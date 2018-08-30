Сегодняшний мой рассказ будет посвящён светлым и ярким пяти годам, проведённым в Уралсибе. Я перечитал отзывы и обо всём, с чем сталкиваются сотрудники доп-офисов, прекрасно знаю. Но рассказ будет о другом.



Итак, кратко о себе любимом. У меня экономическое образование. Так уж получилось, что в жизни я никакой не техник, пространственного воображения нет, но при этом весь мой опыт работы связан, простите за повтор, со связью. Ещё учась на первом курсе вуза, я пошёл подрабатывать в аутсорсинговую контору, где функционал заключался в настройках Интернета по телефону (проще говоря - call-центр), подключении новых клиентов и тд и тп. После чего контора закрылась и нас отдали "голове", где я набирался опыта. Опыта набралось на 5,5 лет, но на тот момент это был тупик. У меня было руководство группой, контроль качества и тд и тп. Потом пошла волна сокращений, плюс супруга была на 5-м месяце беременности, и, соответственно, за мною после этого дверь захлопнулась.



Потом было полгода контроля качества в схожей структуре. Там тоже можно было набраться опыта, но другого. В итоге при прослушке звонков я услышал кое-что лишнее (не надо было быть Джеймсом Бондом), и меня оттуда попросили. Что я и сделал с облегчением - как потом выяснилось, эта структура была связана с Минобороны, и её руководитель вместе с рядом других лиц, замешанных в уголовке, просто сел.



После чего был непостоянный заработок - и вдруг... на крупном сайте вакансий размещена вакансия "Специалист отдела сопровождения ДБО" в Банк Уралсиб. Смотрю, что же от неё требуется? А требуется от неё вот что - решать технические вопросы, связанные с системой "Клиент-Банк" и подключать новых клиентов. Прикидываю в голове - и думаю, я ведь это делал уже... Дай, думаю, пошлю отклик - и на следующий день загорается зелёный свет: приглашение на собеседование. Договариваюсь, готовлюсь к встрече - ведь на пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, соответственно, читаю, что же такое этот Клиент-Банк? А оказывается, что это дистанционная система безналичных расчётов, что бывает он толстый (ставится программа на комп, все данные хранятся там же) и тонкий (всё хранится на сервере, доступ через сайт).



Прихожу при параде, что меня удивило сразу же - не надо было идти в кадры. Нужно сразу прийти в отдел, который занимал 2 смежных кабинета, и в одном из которых сидели четыре взрослых мужчины. Собеседование началось с анкеты, глянув на которую первый раз, я просто ахнул. Моя подготовка со знаниями о Банк-Клиенте накрылась медным тазом. Всех вопросов не припомню, но что было, о том и говорю:

- решить задачку в Ассемблере (не смог - попросту не знаю)

- написать первые цифры локальных IP-адресов (10, 172, 192)

- сколько в жизни я собрал компьютеров (ни одного)

- а серверов (тоже ни одного)

- указать назначение портов: 80, 443, 25... и тд, что-то ответил, что-то нет

- какой у вас дома компьютер (Apple).



Посмотрев на моё весьма скудное содержимое анкеты, меня наконец-то спросили про Банк-Клиент, что я о нём знаю. Я ответил честно, что до поры до времени ничего не знал, но почитал, для чего он служит и каким бывает. Этого хватило, чтобы принять решение о том, что меня берут на работу и тут же отведут знакомиться с руководителем отдела.



Руководителем отдела оказалась единственная в этом же отделе дама в возрасте, которая была именно руководителем в прямом смысле слова. Как только меня отвели к ней и изложили мою краткую характеристику, она сразу стала рядом со мной прыгать как царь перед послом: мол, вот тебе дочка, бери её и точка - мол, нам так с тобой повезло, приходи к нам работать, мы тебя сразу возьмём и тд, пусть тебя "безопасники" проверят денёк-другой - и велкам!



