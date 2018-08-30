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|Рыба гниет с головы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Никогда не идите работать в этот банк, там вас будут считать за раба! Управляющая операционным офисом заставляет всех сотрудников покупать коробочные страховые продукты а стоимость их минимум 5000, если ты их не смог продать так же начальство если без настроения придёт тогда и решает сколько ты будешь обедать не час как положено а 30 мин или даже 15 мин, заработать там тоже не получится если ты отработаешь квартал то выплатят тебе премию через 6 Мес. Если уйдёшь ничего не получишь вообще хотят чтобы сотрудники работали за оклад минимальный и делали работу за всех! В общем кроме вытрепанных начальством нервов вы ничего не подучите.
Администратор: Автор уточните в каком регионе работаете и в какой должности?
Puma05: Работала в Саратове, должность офис-менеджер.
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Puma05 • бывший сотрудник
27.08.2018 10:17
|Самый лучший мужчина, или Два слова из трёх букв
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сегодняшний мой рассказ будет посвящён светлым и ярким пяти годам, проведённым в Уралсибе. Я перечитал отзывы и обо всём, с чем сталкиваются сотрудники доп-офисов, прекрасно знаю. Но рассказ будет о другом.
Итак, кратко о себе любимом. У меня экономическое образование. Так уж получилось, что в жизни я никакой не техник, пространственного воображения нет, но при этом весь мой опыт работы связан, простите за повтор, со связью. Ещё учась на первом курсе вуза, я пошёл подрабатывать в аутсорсинговую контору, где функционал заключался в настройках Интернета по телефону (проще говоря - call-центр), подключении новых клиентов и тд и тп. После чего контора закрылась и нас отдали "голове", где я набирался опыта. Опыта набралось на 5,5 лет, но на тот момент это был тупик. У меня было руководство группой, контроль качества и тд и тп. Потом пошла волна сокращений, плюс супруга была на 5-м месяце беременности, и, соответственно, за мною после этого дверь захлопнулась.
Потом было полгода контроля качества в схожей структуре. Там тоже можно было набраться опыта, но другого. В итоге при прослушке звонков я услышал кое-что лишнее (не надо было быть Джеймсом Бондом), и меня оттуда попросили. Что я и сделал с облегчением - как потом выяснилось, эта структура была связана с Минобороны, и её руководитель вместе с рядом других лиц, замешанных в уголовке, просто сел.
После чего был непостоянный заработок - и вдруг... на крупном сайте вакансий размещена вакансия "Специалист отдела сопровождения ДБО" в Банк Уралсиб. Смотрю, что же от неё требуется? А требуется от неё вот что - решать технические вопросы, связанные с системой "Клиент-Банк" и подключать новых клиентов. Прикидываю в голове - и думаю, я ведь это делал уже... Дай, думаю, пошлю отклик - и на следующий день загорается зелёный свет: приглашение на собеседование. Договариваюсь, готовлюсь к встрече - ведь
Прихожу при параде, что меня удивило сразу же - не надо было идти в кадры. Нужно сразу прийти в отдел, который занимал 2 смежных кабинета, и в одном из которых сидели четыре взрослых мужчины. Собеседование началось с анкеты, глянув на которую первый раз, я просто ахнул. Моя подготовка со знаниями о Банк-Клиенте накрылась медным тазом. Всех вопросов не припомню, но что было, о том и говорю:
- решить задачку в Ассемблере (не смог - попросту не знаю)
- написать первые цифры локальных IP-адресов (10, 172, 192)
- сколько в жизни я собрал компьютеров (ни одного)
- а серверов (тоже ни одного)
- указать назначение портов: 80, 443, 25... и тд, что-то ответил, что-то нет
- какой у вас дома компьютер (Apple).
Посмотрев на моё весьма скудное содержимое анкеты, меня наконец-то спросили про Банк-Клиент, что я о нём знаю. Я ответил честно, что до поры до времени ничего не знал, но почитал, для чего он служит и каким бывает. Этого хватило, чтобы принять решение о том, что меня берут на работу и тут же отведут знакомиться с руководителем отдела.
Руководителем отдела оказалась единственная в этом же отделе дама в возрасте, которая была именно руководителем в прямом смысле слова. Как только меня отвели к ней и изложили мою краткую характеристику, она сразу стала рядом со мной прыгать
В итоге, этот "денёк-другой" превратился в три недели, и я уже успел благополучно за это время забыть. Но нет - раздался звонок с приглашением уже в отдел кадров на финальное собеседование.
