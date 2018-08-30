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|Новый управляющий
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Неожиданно у нас появился новый управляющий - С.П.И., буквально одним днем сняли предыдущего и назначили нового. Достаточно молодой и при этом первым делом начал учить каждого сотрудника, как нужно работать. Любые разговоры с подчиненными и сразу же конфликтная ситуация, так как у нового управляющего нет желания слушать, а только вести монологи на повышенных тонах. Не знаю сколько коллег уже начали искать работу, но мысли об этом стали посещать многих.
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west1 • сотрудник
17.08.2017 18:39
|Бегите без оглядки
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Действительно, атмосфера еще та. Все познается в сравнении, и это место не самое лучшее. "Пауки в Банке".
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lisiЦа • бывший сотрудник
27.08.2008 17:36
|Плохое место
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Давно работал в этом банке. Ушел из-за низкой корпоративной культуры, которая у меня со словом «банк» никак не ассоциировалась: в коридорах постоянно курят (включая лестничные площадки). Никто как бы напрямую не пытается "наехать", но чувствуется постоянное напряжение. Кроме того, столовая - маленькая комнатушка с микроволновкой.
В качестве плюса - только проведение футбольных соревнований иногда после работы в Сокольниках. Не знаю как там сейчас, но так было раньше. Помню, что были, конечно же, и приятные сотрудники, хорошие и культурные люди. Но в целом впечатление - фирма замухрыжка с тотально курящим и низкокультурным персоналом.
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Yogy • бывший сотрудник
09.07.2007 17:29
|Рада, что ушла
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Имела возможность прочувствовать всю "прелесть" работы в этом банке. Сказать, что мне там было плохо, значит не сказать ничего. Я уползала с работы со слезами, уползала потому, что работы было ОЧЕНЬ много(кредитование), а со слезами, - так как коллектив хуже не бывает. Это при том, что работать много я привыкла, задерживаться мне приходилось и ранее, да и люди попадались всякие, но АМИ-банк это УЖОС!
Работа с 8-30 до "упора", в последний день месяца до 23-00, по субботам раз в месяц работать. Столовки нет, времени на обед нет. По пальцам можно пересчитать, сколько раз выходила на обед, в результате гастрит обострился. Общая атмосфера напряженная. Рада, что ушла!
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ЧеГевара • бывший сотрудник
06.02.2007 17:12
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