Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Трудоустройство в банк КИТ Финанс Капитал СПб
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Странный банк... Очень странный со всех сторон... Пригласили на собеседование, встретила милая девушка. Поговорили, все хорошо. На следующий день прислали анкету на эл. почту. Сказали, что моя кандидатура одобрена. Нужно заполнить анкету в службу безопасности для проверки. Выслали два файла во вложении. Первый файл анкета (в которой требовались все мои персональные данные, ИНН, СНИЛС, ПАСПОРТ и т.д.), второй файл о кредитной истории (вообще мутный). На основании Федерального закона "О персональных данных" анкета была отправлена (без указаний пер. данных), т.к. противоречит закону. Позвонили из банка все получили, ждите ответа. Прошла неделя, ни звонка.
Звоню, как дела, все ли в порядке. Да, все хорошо, ждем ответа от службы безопасности. Всю вторую неделю тишина. Неделя подошла к концу, звоню. Ждите. Началась третья, звоню. А Вам не звонили, говорю нет, Вам в течении час перезвонят. Час, два, три, день, третья неделя прошла...
Уже давно не жду от них результата, по анкете было видно. Просто, конец истории был интересен. Неужели так страшно сказать, что мол Ваша кандидатура нам не подходит и все, это так сложно. Зачем врать, тянуть время... Такое впечатление сложилось, что банк собирает данные. Рекомендую всем соискателям быть осторожнее с такими банками. Не терять время зря. И на сайтах нелестно отзываются о КИТ Финанс Капитал.
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0
Staff00 • сотрудник
03.06.2014 18:53
|Как хорошо, что больше я не работаю в КИТе!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как говорится "нет дыма без огня", так и негативные отзывы не могут быть беспочвенными.
Все описанные негативные моменты - правда, например, нарушение Трудового кодекса вплоть до прозрачных намеков на проблематичное дальнейшее трудоустройство, правдой является и то, что надо быть очень хорошим знакомым влиятельных людей, работающих в Банке, чтобы продвигаться по службе, иметь большую заработную плату или хоть какое-то повышение заработной платы. Так что простые смертные, работающие в КИТе дай вам Бог терпения и правильного поведения, а те кто еще не устроился примите к сведению отзывы.
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1
SSotrudnik • бывший сотрудник
22.11.2011 20:48
|Это было отличное время
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработал в банке 5 лет с 2005 по 2010 и очень рад, что застал лучшие, "золотые" года банка. Это было здорово расти вместе с молодым банком и не менее молодым коллективом. Интересные задачи, крайне лояльное руководство, общая заряженность на результат... Сейчас, работая в другом банке, я понимаю, что это была уникальная атмосфера. За что спасибо Александру Ивановичу и отдельная благодарность моему руководству. Собрать команду нацеленную на результата, а не на перекладывание ответственности, это очень непросто . В общем, большинство бывших сотрудников не удивляются тому, что КИТ лидирует в служебном рейтинге (пусть сейчас это уже другой банк). Друзьям из КФТЦ - привет!
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1
oldgoodtimes • бывший сотрудник
23.07.2011 12:51
|Банк как банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день! Смешно читать "заказные" отзывы месяца или отзывы из регионов. Все шикарно: и руководство, и корпоративы, и все-все-все! Рада, если кому-то так кажется
В банке процветает круговая порука знакомых-родственников, даже иногда удивительно, что рядом с тобой работают дети-друзья и т.п. высокопоставленных должностных лиц. Давно пора оставить плохие советские традиции и начать жить в конкурентной среде - пока такой политики не будет в отношении персонала, что говорить о прибыльной деятельности.
Отдельное спасибо отделу персонала:
1. Специалист должен работать там, где он работает, и не важно, что он может и хочет расти в банке по своей специальности - кому какое дело, нам работать надо, набирать новых людей!
2. На моих глазах столько раз "соблюдался ТК РФ", что теперь в описании вакансии такая строчка не кажется пустым звуком. Радуют интервью директора по персоналу на хх.ру - у нас, видите ли, развиваются люди - ага, за 3 года среднее повышение у спецов не дотягивает и до 5000 рублей.
В общем, идти работать в Кит можно только имея хорошего знакомого в нем и на хорошей должности, т.к. работать надо будет много, ценить этого никто не будет, разве что пряник черствый на 23 февраля подарят, ну или торт на 12 июня., а при расставании еще и ТК почитать придется.
Жаль только, что люди там нормальные все-таки есть, им - удачи, терпения и хорошей вакансии на пути! Очень рада, что поработала в Ките, знаю теперь, что это такое, буду осторожней и внимательней с остальными. А больше рада, что уже там не работаю!
