнений клиентов. Такие процедуры обязательны при проведении сделок в сфере межбанковского кредитования или первоначального онбординга кредитной организации. Проведя анализ негативных отзывов о банке, можно сделать вывод о заказном характере, либо о несущественности большей части негативных отзывов.
6.Оплата обедов.
Обеды действительно оплачиваются и для многих это может стать хорошим аргументом, позволяющим экономить значительную часть расходов.
О каких моментах стоит задуматься при трудоустройстве в банк?
1.Окладно-премиальная система оплаты труда.
С одной стороны, это эффективная система мотивации персонала и кто-то не сочтет это за минус, особенно бывшие государственные гражданские служащие. С другой стороны, в банке нет положения о премировании сотрудников, и, таким образом, премирование сотрудников это право, а не обязанность банка. При этом, отзывы бывших сотрудников банка в целом говорят о стабильности премиальной системы оплаты труда.
О чем стоит задуматься кандидатам с несколькими местами выбора работы?
1.При выборе между консалтингом и банком.
Необходимо четко определить, является ли для Вас главным желание работать в консалтинге или быть внутренним сотрудником банка? За каждым выбором стоит статус, желание зарабатывать свою зарплату самостоятельно (консалтинг) или расти внутри банка, становясь постепенно руководителем. С одной стороны, при работе в консалтинге ощущаешь потребности рынка, становишься ближе к насущным проблемам и сам становишься производящим звеном, с другой стороны, при работе в банке, имеешь стабильный рабочий день, четко выстроенную иерархию и обязанности, а также хороший пакет социальных и иных гарантий.
2.При выборе между зарубежным и отечественным банком.
При работе в зарубежном банке проявляется престиж, высокая заработная плата, потенциальные возможности релокации в другой регион мира. При этом, сохраняется риск ухода зарубежного банка из РФ, либо сворачивания бизнеса банка до представительства.
Для отечественных банков, Россия является alma-mater и отечественный банк знает реалии РФ лучше иностранных. Соответственно, подобными соображениями руководствуется как регулятор, так и клиенты.
Под конец
В силу сезонного фактора, весь процесс трудоустройства занял около месяца. При подаче заявки о трудоустройстве в банк я не имел других опций для трудоустройства, однако, при получении финального предложения о работе их было три и выбор окончательного места работы стал трудным.
Для себя я сделал выбор развиваться как консультант в новой для страны сфере. Возможно, через какое-то время я вернусь к банку с новыми компетенциями и релевантным опытом.
Для банка я желаю успехов в коммерческой деятельности, а также удачи в поисках, найме и адаптации талантов - одного из ценнейших активов любой кредитной организации.
Для потенциальных клиентов и сотрудников смело заявляю, выбирайте ПАО "Банк Авангард" и будете в Авангарде!
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1
MS199 • несостоявшийся сотрудник
03.02.2019 12:47
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим за подробный отзыв и желаем успехов в работе!
С уважением,
Банк Авангард
|"Он слишком много знал"
|не голосовал
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Пригласили на собеседование на вакансию специалист Отдела пластиковых карт. В Отделе кадров очень приятная девушка провела короткое собеседование по вакансии и предложила пройти тест. Тест я прошла успешно и меня пригласили на собеседование с начальником отдела. Через некоторое время мне позвонили и сказали что нужно пройти ещё одно собеседованием с управляющим банка, но когда я пришла на собеседовании было два начальника других отделов. Они задавали вопросы больше относящиеся не к самой работе, а к моему прослужному списку начиная с 2002 года и так по каждому месту работы (за это время было всего 4 банка). По итогу мне было заявлено, что работа, которую предлагают, будет мне скучна и неинтересна, при этом моё мнение относительно этой работы их не интересовало. Вскоре по почте я получила отказ, в котором было сказано, что в данный момент предложение о работе мне сделать не могут и вернутся к моей кандидатуре, когда возникнет потребность.
Через несколько месяцев снова появляется вакансия, конечно я на неё откликнулась, но мне тут же пришёл отказ. Значит никакого второго шанса нет, причём вне зависимости от причины первого отказа, так зачем об этом говорить и будьте готовы к тому, что ваш опыт будет являться не плюсом, как вы рассчитываете, а недостатком!