В итоге, этот "денёк-другой" превратился в три недели, и я уже успел благополучно за это время забыть. Но нет - раздался звонок с приглашением уже в отдел кадров на финальное собеседование.

В отделе кадров меня встретила высокая женщина средних лет (как потом оказалось - руководитель) и устроила мне собеседование с проверкой на прочность и нервы. А после 5 лет работы с клиентами, не важно, что по телефону - иммунитет у меня на такие проверки выработался железный (по сравнению с ней Антон Уральский из Стрима в сторонке нервно курит).



При оформлении документов познакомился с девушкой, которая приходила на один из ДО начальником операционного отдела. Это была первая сотрудница из ДО, которую я увидел в живую и познакомился.

Должностные подписал, документы отдал, получил полезные книжки про Сан Лайт (об этом позже), диск с указанием о профилактике рака груди (зачем?), и, работа, вперёд!



Так в моей жизни появилось первое слово из трёх букв - ДБО.



Итак, рабочее место. Что оно из себя представляет? Компьютер, письменный стол, бесперебойник и несколько розеток. На стенке рядом висит синяя кепка с логотипом банка "Уралсиб" и надписью "Самый лучший мужчина". Эта кепка была подарком на День защитника Отечества в году так 2010-м, которую никто не носил и которую просто повесили на гвоздь. На компьютере - базы, базы знаний, доступ в Интернет (до поры до времени без ограничений, однако я забегаю вперёд), полезные программки типа FreeCommander и всё такое.



Коллектив. Как я уже говорил, руководитель - дама, с характером, но отходчивая, и 6 молодых людей. Все абсолютно разные: с инженерным, юридическим, экономическим образованием, некоторые параллельно занимались чем-то другим... Но с коллективом, опять-таки забегая вперёд, просто повезло.



Зарплата. Только оклад. Всё. Но зато его ты гарантированно получишь. Как и действительно было. Вся зарплата белая, всегда вовремя, без конвертов. Никаких премий.



Поблажки от банка - льготное ДМС (ни разу его никогда не покупал) и три персональных дня в году за счёт банка.



Распорядок дня. Приходишь, переодеваешься в дресс-код, утренняя традиция - пить чай, обсуждать насущные проблемы или же футбол. Первые дни к полноценной работе я не приступал - читал базы знаний, смотрел, как делать новые учётки, слушал краем уха, о чём люди разговаривают с клиентами, когда те им звонят с вопросами технического порядка, учился, как генерировать для клиентов технологические ключи. Я когда стал принимать звонки сам (естественно, первые разы с помощью коллектива), старался проявлять максимальную галантность с моим опытом любезности и щеголял фразами "спасибо за ожидание, всего доброго" и тд, пока мне не сказали - у нас здесь живое общение, про любезность забудь. Только матом не ругайся))

После этого как гора с плеч свалилась.



Так в моей жизни появились новые слова "платёжка", "типы счетов", "ИБСО" и так далее.



А спустя несколько дней после приёма на работу у меня был день рождения. Я был приятно удивлён, потому что казалось бы, я только пришёл работать, меня никто не знает здесь, а уже через каких-то две недели поздравляют! Мне было очень неловко, но тем не менее я был очень рад и угостил всех пирогами. Сплочённость коллектива можно было уловить налицо. Работать стало немного легче.



Постепенно стали узнавать друг друга больше, а я - принимать опыт. Больше стали разговаривать обо всём и ни о чём, больше стало доверия. Через месяц отправили на медосмотр (первый и единственный, как потом оказалось) - там же краем глаза заметил, что есть ещё одна сотрудница из ДО (прочитал имя в листке направления), предоставился случай позвонить на это ДО и провести воспитательный ликбез, так и познакомился. Она сейчас обо мне знает очень многое, мы до сих пор общаемся и просто ей спасибо за то, что она есть.



