Сегодня я попрощалась с Банком "Авангард". Смешанные чувства радости и грусти. Радость - от того что меня ждут приключения в другой сфере, а грусть - не знаю, наверное тревожно прощаться с коллегами, с хорошим местом работы.



Моя банковская "карьера" затронула два Банка в большом Сибирском городе.

- Первый буду называть "Вот такой вот Банк" - сокращенно "ВТВ Банк" (хоть и похоже, но это не ВТБ ). "ВТВ Банк" - это Банк, как нам говорили, из "первого эшелона".

- Второй Банк - это "Банк Авангард".



И тааааак, по порядку.



Приём на работу.

1. "ВТВ Банк".

Проходишь собеседование только с Управляющим офиса. Понравилась/не понравилась. Потом тебя рассматривает СБ, всё, добро пожаловать в ад).

2. "Банк Авангард"

1) Огромный тест в 400 вопросов на психологическую "пригодность". Я не знаю как этот тест можно не пройти... (читала на банки.ру, жалуются на тест ).

2) Тест с вопросами из банковской сферы.

3) Собеседование с Управляющей.

4) Вроде здесь СБ было? уже не помню.

Если тебя согласовали:

5) Поездка в Москву!!! (восклицательные знаки, потому что я в сознательном возрасте летала на самолёте впервые, еще и бесплатно ) Обучают мощно! Неделю (у некоторых больше, это зависит от опыта работы в банках) в ускоренном темпе тебя пичкают конкретной нужной[/I] информацией. Обучение длится как рабочий день, с 9 до 18, а потом идёшь в гостиницу, зубришь. Сдавать нужно 2-4 экзамена (в зависимости от срока обучения). Проходят далекооооо не все. А на итоговом экзамене вместе с экзаменатором рядышком сидит психолог и смотрим за твоим поведением. Вот это я понимаю Отбор в солидную организацию.



2. Офис.

1) "ВТВ Банк". Офис, в котором я работала, был достаточно средних размеров. 4-5 сотрудников в "линейке" (т.е. сотрудники, которые обслуживают клиентов физ. лиц.) + один сотрудник по юр. лицам + управляющий + 2-3 сотрудника в кассе.



2. "Банк Авангард".

Есть несколько видов офисов.

1) Центральный офис. Похож на "ВТВ Банк", только крупнее по количеству сотрудников и масштабам офиса.

2) Экспресс-офис. Т.е. маленький офис, где всего 2 сотрудника - операционист и кассир. Я как раз работала в таком офисе. Плюсы этого офиса: Начальство к нам приходило один раз в месяц. (Я конечно начальство люблю, но чем оно дальше, тем любовь сильнее).

Минусы: презентабельность офиса так себе. Потому что он находится в торговом центре, нет дверей, (наш офис клиенты частенько ларьком называли))), и любой может подойти и начать задавать тебе любые вопросы, по-свойски (самые популярные: где здесь туалет? а как найти банкомат "---- Банка"? А талончик на метро у вас можно купить?). И еще минус - зимой хоооолодно, т.к. офис находится возле выхода из Торгового центра на улицу.



3. Обучение.

1) "ВТВ Банк"

Это нечто. Не учат ВООБЩЕ. Тебя прикрепляют к девочке, она типа за тебя отвечает. А ей даже привстать некогда, потому что постоянный поток клиентов. И сразу садят за рабочее место. И на КАЖДЫЙ вопрос клиента ты бежишь с выпученными глазами его "уточнять" к кому-нибудь. А нюансов в банковской сфере, коллеги, не дадите мне соврать, миллион. Ровно этот миллион раз ты бежишь и уточняешь. И сразу по глазам клиентов видно, как им нравится такая "бегающая" консультация. От этого всего в "ВТВ Банке" у сотрудников огромная куча ошибок. Вы уже догадались кто виноват в этих ошибках? Естественно, сотрудник. Всем до лампочки, что его этому не учили.



2). Банк Авангард. Про обучение в Москве я уже говорила в первом пункте. Добавлю только, что если появился вопрос, который тебя озадачил, можно 1) позвонить в другой офис, уточнить, 2) есть специальный человек в Москве, куратор (всезнайка), который знает всё. Но звонить ему стоит, только если встал какой-то экстренный вопрос, ты всё обучение обыскала - ответа нет, берём помощь куратора. )))



4. Планы

1. ВТВ Банк.

