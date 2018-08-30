Вообще-то приятно, что при текучке персонала (в предыдущее 2 года около 100%), никто здесь не высказался. Прочитала последний отзыв об этом банке в народном рейтинге и поняла, там ничего не поменялось. Мои знакомые спрашивают у меня про этот банк перед тем, как идти туда на собеседования, и мне приходится подбирать слова и искать положительные стороны работы там, чтобы не испортить свой собственный имидж, так как я там работала.



Моя история взаимоотношений с этим банком такова: в 2008 году, оставшись без работы, я получила приглашение на собеседование. Я изучила общую информацию о банке и не найдя ничего плохого, решила сходить послушать, что предлагают. Пообщавшись с кадрами и людьми, которые никакого отношения к предполагаемой вакансии по функционалу не имели, я получила предложение. При этом зарплата была озвучена в 2 раза меньше, чем я называла желаемую (я назвала ту, что предлагали в начале 2008-го), уж очень польстило мне название управленческой позиции, так как до этого я работала в банках из первой 20-ки, а там сам знаете, что значит «начальник» или «руководитель». На практике оказалось, что там каждый 2-й «начальник» или «руководитель», а простых спецов единицы. «Ну да ладно, руки и голова на месте, сама себе начальник – просто отлично. Сама придумала – сама реализовала» - подумала я. Но не тут-то было.



Из истории банка я узнала, что когда у акционеров дела шли хорошо, банк кредитовал покупателей квартир ПИКа и жил, как говорит нынешний председатель Правления, как у Христа за пазухой. Новое Руководство пришло в банк 2008 году и началось «антикризисное управление». Понятно, что в кризис каждый работал «за себя и за того парня», и можно было бы понять, если бы «тот парень» был из того из того же подразделения. Но в этом банке под пионерские лозунги «затянуть пояса потуже» все выполняли функции очень далекие от должностных обязанностей, что сказывалось на качестве как прямого функционала, на который не хватало времени, так и на дополнительном, на который просто не хватало квалификации.



При этом всё равно приходили новые люди (также как и я), но на меньшие зарплаты, чем были у предыдущих, а также приходили новые «управленцы», т.е. зарплатный фонд сильно не сокращался. Из «Гениальных менеджеров» особо следует отметить заслуги Наума (не будем называть фамилию), так как этот человек характеризуемый как «человек, приближенный к руководству», может любому подразделению, к которому не имеет никакого отношения, передать свои идеи под видом воли руководства, и в случае успеха рапортовать о своих управленческих успехах, а в случае «завала» промолчать. В любом случае, нормальная деятельность подразделения будет нарушена.



Можно вспомнить переход банка на CRM, когда кредитные досье раздавались всем сотрудникам, для ввода их в эту АБС, даже тем, кто кредитные досье до этого «в глаза не видел». Разве что только уборщиц эта учесть миновала, и то, наверное, потому, что у них не было компьютеров. Можете представить себе качество информации в этой базе данных.



Ещё один момент из «пионерских лозунгов» - экономия бумаги, т.е. печать на двух сторонах. Без должного контроля над выдачей бумаги по отделам можно было извести половину пачки, пока заложишь её как надо в принтер (не все же принтеры – двусторонние), главное, руководству принести документ, распечатанный на двух сторонах листа. Реальную экономию с учетом трудозатрат и ускоренной порчи техники (насколько я знаю, принтеры, не рассчитанные на двустороннюю печать, скорее ломаются от такой печати) никто не считал. Ещё один факт, если кому-то это о чем-то скажет. За год в банке дважды менялся главный бухгалтер и 3 зампреда покинули банк.



Я ушла из этого банка в прошлом году, иногда общаюсь с бывшими коллегами. На мой вопрос: «Ну как вы там?», они отвечают: «Всё так же». Но хочется верить, что то время, когда я там работала, - это был переходный период и всё рано или поздно должно наладиться.