В отделе кадров меня встретила высокая женщина средних лет (как потом оказалось - руководитель) и устроила мне собеседование с проверкой на прочность и нервы. А после 5 лет работы с клиентами, не важно, что по телефону - иммунитет у меня на такие проверки выработался железный (по сравнению с ней Антон Уральский из Стрима в сторонке нервно курит).
При оформлении документов познакомился с девушкой, которая приходила на один из ДО начальником операционного отдела. Это была первая сотрудница из ДО, которую я увидел в живую и познакомился.
Должностные подписал, документы отдал, получил полезные книжки про Сан Лайт (об этом позже), диск с указанием о профилактике рака груди (зачем?), и, работа, вперёд!
Так в моей жизни появилось первое слово из трёх букв - ДБО.
Итак, рабочее место. Что оно из себя представляет? Компьютер, письменный стол, бесперебойник и несколько розеток. На стенке рядом висит синяя кепка с логотипом банка "Уралсиб" и надписью "Самый лучший мужчина". Эта кепка была подарком на День защитника Отечества в году так 2010-м, которую никто не носил и которую просто повесили на гвоздь. На компьютере - базы, базы знаний, доступ в Интернет (до поры до времени без ограничений, однако я забегаю вперёд), полезные программки типа FreeCommander и всё такое.
Коллектив. Как я уже говорил, руководитель - дама, с характером, но отходчивая, и 6 молодых людей. Все абсолютно разные: с инженерным, юридическим, экономическим образованием, некоторые параллельно занимались чем-то другим... Но с коллективом, опять-таки забегая вперёд, просто повезло.
Зарплата. Только оклад. Всё. Но зато его ты гарантированно получишь. Как и действительно было. Вся зарплата белая, всегда вовремя, без конвертов. Никаких премий.
Поблажки от банка - льготное ДМС (ни разу его никогда не покупал) и три персональных дня в году за счёт банка.
Распорядок дня. Приходишь, переодеваешься в дресс-код, утренняя традиция - пить чай, обсуждать насущные проблемы или же футбол. Первые дни к полноценной работе я не приступал - читал базы знаний, смотрел, как делать новые учётки, слушал краем уха, о чём люди разговаривают с клиентами, когда те им звонят с вопросами технического порядка, учился, как генерировать для клиентов технологические ключи. Я когда стал принимать звонки сам (естественно, первые разы с помощью коллектива), старался проявлять максимальную галантность с моим опытом
После этого как гора с плеч свалилась.
Так в моей жизни появились новые слова "платёжка", "типы счетов", "ИБСО" и так далее.
А спустя несколько дней после приёма на работу у меня был день рождения. Я был приятно удивлён, потому что казалось бы, я только пришёл работать, меня никто не знает здесь, а уже через каких-то две недели поздравляют! Мне было очень неловко, но тем не менее я был очень рад и угостил всех пирогами. Сплочённость коллектива можно было уловить налицо. Работать стало немного легче.
Постепенно стали узнавать друг друга больше, а я - принимать опыт. Больше стали разговаривать обо всём и ни о чём, больше стало доверия. Через месяц отправили на медосмотр (первый и единственный, как потом оказалось) - там же краем глаза заметил, что есть ещё одна сотрудница из ДО (прочитал имя в листке направления), предоставился случай позвонить на это ДО и провести воспитательный ликбез, так и познакомился. Она сейчас обо мне знает очень многое, мы до сих пор общаемся и просто ей спасибо за то, что она есть.
Был момент, когда ко мне развернулась обратная сторона
И таким же самым образом я лишился своего отпуска, того, что мне полагался по истечении полугода работы. Но там был мало-мальский, но повод - обновлялась версия Банк-Клиента с 16 на 17 (BSS). В итоге я отправился гулять в январе и ничуть не пожалел - слетал с семьёй в Египет на море)
И тогда же случился мой первый настоящий корпоратив за всё время, которое я где-либо работал... Правда, за него пришлось выложить 500 рублей, но это того стоило. Там были музыканты - те, которые
Вообще я, конечно, от скромности, могу и умереть, но не побоюсь сказать, что благодаря мне отдел наш вышел из тени. Помимо воспитательных звонков (ну кто сейчас работает без ошибок?) всегда было приятно слово за слово перекинуться словами. Особенно если человек хороший. Перейти на "ты" было уже совсем просто. Добавиться в контакт - ещё проще. Не говоря уже об общении вне рабочих тем (а в ряде случаев оно заходило так далеко, что я узнавал то, что знать можно только двоим людям). Один раз был дома в гостях. В отдел стали приходить подарки за ускоренный выпуск логинов и паролей для входа в Банк-Клиент. Операционисты стали звонить всем подряд и спрашивать некоторые технические нюансы. Но попадались и те, кто нами просто пользовался и нарушал все рамки приличия: они могли накричать, нахамить, но мы таких отшивали одномоментно.