Админ: Могли бы привести примеры нарушения ТК, и примеры круговой поруки?
ichoffka: Примеры нарушения тк стандартны - вместо сокращения штатов и реорганизации предлагают в устной форме инициировать свой перевод или уходить по собственному или уходить по статье; предлагают испытательный срок для молодых специалистов. Для подтверждения практики родственности и поруки в банке необходимо устроиться и там поработать, фамилии и должности у нас в стране - персональные данные.
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1
ichoffka • бывший сотрудник
15.06.2011 23:45
|Трудовой оазис
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработал в КИТ Финанс 4 года. Работал в региональном отделении – ККО (Кредитно-кассовый офис) в городе-миллионнике (сразу скажу не в Москве и не в Питере). Должность моя часто менялась (название), но функции оставались прежними. Основная обязанность – продажа, оформление и сопровождение банковских продуктов.
По роду, так сказать, службы приходилось общаться с коллегами из других самых разнообразнейших кредитных учреждений, лазить на специализированных сайтах, форумах, в общем, активно общаться с профессиональным сообществом. Но ни от кого я не слышал о подобной атмосфере, в которой трудились сотрудники КИТа. Но обо всем по порядку.
Привет КИТ Финанс!
В КИТ Финанс меня привел мой друг, который уже являлся сотрудником. Он сказал, что существует незакрытая вакансия, и я могу попробовать ее занять. Трудоустройство мое прошло следующим образом. Я приготовил резюме, взял доки об образовании и предыдущих местах работы и в установленные дату и время прибыл в отделение Банка с целью встретиться с региональным диром. Беседа прошла стандартно, говорили о том, чем занимался раньше, как вижу себя на новом месте работы, как собираюсь продавать услуги Банка и проч. Заполнил анкету, приложил копии документов. Рег (региональный директор) сказал, что ответа из ГО (головного офиса) по моей кандидатуре будем ждать где-то 2 недели. Но чтобы не терять даром времени, мне было предложено на добровольных началах являться в течение этих 2-х недель типа как на работу, знакомиться с потенциальными сослуживцами, вникать в тонкости предстоящей работы и прочее. Это желательно и полезно, но совсем не обязательно. Мне было интересна инвестиционная деятельность в принципе, и я с радостью согласился на свободный график на эти 2 недели. Приходил где-то в 12, уходил в 17-18. Общался, наблюдал, как сотрудники ведут себя с клиентами, изучал документацию.
И вот в один весенний солнечный день, когда на улице пахло цветами из близко находящегося парка, воздух был прозрачным, а небо голубым, пришла радостная весть, что меня согласовали и одобрили. 3 месяца у меня будет испытательный срок. Оклад примерно на 20% ниже, чем у действующего сотрудника, через 3 месяца поднимут до полного оклада.
Я подписал трудовой договор и начал постепенно втягиваться в работу. Если я в чем-то еще не разбирался, окружающие коллеги без недовольных мин всегда помогут. Кроме того, по внутреннему пятизначному номеру я мог в мгновение ока связаться с нужным мне специалистом (специалист, ведущий специалист, начальник отдела, начальник департамента - со всем, кем угодно из 2-х с лишним тысяч сотрудников) в ГО и задать животрепещущие вопросы. Мог во внутреннем ПО увидеть, например, что вот в городе X Вася оформлял сложный пакет документов по новой для меня услуге. Звоню Васе, прошу объяснить. Никаких проблем. Объяснит, пришлет по электронке скан пакета документов для наглядности. Если что – звони еще, нет проблем.
Накосячил с документами и отослал в ГО халтуру. Позвонят из ГО, попросят исправить доки, связаться с клиентом и переподписать. В 8 случаях из 10, без наездов, доброжелательно. Звонишь клиенту, извиняешься, признаешь свою вину, просишь как будет удобно подъехать буквально на 5 минут переподписать доки (заявки, поручения и прочее). Санкций за такое в КИТе не было. Никогда ошибки не влияли на зарплату. «А где взять номера и мэйл нужного сотрудника?» - спросите вы, многоуважаемые читатели. Это отдельная тема – внутренний корпоративный сайт КИТ Финанс. Он был просто супер удобным и полезным.