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0
Victoria_ mai • несостоявшийся сотрудник
04.09.2018 08:48
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Администратор:
И все-таки без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Процесс тестирования кандидатов в нашем банке проходит в несколько этапов. Вы успешно прошли первый этап переговоров с сотрудником Отдела кадров (собеседование и тестирование) и профессиональную беседу с начальником отдела.
Повторное профессиональное собеседование проводится редко, но Вы были приглашены для переговоров уже с двумя руководителями – как правило, это означает возможность рассмотрения Вашей кандидатуры на другие имеющиеся вакансии.
Такое бывает, когда по каким-либо причинам кандидату не готовы предложить ту должность, на которую он изначально претендовал, однако в целом его навыки оценены высоко, и банк предполагает, что вероятна возможность предложить что-то другое.
Собеседования на каждую вакансию проводятся с несколькими кандидатами, и окончательный выбор зависит от решения руководителя подразделения. К сожалению, Вы не попали в число тех, кому было сделано предложение.
Мы сожалеем, но уверены, что Вы найдете другую, более подходящую Вам работу, и успешно продолжите карьеру в банковской сфере.
Следующее обращение на открытую вакансию происходило уже в другое время, в других условиях, это был новый цикл рассмотрения резюме, среди которых на тот момент могло быть много резюме специалистов с более подходящим опытом. Отбор кандидатов проводится с участием руководителей, которые решают, кого приглашать на беседу. Кандидаты действительно могут откликаться и откликаются на наши вакансии многократно, но дальше вступает в силу технология отбора резюме и переговоров, которая каждый раз может давать разные результаты в зависимости от текущей ситуации.
Мы искренне желаем Вам успеха в дальнейшем трудоустройстве и работе!
С уважением,
банк Авангард
|Достойное место работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Часто читаю служебные рейтинги банков, Авангард обычно не читал, потому, как сам проработал в этом банке три года и наглядно знаю ситуацию изнутри, так, что вроде и читать особой необходимости не было, но случайно наткнулся на отзывы и впервые решил написать свой.
Я проработал в Авангарде ровно три года, так уж получилось, что день в день. Что могу сказать, как место работы банк вполне достойный, зарплата на тот момент (как сейчас не знаю) была достаточно высокой, условия труда тоже, всем необходимым для работы банк обеспечивал. Про обучение скажу отдельно, я пришел на вакантную должность в пустой отдел, все нужно было начинать с нуля, но пусть и удаленно по телефону и интернету коллеги из управления центрального офиса в Москве всему научили, по любому вопросу куратор всегда находил время помочь и проконсультировать, а вопросов было много особенно вначале. Задачи ставились вполне реальные, если нагрузка резко возрастала по независящим от меня причинам то всегда подключались и помогали. Конечно же, не все и не всегда было гладко, но взаимопонимание всегда было. Отмечу также в нескольких случаях за все время работы их было три когда возникали ситуации в которых необходимо было выйти на работу в выходные, в конце месяца всегда ожидал приятный бонус в виде двойной оплаты сверхурочных часов. По социалке не знаю как в других регионах у нас компенсировали обеды, служебная мобильная связь, ГСМ и проезд в отпуск (регион приравненный к крайнему северу).
В целом могу сказать, что за три года проведенных в Авангарде я прошел огромную школу работы в банковской системе, в которой Авангард был моим первым местом работы в этой сфере, наработал опыт, который уверен еще не раз мне пригодиться в дальнейшем. Поэтому лично я могу сказать банку Авангард только - Спасибо.
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1
Роман086 • бывший сотрудник
18.02.2018 17:31
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Ответ банка:
Благодарим за положительный отзыв!
В Банке Авангард действительно уделяется много внимания обучению и профессиональному росту сотрудников всех уровней и специальностей. В Банке также построена эффективная система поддержки и кураторства, все наши сотрудники могут рассчитывать на оперативную помощь и консультацию в случае необходимости.
Социальный пакет для сотрудников банка включает все гарантированные законом компенсации, в дополнение к ним сотрудникам обеспечивается бесплатное питание, это не зависит от региона.