В 2013 году случилась при мне первая ротация (до этого, сколько существовал отдел, этих ротаций было хоть пруд пруди): один из наших парней уволился, на его место пришёл другой - с техническим образованием и отслуживший в десантных войсках. Искали его долго, потому что на такую зарплату вряд ли кто согласился бы пойти, а она была, так скажем, небольшой. Но тем не менее нашли. И попутно же наша руководитель стала нам пробивать увеличение зарплаты, причём так, что ЕЁ непосредственный руководитель к этим вещам никакого отношения не поимел. А когда узнал - отношения моментально испортились. Но тем не менее после этого мою зарплату подняли сразу на 33%, и было всё прекрасно.
Кто более-менее знает ситуацию с банком, проходящую в те годы, тот помнит тогдашнего предправления Цветкова и его предрасположенность к Сан Лайту (да-да, мне и книги тогда какие-то в кадрах выдали), не буду заострять на этом внимание, всё в Интернете уже разжёвано до мелочей. В итоге я на 4 дня при таком раскладе смотался в Москву и попросту отдохнул за казённый счёт. Попутно и руководитель была в отпуске - иначе фиг бы отпустила.
И как раз уже тогда, когда под это дело денежки из банка стали утекать, править банком пришёл финн.
Структура отдела поменялась: нас осталось четверо, а для ответов по телефону выделили специальный call-центр в Уфе. Плюс нас объединили в один филиал, подсоединив к нам города из одного региона. Обслуживать стали всех.
А потом стало понятно, что финн не справляется, и на его место был приглашён другой товарищ, и попутно ещё и пришла санация благодаря Цветкову, сколько дыр оказалось после него... В итоге пришло ещё одно слово из трёх букв - БФА. Намного хуже, чем первое. И чистка вся от всего приобрела совершенно другие масштабы: мы переехали в новый офис, подальше, чем обычно, но зато радовало место - его все именуют "дачкой" в окружении коллектива; там очень много зелени, потока машин нет, дома сплошь и рядом двухэтажные... Волна кадровых сокращений достигла практически всех, и, к сожалению, и наш отдел не обошла стороной. При этом каждому предлагалось уйти по соглашению сторон, а мне ещё сказали так, что "вы через это проходили" (судя по всему, моё несостоявшееся увольнение) - дать три оклада на руки и катиться ко всем чертям... В итоге сократили как следует, но нам неоднократно давали понять, что мы ещё в этом виноваты (что сами не ушли) и на наше место в Уфе никого не взять.
И пережил я здесь ещё очень многое: два корпоратива (на третий не хватило денег, 3 тысячи из собственного кармана платить ну очень не хотелось), два выезда к клиентам, у которых, как потом оказалось, всё работало исправно - правда, потом они закрыли счета, знал практически всю обстановку на каждом отделении, знал, кто говорит мне правду, а кто врал или в итоге жалел, что со мной связался (после чего на это отделение я больше не звонил). Лично познакомился с одним из клиентов (тоже впоследствии закрывшему счёт), но тут уже, скорее, я сам попался - бывают такие люди, которые умеют притягивать, а потом настигает разочарование...
Я почерпнул бесценный опыт. Я научился администрировать сервера. Про Банк-Клиент знаю если не всё, то почти всё. Я научился разруливать сложные вопросы, находя те или иные связи в структурах. Был момент, когда мне в моём городе помочь не смогли, зато помогли в соседнем. Я до сих пор безумно скучаю по коллективу, с которым я работал эти 5 лет. С ними я переписываюсь и периодически звоню.
Часть банка, видимо, вздохнула свободно с моим уходом - никто не будет никого воспитывать... Но в гости приезжать буду. Ждите))) по крайней мере на 5 отделениях в гостях я был...
А то, что я оказался за бортом, я никого в этом не виню. Просто новые люди, которые пришли из БФА и где
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4524 • бывший сотрудник
12.08.2017 18:54
|Неприятные воспоминания
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Самое ужасное место, где мне доводилось работать! Другие места работы вспоминаешь с теплотой, при воспоминании об Уралсибе подкатывает к горлу, но не ком, а рвота. Работа была во фронт-офисе.
