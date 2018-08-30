Проработал в ЦентроКредите почти 8 лет. В основном остались хорошие впечатления, но хватало и негатива. Когда-то я изначально пришел работать после института в этот Банк и попал в отличный коллектив, получал довольно низкую зарплату (ну для вчерашнего студента я считаю это нормально), иногда были квартальные премии, выполнял совершенно определенные обязанности. Но последние 3 года, помимо и без того немалого объема своей текущей работы, приходилось выполнять огромное количество всяких посторонних дел и даже те функции, которые совершенно не касались моей основной деятельности.



При этом пробить повышение зарплаты за это было практически невозможно. А самое печальное - это то, что из банка уходят замечательные сотрудники, настоящие профессионалы и действительно прекрасные люди. Причем уходят не по собственной инициативе, а поставленные в такие условия, что работать дальше становится просто невозможно. И это, безусловно, не может не сказаться на репутации банка.