Нам очень важно, что именно работа в Авангарде дала Вам такой ценный опыт и позволила вырасти в профессиональном плане и двигаться дальше в интересном Вам направлении. Искренне желаем успехов на новом месте работы!
С уважением,
Банк Авангард.
|Начальник СКП, или Что это было?
|не голосовал
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Инфа для соискателей.
Был на собеседовании в банке Авангард, на позицию «специалист контакт-центра» Пригласили на встречу с руководителем отдела кадров на станции Полянка. Руководитель отдела кадров оказалась очень компетентной и корректной, что приятно и плюсик в карму такому руководителю 100%. Дальше был тест, он состоял из двух частей: первый на логику и сообразительность, второй на выведение негативных оттенков в соискателе и сопутствующих рисков для кредитной организации. Тест был сдан, пригласили на встречу с будущим руководителем на станции метро Проспект Мира.
На следующий день приезжаю по указанному мне адресу, и тут начинается самое интересное. Я пришёл в 10:55 и говорю охраннику, что вот в СКП к 11 часам. Ок. Охранник сказал, куда подниматься и даже где 301 кабинет. Поднявшись на третий этаж и открыв дверь оказался в зале контакт-центра, прошагав через это помещение нахожу дверь с цифрой 302,в момент когда рука уже почти открыла дверь, меня окликает дама в бежевом свитере, это была она-руководитель СКП К-кая Л.Ф. Кстати, моё Вам неуважение Людмила Ф-на если вдруг кто-нить вам передаст это сообщение, то Вы, на мой взгляд, возомнили себя «вершительницей судеб».
Попал как на допрос: почему именно Авангард, а не Сбербанк? А почему за пять лет работы у вас 5 рабочих мест (одно рабочее место было 3 года) до событий обвала рубля. В итоге она сказала, что я сдал тест, который сдают 1 из 10 кандидатов, но я не подхожу, так как настроен на «быструю выгоду»
Занавес и аплодисменты.
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0
Pingui • несостоявшийся сотрудник
22.12.2017 19:06
|Все прелести обучения
|отрицательный голос не засчитан
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Расскажу подробнее про само обучение. В первый день все было неплохо, со второго дня начались опросы. Опросы (во второй день обучения) - играешь ситуацию с Преподавателем (с большой буквы неслучайно. ув. Ирина Игоревна). Опросы (начиная с 3 дня и до твоей кончины) - тебя "унижают" 3-4 часа. О данной особе писали здесь ни один раз: руководитель отдела обучения - Мария Борисовна. Данный человек общается с тобой в таком тоне, что тебе вообще больше не интересна ни профессия, ни сам банк, как клиента. У меня сразу же отпало желание ходить туда. А сам банк будто бы гордится таким поведением своих сотрудников, видя такие отзывы и такое отсеивание во время обучения, и все равно продолжает держать на местах подобных личностей. Из группы 6 человек через 3 дня ушли 4 человека (2 по собственной воле, а 2 ПОТОМУ ЧТО МЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВАМ НЕ ПОДХОДИТ ТАКАЯ РАБОТА/ МЫ НЕ ВИДИМ В ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ!) Заинтересованности, Карл!? В смысле "мы решили"? А вы раньше не могли решить это за нас, перед тем как отправлять в другой город?? Решалы...
Спасибо за бесплатную поездку в Москву (на которую купились все мы). Гадко, мерзко, противно. Если уважаете себя, ни в коем случае не суйтесь в Это!, а то забрызгаетесь ядом (особенно те,кто сидят на первых партах ). Адекватным людям (Ирина Игоревна, сотрудники охраны и буфета) спасибо! Остальным желаю излечиться.
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4
Катерина о • несостоявшийся сотрудник
18.10.2017 18:30
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее, в чем именно по вашему мнению заключается "унижение"?
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Ответ банка:
Уважаемая Катерина!
Для нас важны любые отзывы сотрудников и кандидатов, в том числе критические.
Вас пригласили на обучение, но, видимо, по его итогам не сделали предложение о работе.
