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|Верните "Мастер-Банк"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Самый лучший банк, в котором я работала!!!!! Отношение начальства к сотрудником замечательное, они на тебя не смотрят как на раба, в отличие от других банков и многих организаций!!! Зарплата очень хорошая (работая в любимом "МАСТЕР-БАНКЕ" даже не подозревала, что в других организациях такие нищенские зарплаты!!!!) Благодаря работе в "МАСТЕР-БАНКЕ" (работала 6 лет и никуда бы не ушла), получила хороший опыт! Коллектив дружелюбный, честный и все друг другу помогали!!! График 2/2 тоже очень радовал! Корпоративов не было, но они совершенно не нужны (так как, эти пьянки нормальным людям совершенно ни к чему), а на счет подарков, если вас уже не радует икра, шампанское и конфеты, ну извините...
Огромное спасибо программистам - это Боги без преувеличения! Таких легких, удобных программ не было в др банках. У Бориса Ильича была подобрана команда профессионалов! Продукты в банке тоже всё, как говорится для людей комиссии маленькие, услуг куча!!! Когда у банка отобрали лицензию, все сотрудники были в шоке, до сих пор все вспоминаем "МАСТЕР-БАНК" только с хорошей стороны! Кто нашел работу она в основном никого не устраивает! Работая в "МАСТЕР-БАНКЕ" сотрудники были уверены в завтрашнем дне, дай Бог чтобы найти еще такую работу! Повторюсь это была работа, а не рабство!!! Самые теплые и хорошие воспоминания!!!
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89637716350 • бывший сотрудник
07.03.2015 14:09
|Спасибо за неоценимый опыт!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Об этом банке у меня остались только самые теплые воспоминания. Я получила неоценимый опыт. Усовершенствовала профессиональные навыки и совершила пусть небольшой, но карьерный рост. Сейчас ищу новую работу и не могу найти такие хорошие условия. В некоторых банках платное обучение, маленькая з/п на время обучения (нам платили полный оклад и очень приличный), неудобный график работы (у нас было 2/2 с 9 до 20, воскресенье выходной), практически везде планы, и такие отзывы бывших сотрудников, что страшно идти в другой банк. Когда мы узнали об этом происшествии, у нас все сотрудники доп. офиса плакали, т.к. такого отношения банка к сотруднику, вне зависимости от должности, мне кажется, очень трудно где-то встретить (есть с чем сравнить). Все друг другу помогают, начальство всегда поддержит, объяснит, похвалит. Коллектив суперский.
Наши клиенты приходили и желали нам удачи в поисках работы, никто не отзывался негативно о банке. Все только говорили, что такого банка им не найти - отличное обслуживание, низкие тарифы РКО, квалифицированные и приветливые сотрудники. Выражали нам соболезнование. Такого мы даже не ожидали. Спасибо Банку за опыт и отличное отношение!!! Я запомню этот Банк навсегда.
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Polina4 • сотрудник
27.11.2013 00:20
|Отзыв действующих сотрудников
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер, читающие данный и не только форум!
Я на данный момент являюсь действующим сотрудником Мастер-Банка. Хочу сказать о работе кратко. Как руководитель одного из офисов, могу компетентно сказать, что работа за официальную зарплату по 2-НДФЛ, позволяющую взять ипотеку. Такого позитивного отношения к сотрудникам , изначально построенного на поисках положительных моментов (именно у данного сотрудника), я в других банках не встречала, работая при этом в 10 крупнейших банков России. Отношения в банке построены на принципе решения общей задачи (общего дела). Если в других банках (а мой стаж работы в банках с 1993 года) Головной офис просил решать вопросы самостоятельно, не беспокоя своими глупыми проблемами сотрудников Центрального офиса (при том, что у управляющего или гл. бухгалтера офиса не может быть глупых проблем по отношению к банку), при этом тратя кучу денег не корпоративные вечеринки. Но в МБ не корпоративов, именно в связи с отношением к философии жизни Бориса Ильича. С позиции молодежи можно не оценить, но с позиции сотрудников, имеющих своих детей, эта позиция правильна и обоснована. И я с ней согласна. Очень жалко, что в России нет возможностей и закона для развития частного (именно частного, чем живет весь цивилизованный мир), но мы живем именно здесь, в России, и терпим все приколы данной страны и их последствия. Мы же граждане этой великой страны и обязаны ей гордиться. Я удивляюсь нашей стране, не ЦБ, ГОСУДАРСТВУ, НЕ ДЕПУТАТАМ, А ПРОСТО СТРАНЕ.
Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ МОЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ. Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОТБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ МАСТЕР-БАНКА, С КОТОРЫМИ Я РАБОТАЛА. НО Я НАЙДУ ВОЗМОЖНОСТЬ И ВСЕГДА БУДУ ИМ БЛАГОДАРНА. Я ЗНАЮ, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПОФАМИЛЬНО НЕЛЬЗЯ, НО И БАНК БОЛЬШОЙ. ВСЕМ СПАСИБО. ОСОБЕННО ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ С МОСКОВСКИМИ ОФИСАМИ БАНКА.
