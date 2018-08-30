Зарплата - платили по минимуму, можно сказать, на грани такового. Хотя при желании могут дать большую зарплату. Соцпакета не видел, не слышал о таковом, не чувствовал.



Коллектив отличный, если у кого-то нету полной запарки - всегда помогут и словом, и делом.



Руководство в целом на твердую "четверку". Убивает только желание тотального контроля в режиме реального времени, причем на самом высоком уровне, вместо того, чтобы дать хотя бы небольшую свободу.



Общий комфорт - скучновато, работы мало. Ритм работы неспешный, размеренный. Планов громадьё, но никто никого не пинает, не напрягает, поэтому большей частью всё так и остается на бумаге. Периодически, правда, бывают приказы, которые надо было выполнить "вчера"... Это сильно убивает.



Очень большой вес мелких и средних начальников "на душу населения" (нач. сектора, зам нач. отдела, нач. отдела, зам. нач. управления).