Это нормальный процесс взаимодействия с потенциальным работодателем. По нашей статистике, только 1 из 4-5 кандидатов успешно сдает экзамены после обучения и получает job offer.
В процессе обучения ежедневно проводится контроль знаний продуктов Банка и отрабатываются навыки общения с клиентом в формате «Клиент – Специалист». Это достаточно серьезная нагрузка, в том числе психологическая, и некоторые кандидаты понимают, что такая работа не совсем соответствует их ожиданиям и складу характера.
Рекомендуем не воспринимать отсутствие положительного результата обучения как отрицательную оценку Ваших профессиональных качеств. Мы уверены, что Вы сможете найти много вакансий, подходящих именно Вам.
К сожалению, понять заранее, подходит ли кандидат на должность, невозможно. Именно для того, чтобы принять такое решение, мы и проводим тесты и организуем бесплатное обучение для заинтересовавших нас кандидатов. Хотим отметить, что многие претенденты, даже не получившие работу в Банке Авангард, считают пройденное обучение очень полезным для своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Искренне желаем Вам успеха в дальнейшем самоопределении и поиске работы, которая будет соответствовать Вашим способностям и ожиданиям!
С уважением,
Банк Авангард
|Странно рассчитывается з/п при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте!
Пишу отзыв и очень надеюсь на ответ банка.
Я являлась сотрудником банка с сентября 2016 года по июль месяц текущего. Работала в Санкт-Петербурге. В целом, работой в банке я осталась довольна: хороший график, неплохая зарплата, а самое главное нет продаж! Но при увольнении остался осадочек.
Увольнялась я 4.07 (последний рабочий день был 03.07), график работы - сменный. В последний рабочий день пришел расчет. Сумма, которая поступила на счет, мне показалась недостаточной. 04.07 в отделе кадров я попросила уточнить сотрудника (С.И.), почему была начислена именно эта сумма. Мне сообщили, что это компенсация за отпуск и 1 рабочий день, на мое замечание, что в этом месяце я отработала 3 дня, сотрудник отдела кадров сделала несколько звонков и сказала, что действительно по графику стоит 3 дня и оставшаяся сумма ОБЯЗАТЕЛЬНО придет в конце месяца (не раньше, она уточнит информацию и отзвонится мне сама). Т.к. в конце июля ни звонка, ни денег не было, я решила позвонить в отдел кадров сама. Ответила Г.Т.Ю., после того, как я представилась и описала ей ситуацию, мне на повышенных тонах было сказано, что при увольнении начисление проводится из расчета пятидневной рабочей недели и банк мне всё выплатил.
У меня несколько вопросов к банку:
1. Почему мне так никто не перезвонил?
2. Почему некоторые сотрудники позволяют себе разговаривать на повышенных тонах?
3. (Самое главное) Почему сотруднику, который работает по сменному графику расчет проводится по 5-дневке? И если, со слов сотрудника, меня рассчитали по 5-дневке, то почему мне не оплатили переработку за выходные дни (1 и 2 июля)?
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0
Konshakova • бывший сотрудник
11.08.2017 20:58
|Не прошла психолога
|отрицательный голос не засчитан
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Устраивалась на должность операциониста. Стаж работы-13 лет в банке. "Завернули" психологи на 3м этапе кастинга. Удивительная система отбора. Могу с уверенность сказать - не прошла - Бог отвёл от чего-то нехорошего. Никогда нареканий как у работника не было. А психолог - это всего лишь женщина, человеческий фактор. Власть свою чувствует, хочу - возьму, хочу - не возьму.
Хочу сказать тем, кто устраивается, если не пройдёте, с вами всё нормально, найдёте хорошего работодателя.
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Анна Лебедь • несостоявшийся сотрудник
26.04.2017 14:13
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Ответ банка:
Уважаемая Анна!
Нам жаль, что Вы расстроены тем, что не получили приглашения на работу.
Однако это не стоит расценивать как отрицательную оценку Ваших профессиональных качеств.