Итак:
- премий нет, но все время их обещают (для умников от Уралсиба, которые будут комментировать, никому в отделении премии не платят, отделение планы выполняет, сотрудники тоже).
- зарплата "никакая", голый "никакой" оклад. В связи с этим - приходят либо для опыта, либо временно, либо по глупости кого-то заносит, в некоторых случаях работают люди, которые живут рядом, они обычно работают дольше всех. Сотрудникам, вновь прибывшим, обещают "золотые горы" в плане премий, когда наступает время и за расчетный период им ничего не приходит они сильно удивляются, какое то время верят тому, что им говорят при устройстве на работу, в итоге потихоньку наступает озлобленность и понимание что их жестоко обманули. Бытует такое мнение - зарплаты у Уралсиба соответствуют рынку, только где рынок с такими расценками не знаю, но вывод напрашивается сам собой - какой рынок, такой и товар, либо не первой свежести, либо недозрелый. Хотят высококлассных сотрудников, по итогу берут всех кто приходит, без особого разбора.
- ДМС в Уралсибе довольно сомнительное, оно с долевым участием, поголовно всем его не делают, заплати, тогда сделают, это не зависит от стажа. В этот ДМС входит одна очень плохая клиника с несколькими офисами в Москве.
- экономия на всем, не только на ДМС, мало того что сотрудников не поздравляют с новым годом (сообщение по эл. почте не считаю), так еще подарки детям отменили, единственное на что потратили деньги - корпоратив в будний день, после НГ и начало проведения во время рабочего дня. Стыд и смех. Дальше по поводу экономии - постоянно, катастрофически не хватает канцтоваров, тоже смешно, но это так, некоторые сотрудники сами себе покупают шариковые ручки.
- хамское отношение вышестоящего руководства, которое считает, что во фронт-офисе сидит быдло, с которым нужно и можно вести себя не соблюдая никаких рамок приличия, можно унижать, оскорблять, грозить увольнением, доводить людей. Само вышестоящее руководство состоит, в основном, из когда-то приезжих, либо только приехавших. Никому не нужно объяснять, что такие особи в горло готовы вцепиться и не только, лишь бы остаться в Златоглавой. Может это не так, но всеми своими действиями они меня убедили, что это именно так. Ведут себя как попало, некоторые возомнили себя небожителями, еще бы, вчера коровам хвост крутили, а сегодня по брусчатке гуляют! Естественно все остальные люди, кто не добился такого же "успеха" кажутся им ничтожеством и соответственно вести себя с ними можно как угодно. Это касается и неприезжих.
- отдельно хочу выделить так называемые «планерки». Участие в них принудительное. Все должны приходить минимум на 30 минут раньше, чем написано в трудовом договоре, а это значит, рабочий день увеличивается на 30 минут. То, что это не законно никого не волнует.
- обеды. Во всех отделениях по-разному, в среднем это 30 минут, независимо от того 5/2 или 2/2. Про время обеда, которое положено по ТК РФ все давно забыли. Если ты обедаешь полчаса и тебя никто не дернул по работе это уже отлично.
Писать про данное заведение можно бесконечно. Это лишь малая часть.
Кто хочет приходить на работу раньше, быстро обедать, уходить позже, получать небольшие деньги, настоятельно рекомендую Уралсиб!
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goodboog • бывший сотрудник
06.07.2017 04:06
|Не ходите в ДО «Парк Победы» Банка Уралсиб!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу предостеречь соискателей работы и поделиться своими впечатлениями о работе в банке «Уралсиб». Являюсь очередным бывшим сотрудником ДО «Парк Победы».
В офисе постоянно требуются сотрудники, т.к. с управляющей ДО П.Ю.Б. работать невозможно. Даже если Вы пришли с решительным настроем принести в банк свои знания, умения, опыт продаж, у Вас это не получится. Вам просто не дадут этого сделать! Совершенно не компетентный руководитель, непонятно где и как она обучалась менеджменту и управлению. Управляющей не хватает деловой тактики при общении не только с сотрудниками, но и с клиентами. Уровень продуктового рынка. Общение происходит в издевательским тоном, переходя на личности, не касающиеся работы. Я бог и царь, как я считаю, так и будет. Я так решила, я так хочу, и плевать на сотрудников, клиентов, положения и нормативы. И все я, я, я….. и ничего мне за это не будет!
