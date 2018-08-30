Отзыв месяца:

май 2011 года Уважаемые друзья, всем доброго времени суток! Часто посещаю этот сайт, много всего читал и хорошего и плохого, про разные банки, в разных городах, с разным руководством, разной структурой. Читал, читал и... просто не смог удержаться и не рассказать о моем опыте работы в Инвестиционном банке КИТ Финанс. Повествование долгое, просто переполняют эмоции, в общем, хочется поделиться, надеюсь, будет интересно и познавательно. Интересно узнать, что существуют банки и высшее руководство с человеческим лицом, адекватным и добрым отношением даже к самому что ни на есть рядовому сотруднику. Да, да. И тут я не пытаюсь приукрасить ситуацию или слукавить и сыграть на имидж этого банка, потому как нет смысла. Я никогда не работал в головном офисе КИТ Финанс, и тем более не являюсь его акционером или топ-менеджером. А теперь, к сожалению, не работаю в нем вообще. Поэтому от положительной репутации банка, тем более искусственно созданной, никаких дивидендов не получу.



Я проработал в КИТ Финанс 4 года. Работал в региональном отделении – ККО (Кредитно-кассовый офис) в городе-миллионнике (сразу скажу не в Москве и не в Питере). Должность моя часто менялась (название), но функции оставались прежними. Основная обязанность – продажа, оформление и сопровождение банковских продуктов.



По роду, так сказать, службы приходилось общаться с коллегами из других самых разнообразнейших кредитных учреждений, лазить на специализированных сайтах, форумах, в общем, активно общаться с профессиональным сообществом. Но ни от кого я не слышал о подобной атмосфере, в которой трудились сотрудники КИТа. Но обо всем по порядку.



Привет КИТ Финанс!



В КИТ Финанс меня привел мой друг, который уже являлся сотрудником. Он сказал, что существует незакрытая вакансия, и я могу попробовать ее занять. Трудоустройство мое прошло следующим образом. Я приготовил резюме, взял доки об образовании и предыдущих местах работы и в установленные дату и время прибыл в отделение Банка с целью встретиться с региональным диром. Беседа прошла стандартно, говорили о том, чем занимался раньше, как вижу себя на новом месте работы, как собираюсь продавать услуги Банка и проч. Заполнил анкету, приложил копии документов. Рег (региональный директор) сказал, что ответа из ГО (головного офиса) по моей кандидатуре будем ждать где-то 2 недели. Но чтобы не терять даром времени, мне было предложено на добровольных началах являться в течение этих 2-х недель типа как на работу, знакомиться с потенциальными сослуживцами, вникать в тонкости предстоящей работы и прочее. Это желательно и полезно, но совсем не обязательно. Мне было интересна инвестиционная деятельность в принципе, и я с радостью согласился на свободный график на эти 2 недели. Приходил где-то в 12, уходил в 17-18. Общался, наблюдал, как сотрудники ведут себя с клиентами, изучал документацию.



И вот в один весенний солнечный день, когда на улице пахло цветами из близко находящегося парка, воздух был прозрачным, а небо голубым, пришла радостная весть, что меня согласовали и одобрили. 3 месяца у меня будет испытательный срок. Оклад примерно на 20% ниже, чем у действующего сотрудника, через 3 месяца поднимут до полного оклада.



Я подписал трудовой договор и начал постепенно втягиваться в работу. Если я в чем-то еще не разбирался, окружающие коллеги без недовольных мин всегда помогут. Кроме того, по внутреннему пятизначному номеру я мог в мгновение ока связаться с нужным мне специалистом (специалист, ведущий специалист, начальник отдела, начальник департамента - со всем, кем угодно из 2-х с лишним тысяч сотрудников) в ГО и задать животрепещущие вопросы. Мог во внутреннем ПО увидеть, например, что вот в городе X Вася оформлял сложный пакет документов по новой для меня услуге. Звоню Васе, прошу объяснить. Никаких проблем. Объяснит, пришлет по электронке скан пакета документов для наглядности. Если что – звони еще, нет проблем.