Банк Авангард очень внимательно и ответственно подходит к вопросу подбора сотрудников, и мы считаем нужным проводить комплексную оценку как профессиональных, так и личностных качеств. Это позволяет нам приглашать на работу кандидатов, не только лучших с профессиональной точки зрения, но и имеющих самые высокие шансы максимально раскрыть свой потенциал в уже сложившемся коллективе банка. Такой подход в конечном итоге наиболее эффективен и для банка, и для самих кандидатов.
Собеседование проходит в 3 этапа: сначала в кадровой службе, затем профессиональное интервью с потенциальным руководителем, и последний этап - оценка личностных качеств в «Тест-центре» банка. Беседа с психологом, как дополнительный этап оценки, позволяет дать углубленную характеристику личностных качеств и составить психологический портрет кандидата.
Окончательное решение принимается по результатам всех собеседований.
По нашей статистике, конкурсный отбор, например, на позицию кассира или операциониста проходит 1 из 4-5 кандидатов.
Конечно, стаж и опыт успешной работы имеют большое значение при отборе. Поэтому Вы и были приглашены на переговоры. Однако, видимо, на данном этапе Вам больше подойдет для работы другая организация.
Искренне желаем Вам найти интересную и достойную во всех отношениях работу!
С уважением,
Банк Авангард
|Замечательное место работы во всех отношениях
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток.
Действительно один из самых достойных банков.
Хочется отметить как четко и грамотно банк подходит к набору персонала. Для начала предлагается пройти огромное тестирование, по результатам которого принимается решение о дальнейшем рассмотрении Вас на заявленную должность. Затем поездка в Москву на обучение. Перелет, проживание и питание оплачивается банком. Преподаватели замечательные, материал доступен. Да, очень тяжело сдать экзамен, но тяжело в учении - легко в бою.
Прилетев в свой город, я поняла в какой исключительный банк я попала. Отзывчивый коллектив, достойная зп и никаких продаж. Еще один немаловажный фактор - прекрасное руководство. К сожалению, приходится увольняться в связи с переездом в другой город, а открытой вакансии на мою должность на момент переезда нет. Очень радуют ответы Банко о кадровой политике банка, что у бывших сотрудников есть все шансы вернуться к ним на работу.
Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество, при появлении вакантных мест.
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Ольга ... • бывший сотрудник
27.02.2017 19:10
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
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Ответ банка:
Уважаемая Ольга!
Спасибо за отзыв!
Мы действительно очень серьезно подходим ко всем этапам отбора, тестирования и обучения сотрудников. В то же время тем, кто успешно прошел обучение и был принят на работу, предоставляются комфортные условия работы, постоянная поддержка кураторов и возможность профессионального роста.
Хотим отметить, что Банк Авангард имеет развитую региональную сеть в 75 городах России. Сотрудники, переезжающие по личным обстоятельствам в другой город, где есть офисы банка, всегда рассматриваются как приоритетные кандидаты при наличии открытых вакансий. Таким образом, у Вас есть шанс вновь работать в Авангарде, как только появится подходящая вакансия в Вашем городе.
С уважением,
Банк Авангард
|Достойный Банк. В сравнении
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сегодня я попрощалась с Банком "Авангард". Смешанные чувства радости и грусти. Радость - от того что меня ждут приключения в другой сфере, а грусть - не знаю, наверное тревожно прощаться с коллегами, с хорошим местом работы.
Моя банковская "карьера" затронула два Банка в большом Сибирском городе.
- Первый буду называть "Вот такой вот Банк" - сокращенно "ВТВ Банк" (хоть и похоже, но это не ВТБ ). "ВТВ Банк" - это Банк, как нам говорили, из "первого эшелона".
- Второй Банк - это "Банк Авангард".
И тааааак, по порядку.
Приём на работу.
1. "ВТВ Банк".
Проходишь собеседование только с Управляющим офиса. Понравилась/не понравилась. Потом тебя рассматривает СБ, всё, добро пожаловать в ад).
2. "Банк Авангард"
1) Огромный тест в 400 вопросов на психологическую "пригодность". Я не знаю как этот тест можно не пройти... (читала на банки.ру, жалуются на тест ).
2) Тест с вопросами из банковской сферы.
3) Собеседование с Управляющей.
4) Вроде здесь СБ было? уже не помню.