Коллектив был мегапозитивный. 10 человек. Средний возраст сотрудников – 28 лет. Условно разделен на 4 части. Рег и зам – рулят, операционисты принимают деньги и работают со счетами, ипотечники выдают ипотеку, клиент-менеджеры продают и оформляют инвестуслуги, общаются с существующими и потенциальными клиентами. Обращаются ВСЕ ко ВСЕМ на "ты" и просто по имени. У нас никогда не было, как часто случается, что директор – личность довлеющая и неприступная и, возможно, полубожественная. Неформальная структура общения была очень развита, но при этом не было неуважения или панибратства как сверху вниз, так и снизу вверх. Ты мог зайти в кабинет Рега и сказать: «Саш, знаешь у меня вот такие и такие трудности». Он: «Ну, садись, давай сообразим, как мы с этим будем бороться». Сложно мне, не писателю и не поэту, передать эту атмосферу межличностной коммуникации в КИТе. Можно сравнить с компанией старых друзей, которые волей случая оказались в одной организации и которые часто проводят вместе время вне работы. Это было нечто большим, чем просто рабочий коллектив. Сидишь, работаешь, а ощущение такое, как-будто вместе наряжаешь дома елку.
В скрытом от глаз клиентов месте, по коридору направо находилась кухня. Там была микроволновая печь, холодильник и электрочайник. Вечером, когда закрывали банк, там же можно было снять напряжение после трудового дня коньячком, подаренным кем-то из благодарных клиентов. Дарили часто, особенно когда Банк активно выдавал ипотеку. Ни у кого не спрашивая, в любое время дня любой сотрудник мог пойти туда, сделать себе чай или кофе, разогреть принесенное с собой кушанье и поесть. Часто там встречался еще кто-то из сотрудников. Можно было поболтать, посмеяться, что-то обсудить. Это не возбранялось у нас. Иногда на кухне происходили разговоры и сцены, которым позавидовали бы Аншлаг, Маски-шоу и все резиденты Камеди Клаб вместе взятые. Пришел к тебе в этот момент клиент – не беда, тебя просто позовут, скажут, к тебе, мол, пришли.
Почему я пишу «к тебе»? Потому что каждый клиент был закреплен за каким-то определенным сотрудником и сам предпочитал иметь дело только с ним, знал его по имени, вел с ним беседы о своих финансах, отданным на управление банку, о грядущих и настоящих событиях в бушующем мире фондовых рынков. Часто вообще переходил на беседы на отвлеченные темы и такое отсутствие официальности и чопорности очень хорошо привязывало клиента к КИТу, делало его лояльным. Клиентам нравилось, что я знаю его по имени, знаю, какими услугами у нас он пользуется, иногда – структуру его инвестиций. Я помнил, о чем мы говорили с ним в прошлое его посещение, что его волновало. Мне было не сложно нарыть для него в Интернете волнующую его информацию. Мне не сложно, ему очень приятно.
Я не хочу сказать, что в КИТе царила расхлябанность. Совсем нет. Был и дресс-код, и нормы делового этикета, и стандартная структура телефонного общения с клиентом. Но всегда получалось общаться с клиентами более тепло, возможно, за счет того, что банк не был «народным». Мы не выдавали потребительских кредитов, не осуществляли денежных переводов в ближнее зарубежье, не принимали коммунальных платежей. Только выдавали ипотеку и предлагали очень широкий спектр инвестиционных возможностей, начиная от известных всем депозитов и заканчивая торговлей на Нью-Йоркской фондовой бирже и сложными структурированными деривативами. У нас не было очередей, поток был ограниченным, публика, как правило, была интеллигентная и знала, какой сотрудник чем занимается. В общем, все друг-друга знали. Что-то, типа, такого домашнего банка. Даже на полу вместо плитки был ковролин, в зале играло радио, на стенах весели строгие минималистские репродукции. На столе у сотрудников – фотографии близких людей или приятные маленькие сувениры. Это тоже было можно.
Через 3 месяца мой испытательный срок закончился. Ровно день в день Рег сообщил мне, что я устраиваю его как сотрудник, я подписал служебку, и меня перевели на полноценную должность, увеличив оклад до установленного вполне конкурентоспособного на тот момент уровня.
Наш главный актив
Прошло буквально 10 дней как я отработал в роли полноценного сотрудника (после удачного пройденного испытательного срока). В один из дней, когда я ничего не подозревал и спокойно себе работал, меня подозвал к себе Рег и сообщил примерно следующее. У нас, мол, дают премии за выполнение 70% плана, а при выполнение 100% и более на ККО приходит повышенная премия. Ее (премию) распределяю между сотрудниками регионального ККО я – Региональный дир. Я думаю, каким боком это относится ко мне? У меня только что закончился испытательный срок, эти 3 месяца я работал, попутно обучаясь и впитывая необходимую информацию. Мой вклад в выполнение плана был ничтожным. Ну, думаю, распределяй свою премию на здоровье. На что Рег, словно читая мои мысли, сказал, что за исключением его и зама, принято распределять премию между сотрудниками приблизительно равномерно и я не исключение. Но, так как работаю всего ничего, то, типа, ты не обижайся, премия в этот первый раз будет у тебя «небольшая», всего-то навсего 3 твоих оклада + естественно, и сам твой оклад за текущий месяц никто не отменял.