Накосячил с документами и отослал в ГО халтуру. Позвонят из ГО, попросят исправить доки, связаться с клиентом и переподписать. В 8 случаях из 10, без наездов, доброжелательно. Звонишь клиенту, извиняешься, признаешь свою вину, просишь как будет удобно подъехать буквально на 5 минут переподписать доки (заявки, поручения и прочее). Санкций за такое в КИТе не было. Никогда ошибки не влияли на зарплату. «А где взять номера и мэйл нужного сотрудника?» - спросите вы, многоуважаемые читатели. Это отдельная тема – внутренний корпоративный сайт КИТ Финанс. Он был просто супер удобным и полезным.



Коллектив был мегапозитивный. 10 человек. Средний возраст сотрудников – 28 лет. Условно разделен на 4 части. Рег и зам – рулят, операционисты принимают деньги и работают со счетами, ипотечники выдают ипотеку, клиент-менеджеры продают и оформляют инвестуслуги, общаются с существующими и потенциальными клиентами. Обращаются ВСЕ ко ВСЕМ на "ты" и просто по имени. У нас никогда не было, как часто случается, что директор – личность довлеющая и неприступная и, возможно, полубожественная. Неформальная структура общения была очень развита, но при этом не было неуважения или панибратства как сверху вниз, так и снизу вверх. Ты мог зайти в кабинет Рега и сказать: «Саш, знаешь у меня вот такие и такие трудности». Он: «Ну, садись, давай сообразим, как мы с этим будем бороться». Сложно мне, не писателю и не поэту, передать эту атмосферу межличностной коммуникации в КИТе. Можно сравнить с компанией старых друзей, которые волей случая оказались в одной организации и которые часто проводят вместе время вне работы. Это было нечто большим, чем просто рабочий коллектив. Сидишь, работаешь, а ощущение такое, как-будто вместе наряжаешь дома елку.



В скрытом от глаз клиентов месте, по коридору направо находилась кухня. Там была микроволновая печь, холодильник и электрочайник. Вечером, когда закрывали банк, там же можно было снять напряжение после трудового дня коньячком, подаренным кем-то из благодарных клиентов. Дарили часто, особенно когда Банк активно выдавал ипотеку. Ни у кого не спрашивая, в любое время дня любой сотрудник мог пойти туда, сделать себе чай или кофе, разогреть принесенное с собой кушанье и поесть. Часто там встречался еще кто-то из сотрудников. Можно было поболтать, посмеяться, что-то обсудить. Это не возбранялось у нас. Иногда на кухне происходили разговоры и сцены, которым позавидовали бы Аншлаг, Маски-шоу и все резиденты Камеди Клаб вместе взятые. Пришел к тебе в этот момент клиент – не беда, тебя просто позовут, скажут, к тебе, мол, пришли.



Почему я пишу «к тебе»? Потому что каждый клиент был закреплен за каким-то определенным сотрудником и сам предпочитал иметь дело только с ним, знал его по имени, вел с ним беседы о своих финансах, отданным на управление банку, о грядущих и настоящих событиях в бушующем мире фондовых рынков. Часто вообще переходил на беседы на отвлеченные темы и такое отсутствие официальности и чопорности очень хорошо привязывало клиента к КИТу, делало его лояльным. Клиентам нравилось, что я знаю его по имени, знаю, какими услугами у нас он пользуется, иногда – структуру его инвестиций. Я помнил, о чем мы говорили с ним в прошлое его посещение, что его волновало. Мне было не сложно нарыть для него в Интернете волнующую его информацию. Мне не сложно, ему очень приятно.