Если тебя согласовали:
5) Поездка в Москву!!! (восклицательные знаки, потому что я в сознательном возрасте летала на самолёте впервые, еще и бесплатно ) Обучают мощно! Неделю (у некоторых больше, это зависит от опыта работы в банках) в ускоренном темпе тебя пичкают конкретной нужной[/I] информацией. Обучение длится как рабочий день, с 9 до 18, а потом идёшь в гостиницу, зубришь. Сдавать нужно 2-4 экзамена (в зависимости от срока обучения). Проходят далекооооо не все. А на итоговом экзамене вместе с экзаменатором рядышком сидит психолог и смотрим за твоим поведением. Вот это я понимаю Отбор в солидную организацию.
2. Офис.
1) "ВТВ Банк". Офис, в котором я работала, был достаточно средних размеров. 4-5 сотрудников в "линейке" (т.е. сотрудники, которые обслуживают клиентов физ. лиц.) + один сотрудник по юр. лицам + управляющий + 2-3 сотрудника в кассе.
2. "Банк Авангард".
Есть несколько видов офисов.
1) Центральный офис. Похож на "ВТВ Банк", только крупнее по количеству сотрудников и масштабам офиса.
2) Экспресс-офис. Т.е. маленький офис, где всего 2 сотрудника - операционист и кассир. Я как раз работала в таком офисе. Плюсы этого офиса: Начальство к нам приходило один раз в месяц. (Я конечно начальство люблю, но чем оно дальше, тем любовь сильнее).
Минусы: презентабельность офиса так себе. Потому что он находится в торговом центре, нет дверей, (наш офис клиенты частенько ларьком называли))), и любой может подойти и начать задавать тебе любые вопросы, по-свойски (самые популярные: где здесь туалет? а как найти банкомат "---- Банка"? А талончик на метро у вас можно купить?). И еще минус - зимой хоооолодно, т.к. офис находится возле выхода из Торгового центра на улицу.
3. Обучение.
1) "ВТВ Банк"
Это нечто. Не учат ВООБЩЕ. Тебя прикрепляют к девочке, она типа за тебя отвечает. А ей даже привстать некогда, потому что постоянный поток клиентов. И сразу садят за рабочее место. И на КАЖДЫЙ вопрос клиента ты бежишь с выпученными глазами его "уточнять" к кому-нибудь. А нюансов в банковской сфере, коллеги, не дадите мне соврать, миллион. Ровно этот миллион раз ты бежишь и уточняешь. И сразу по глазам клиентов видно, как им нравится такая "бегающая" консультация. От этого всего в "ВТВ Банке" у сотрудников огромная куча ошибок. Вы уже догадались кто виноват в этих ошибках? Естественно, сотрудник. Всем до лампочки, что его этому не учили.
2). Банк Авангард. Про обучение в Москве я уже говорила в первом пункте. Добавлю только, что если появился вопрос, который тебя озадачил, можно 1) позвонить в другой офис, уточнить, 2) есть специальный человек в Москве, куратор (всезнайка), который знает всё. Но звонить ему стоит, только если встал какой-то экстренный вопрос, ты всё обучение обыскала - ответа нет, берём помощь куратора. )))
4. Планы
1. ВТВ Банк.
Это Нечто 2. Бывалые всё знают без меня. Я так, для "новеньких". Не успел ты прийти, на тебя вешают кучу планов. Например выдать столько кредитов, к ним столько страховок, и столько страховых продуктов, столько вкладов, а столько "коробочных продуктов". Итого, нужно достичь 10 показателей например. По всем этим показателям нужно заполнять таблицы. Отчитываться каждый день. И каждый день, минимум 2 раза в неделю слушать, какое ты г.... (нехороший человек). Плюс от этого - возможны хорошие премии. Их часто отменяют вообще в Банке. Или обнуляют в твоем частном случае (например, потому что один из "твоих" клиентов вышел на просрочку. А если ты выполнил в этом месяце, не удивляйся, если в следующем планы будут увеличены). Минус - 100 % подорванная нервная система.