Видимо для того, чтобы стать руководителем не нужно иметь достойного образования и опыта, уметь грамотно организовать работу офиса, создать команду для эффективных продаж, настроить коллектив на положительные совместные результаты в работе. Достаточно просто иметь покровителей сверху и творить что хочу! Вместо этого, видимо от нечего делать, т.к. все свои обязанности она переложила на сотрудников, разносит сплетни и плетет интриги. Выбирает себе жертву и гнобит ее, пока та не уволится, затем новая жертва, затем новая!!! Ведь если коллектив будет командой, она не знает, как им управлять!
Новые сотрудники, какое-то время не понимают, куда они попали и, открыв рот, слушают какие плохие Иванов, Петров, Васечкин, а когда начинают понимать, пытаются убежать! Перевестись в другие офисы, а если это не возможно – уволиться, придумывая различные причины, не озвучивая истинной причины увольнения, дабы не получить плохие рекомендации. Но Вам еще придется отработать две недели, которые будут для Вас просто адом! Все внимание и больная психика Управляющей будет прикована к Вам! Будьте уверены, плохие рекомендации Вы все равно получите, потому что, по мнению П.Ю.Б. только она идеальный работник).
Решил написать на банки.ру , т.к. во внутреннюю службу человеческих ресурсов уже обращались другие бывшие сотрудники с криком о помощи! Реакции, к сожалению, не последовало (Так все молча и уходят, понимая, что ничего не изменится, а те, кто работают, терпят и молчат, по понятным причинам.
- Какие могут быть продажи в офисе, когда постоянно не хватает сотрудников!
- Какие могут быть продажи, если Вам руководитель с утра испортил настроение из-за какой-нибудь ерунды, чтобы лишний раз самоутвердиться и показать, что она начальник!
- Какие могут быть продажи, если в моменте общения с клиентом над тобой стоит управляющая, которая тебя все время перебивает и говорит клиенту, что ты ничего не понимаешь и ты бестолковый!
При клиентах на тебя могут орать, обзывать! Видимо не хватает мудрости вызвать тебя в кабинет, чтобы не пугать клиентов!
Клиентам кстати тоже достается! П.Ю.Б. вообще не умеет общаться с людьми. Общение происходит хамским тоном не только с сотрудниками, но и с клиентами, постоянно перебивает, не дает сказать.
В общем, если Вы хотите чтобы вас унижали, оскорбляли, не давали выполнять свои обязанности, затем принуждали к увольнению, либо Вы сами решили уволиться, потому что так работать невозможно, а потом долго искали себе работу из-за плохих рекомендаций, то Вам в ДО «ПАРК ПОБЕДЫ» Банка УралСиб!!!
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АННА * • бывший сотрудник
18.06.2017 17:41
|Эксперименты в сфере платежных систем!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Возможно многие уже в курсе про эксперименты в сфере платежных систем (далее - ПС) на Юге России. А заключается они в следующем: Руководство ИТ сферы (и Банка в целом конечно) подписало в начале 2017 г. договор на аутсорсинг ПС (ATM, POS. БПТ) с ООО «ЛАН АТМсервис» (группа компаний ЛАНИТ). На данный момент проводится пилотный проект с 03.04.2017. Сотрудников, которые раньше занимались сопровождением ПС Банка, сократили, последний рабочий день был 28.04.2017. Клиенты Банка, которые имеют POS-терминалы, думаю не совсем рады данным нововведениям, потому что обслуживать по рем. заявкам их стали в разы дольше.
В общем, писать о сложившейся ситуации могу достаточно долго, потому что видел это все изнутри (проработав 2, 8 года), но могу сказать, что более менее порядок в ПС Банка был тогда, когда ПС (ГПС, ОПС) были обособленным подразделением. Когда в середине 2016 года ГПС расформировали, а сотрудников перевели в штат ИТ, начались первые слухи о том, что ПС ждут большие реформы...
Ну и напоследок добавлю, что по итогам первых месяцев пилотного проекта был уволен Руководитель дирекции поддержки пользователей и сопровождения платежных систем Южного региона К.В.В., а когда увольняются люди такого масштаба, то значит можно сделать определенный вывод, что "что-то пошло не так"...