Я был чрезвычайно рад такому ходу дел. Практически ничего толком не наработав, я, грубо говоря, к трем полученным своим за 3 месяца испытательного срока окладам получил еще 3 таких же, даже чуть более, удвоив таким образом свою зп за эти три месяца. Уже позже, став полноценным членом КИТа, я понял, что премии здесь действительно мотивирующие. Полугодовая премия рядового менеджера в региональном, по сути продающем и обслуживающем, подразделении, 10-12 окладов была обычным делом. Премия зависела от суммы привлеченных средств в депозитов, количества проданных инвестуслуг, а также от объема выданных ипотечных кредитов. В Москве, где клиенты побогаче, недвижимость подороже (а значит и сумма выданной ипотеке больше) и, вообще, народу, а значит и клиентов больше, в 2006 – 2008 году менеджер по работе с клиентами/кредитный менеджер/клиент – менеджер (самые рядовые фронт-специалисты) получали годовую премию 1-1,2 миллиона. Это не вымысел и не сказки.
Позиция высшего руководства банка была следующей: персонал – наш главный актив. Его надо холить и лелеять. Именно продающие фронт-офисы и их рядовые сотрудники обеспечивают поток денег в ГО и позволяют его обитателям, эти небожителям хорошо жить. Региональные директора, пытавшиеся глумиться над рядовыми сотрудниками, злоупотребляющие и самодуры слетали с должностей как нечего делать. Реальный пример. В одном поволжском городке Рег был, скажем так, неравнодушен к слабому полу. Мог позволить отпустить сальные шуточки. Чувствовал себя царьком, не отпускал сотрудников на обед. В общем, выказывал свое глубокое неуважение, любил подчеркнуть, что он – это и есть Банк. Он решает, кого уволить, кого оставить, над кем поглумиться. Премия, выделяемая на ККО, куда-то исчезала с завидной регулярностью. В общем, остальным сотрудникам это все надоело и данная информация была донесена до ГО. Часто подобное заминается или ограничивается выговором. Но только не в КИТе.
Из ГО прислали сотрудника СБ, который спокойно поселился себе в тихой уютной гостинице. Он обзвонил каждого из сотрудников этого ККО. С каждым индивидуально встретился вечером в уютном ресторанчике при гостинице и побеседовал на предмет достоверности поступивших в ГО данных. При этом гарантировал анонимность и безопасность. Побеседовал, побеседовал и... улетел обратно в капризный на погоду, серый, но, тем не менее, так любимый мной город Санкт-Петербург.
Вы, уважаемый читатель, вероятно, подумали, что, мол, ну как обычно. Для галочки служебная проверка проведена и теперь дай Бог, чтобы сливших Рега сотрудников не поувольняли. А вот и нет. В один ничем особо не примечательный солнечный, снежный и морозный день, спустя 2 недели после описанных выше событий, дверь ККО тихо распахнулась, и в помещение вошли двое, коими оказались Директор розничных продаж ГС и Директор по персоналу АЩ. Оба прилетели инкогнито из Петербурга. Да, да, как в «Ревизоре». Директор по розничным продажам, будучи человеком с юморком, присел к менеджеру под видом клиента, заявив, что не прочь бы прикупить пайков, ведь свободная заначка имеется. Но был немедленно разоблачен менеджером. Поняв, что разгадан, и застенчиво и добро улыбнувшись проследовал вместе с АЩ в кабинет Рега.
Что там происходило, остается загадкой. Но примерно через 1 -1,5 часа Рег вышел красный как помидор, заявив публично, что Регом-то больше не является. Его заставили публично уничтожить свои визитки в шредере. За глумление и издевательство над персоналом он был уволен по жесткой статье ТК РФ и впоследствии никак не мог устроиться на работу. Тех сотрудников, которые уволились ранее под гнетом Рега, обзвонили, объяснили ситуацию и предложили вернуться обратно, гарантировав порядочность нового Рега и строгий контроль за его деятельностью, дабы больше не допускать беспредела. Чуть позже всем директорам всех 72-х региональных ККО от Калининграда до Владивостока было разослано письмо, где сообщалось, что гнобить персонал нельзя и это будет отслеживаться и строго караться.
