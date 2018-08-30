Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не хорошо и не плохо
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В целом работа хорошая, есть свои нюансы как и везде. Работала в Москве. руководитель был хороший, всегда помогал, коллектив всегда помогал и подсказывал. Я как бывший сотрудник банка не могу получить справку 2-ндфл, в чатах, по телефону просят связаться с руководителем ,а связь с ним давно потеряна.
|
0
Ksusha.1993 • бывший сотрудник
14.02.2019 16:26
|Банк, который "вкладывается" в своих сотрудников
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала в "Хоум Кредит Банке" 4 года. Отличный Банк, который предоставляет возможность своим сотрудникам заработать и вырасти по карьерной лестнице. Со стороны работодателя соблюдаются все условия труда, проводятся тренинги и обучения для развития компетенций сотрудников. Рекомендую!
|
0
888Liana888 • бывший сотрудник
07.02.2019 21:26
|Работа в ХКФ Банке - отличный выбор!
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Меня зовут Игорь. Я работал в банке с октября 2013 г. по ноябрь 2018 г.
Работал в отделе взыскания в должности эксперт по предварительному урегулированию. Пришел в банк после университета, без опыта работы.
Банк своевременно выполнял все обязательства по выплате заработной платы, отпускных, по выплате командировочных и так далее. Никогда не было ни задержек, ни любой другой проблемы в данном вопросе.
В банке очень развита корпоративная культура. С размахом и творчеством отмечаются все праздники, постоянно проходят вылазки на природу и экскурсии.
Для повышения эффективности работы банк устраивает конкурсы, призами в которых могут быть современные гаджеты, путёвки заграницу и т.д. Я лично в 2014 году выиграл путёвку на отдых в Тайланде.
В банке существует развитая и современная система обучения, система подготовки кадров (карьерный рост).
Отдельно хочется отметить коллектив и руководителей. Это те люди, которые всегда готовы помочь в любой ситуации, касается она работы или лично жизни.
Могу порекомендовать данный банк абсолютно каждому человеку, это идеальный выбор.
|
0
Igor.V.K • бывший сотрудник
07.02.2019 18:03
|О работе в Банке Хоум Кредит
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в Банке с декабря 2011 года по май 2018 года. Начала работать в должности кредитного специалиста, уволилась с должности старшего операциониста-кассира. Банк дал мне колоссальный опыт, навыки и знания. Возможность карьерного роста открыта для всех. Руководство доброжелательное. Замечательный коллектив, ставший поддержкой и опорой для меня.
|
0
Arina.gretsko • бывший сотрудник
07.02.2019 14:49
|Работа в Хоум Кредит Банке
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Устроилась в Банк кредитным специалистом, не имея опыта работы в данной сфере, меня научили всему, что было нужно буквально за неделю И уже через год меня повысили до менеджера по развитию бизнеса и дальше "понеслось" мне дали возможность попробовать себя во всех сферах банка! В итоге я остановилась на специалисте отдела кадров!
Хочу сказать конкретно за Братское РП, коллектив отличный (было очень грустно покидать таких людей)!!! Работы было много, но тем и интереснее, всегда были нововведения, т.е. развитие банка не стоит на месте, а вместе с ним и развиваются люди, которые в нем работают )
Мне очень нравилось работать в Хоуме, но семейные обстоятельства заставили меня покинуть компанию (
За 5 лет работы я получила неоценимый опыт и отличных друзей!!!
|
0
Lenokkk • бывший сотрудник
07.02.2019 12:37
|Отзыв операциониста-кассира
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в банке 4 года. Идеальный банк для начала карьеры. Устроилась туда сразу после универа операционистом-кассиром в офис банка. Программа в которой работала очень лёгкая(есть с чем сравнить работала в других банках). Коллектив-добрые, отзывчивые девочки. Всегда помогали. Если сложный вопрос, есть горячая линия для сотрудников. Руководство адекватное. По з.п. оклад маленький, за счет премии можно заработать. В среднем 30 т.р. выходило.
|
0
Aleksandra1122 • бывший сотрудник
07.02.2019 11:19
|Моя работа в банке
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Меня зовут Евгения. В банк я устроилась в 2011г. на должность кредитного специалиста. Через год я была уже в должности операционист-кассир.