Вообще, практически во всех Банках сейчас ПЛАНЫ. Клиент приходит в Банк, а ему с порога "проходи дорогой, гостем будешь, шашлык - машлык - страховка - кредит - вклады - ну хотя бы квартиру застрахуй". А именно от Банковских операций отмахиваются! Заниматься проблемами клиента никому неинтересно. Как я прочитала в каком-то отзыве на banki.ru (гениально, запомнилось))), в Банках сейчас правило трёх П: "Поймать. Продать. Послать".
2) "Банк Авангард".
Чудо! Планов нет. Премии правда только на Новый год, в подарок, но ПЛАНОВ НЕТ. Можно спокойно лечить подорванную нервную систему. Кому как, мне моя нервная система дороже. Здесь занимаются только Банковскими операциями. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЯ. Банк даже не спамит. Не чудо ли?
5. Ответственность
1) "ВТВ Банк".
Вся ответственность на тебе. Ты можешь сделать всё. Заблокировать, разблокировать, перевести и т.д. И если ты чего-то не знаешь (а в каждом офисе кстати "знают" по-разному (вспомним "обучение") это как игра в глухой телефон, как понял, так и молодец), то попадешь. Очень сильно. Особенно если связно с фин. мониторингом.
2) "Банк Авангард"
Твое дело маленькое - принять заявление и отсканировать его в программу. Всё! Дальше делают другие люди. А еще необходимо уметь грамотно консультировать клиентов, потому что в банке на постоянной основе ведется аудиозапись твоих разговоров с клиентом. И кураторы, даже без жалоб клиентов, прослушивают аудиозаписи и оценивают уровень твоей компетенции. Я как-то ляпнула что-то не то клиенту, куратор плакал (от смеха), не без этого.
6. Программа.
1) "ВТВ Банк" - Неплохо. Только для нормальной работы она не одна, а их 5-7, разных.
2) "Банк Авангард". Отлично! Программа одна, собственной разработки (!!!). Мега-простая, понятная, и быстрая. Для примера: чтобы выплатить или отправить перевод Western Union в "ВТВ Банке" понадобится 20-30 минут и две разных программы (как вспомню, так вздрогну. Не говоря уже, что это "пустая" работа, не для ПЛАНА). В "Авангарде" перевод выплачивается нажатием двух кнопок. 1-3 минуты.
7. Отзывы клиентов.
Отдельно хочу обратить внимание на следующее. Отношение к работе, к клиентам, видно в ответах Банков в Народной рейтинге на Banki.ru.
1) "ВТВ Банк" - "Ваш вопрос очень важен для нас. Мы обязательно вернемся к Вам с ответом. .. ... " Всё, плюсик себе поставила, ответила клиенту. И тишинааааа. Потом какой-нибудь несуразный ответ, который не отвечает напрямую на вопрос клиента.
2) "Банк Авангард" - Изначально тишина. Сотрудник Банка (который дает ответы от имени Банка) не заискивает перед клиентом. Ответ готовится в максимально сжатые сроки. Конкретно: "По результатам прослушанного разговора... в соответствиями с условиями, пункт такой-то, найти там-то..... читайте внимательнее..... вам всё объясняли!.... не задавайте глупых вопросов". Прав сотрудник, Банк так и скажет. Прав клиент, Банк принесет свои извинения, обязательно проработает этот вопрос с сотрудником, и клиенту какой-нибудь пряник устроит, типа бесплатного обслуживания карты). Единственное, что мне лично не нравится: так много положительных отзывов от Клиентов, Клиент старался, писал, а Банк даже "спасибо" не говорит.
Вроде основное сказала. Если рассказывать всё, можно написать книжку. Надеюсь мой отзыв был полезен. Всем кто меня узнал в этом отзыве, большой привет! Банку Авангард - Так Держать! Считаю, это отличный Банк для работы и для примера другим Банкам, как нужно работать.
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5
Nata32017 • бывший сотрудник
31.01.2017 20:46
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Ответ банка:
Уважаемая Nata 32017!
Благодарим Вас за подробный и интересный отзыв!
