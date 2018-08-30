Хочу поделиться интересным фактом для потенциальных соискателей работы и своими впечатлениями об отделе с персоналом данного банка.



Все по порядку: отправила резюме, мне отзвонились, уточнили мои проф опыт и сказали, что, так как на данную позицию мне немного не хватает опыта и знаний, и на такие позиции они "ростят своих сотрудников", могут предложить мне другую вакансию специалиста среднего звена, которая наиболее подходит по моему проф опыту, мое резюме показалось им интересным и предложили явиться на собеседование сразу же к начальнику внутреннего подразделения, где им нужен сотрудник! Еще раз созвонились, утвердили встречу и указали точное время для собеседования.



Собеседование, через несколько дней, прошло по следующему плану. Знакомство проходило в комнате отдела кадров. Комната из серии "утро, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет", 5 пар ушей сотрудником ОК, и ты - кандидат-человек с улицы. Рабочие моменты, кипа бумаг, через которые ты пытаешься уловить взгляд собеседника, и настольный светильник с лампочкой, которая ослепляет глаза (может, это был тактический ход - непонятно, или цель экономии). Стул, стол, за спиной вешалка. Класс! лучше комнаты во всем здании не найти для банка такого уровня.



Интервьюер сообщил, что передает меня другому специалисту кадров (хорошее начало! вроде как мы с Вами по телефону общались, и уже обговорили ключевые моменты). И тут началось. Первый вопрос - а вы какой нации? Я спросила: "А что, моя национальность как-то отражает мой профессиональный уровень?". А про себя: "А вообще, я русская, в Москве родилась, акцента не имею, у меня светлая кожа, 44 размер одежды, нормальный разрез глаз, русское имя и фамилия, законченное ВО и не одно, опыт работы в топ-банке". Далее стандартный вопрос про детей, семью. Ни слова про уровень компетенции, ни слова про профессионализм, ни слова как должен, по их мнению, выглядеть кандидат и какие знания от него требуются. По плану, утвержденному по телефону, я должна была проходить тестирования на проф компетентность, однако на мой вопрос о прохождении теста мне дали понять, что тестирования я не буду проходить, так как вакансия "не горящая", и я его не пройду, так как я "наверное" тороплюсь на текущую работу, и мне позвонят еще раз и повторно пригласят на встречу УЖЕ с начальником внутреннего подразделения. СТОП! Где-то я уже это слышала, о чем и ставлю в известность интервьюера, что я изначально вот сегодня пришла к вам на собеседование с начальником внутреннего подразделения, готова пройти тест, и не надо повторно показывать мое резюме, так как начальник уже его одобрил. Ответ замечательный: "ну, может, вам предложат вакансию с з/п, на которую вы не согласитесь", в любом случае "вам перезвонят, ждите" - и протягивают визитку (беленькую такую, как символ капитуляции . В это же день на почту я получаю СТАНДАРТНУЮ обратную связь, кратко: спасибо, свободны, поставлены в стоп лист, мы вам перезвоним, если вы нас заинтересуете.



Да, согласна с автором, который раннее написал комментарий в ленте (жаль, что я его раньше не прочла): "Такое чувство, что в "Мастере" работают какие-то странные люди. Даже пообщавшись с некоторыми как клиент, быстро начинаешь это понимать. Пара моих друзей там работала, но поняв, что к чему в этом банке, они быстро оттуда "слились" и теперь работают в более благополучном месте. Когда же Вы начнете, наконец, ценить себя?"



Уважаемые интервьюеры и все сотрудники отдела кадров этого банка — вы официальный представитель своей организации, и его профессионализм при проведении собеседования во многом определяет имидж организации как работодателя.



Админ: На какую должность Вы претендовали (департамент)?



questbank: Вакансия на которую я изначально откликалась-руководитель ДО.