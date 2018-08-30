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|Я устраиваюсь в этот банк
|положительный голос не засчитан
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Перенесено из Народного рейтинга
Автор: Bobskelt
Я устраиваюсь в этот банк на работу. Мне очень понравилась Голенищева Марина Александровна, она очень внимательный и компетентный сотрудник. Оценивает человека достаточно объективно. И сам управляющий произвёл на меня очень приятное впечатление - милый, приятный мужчина, радеющий за свой банк.
И вообще хочу сказать многим работникам банка - я работала в игорном бизнесе по 12 часов, были переработки, выходы за другого сотрудника в свои выходные. И всё это было не в тягость. А вы тут плачете?! Денег мало?! Перерабатываете?! А вы радуйтесь, вы получаете опыт! Да сейчас кризис, и иногда надо затянуть пояс. Главное стабильная работа. Все вы молодые, в основном специалисты. Так что учитесь, нарабатывайте опыт. И радуйтесь, что вы где-то вообще работаете, и радейте за свой банк, и за его процветание!
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pqline • несостоявшийся сотрудник
26.08.2009 11:11
|Нет достойного уровня оплаты в ЦентроКредите... и никогда не будет
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в ЦентроКредите почти 8 лет. В основном остались хорошие впечатления, но хватало и негатива. Когда-то я изначально пришел работать после института в этот Банк и попал в отличный коллектив, получал довольно низкую зарплату (ну для вчерашнего студента я считаю это нормально), иногда были квартальные премии, выполнял совершенно определенные обязанности. Но последние 3 года, помимо и без того немалого объема своей текущей работы, приходилось выполнять огромное количество всяких посторонних дел и даже те функции, которые совершенно не касались моей основной деятельности.
При этом пробить повышение зарплаты за это было практически невозможно. А самое печальное - это то, что из банка уходят замечательные сотрудники, настоящие профессионалы и действительно прекрасные люди. Причем уходят не по собственной инициативе, а поставленные в такие условия, что работать дальше становится просто невозможно. И это, безусловно, не может не сказаться на репутации банка.
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AxceLL • бывший сотрудник
27.08.2008 15:22
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