Вообще, забота о персонале в КИТе была выше всяких похвал. Сказать и предъявить тут нечего. За 4 года работы я никогда не получил зп меньше, чем обычно (какие-то там, типа, штрафы) или хотя бы на 1 день позже, чем 5 и 20-е число каждого месяца. Ни разу. В день рождения сотрудник получал надбавку к окладу. Если сотрудник женился или выходила замуж, то нужно было отправить в ГО скан свидетельства о заключении брака и уже в следующую зп сотрудник получал около 70% от оклада. Столько же получал за рождение ребенка, не важно, какого по счету в семье сотрудника. Перед Новым годом была 13-я зарплата, полный соцпакет (ОМС и ДМС). Отпускные, больничные, все точно в срок в полном объеме. Ни о каком нарушении ТК никогда не шла речь. Банк кредитовал своих сотрудников по льготной ставке. Примерно раз в квартал из ГО DHL-ом приходила большая посылка. Как правило, 2-3 большущих ящика. Там было все необходимое для нормального быта сотрудников: мыло, моющие средства, губки для чистки обуви, туалетная бумага, бумажные полотенца, одноразовая посуда, освежители воздуха и еще много приятных и нужных каждому мелочей. А также чай, кофе и сухие сливки. Как-то раз прислали кофемашину и блюдца с чашечками с символикой КИТ Финанс. Чай присылали не абы какой. Ахмат и Гринфилд. Гринфилд был самых разнообразных сортов: просто черный, красный каркадэ, матэ, зеленый с милиссой, зеленый с мятой, черный с чабрецом, шалфеем или лотусом, с ромашкой, медовый ройбуш и рождественский с корицей. Было его много. Часто до следующей посылки оставалось еще с предыдущей партии.
Среди городов постоянно устраивались конкурсы по объему продаж. Победившие сотрудники получали ноутбуки, сотовые телефоны, видеокамеры, депозиты на 100 000 руб., поездки на отдых на курорты и обучающие командировки в европейские столицы. На Новый Год также присылали подарки сотрудникам и их детям. Это были красивые и в общем-то довольно качественные шарфы, грелки, чтобы греться холодными долгими зимними вечерами и вспоминать родной Банк, водка «Белуга» с заштампованным сургучом горлышком и металлическим осетром на этикетке. В общем, всякие приятности. Детям сотрудником на 1 сентября присылали наборы ученика.
Часто проводились выездные тренинги, когда в Москве или Питере собирали продающих сотрудников из нескольких городов, группами человек по 30. 2-3 дня обучали. При этом сотрудники проживали в одноместных номерах в очень хороших гостиницах, туда и обратно – самолетом, ели со шведских столов сколь угодно много, начиная от глазуньи и заканчивая красной икрой и шампанским. Все за счет КИТа. Вечером, после 19 часов – свободное время. Все знакомились, тусили по городу, обсуждали рабочие и не только моменты, выпивали и радовались жизни. Иногда случались служебные романы... но не часто.
Все видят всех
В КИТе была чрезвычайно экзотическая вещь, видимо, перенятая руководством в каком-нибудь западном банке, которую я не встречал ни в одном другом российском кредитном учреждении. Это – корпоративный портал КИТ Финанс. Его создание – шаг достаточно смелый и либеральный. Суть его заключалась в следующем. Это был интранетресурс, красиво оформленный. Там были обучающий модуль со всеми внутренними регламентами, презентациями, распорядительными документами, шпаргалками по продуктам и услугам, полезное в работе законодательство. База книг по инвестициям и продажам, которую могли пополнять сами сотрудники. Если что-то происходило новое на портале, то сотрудникам по электронке приходило уведомление о том, что что-то обновилось или добавилось. Там писались все внутренние новости, размещалась ежемесячная корпоративная ОЧЕНЬ качественная корпоративная газета. Еще был самый настоящий форум для сотрудников, разбитый на тематические ветки. Там можно было регистрироваться и общаться с коллегами на темы, начиная от ежедневных рабочих вопросам и заканчивая своим хобби.
Мегаудобной была база персонала. Отдельный раздел на портале. Можно было увидеть АБСОЛЮТНО любого сотрудника КИТа, любого ранга в любом городе, начиная от администраторов/секретарей и заканчивая директорами. У КАЖДОГО была персональная страничка с фотографией, электронной почтой, должностью, номером телефона. И, что характерно, в КИТе не возбранялось и даже приветствовалось обращение сотрудников по сильно волновавшим их вопросам напрямую к любому управленцу вплоть до директора по персоналу, генерального и его замов. Обращения точно никогда без внимания не оставлялись и не отфутболивались.