Был момент, когда ко мне развернулась обратная сторона ноги медали. Угораздило меня заболеть в период испытательного срока, благодаря чему от руководителя услышал в свой адрес массу не очень приятных слов с использованием местных идиоматических выражений . Да, конечно, я всё прекрасно понимаю, что такие ситуации нигде не приветствуются, но можно было быть более политкорректным...

И таким же самым образом я лишился своего отпуска, того, что мне полагался по истечении полугода работы. Но там был мало-мальский, но повод - обновлялась версия Банк-Клиента с 16 на 17 (BSS). В итоге я отправился гулять в январе и ничуть не пожалел - слетал с семьёй в Египет на море)



И тогда же случился мой первый настоящий корпоратив за всё время, которое я где-либо работал... Правда, за него пришлось выложить 500 рублей, но это того стоило. Там были музыканты - те, которые провожают пароходы совсем не так, как поезда играют перед отправлением того или иного круизного лайнера. Там было много еды, ещё больше алкогольных напитков (вино и водка) и достаточно большой банкетный зал. Причём так получилось, что на этом корпоративе из своего коллектива нас было всего... 1 человек. То есть я. Остальные оказались далеко не любителями... И даже больше скажу: меня в знак тесного сотрудничества позвало одно из ДО и проспонсировало...)) Но деньги я в итоге отдал. И вживую познакомился с ещё некоторыми людьми (есессно, девушками)... Так появилось ещё одно ДО, с которым стал тесно сотрудничать.



Вообще я, конечно, от скромности, могу и умереть, но не побоюсь сказать, что благодаря мне отдел наш вышел из тени. Помимо воспитательных звонков (ну кто сейчас работает без ошибок?) всегда было приятно слово за слово перекинуться словами. Особенно если человек хороший. Перейти на "ты" было уже совсем просто. Добавиться в контакт - ещё проще. Не говоря уже об общении вне рабочих тем (а в ряде случаев оно заходило так далеко, что я узнавал то, что знать можно только двоим людям). Один раз был дома в гостях. В отдел стали приходить подарки за ускоренный выпуск логинов и паролей для входа в Банк-Клиент. Операционисты стали звонить всем подряд и спрашивать некоторые технические нюансы. Но попадались и те, кто нами просто пользовался и нарушал все рамки приличия: они могли накричать, нахамить, но мы таких отшивали одномоментно.



В 2013 году случилась при мне первая ротация (до этого, сколько существовал отдел, этих ротаций было хоть пруд пруди): один из наших парней уволился, на его место пришёл другой - с техническим образованием и отслуживший в десантных войсках. Искали его долго, потому что на такую зарплату вряд ли кто согласился бы пойти, а она была, так скажем, небольшой. Но тем не менее нашли. И попутно же наша руководитель стала нам пробивать увеличение зарплаты, причём так, что ЕЁ непосредственный руководитель к этим вещам никакого отношения не поимел. А когда узнал - отношения моментально испортились. Но тем не менее после этого мою зарплату подняли сразу на 33%, и было всё прекрасно.



Кто более-менее знает ситуацию с банком, проходящую в те годы, тот помнит тогдашнего предправления Цветкова и его предрасположенность к Сан Лайту (да-да, мне и книги тогда какие-то в кадрах выдали), не буду заострять на этом внимание, всё в Интернете уже разжёвано до мелочей. В итоге я на 4 дня при таком раскладе смотался в Москву и попросту отдохнул за казённый счёт. Попутно и руководитель была в отпуске - иначе фиг бы отпустила.



