Здравствуйте, уважаемые сотрудники КИТ Финанс! Я не работаю в Банке с февраля 2010, но с огромной теплотой вспоминаю ту атмосферу, в которую я пришел.



Поистине, Банк высокого уровня (практика Александра Ивановича в The Bank of New York не прошла даром ), с высоким сервисом обслуживания и настроем на результат. К сожалению, сентябрь 2008г. все перечеркнул, но не это главное. Главное, что в РФ без участия иностранного капитала смог организоваться Банк, который организовал уровень сервиса и тенденции развития не хуже "Западных" банков (и выше Альфа Групп!). Выражаю большие слова благодарности Александру Ивановичу Винокурову, желаю ему успехов на его новом поприще, и надеюсь, что Он вновь вернется в Банковский бизнес, т.к. энергия этого человека в совокупности с лучшими идеями, способна создавать великолепные творения.



P.S. Отдельное спасибо Юлии Д., Александру С., Юлии М., Натальи Р.