Банку хочу сказать спасибо! Спасибо за знания, за опыт!
Отношение в коллективе, в офисе, с руководством всегда было дружелюбное. Поддержка и помощь обеспечена 👍
Зарплату, больничные, отпускные всегда начисляли во время.
Многие пишут про маленькую зарплату, я тут не соглашусь, т.к. зарплата зависит только от тебя, в прочем, как и везде.. Кто хорошо работает, тот и получал соответственно.
Уволилась в 2017г. Почему ушла? Открыли свой бизнес, который развиваем до сих пор.
PS Привет Уфимскому филиалу 😘
|
0
Evgeniya_knnopa • бывший сотрудник
07.02.2019 10:59
|Для тех кто идёт работать в Хоум кредит
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хороший банк, за все время, что я там работал ничего противозаконного со стороны руководство не совершалось, даже наоборот старались предоставлять все, начиная с информации, отгулов и никогда не было проблем с непосредственным начальством. Единственное, что не нравится это зарплата, очень маленькая учитывая, что Обнинск по ценовой политике находится рядом с Москвой, а по вилке Калуга)
|
0
Джанелидзе • бывший сотрудник
06.02.2019 22:21
|Моя жизнь в Хоум Кредит
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Что можно сказать о Банке Хоум Кредит? Много чего!
Я проработала 8 лет, за плечами огромный опыт. Пришла в 2011 году на вакансию специалиста Отдела услуг для Клиентов, уже через полгода стала Старшим специалистом в Отделе, в моем подчинении в разное время было от 7 до 15 человек, а в 2012 году перешла в Отдел Персонализации, сначала на позицию Специалиста, через полгода стала Ведущим специалистом, в моем подчинении было 2 человека. В 2017 я была назначена Начальником группы, руководила 12 людьми.
Рассказываю это, чтобы стало понятно, что в Банке Хоум Кредит есть все возможности для развития сотрудников. Если ты готов вкладываться в работу, работать с полной самоотдачей, то это не останется незамеченным.
Банк - это один из крупнейших работодателей в нашем городе.
Рассказывая о Банке, могу сказать только хорошее: все рабочие места обеспечены техникой, которая необходима для работы, всегда чисто и уютно.
Коллектив ОТЛИЧНЫЙ!! С помощью Хоум Кредит у меня появилось много друзей, с которыми общаемся и по сей день.
Начальство? Начальство хорошее. Всегда находили общий язык, решали вопросы вместе, никогда не было разногласий.
Банк активно участвует в спортивных, благотворительных мероприятиях – организовывает их в стенах Банка и принимает участие в городских.
Почему ушла? Просто решила сменить место обитания и теперь живу в другом городе)) А если бы не решила переехать, то и работала бы там сейчас.
|
0
Маргарита17 • бывший сотрудник
24.01.2019 12:50
|
Администратор:
В каком регионе работали, если не секрет?
|Отзыв о банке бывшего сотрудника КЦ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем привет, в Хоуме отработал 3 года.
Мне очень сильно нравилась корпоративная жизнь в банке, здесь своя особая, очень уютная, домашняя атморсфера. Хоум - это та организация, которая даёт возможность чувствовать себя на работе максимально комфортно и в своей тарелке. Банк объединяет разных людей в один дружный коллектив и каждый из нас рад помочь друг другу в разных ситуациях. Я уже не работаю в КЦ более года, но всё ровно продолжаю общаться с бывшими коллегами и руководителями.
Очень благодарен банку за обучение и тренинги, которые мне очень помогли не только в работе, но и в жизни, за достойный заработок.
Это были радостные годы в моей жизни.
|
0
dmitry.baron27@gmail.com • бывший сотрудник
18.12.2018 13:24
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.