Пляшем, пляшем!
Ну и КОНЕЧНО ЖЕ нельзя не сказать о знаменитых КИТовских корпоративах. Воистину, это было что-то. Уверен, что нигде такого больше не было. Затрачивались на эти корпоративы по самым скромным подсчетам миллионы долларов и написать о них можно книгу, но я постараюсь, насколько это возможно, написать кратко.
Корпоративы проводились 2 раза в год. 11-12 июня – в честь дня рождения Банка, во второй половине декабря – по случаю Нового Года. Эти 2-3 дня были для всех без исключения сотрудников выходными, КИТ Финанс не работал. Проводились торжества в Москве или Санкт-Петербурге. Снималась 1-2 гостиницы, которые полностью оказывались забиты КИТами. Всем сотрудникам, включая все 72 региональные ККО от Калининграда до Владивостока, покупали билеты на самолет, свозили к месту действа и расселяли по 2 человека в гостиничные номера класса стандарт, естественно, эти дни кормили очень хорошо 3 раза на дню. Но само празднование проходило не в самой гостинице.
На первый корпоратив я попал летом 2007 года, проходил он в ближнем Подмосковье, жили в спортивной гостинице Олимпиец (или Олимпийская). Прилетели вечером, торжества были запланированы на вечер следующего дня. На футбольном поле разбили шатер, такой чтобы уместилось более 1000 человек (сотрудники головного офиса не взаимодействующие по долгу службы с регионами праздновали отдельно в другие даты), соорудили сцену. От угощений ломились столы. Основное блюдо – шашлык, который жарил в огромных мангалах какой-то специально приглашенный шашлычник с помощниками. Он был из свинины, красной рыбы, курицы и жареные баварские колбаски. Было много еще чего. Водка, вино, пиво. Музыка. Настоящий сейшн.
Всех разбили по региональному признаку на команды и устроили между ними спортивные соревнования. Затем все мы смотрели, как на сцене бразильские танцовщицы и чернокожие танцовщики показывали нам свое мастерство в танце. Потом, когда начало темнеть, началась дискотека. При этом, чтобы никто не мешал посторонний, место действа ненавязчиво оцепили по периметру сотрудника какого-то ЧОПа с короткостволами автоматами на бедрах. Когда около 1 ночи дискотека закончилась, прихватив невыпитое в огромных количествах, вся массовка переместилась в гостиницу. Описывать происходящее там веселье нет смысла, долго. Иногда в один двухместный номер набивалось человек 20, должностные отличия были стерты, все веселились и стояли на ушах. Можно было увидеть солидного регионального директора, утратившего способность самостоятельно передвигаться, заносимого в автобус подчиненными и при этом кричащего «Друзья, только не вперед ногами!».
Следующий, уже новогодний, корпоратив проходил в Москве в ресторанном комплексе 5 Морей. Пели для нас Чайф и еще кто-то, также была куча столов и куча еды. Но фишка было не в этом. Дело в том, что этот корпоратив был задуман как Маскарад. Все сшили себе костюмы сказочных персонажей, часто не уступающие тем, что показывают в Голливудских фильмах. Боже, кого здесь только не было: Астерикс и Обеликс, мумии, сказочные мишки, колдуны, пираты и пиратки, мушкетеры, Зорро, Белоснежки, Иванушки-дурачки. Ваш покорный слуга был Буратиной. При этом я заметил в числе присутствующих еще несколько буратин-конкурентов. Заказал костюм накануне у портной, которая шьет для нашего местного театра.
Ну вот в итоге сокращение региональной сети коснулось и нашего ККО. Еще один плюс КИТу – процесс сокращения. Сначала, месяца за 3, разослали письмо, где со всеми попрощались, поблагодарили за работу, выразили надежду, что дальнейшая карьера будет успешной, предупредили, что сокращение пройдет строго в рамкам ТК. Так и оказалось, все строго по ТК. Причем уже задолго после сокращения, когда бывшие сотрудники уже трудились в других компаниях, те, кому полагалось, получили на свои счета премию, которая полагалась за последние кварталы работы.
К чему я написал такой длинный отзыв? Во-первых, если писать кратко, то не получится передать специфическую атмосферу КИТа, а так хочется. Во-вторых, всем «большим начальникам», если кто-нибудь из них это прочтет, хочется сказать следующее. Конечно, бизнес – это прежде всего максимальное извлечение материальной выгоды. Но… Известно, что неписанные законы жизни таковы, что к тебе будут относиться так, как ты сам относишься к другим. Поэтому глубоко убежден, что если люди, с которыми ты в силу обстоятельств расстался, будут думать и говорить о тебе в позитиве, то этот позитив так или иначе отразится на деятельности этого человека да и самой структуры.