Я не хочу сказать, что в КИТе царила расхлябанность. Совсем нет. Был и дресс-код, и нормы делового этикета, и стандартная структура телефонного общения с клиентом. Но всегда получалось общаться с клиентами более тепло, возможно, за счет того, что банк не был «народным». Мы не выдавали потребительских кредитов, не осуществляли денежных переводов в ближнее зарубежье, не принимали коммунальных платежей. Только выдавали ипотеку и предлагали очень широкий спектр инвестиционных возможностей, начиная от известных всем депозитов и заканчивая торговлей на Нью-Йоркской фондовой бирже и сложными структурированными деривативами. У нас не было очередей, поток был ограниченным, публика, как правило, была интеллигентная и знала, какой сотрудник чем занимается. В общем, все друг-друга знали. Что-то, типа, такого домашнего банка. Даже на полу вместо плитки был ковролин, в зале играло радио, на стенах весели строгие минималистские репродукции. На столе у сотрудников – фотографии близких людей или приятные маленькие сувениры. Это тоже было можно.



Через 3 месяца мой испытательный срок закончился. Ровно день в день Рег сообщил мне, что я устраиваю его как сотрудник, я подписал служебку, и меня перевели на полноценную должность, увеличив оклад до установленного вполне конкурентоспособного на тот момент уровня.



Наш главный актив



Прошло буквально 10 дней как я отработал в роли полноценного сотрудника (после удачного пройденного испытательного срока). В один из дней, когда я ничего не подозревал и спокойно себе работал, меня подозвал к себе Рег и сообщил примерно следующее. У нас, мол, дают премии за выполнение 70% плана, а при выполнение 100% и более на ККО приходит повышенная премия. Ее (премию) распределяю между сотрудниками регионального ККО я – Региональный дир. Я думаю, каким боком это относится ко мне? У меня только что закончился испытательный срок, эти 3 месяца я работал, попутно обучаясь и впитывая необходимую информацию. Мой вклад в выполнение плана был ничтожным. Ну, думаю, распределяй свою премию на здоровье. На что Рег, словно читая мои мысли, сказал, что за исключением его и зама, принято распределять премию между сотрудниками приблизительно равномерно и я не исключение. Но, так как работаю всего ничего, то, типа, ты не обижайся, премия в этот первый раз будет у тебя «небольшая», всего-то навсего 3 твоих оклада + естественно, и сам твой оклад за текущий месяц никто не отменял.



Я был чрезвычайно рад такому ходу дел. Практически ничего толком не наработав, я, грубо говоря, к трем полученным своим за 3 месяца испытательного срока окладам получил еще 3 таких же, даже чуть более, удвоив таким образом свою зп за эти три месяца. Уже позже, став полноценным членом КИТа, я понял, что премии здесь действительно мотивирующие. Полугодовая премия рядового менеджера в региональном, по сути продающем и обслуживающем, подразделении, 10-12 окладов была обычным делом. Премия зависела от суммы привлеченных средств в депозитов, количества проданных инвестуслуг, а также от объема выданных ипотечных кредитов. В Москве, где клиенты побогаче, недвижимость подороже (а значит и сумма выданной ипотеке больше) и, вообще, народу, а значит и клиентов больше, в 2006 – 2008 году менеджер по работе с клиентами/кредитный менеджер/клиент – менеджер (самые рядовые фронт-специалисты) получали годовую премию 1-1,2 миллиона. Это не вымысел и не сказки.



Позиция высшего руководства банка была следующей: персонал – наш главный актив. Его надо холить и лелеять. Именно продающие фронт-офисы и их рядовые сотрудники обеспечивают поток денег в ГО и позволяют его обитателям, эти небожителям хорошо жить. Региональные директора, пытавшиеся глумиться над рядовыми сотрудниками, злоупотребляющие и самодуры слетали с должностей как нечего делать. Реальный пример. В одном поволжском городке Рег был, скажем так, неравнодушен к слабому полу. Мог позволить отпустить сальные шуточки. Чувствовал себя царьком, не отпускал сотрудников на обед. В общем, выказывал свое глубокое неуважение, любил подчеркнуть, что он – это и есть Банк. Он решает, кого уволить, кого оставить, над кем поглумиться. Премия, выделяемая на ККО, куда-то исчезала с завидной регулярностью. В общем, остальным сотрудникам это все надоело и данная информация была донесена до ГО. Часто подобное заминается или ограничивается выговором. Но только не в КИТе.



