Имела возможность прочувствовать всю "прелесть" работы в этом банке. Сказать, что мне там было плохо, значит не сказать ничего. Я уползала с работы со слезами, уползала потому, что работы было ОЧЕНЬ много(кредитование), а со слезами, - так как коллектив хуже не бывает. Это при том, что работать много я привыкла, задерживаться мне приходилось и ранее, да и люди попадались всякие, но АМИ-банк это УЖОС!



Работа с 8-30 до "упора", в последний день месяца до 23-00, по субботам раз в месяц работать. Столовки нет, времени на обед нет. По пальцам можно пересчитать, сколько раз выходила на обед, в результате гастрит обострился. Общая атмосфера напряженная. Рада, что ушла!