Часто я проезжаю мимо места нашей бывшей работы. Сейчас помещение КИТа в нашем городе пустует, выглядит заброшенным, пустым и унылым, с черными прогалинами окон. Вечером не зажигается веселая розового корпоративного цвета вывеска, не горят витражи. Конечно, грустно, но таковы суровые законы бизнеса. Конечно, необходимо развиваться и прогрессировать дальше, в других компаниях, где ты можешь быть полезен. Но атмосфера общности, дружественности и постоянного праздника, человеческого к тебе отношения всегда будет вспоминаться. Вот так вспомнишь ни с того ни с сего, сидя уже в другом кресле другого банка, и тебя улыбает.
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4
Арчибальд Арчибальдович • бывший сотрудник
15.05.2011 00:32
|Работа в отделе просрочки (ипотека)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Когда я устраивался на работу в КИТ в отдел по работе с просроченной задолженностью по ипотечным продуктам, то мне обещали много чего - ДМС, исполнение ТК РФ, стабильность, хорошую зар.плату, график 2 через 2 и др. Однако на деле это оказалось не так!
График то 3 через 4, то 5 через 2, то рабочий день ненормированный, зар.плата - это только оклад - больше 23 000руб. из нас никто не получал никогда. Касательно самой схемы работы, то тут все сырое донельзя - инструкций толком нет (методистов нема), работе с программами учись сам (изменения есть, но никто не может подсказать как быть), скрипты разговоров каждый месяц меняются, коллектив с текучкой 70%.
Руководство - это только название, руководитель департамента человек, до которого не достучишься, да и информацией он не владеет, кроме как общими отчетами о динамике задолженности, все остальное ему лесом. Начальница отдела - истерит по каждому вопросу, не нравится - увольняйся вот ее любимая фраза, в руках себя держать совсем не умеет. Коллектив - в целом не плохой, но есть текучка и много лизунов, стукачей. Главное, пусть сам не работаю, но покажу начальству, что другие работают еще хуже чем я - вот их девиз.
Этот отдел, может, хорош только для тех, кто начинает карьеру, т.е. для наработки опыта. Все остальное оставляет желать много лучшего.
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0
Sufiy • бывший сотрудник
17.04.2011 23:26
|Немного позитива
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как поживает любимый КИТ Финанс Банк? Доводилось с вами работать до кризиса, и вижу, что вы сейчас из него благополучно выкарабкиваетесь, что весьма радует на фоне серости и пессимизма многих других банков.
В этом банке работали (а может, и продолжают работать) действительно талантливые руководители, благодаря чему в коллективах банка царила благожелательная атмосфера без сплетен и подковерных интриг, все занималсиь своим делом, а коллеги по цеху всегда были рады прийти на помощь своим товарищам. Были очень хорошо выстроены внутренние коммуникации между отделами, да и в целом, благожелательный настрой внутри банка оставил хорошие впечатления.
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1
Гаденышш • бывший сотрудник
09.03.2011 15:57
|Капитан Очевидность
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Что ни говори, но компетентность топ-менеджмента российских кредитных организаций все еще очень далека от уровня их западных коллег. Видимо, финансового образования все-таки у нас не хватает. Прыгают с места на место, гонятся за высокими бонусами. А что сделано-то? Ничего…
Взять наш любимый КИТ Финанс. До кризиса 2008 года Банк был сверхдоходным. Лидер по выдаче ипотечных кредитов, огромная филиальная сеть, ни один другой банк не мог похвастаться таким спектром инвестиционных решений. Конечно же, в основном, это заслуга основателя КИТ Финанс Александра Ивановича Винокурова. Действительно надо обладать незаурядными интеллектуалами и организаторскими способностями, чтобы создать с нуля банк и развить его до такой степени. Честь и хвала этому человеку.