Из ГО прислали сотрудника СБ, который спокойно поселился себе в тихой уютной гостинице. Он обзвонил каждого из сотрудников этого ККО. С каждым индивидуально встретился вечером в уютном ресторанчике при гостинице и побеседовал на предмет достоверности поступивших в ГО данных. При этом гарантировал анонимность и безопасность. Побеседовал, побеседовал и... улетел обратно в капризный на погоду, серый, но, тем не менее, так любимый мной город Санкт-Петербург.



Вы, уважаемый читатель, вероятно, подумали, что, мол, ну как обычно. Для галочки служебная проверка проведена и теперь дай Бог, чтобы сливших Рега сотрудников не поувольняли. А вот и нет. В один ничем особо не примечательный солнечный, снежный и морозный день, спустя 2 недели после описанных выше событий, дверь ККО тихо распахнулась, и в помещение вошли двое, коими оказались Директор розничных продаж ГС и Директор по персоналу АЩ. Оба прилетели инкогнито из Петербурга. Да, да, как в «Ревизоре». Директор по розничным продажам, будучи человеком с юморком, присел к менеджеру под видом клиента, заявив, что не прочь бы прикупить пайков, ведь свободная заначка имеется. Но был немедленно разоблачен менеджером. Поняв, что разгадан, и застенчиво и добро улыбнувшись проследовал вместе с АЩ в кабинет Рега.



Что там происходило, остается загадкой. Но примерно через 1 -1,5 часа Рег вышел красный как помидор, заявив публично, что Регом-то больше не является. Его заставили публично уничтожить свои визитки в шредере. За глумление и издевательство над персоналом он был уволен по жесткой статье ТК РФ и впоследствии никак не мог устроиться на работу. Тех сотрудников, которые уволились ранее под гнетом Рега, обзвонили, объяснили ситуацию и предложили вернуться обратно, гарантировав порядочность нового Рега и строгий контроль за его деятельностью, дабы больше не допускать беспредела. Чуть позже всем директорам всех 72-х региональных ККО от Калининграда до Владивостока было разослано письмо, где сообщалось, что гнобить персонал нельзя и это будет отслеживаться и строго караться.



Вообще, забота о персонале в КИТе была выше всяких похвал. Сказать и предъявить тут нечего. За 4 года работы я никогда не получил зп меньше, чем обычно (какие-то там, типа, штрафы) или хотя бы на 1 день позже, чем 5 и 20-е число каждого месяца. Ни разу. В день рождения сотрудник получал надбавку к окладу. Если сотрудник женился или выходила замуж, то нужно было отправить в ГО скан свидетельства о заключении брака и уже в следующую зп сотрудник получал около 70% от оклада. Столько же получал за рождение ребенка, не важно, какого по счету в семье сотрудника. Перед Новым годом была 13-я зарплата, полный соцпакет (ОМС и ДМС). Отпускные, больничные, все точно в срок в полном объеме. Ни о каком нарушении ТК никогда не шла речь. Банк кредитовал своих сотрудников по льготной ставке. Примерно раз в квартал из ГО DHL-ом приходила большая посылка. Как правило, 2-3 большущих ящика. Там было все необходимое для нормального быта сотрудников: мыло, моющие средства, губки для чистки обуви, туалетная бумага, бумажные полотенца, одноразовая посуда, освежители воздуха и еще много приятных и нужных каждому мелочей. А также чай, кофе и сухие сливки. Как-то раз прислали кофемашину и блюдца с чашечками с символикой КИТ Финанс. Чай присылали не абы какой. Ахмат и Гринфилд. Гринфилд был самых разнообразных сортов: просто черный, красный каркадэ, матэ, зеленый с милиссой, зеленый с мятой, черный с чабрецом, шалфеем или лотусом, с ромашкой, медовый ройбуш и рождественский с корицей. Было его много. Часто до следующей посылки оставалось еще с предыдущей партии.



