Настоятельно не советую устраиваться на работу в этот банк! Полное несоблюдение трудового законодательства и нечеловеческое отношение к сотрудникам:

- тотальная экономия на всем: вся техника старая, невозможно работать, комп зависает, мониторы маленькие, глаза сломаешь, сканер один на весь банк и тот не всегда считывает документы, даже воду сотрудники сами покупают, премий, корпоративов - давно ничего нет!

- в отпуск не отпускают, вынуждают брать за свой счет (за первый год работы - после 11 месяцев отработки, хотя в Труд. кодексе написано 6 мес, но никого это не волнует), отпуск минимум на 2 недели, и если даже у тебя по графику отпуск и ты купил билеты на отдых всей семьей, то могут сказать накануне нет просто так из прихоти,

- зар. плату с 2008 г. сотрудникам не повышают,

- люди бегут из этого банка!! (В головном офисе и в филиалах банка уволились за последние два года около 60 процентов сотрудников), остались пенсионеры, которым некуда сбежать,

- если берут кого-то нового, чтобы заткнуть дыры в штатном расписании, то:

- обман по зар. плате (официально з/п платят копейки, остальное - ежемесячная премия, которую при отпуске, больничном и увольнении - не хотят платить!!)

- если обещают после испытательного срока повышение з/п, то не верьте!

- новички не доработав испытательный срок увольняются!

- при этом большой объем работы, т.к. работать некому, а кто из старого состава остался за копейки - то и не хотят при таком хамском отношении что-либо делать.

- да что говорить, если уже клиенты бегут из этого банка!



Моя работа там - это самый мрачный, нервный опыт, поэтому хочу предупредить соискателей не вляпаться в это ..., как я! Очень рада, что рассталась с этим банком!