Кризис, конечно, пошатнул позиции. Часть отделов пришлось закрыть, частично сократить филиальную сеть. Это нормально. Но вот кризис, в его острой фазе, вроде как миновал. Предыдущий опыт показал, что региональная сеть КИТ Финанс имеет потенциал ОГРОМНЫЙ. Надо только работать. Уметь работать. Постоянно звонят клиенты, интересуются и ипотекой, и потребительскими кредитами, и кредитами для бизнеса. Да и в депозиты последнее время понесли, стали заводить денег на брокерское обслуживание, (тьфу-тьфу) подумали мы. Вроде налаживается. И методологисты в ГО постоянно креативят что-то новое, интересное и полезное. Карточные продукты есть у банка, удобный современный интернет-банкинг, а для инвестиций – вообще раздолье! Казалось бы, развивай, форматируй и сеть заработает. Но…
Банк стали наводнять реально какие-то проходимцы. То ли бывшие коммивояжеры, то ли какие-то страховые агенты бывшие, непонятно кто. Для развития сети не делается ничего. За что зарплату-то получают? Известный и раскрученный брэнд, в который было вложено столько интеллектуального, материального и морального ресурса просто уничтожается. Актив могущий приносить прибыли акционерам, который делал это на протяжении долгого времени при его грамотном администрировании, рубится на корню. Если сеть была прибыльной, значит, она может быть такой вновь.
Так нет же. Одна хотела поувольнять всех старых сотрудников в регионах, знающих и обученных (как это написано в отзыве «Убить розницу»). Видимо дали по рукам вовремя. Год прошел, пришел еще один «Генеральный директор». Первое, что сделал - вообще свернул региональную сеть. Зачем? Убыточна? Но ведь ты же топ-менеджер, призванный из убыточного сделать прибыльное. Разве не так? В этом и есть суть управления бизнесом. Ведь делали же предыдущие управленцы ее прибыльной, вот и ты сделай. Но это сложно. Надо работать. Работать много и усердно. А видимо не привык или ума не хватает. Ведь любой мальчик с улицы может развалить, закрыть, сократить. Это самое очевидное: чтобы убыточное перестало приносить убытки надо от него избавиться. Капитан Очевидность? А сделать прибыльным слабо? Почему же тогда Генеральный директор называется Генеральным директором? Чем он отличатся от этого самого мальчика с улицы? А в ответ тишина…
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Бонч Бруевич • бывший сотрудник
04.12.2010 13:48
|Банк - мечта (правда в прошлом :-((( )
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот и я решил внести свою лепту в формирование общественного мнения о данном кредитном учреждении. Отработал там 5 лет, но в связи с кризисными явлениями пришлось покинуть Банк не по своей воле, по сокращению. Работал в ипотеке на фронте.
Могу сказать, что в период времени с 2006-2008 г. это был действительно банк-мечта. Многие здесь писали о низкой зарплате. Не знаю, может быть мне повезло, но я получал очень хорошие деньги. Да, оклад был самый обыкновенный, среднерыночный, но зарабатывай на бонусах, все зависит от тебя. Плюс соц. пакет с классным ДМС.
Особого уважения Банк заслуживает за то, как он провел процедуру сокращения. Все было по высшему разряду. Учитывая, что Банк был чуть ли не на гране банкротства, в разгар кризиса, он:
- провел процедуру сокращения полностью по законодательству
- выплатил ВСЕ полагающиеся по закону пособия для сокращенных
- организовал очень полезный тренинг для сокращенных, посвященный поиску работы в кризисных условиях
- выдал всем сокращенным рекомендательные письма.
Считаю, что такое отношение к персоналу было весьма редким явлением в то время. Сразу вспоминаются истории об уволенных банковских работниках, которых вынудили под страхом порчи их репутации подписать по собственному желанию.
Также повезло с руководством. Отдельное спасибо Татьяне А.
Ну и, конечно, знаменитые КИТовские докризисные корпоративы.
Спасибо, КИТ Финанс!
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1
zloy_babaika • бывший сотрудник
10.09.2010 13:41
|Самый лучший Банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, уважаемые сотрудники КИТ Финанс! Я не работаю в Банке с февраля 2010, но с огромной теплотой вспоминаю ту атмосферу, в которую я пришел.
Поистине, Банк высокого уровня (практика Александра Ивановича в The Bank of New York не прошла даром ), с высоким сервисом обслуживания и настроем на результат. К сожалению, сентябрь 2008г. все перечеркнул, но не это главное. Главное, что в РФ без участия иностранного капитала смог организоваться Банк, который организовал уровень сервиса и тенденции развития не хуже "Западных" банков (и выше Альфа Групп!). Выражаю большие слова благодарности Александру Ивановичу Винокурову, желаю ему успехов на его новом поприще, и надеюсь, что Он вновь вернется в Банковский бизнес, т.к. энергия этого человека в совокупности с лучшими идеями, способна создавать великолепные творения.
P.S. Отдельное спасибо Юлии Д., Александру С., Юлии М., Натальи Р.
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0
kaft2005 • бывший сотрудник
04.07.2010 20:14
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