Это Нечто 2. Бывалые всё знают без меня. Я так, для "новеньких". Не успел ты прийти, на тебя вешают кучу планов. Например выдать столько кредитов, к ним столько страховок, и столько страховых продуктов, столько вкладов, а столько "коробочных продуктов". Итого, нужно достичь 10 показателей например. По всем этим показателям нужно заполнять таблицы. Отчитываться каждый день. И каждый день, минимум 2 раза в неделю слушать, какое ты г.... (нехороший человек). Плюс от этого - возможны хорошие премии. Их часто отменяют вообще в Банке. Или обнуляют в твоем частном случае (например, потому что один из "твоих" клиентов вышел на просрочку. А если ты выполнил в этом месяце, не удивляйся, если в следующем планы будут увеличены). Минус - 100 % подорванная нервная система.



Вообще, практически во всех Банках сейчас ПЛАНЫ. Клиент приходит в Банк, а ему с порога "проходи дорогой, гостем будешь, шашлык - машлык - страховка - кредит - вклады - ну хотя бы квартиру застрахуй". А именно от Банковских операций отмахиваются! Заниматься проблемами клиента никому неинтересно. Как я прочитала в каком-то отзыве на banki.ru (гениально, запомнилось))), в Банках сейчас правило трёх П: "Поймать. Продать. Послать".



2) "Банк Авангард".

Чудо! Планов нет. Премии правда только на Новый год, в подарок, но ПЛАНОВ НЕТ. Можно спокойно лечить подорванную нервную систему. Кому как, мне моя нервная система дороже. Здесь занимаются только Банковскими операциями. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЯ. Банк даже не спамит. Не чудо ли?



5. Ответственность

1) "ВТВ Банк".

Вся ответственность на тебе. Ты можешь сделать всё. Заблокировать, разблокировать, перевести и т.д. И если ты чего-то не знаешь (а в каждом офисе кстати "знают" по-разному (вспомним "обучение") это как игра в глухой телефон, как понял, так и молодец), то попадешь. Очень сильно. Особенно если связно с фин. мониторингом.

2) "Банк Авангард"

Твое дело маленькое - принять заявление и отсканировать его в программу. Всё! Дальше делают другие люди. А еще необходимо уметь грамотно консультировать клиентов, потому что в банке на постоянной основе ведется аудиозапись твоих разговоров с клиентом. И кураторы, даже без жалоб клиентов, прослушивают аудиозаписи и оценивают уровень твоей компетенции. Я как-то ляпнула что-то не то клиенту, куратор плакал (от смеха), не без этого.



6. Программа.

1) "ВТВ Банк" - Неплохо. Только для нормальной работы она не одна, а их 5-7, разных.

2) "Банк Авангард". Отлично! Программа одна, собственной разработки (!!!). Мега-простая, понятная, и быстрая. Для примера: чтобы выплатить или отправить перевод Western Union в "ВТВ Банке" понадобится 20-30 минут и две разных программы (как вспомню, так вздрогну. Не говоря уже, что это "пустая" работа, не для ПЛАНА). В "Авангарде" перевод выплачивается нажатием двух кнопок. 1-3 минуты.



7. Отзывы клиентов.

Отдельно хочу обратить внимание на следующее. Отношение к работе, к клиентам, видно в ответах Банков в Народной рейтинге на Banki.ru.

1) "ВТВ Банк" - "Ваш вопрос очень важен для нас. Мы обязательно вернемся к Вам с ответом. .. ... " Всё, плюсик себе поставила, ответила клиенту. И тишинааааа. Потом какой-нибудь несуразный ответ, который не отвечает напрямую на вопрос клиента.

2) "Банк Авангард" - Изначально тишина. Сотрудник Банка (который дает ответы от имени Банка) не заискивает перед клиентом. Ответ готовится в максимально сжатые сроки. Конкретно: "По результатам прослушанного разговора... в соответствиями с условиями, пункт такой-то, найти там-то..... читайте внимательнее..... вам всё объясняли!.... не задавайте глупых вопросов". Прав сотрудник, Банк так и скажет. Прав клиент, Банк принесет свои извинения, обязательно проработает этот вопрос с сотрудником, и клиенту какой-нибудь пряник устроит, типа бесплатного обслуживания карты). Единственное, что мне лично не нравится: так много положительных отзывов от Клиентов, Клиент старался, писал, а Банк даже "спасибо" не говорит.



Вроде основное сказала. Если рассказывать всё, можно написать книжку. Надеюсь мой отзыв был полезен. Всем кто меня узнал в этом отзыве, большой привет! Банку Авангард - Так Держать! Считаю, это отличный Банк для работы и для примера другим Банкам, как нужно работать.