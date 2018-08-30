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|Несостоявшийся сотрудник
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|Была на собеседовании в данном банке в Московском филиале. Прошла несколько этапов, дошла до финального собеседования с вице-президентом. Прождала её почти около 4 часов (собеседование назначили на 14:00, а она пришла около 18), потому что она была на какой-то другой встрече или собеседовании. Неужели нельзя было заранее предупредить? Ко мне несколько раз подходили со словами "Ждите, Вас обязательно примут". Само собеседование продлилось минут 15-20. Предложили сумму на треть меньше чем мы обговаривали на начальных этапах. Зачем было обманывать? Сначала обсуждать одну сумму, а предлагать совершенно другую. Запросы у меня средние по рынку. В общем, только зря время потратила.
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1
elzha • несостоявшийся сотрудник
21.08.2016 21:29
|Школа жизни
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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МБСП для меня – часть жизни. Уходила со смешанными чувствами. В банке работала достаточно давно. Отношу себя к «старой команде». Помню его расцвет в середине 2000-х. Помню, как непросто было пару лет назад. Собственники ситуацию переломили, банк пошел на подъем. Читала, что Международный банк в программу докапитализации включат. Рада за коллег. Искренне всем желаю удачи. Сейчас такое время – каждый за себя, но в банке коллектив очень дружный.
Любой зарплаты со временем перестает хватать. Но в этом банке есть стержень, харизма. Вокруг него люди и держатся. В банке дают возможность попробовать себя в разных направлениях. Банк стал для меня отличной школой. Профессиональной, административной, какой угодно. Сергей Викторович, спасибо Вам за эту школу (надеюсь, кто-нибудь этот комментарий ему распечатает).
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0
StrelkaI • бывший сотрудник
09.08.2015 22:05
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Администратор:
Пока без оценки, так как отзыв малоинформативен.
|Второй заход
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Это мой второй заход в МБСП. Мне есть с чем сравнить. Чушь то, что здесь пишут! Просто грязь какая-то. Пока меня не было, появилось много новых людей. Движуха. Оперзал переделывают. Про то, что в банке много стариков - ерунда все это. Новые управляющие филиалами - вообще лет по 30. Народ приходит из Сбера, ВТБ, Абсолюта, Санпита, Открытия. Кто-то по второму разу возвращается. Про уход клиентов тоже чушь. Те что были 3 года назад все здесь и остались.
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0
SvetlanaF82 • сотрудник
29.07.2015 00:38
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
|нормальный банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Почти два года в МБСП отработал, ушел на новый проект. Нормальный банк. Да, работать приходилось много, но зарплата была адекватная.
По поводу отпуска. Мне нужно было на учебу периодически отпрашиваться, руководство подошло с пониманием, отпускали по согласованному графику, за что им спасибо.
Социалка по нынешним временам вполне приличная. Новогодний корпоратив не отменяли, проводили чемпионаты по боулингу. Когда я работал, были скидки в «дочерний» пансионат.
К озлобленным комментариям относитесь критически.
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0
BankirRu • бывший сотрудник
24.07.2015 15:28
|Не банк, а безумие!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Настоятельно не советую устраиваться на работу в этот банк! Полное несоблюдение трудового законодательства и нечеловеческое отношение к сотрудникам:
- тотальная экономия на всем: вся техника старая, невозможно работать, комп зависает, мониторы маленькие, глаза сломаешь, сканер один на весь банк и тот не всегда считывает документы, даже воду сотрудники сами покупают, премий, корпоративов - давно ничего нет!
- в отпуск не отпускают, вынуждают брать за свой счет (за первый год работы - после 11 месяцев отработки, хотя в Труд. кодексе написано 6 мес, но никого это не волнует), отпуск минимум на 2 недели, и если даже у тебя по графику отпуск и ты купил билеты на отдых всей семьей, то могут сказать накануне нет просто так из прихоти,
- зар. плату с 2008 г. сотрудникам не повышают,
- люди бегут из этого банка!! (В головном офисе и в филиалах банка уволились за последние два года около 60 процентов сотрудников), остались пенсионеры, которым некуда сбежать,
- если берут кого-то нового, чтобы заткнуть дыры в штатном расписании, то:
- обман по зар. плате (официально з/п платят копейки, остальное - ежемесячная премия, которую при отпуске, больничном и увольнении - не хотят платить!!)
- если обещают после испытательного срока повышение з/п, то не верьте!
- новички не доработав испытательный срок увольняются!
- при этом большой объем работы, т.к. работать некому, а кто из старого состава остался за копейки - то и не хотят при таком хамском отношении что-либо делать.
- да что говорить, если уже клиенты бегут из этого банка!
Моя работа там - это самый мрачный, нервный опыт, поэтому хочу предупредить соискателей не вляпаться в это ..., как я! Очень рада, что рассталась с этим банком!
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1
kkk123 • бывший сотрудник
15.12.2014 00:13
|"Сказка"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Про зарплату: зарплата не повышалась с 2008, а то и понижалась за счет премиальной части, причем не отдельным сотрудникам за плохие результаты, а всем.
Про работу: очень старое оборудование, на котором невозможно работать, хозяйка не разрешает менять, дорого.
Про отпуска: во всех подразделениях решен вопрос замен, НО при составлении графика в одном году пожелание хозяйки было, чтобы отпуск разбивался не более, чем на две части (что, в общем не противоречит тк), в следующем году были ограничения по отпускам летом, в следующем - части отпуска должны отстоять друг от друга на 6 месяцев, причем придирки начинаются даже не при составлении графика, а тогда, когда у человека уже билет в кармане, люди вынуждены брать отпуска без сохранения зп, при этом заявления на отпуск и другие часто теряются на подписи руководства, как следствие - задержка выхода в отпуск и начисления отпускных. Словом, поход в отпуск - ежегодное испытание нервов для работников, и, наверное, развлечение для хозяйки.
Про коллектив: его не осталось, настроение у работников никакое, все завидуют уходящим, как, наверное, детдомовские дети завидуют усыновленным. Почти все работники близки к пенсионному возрасту, и у них нет другого выхода, как терпеть унижения и работать. Те, кого принимают вновь, понимают ситуацию сразу, и не доработав испытательного срока, уходят.
Не могу сказать, что мне было там очень плохо, весь негатив постепенно накопился, но, после ухода нет ни капли сожаления. Считаю своим долгом написать потенциальным соискателям хоть что-нибудь об этом учреждении и забыть и вычеркнуть эту страницу из своей карьеры.
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2
olishna • бывший сотрудник
07.10.2014 10:05
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