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ovn • сотрудник
25.11.2013 21:54
|Спасибо Мастер-Банку!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являюсь сотрудником Мастер-банка! Очень жаль и обидно, что такую огромную организацию, как Мастер-банк разрушили всего-то за пару часов... Хотелось бы выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководству Мастер-Банка! СПАСИБО ВАМ! Спасибо за трепетное отношение к своим сотрудникам, спасибо за огромный приобретенный опыт, спасибо за ВСЕ!
Мы все, все сотрудники банка, очень сожалеем о случившемся! И будем до самого конца со своим любимым банком!
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balliska • сотрудник
23.11.2013 02:38
|Очень довольна!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Почитала остальные мнения, и пришла в ужас!
Рост есть! И з/пл повышают каждый год !! И соц. пакет есть! Кто там пишет что нет страховок? Отработаешь испытательный и дадут тебе ДМС!!!! И Премии дают! И отношние руководства к сотрудникам очень вежливое и понимающее!!! Я очень рада что я попала работать в МБ!!!
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0
zwerskaya999 • сотрудник
04.06.2013 14:34
|Мизерные зарплаты
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в одном из иногородних филиалов Мастер-Банка. Зарплату не повышали с 2007 года, и не собираются. Сотрудники увольняются часто. Наберутся опыта и переходят в другие банки. Руководство не дорожит даже опытными специалистами. Новые сотрудники уходят в другие банки буквально через месяц. Всех это устраивает. Меньше затрат на зарплату. Людей постоянно не хватает, нагрузки на одного человека большие. Иной раз некогда по нужде сходить за день. Руководители филиала имеют зарплату, как простые операционисты в других банках. Рядовые сотрудники просто бомжуют. Водители автобусов получают больше. Все, кто имел возможность, из банка убежал, кто не имеет - пыхтят. Но хочу отметить, что коллектив хороший, дружный, руководство филиала справедливое, все терпят и надеются на повышение зарплат. Если не повысят кардинально в этом квартале, то решили всем филиалом перейти в другой банк. Какой не скажу. Секрет. С уважением и пониманием ко всем руководителям Мастер-Банка. Николай.
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mogocha • сотрудник
20.05.2012 09:40
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Администратор:
Нарушение правила №12.
|Сугубо личная точка зрения относительно трудоустройства
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Хочу поделиться интересным фактом для потенциальных соискателей работы и своими впечатлениями об отделе с персоналом данного банка.
Все по порядку: отправила резюме, мне отзвонились, уточнили мои проф опыт и сказали, что, так как на данную позицию мне немного не хватает опыта и знаний, и на такие позиции они "ростят своих сотрудников", могут предложить мне другую вакансию специалиста среднего звена, которая наиболее подходит по моему проф опыту, мое резюме показалось им интересным и предложили явиться на собеседование сразу же к начальнику внутреннего подразделения, где им нужен сотрудник! Еще раз созвонились, утвердили встречу и указали точное время для собеседования.
Собеседование, через несколько дней, прошло по следующему плану. Знакомство проходило в комнате отдела кадров. Комната из серии "утро, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет", 5 пар ушей сотрудником ОК, и ты - кандидат-человек с улицы. Рабочие моменты, кипа бумаг, через которые ты пытаешься уловить взгляд собеседника, и настольный светильник с лампочкой, которая ослепляет глаза (может, это был тактический ход - непонятно, или цель экономии). Стул, стол, за спиной вешалка. Класс! лучше комнаты во всем здании не найти для банка такого уровня.
Интервьюер сообщил, что передает меня другому специалисту кадров (хорошее начало! вроде как мы с Вами по телефону общались, и уже обговорили ключевые моменты). И тут началось. Первый вопрос - а вы какой нации? Я спросила: "А что, моя национальность как-то отражает мой профессиональный уровень?". А про себя: "А вообще, я русская, в Москве родилась, акцента не имею, у меня светлая кожа, 44 размер одежды, нормальный разрез глаз, русское имя и фамилия, законченное ВО и не одно, опыт работы в топ-банке". Далее стандартный вопрос про детей, семью. Ни слова про уровень компетенции, ни слова про профессионализм, ни слова как должен, по их мнению, выглядеть кандидат и какие знания от него требуются. По плану, утвержденному по телефону, я должна была проходить тестирования на проф компетентность, однако на мой вопрос о прохождении теста мне дали понять, что тестирования я не буду проходить, так как вакансия "не горящая", и я его не пройду, так как я "наверное" тороплюсь на текущую работу, и мне позвонят еще раз и повторно пригласят на встречу УЖЕ с начальником внутреннего подразделения. СТОП! Где-то я уже это слышала, о чем и ставлю в известность интервьюера, что я изначально вот сегодня пришла к вам на собеседование с начальником внутреннего подразделения, готова пройти тест, и не надо повторно показывать мое резюме, так как начальник уже его одобрил. Ответ замечательный: "ну, может, вам предложат вакансию с з/п, на которую вы не согласитесь", в любом случае "вам перезвонят, ждите" - и протягивают визитку (беленькую такую, как символ капитуляции . В это же день на почту я получаю СТАНДАРТНУЮ обратную связь, кратко: спасибо, свободны, поставлены в стоп лист, мы вам перезвоним, если вы нас заинтересуете.
