Что можно сказать о Банке Хоум Кредит? Много чего!



Я проработала 8 лет, за плечами огромный опыт. Пришла в 2011 году на вакансию специалиста Отдела услуг для Клиентов, уже через полгода стала Старшим специалистом в Отделе, в моем подчинении в разное время было от 7 до 15 человек, а в 2012 году перешла в Отдел Персонализации, сначала на позицию Специалиста, через полгода стала Ведущим специалистом, в моем подчинении было 2 человека. В 2017 я была назначена Начальником группы, руководила 12 людьми.



Рассказываю это, чтобы стало понятно, что в Банке Хоум Кредит есть все возможности для развития сотрудников. Если ты готов вкладываться в работу, работать с полной самоотдачей, то это не останется незамеченным.

Банк - это один из крупнейших работодателей в нашем городе.



Рассказывая о Банке, могу сказать только хорошее: все рабочие места обеспечены техникой, которая необходима для работы, всегда чисто и уютно.

Коллектив ОТЛИЧНЫЙ!! С помощью Хоум Кредит у меня появилось много друзей, с которыми общаемся и по сей день.



Начальство? Начальство хорошее. Всегда находили общий язык, решали вопросы вместе, никогда не было разногласий.



Банк активно участвует в спортивных, благотворительных мероприятиях – организовывает их в стенах Банка и принимает участие в городских.



Почему ушла? Просто решила сменить место обитания и теперь живу в другом городе)) А если бы не решила переехать, то и работала бы там сейчас.