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KAN9738 • бывший сотрудник
16.06.2017 17:40
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
|Всякое управление шлифуется мудрым сопротивлением
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитав предыдущий отзыв про новое руководство ИТ в банке, могу поддержать тему тем, что и в других подразделениях порядка и мотивации работать не наблюдается. Банк затопило новыми менеджерами, которые соревнуются между собой в обещаниях и стремлении делать "быстрее, выше, сильней", во благо гешефта семьи г-на К. Коммуникации очень напоминают 90-е годы "работаешь у меня в киоске или иди на улицу и у тебя не будет денег кормить семью". На этом фоне многие ищут работу и покидают банк.
Резюмируя сказанное - новый менеджмент явно недооценивает конкурентную среду и перегибает с цинизмом. Желаю ему удачи в развитии компании, а тем, кому работать не очень комфортно, напомню - если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней. Удачных поисков.
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mpt2012 • бывший сотрудник
16.12.2016 08:11
|Работа ИТ-службы
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу написать небольшой отзыв о работе так называемых ИТ руководителей данного банка.
В ИТ банка не так давно появился питерский десант, в лице М.Б. и В.Г.. Ребята очень своеобразные , со стилем работы еще наверное из 90-х. Суть их менеджмента - это держать всех подчиненных в постоянном страхе и в постоянном психологическом давление. Может быть это конечно еще где-то и встречается, но точно не в ИТ-подразделениях. Сами ребята мнят себя царями с коронами и большими профессионалами, но по-моему никакого отношения к ИТ они не имеют, а больше похожи на прапорщиков из нашей славной армии, с большим набором собственных комплексов. Стиль руководства этих ребят никак не связан с данным банком, он у них был и на других местах работы и, судя по всему, уже не изменится.
Этот отзыв предназначен для айтишников, ищущих работу в данном банке. Если кто-то хочет почувствовать себя истинным geek-ом, то думаю стоит попробовать устроиться. А так могу посоветовать не терять времени и нервы на работу с этими людьми они этого не стоят!
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Semen77 • бывший сотрудник
20.11.2016 16:30
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, приведите конкретные примеры.
|Работа с кадрами
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здесь неоднократно поднимался вопрос о некомпетентности работников Кадров... К сожалению, остается только это подтвердить. Сотрудники кадров и руководство даже не читали Трудовой кодекс РФ! Мне лично несколько раз объявлялось "сокращение" на словах. Я соглашаюсь на сокращение. Тут же поступает звонок от руководителя со словами: "Не, ну не то чтобы сокращение, там просто такая ситуация... ля-ля-ля... необходимо подписать соглашение сторон!". С чего вдруг.... я отказываюсь. в ответ стандартная фраза: "Как не подпишешь?? Все подписали!!" Далее следуют попытки уговорить, угрозы увольнения по статье, неподписание плановых отпусков и отпусков, гарантированных ТК РФ... После телефонной консультации в Трудовой инспекции в присутствии начальника про тебя немного забывают, потом все сначала....
Системы мотивации действительно нет. Она существует только в виде писем с обещанием запустить ее с 1 января две тысячи какого-нибудь года.
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mor12345 • сотрудник
14.05.2016 16:37
|Загадочный сотрудник отдела по подпору персонала
|не голосовал
|Спешу поделиться своей историей. Ввиду активной профилактической работы ЦБ РФ и мой банк остался без лицензии, ну а я, следовательно, без работы. Разместила резюме на всем известном сайте и стала искать себе что-нибудь стоящее. И тут вчера мне приходит отклик на мое резюме от сотрудника данного банка. В письме указана вакансия и контактные данные куда звонить, писать. Сразу удивило, что не поступил звонок на мой мобильный, неужели уже даже не обзванивают кандидатов? Думаю, ладно, позвоню сама. По указанному номеру (мобильного) никто трубку так и не поднял, по электронной почте не ответили. Ждала - ждала и сегодня решила добраться до загадочного сотрудника по имени С.А. самостоятельно, но не тут-то было! Колл-центр мне радостно сообщил, что такого сотрудника у них нет. Просьба объяснить кто же работает под этим загадочным именем, а также разъяснить как же так? Отклик пришел от Банка, как от работодателя, а получается вон как .... Одни сплошные загадки...
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tungusyaki • несостоявшийся сотрудник
10.03.2016 15:10
|УРАЛСИБ - лучше всех!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В прошлом являлся сотрудником Банка УРАЛСИБ. Работал в банке в период можно сказать его процветания! Отличный коллектив, реальные планы, достойная оплата труда. Работать хотелось и всё получалось! На данный момент точно знаю, что в нашем городе коллектив остаётся верен себе. Отличное место работы, рекомендую!
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list83 • бывший сотрудник
20.02.2015 17:05
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