Для банка очень ценно, что сотрудники банка отмечают серьезное отношение к процессу тестирования и обучения. Все рабочие процессы в нашем банке организованы так, чтобы разумно и эффективно распределить обязанности и нагрузку, создать комфортные условия для каждого сотрудника. Мы считаем, что только в таком случае можно ожидать максимальной отдачи. Операционисты во время обучения получают всю необходимую для работы информацию, а в процессе работы - постоянную поддержку со стороны кураторов Центрального офиса.
Один из приоритетов банка - технологичность, благодаря которой в том числе удается обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов. Также мы внимательно изучаем все отзывы о нашей работе, проверяем факты, и после их анализа оперативно принимаем решения. Приятно, что эти особенности видят и ценят как клиенты, так и сотрудники!
И конечно же, мы благодарны за каждый положительный отзыв, а нашу победу в «Народном рейтинге» по итогам 2016 года посвящаем всем нашим клиентам!
Еще раз благодарим за отзыв, желаем Вам успешной работы на новом месте!
С уважением,
Банк Авангард
|Ах, как хочется вернуться...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Имела честь работать в Банке около 3-х лет на позиции кассира (Москва). Все было прекрасно - и зарплата, и начальство, ничего не напрягало в работе вообще. Индексация зар. платы, повышение по должности, возможность работать в офисе поближе к дому, про саму банковскую программу молчу - одна из самых удобных, простых, понятных и оперативных, которые я встречала в банках! Но однажды решила уволиться. Не хотела больше работать в кассе, а хотела испытать на себе должность операциониста. Почему в другом банке - не понятно... Наверное можно было б просто попроситься перейти в операционисты, но я этого не сделала... О чем сильно пожалела, попав в следующий банк. Про быстрое и точное обслуживание клиентов как в Авангарде можно было забыть! Тугая программа, невероятно долго думающая, заставляющая тебя нервно ерзать на стуле под ожидающим взглядом клиента и много много других технических накладок - вот что я получила взамен четкой и отлаженной работе в Авангарде! Как часто я вспоминала время, когда при любых трудностях ты звонишь куратору и тебя быстро консультируют и помогают в твоей ситуации! Знаешь, что ты не останешься один на один со своей проблемой.. Нигде такого я больше не встречала! Все операции настолько быстро в Авангарде проходят, что можно обслужить тонну клиентов, и это очень ценный аспект как для самого сотрудника, так конечно же и для клиентов! Наверное поэтому он и находится на 1 месте в народном рейтинге) А возможность выходить на подработки и зарабатывать больше - это вообще я считаю подарком от работодателя
Вот теперь имея за собой опыт операционной работы в другом банке (единственный плюс от увольнения), могу с уверенностью сказать, что вернулась бы с огромной радостью обратно в Авангард, если бы вдруг позвали, и 100% осталась бы там работать до победного, ведь все познается в сравнении! И лучшего места работы я не знаю просто Так что хочется пожелать всем ныне работающим в Авангарде сотрудникам не менять этот прекрасный Банк ни на что другое, ведь он дает столько возможностей для своего работника, сколько не сможет дать никакой другой банк! Но как сказал мне один из более не работающих там сотрудников - второго шанса психологи не дают А жаль!
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0
anna_v_mo • бывший сотрудник
13.01.2017 00:18
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Ответ банка:
Уважаемая anna_v_mo!
Спасибо Вам за позитивный отзыв о банке!
Для нас очень важно, что сотрудники ценят условия работы и атмосферу поддержки, созданную в нашем Банке.
Действительно, мы много работали, чтобы построить такой технологичный и удобный в работе операционный сервис. Сотрудники, работающие в удаленных офисах, оперативно получают консультации от кураторов Центрального офиса в режиме онлайн, поэтому любые рабочие ситуации всегда разрешаются в соответствии с высокими корпоративными стандартами нашего Банка.
Хотим отметить, что в Банке активно применяется система ротации кадров. После дополнительного обучения в нашем Учебном Центре Вы вполне могли бы рассчитывать на перевод на должность операциониста.
Что касается возможности возврата на работу в Банк после увольнения, то наша кадровая политика такова: если сотрудник расставался с Банком без какого-либо негатива, мы всегда готовы к переговорам. Есть много примеров возвращения в Банк бывших сотрудников.
С уважением,
Банк Авангард.
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