Среди городов постоянно устраивались конкурсы по объему продаж. Победившие сотрудники получали ноутбуки, сотовые телефоны, видеокамеры, депозиты на 100 000 руб., поездки на отдых на курорты и обучающие командировки в европейские столицы. На Новый Год также присылали подарки сотрудникам и их детям. Это были красивые и в общем-то довольно качественные шарфы, грелки, чтобы греться холодными долгими зимними вечерами и вспоминать родной Банк, водка «Белуга» с заштампованным сургучом горлышком и металлическим осетром на этикетке. В общем, всякие приятности. Детям сотрудником на 1 сентября присылали наборы ученика.



Часто проводились выездные тренинги, когда в Москве или Питере собирали продающих сотрудников из нескольких городов, группами человек по 30. 2-3 дня обучали. При этом сотрудники проживали в одноместных номерах в очень хороших гостиницах, туда и обратно – самолетом, ели со шведских столов сколь угодно много, начиная от глазуньи и заканчивая красной икрой и шампанским. Все за счет КИТа. Вечером, после 19 часов – свободное время. Все знакомились, тусили по городу, обсуждали рабочие и не только моменты, выпивали и радовались жизни. Иногда случались служебные романы... но не часто.



Все видят всех



В КИТе была чрезвычайно экзотическая вещь, видимо, перенятая руководством в каком-нибудь западном банке, которую я не встречал ни в одном другом российском кредитном учреждении. Это – корпоративный портал КИТ Финанс. Его создание – шаг достаточно смелый и либеральный. Суть его заключалась в следующем. Это был интранетресурс, красиво оформленный. Там были обучающий модуль со всеми внутренними регламентами, презентациями, распорядительными документами, шпаргалками по продуктам и услугам, полезное в работе законодательство. База книг по инвестициям и продажам, которую могли пополнять сами сотрудники. Если что-то происходило новое на портале, то сотрудникам по электронке приходило уведомление о том, что что-то обновилось или добавилось. Там писались все внутренние новости, размещалась ежемесячная корпоративная ОЧЕНЬ качественная корпоративная газета. Еще был самый настоящий форум для сотрудников, разбитый на тематические ветки. Там можно было регистрироваться и общаться с коллегами на темы, начиная от ежедневных рабочих вопросам и заканчивая своим хобби.



Мегаудобной была база персонала. Отдельный раздел на портале. Можно было увидеть АБСОЛЮТНО любого сотрудника КИТа, любого ранга в любом городе, начиная от администраторов/секретарей и заканчивая директорами. У КАЖДОГО была персональная страничка с фотографией, электронной почтой, должностью, номером телефона. И, что характерно, в КИТе не возбранялось и даже приветствовалось обращение сотрудников по сильно волновавшим их вопросам напрямую к любому управленцу вплоть до директора по персоналу, генерального и его замов. Обращения точно никогда без внимания не оставлялись и не отфутболивались.



Пляшем, пляшем!



Ну и КОНЕЧНО ЖЕ нельзя не сказать о знаменитых КИТовских корпоративах. Воистину, это было что-то. Уверен, что нигде такого больше не было. Затрачивались на эти корпоративы по самым скромным подсчетам миллионы долларов и написать о них можно книгу, но я постараюсь, насколько это возможно, написать кратко.



Корпоративы проводились 2 раза в год. 11-12 июня – в честь дня рождения Банка, во второй половине декабря – по случаю Нового Года. Эти 2-3 дня были для всех без исключения сотрудников выходными, КИТ Финанс не работал. Проводились торжества в Москве или Санкт-Петербурге. Снималась 1-2 гостиницы, которые полностью оказывались забиты КИТами. Всем сотрудникам, включая все 72 региональные ККО от Калининграда до Владивостока, покупали билеты на самолет, свозили к месту действа и расселяли по 2 человека в гостиничные номера класса стандарт, естественно, эти дни кормили очень хорошо 3 раза на дню. Но само празднование проходило не в самой гостинице.