Да, согласна с автором, который раннее написал комментарий в ленте (жаль, что я его раньше не прочла): "Такое чувство, что в "Мастере" работают какие-то странные люди. Даже пообщавшись с некоторыми как клиент, быстро начинаешь это понимать. Пара моих друзей там работала, но поняв, что к чему в этом банке, они быстро оттуда "слились" и теперь работают в более благополучном месте. Когда же Вы начнете, наконец, ценить себя?"
Уважаемые интервьюеры и все сотрудники отдела кадров этого банка — вы официальный представитель своей организации, и его профессионализм при проведении собеседования во многом определяет имидж организации как работодателя.
Админ: На какую должность Вы претендовали (департамент)?
questbank: Вакансия на которую я изначально откликалась-руководитель ДО.
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questbank • несостоявшийся сотрудник
20.03.2012 23:52
|Первые месяцы работы в Мастере
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю я в Мастере не так долго, всего лишь несколько месяцев, но впечатление о банке у меня с каждым днем все лучше и лучше. Из плюсов стоит отметить, во-первых, доброжелательное отношение коллег. С самого первого дня, когда я переступила порог банка, придя на собеседование, я ощущаю дружелюбную атмосферу и доброжелательное отношение, начиная от начальства и заканчивая операционными работниками. Стоит также отметить достойную зарплату и самое главное реальную возможность ее повышения для операционных сотрудников путем выхода на замены в другие офисы. Так же меня привлек график работы. Операционисты в доп. офисах работают посменно 2 через 2. Соответственно, по желанию в свободное от работы время можно выводить на замены в другие офисы и тем самым получать немалую прибавку к заработной плате.
Огромным плюсом является качественно организованное и хорошо продуманное обучение для новых сотрудников. Т.е. тебя не сразу выпускают на растерзание клиентам, как это делается во мнооогих банках, где ты обучаешься посредством своих проб и ошибок, а несколько недель стажируешься в отделах юр. и физ. обслуживания, слушаешь лекции, а уже потом сдаешь экзамен в несколько этапов: теория и практика. И уже только потом, когда обучение подошло к концу примерно по прошествии месяца, а то и двух, тебя отпускают с полным багажом знаний в свободное плавание в твой доп. офис, где тебя встретят радушными улыбками твои коллеги. Стоит также отметить, что на протяжении всего обучения и испытательного срока тебе выплачивается заработная плата полностью без всяких вычетов! За весь мой опыт работы в банковской сфере с таким подарком судьбы я встречаюсь впервые!
Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать на данный момент! Думаю, в дальнейшем мое отношение к этому банку не изменится!
Еще добавлю, что зарплата выплачивается строго без задержек. И единственный минус отсутствие страховки, но меня это не смущает!
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vogel • сотрудник
22.03.2010 15:03
|Правомочно ли?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Начальница уходит в отпуск. Остаюсь работать за двоих, без выплаты разницы в окладах. Обидно как-то и пахнет нарушением ТК. Приказ нового управляющего филиалом.
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Tinira • сотрудник
07.10.2009 14:05
|Кузница кадров
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый автор, проработал в этом банке почти четыре года, пришел через год после Академии. Сначала было трудно, зато получил бесценный опыт, хороших друзей. На тему з/п - повышали каждые полгода, корпоративы не оплачивали. Люди, за редким исключением, отзывчивые, добрые, а что самое главное - настоящие профессионалы своего дела.
Чтобы быть объективным, скажу, что с карьерным ростом действительно туговато, но не должность определяет твой уровень, а знания и уважение коллег. Зарплаты у адекватных сотрудников на уровне рынка. Предупреждая ваш вопрос, ушел, так как сделали более интересное предложение. Часто встречаю бывших коллег, работающих в других организациях, все с теплом вспоминают альма-матер Мастербанк. Если не смогли себя проявить, сломались, то не надо грязных пасквилей на банк, который тебя вырастил.
Отдельно про упр. Автоматизации - замечательные люди. Если нет опыта и есть амбиции и сила духа - вам в Мастер.
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Medved1982 • бывший сотрудник
24.08.2009 21:46
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