И как раз уже тогда, когда под это дело денежки из банка стали утекать, править банком пришёл финн. Скажите, как его зовут?)) И так понятно, как его зовут. Пришёл спасать положение. "Спасение" положения было такое, что половину нашего отдела он отсёк как корова языком, причём был весьма трагикомичный случай. О том, что трёх человек из отдела уберут, все прекрасно знали. Но! Чтобы было основание, почему их надо было уволить, нужно было составить таблицу по показателям выработки, кто что в процентном соотношении делал. Начальница составила таблицу и ушла на больничный, перед этим отправив эту таблицу её непосредственному руководителю, который даже не удосужился посмотреть в цифры, а тупо в кадры сообщил, что надо отсечь трёх последних в этом списке. Среди этих "трёх последних" был я (хотя меня там быть не должно было), и меня, как следствие, вызывают в кадры, дают на подпись документы - мол, два оклада по соглашению сторон. Я их не мудрствуя лукаво подписываю, возвращаясь в отдел, говорю, так и так, мол - сразу стали звонить руководителю, та, в свою очередь, её руководителю - в итоге документы успели отозвать, а начальник отдела кадров ещё после этого приходил ко мне лично извиняться...



Структура отдела поменялась: нас осталось четверо, а для ответов по телефону выделили специальный call-центр в Уфе. Плюс нас объединили в один филиал, подсоединив к нам города из одного региона. Обслуживать стали всех.



А потом стало понятно, что финн не справляется, и на его место был приглашён другой товарищ, и попутно ещё и пришла санация благодаря Цветкову, сколько дыр оказалось после него... В итоге пришло ещё одно слово из трёх букв - БФА. Намного хуже, чем первое. И чистка вся от всего приобрела совершенно другие масштабы: мы переехали в новый офис, подальше, чем обычно, но зато радовало место - его все именуют "дачкой" в окружении коллектива; там очень много зелени, потока машин нет, дома сплошь и рядом двухэтажные... Волна кадровых сокращений достигла практически всех, и, к сожалению, и наш отдел не обошла стороной. При этом каждому предлагалось уйти по соглашению сторон, а мне ещё сказали так, что "вы через это проходили" (судя по всему, моё несостоявшееся увольнение) - дать три оклада на руки и катиться ко всем чертям... В итоге сократили как следует, но нам неоднократно давали понять, что мы ещё в этом виноваты (что сами не ушли) и на наше место в Уфе никого не взять.



И пережил я здесь ещё очень многое: два корпоратива (на третий не хватило денег, 3 тысячи из собственного кармана платить ну очень не хотелось), два выезда к клиентам, у которых, как потом оказалось, всё работало исправно - правда, потом они закрыли счета, знал практически всю обстановку на каждом отделении, знал, кто говорит мне правду, а кто врал или в итоге жалел, что со мной связался (после чего на это отделение я больше не звонил). Лично познакомился с одним из клиентов (тоже впоследствии закрывшему счёт), но тут уже, скорее, я сам попался - бывают такие люди, которые умеют притягивать, а потом настигает разочарование...



Я почерпнул бесценный опыт. Я научился администрировать сервера. Про Банк-Клиент знаю если не всё, то почти всё. Я научился разруливать сложные вопросы, находя те или иные связи в структурах. Был момент, когда мне в моём городе помочь не смогли, зато помогли в соседнем. Я до сих пор безумно скучаю по коллективу, с которым я работал эти 5 лет. С ними я переписываюсь и периодически звоню.



Часть банка, видимо, вздохнула свободно с моим уходом - никто не будет никого воспитывать... Но в гости приезжать буду. Ждите))) по крайней мере на 5 отделениях в гостях я был...



А то, что я оказался за бортом, я никого в этом не виню. Просто новые люди, которые пришли из БФА и где на два матроса было десять капитанов десять менеджеров было на одного клиента, решили лишний раз всё оптимизировать. Надо же откуда-то брать 87 миллиардов рублей на погашение кредитов ЦБ, выданных под санацию. А кепочку с надписью "Самый лучший мужчина" я оттуда забрал, благо она никому не была нужна и её никто не носил. И в ней сейчас щеголяю на даче, крою крышу, копаю картошку и играю с сыном в футбол. В конце концов я считаю себя самым лучшим мужчиной. И не я один, кстати.