На первый корпоратив я попал летом 2007 года, проходил он в ближнем Подмосковье, жили в спортивной гостинице Олимпиец (или Олимпийская). Прилетели вечером, торжества были запланированы на вечер следующего дня. На футбольном поле разбили шатер, такой чтобы уместилось более 1000 человек (сотрудники головного офиса не взаимодействующие по долгу службы с регионами праздновали отдельно в другие даты), соорудили сцену. От угощений ломились столы. Основное блюдо – шашлык, который жарил в огромных мангалах какой-то специально приглашенный шашлычник с помощниками. Он был из свинины, красной рыбы, курицы и жареные баварские колбаски. Было много еще чего. Водка, вино, пиво. Музыка. Настоящий сейшн.



Всех разбили по региональному признаку на команды и устроили между ними спортивные соревнования. Затем все мы смотрели, как на сцене бразильские танцовщицы и чернокожие танцовщики показывали нам свое мастерство в танце. Потом, когда начало темнеть, началась дискотека. При этом, чтобы никто не мешал посторонний, место действа ненавязчиво оцепили по периметру сотрудника какого-то ЧОПа с короткостволами автоматами на бедрах. Когда около 1 ночи дискотека закончилась, прихватив невыпитое в огромных количествах, вся массовка переместилась в гостиницу. Описывать происходящее там веселье нет смысла, долго. Иногда в один двухместный номер набивалось человек 20, должностные отличия были стерты, все веселились и стояли на ушах. Можно было увидеть солидного регионального директора, утратившего способность самостоятельно передвигаться, заносимого в автобус подчиненными и при этом кричащего «Друзья, только не вперед ногами!».



Следующий, уже новогодний, корпоратив проходил в Москве в ресторанном комплексе 5 Морей. Пели для нас Чайф и еще кто-то, также была куча столов и куча еды. Но фишка было не в этом. Дело в том, что этот корпоратив был задуман как Маскарад. Все сшили себе костюмы сказочных персонажей, часто не уступающие тем, что показывают в Голливудских фильмах. Боже, кого здесь только не было: Астерикс и Обеликс, мумии, сказочные мишки, колдуны, пираты и пиратки, мушкетеры, Зорро, Белоснежки, Иванушки-дурачки. Ваш покорный слуга был Буратиной. При этом я заметил в числе присутствующих еще несколько буратин-конкурентов. Заказал костюм накануне у портной, которая шьет для нашего местного театра.



Ну вот в итоге сокращение региональной сети коснулось и нашего ККО. Еще один плюс КИТу – процесс сокращения. Сначала, месяца за 3, разослали письмо, где со всеми попрощались, поблагодарили за работу, выразили надежду, что дальнейшая карьера будет успешной, предупредили, что сокращение пройдет строго в рамкам ТК. Так и оказалось, все строго по ТК. Причем уже задолго после сокращения, когда бывшие сотрудники уже трудились в других компаниях, те, кому полагалось, получили на свои счета премию, которая полагалась за последние кварталы работы.



К чему я написал такой длинный отзыв? Во-первых, если писать кратко, то не получится передать специфическую атмосферу КИТа, а так хочется. Во-вторых, всем «большим начальникам», если кто-нибудь из них это прочтет, хочется сказать следующее. Конечно, бизнес – это прежде всего максимальное извлечение материальной выгоды. Но… Известно, что неписанные законы жизни таковы, что к тебе будут относиться так, как ты сам относишься к другим. Поэтому глубоко убежден, что если люди, с которыми ты в силу обстоятельств расстался, будут думать и говорить о тебе в позитиве, то этот позитив так или иначе отразится на деятельности этого человека да и самой структуры.



Часто я проезжаю мимо места нашей бывшей работы. Сейчас помещение КИТа в нашем городе пустует, выглядит заброшенным, пустым и унылым, с черными прогалинами окон. Вечером не зажигается веселая розового корпоративного цвета вывеска, не горят витражи. Конечно, грустно, но таковы суровые законы бизнеса. Конечно, необходимо развиваться и прогрессировать дальше, в других компаниях, где ты можешь быть полезен. Но атмосфера общности, дружественности и постоянного праздника, человеческого к тебе отношения всегда будет вспоминаться. Вот так вспомнишь ни с того ни с сего, сидя уже в другом кресле другого банка, и тебя улыбает.