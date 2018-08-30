Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Практика
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями о работе в банке "Петровский". Всем? кто хочет проходить преддипломную практику в рекламном отделе? можно не раздумывая туда идти, вам дается фронт работы и вы сами распределяете по дням как вам удобнее работать, можно самим рассчитать время (не надо отпрашиваться, если надо срочно по делам), дружный и открытый коллектив, что является тоже большим плюсом. Всем советую
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Настя1986 • бывший сотрудник
04.07.2012 17:25
|Моя карьера
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ребята, от себя хочу сказать, что банк хороший, мне все нравилось!
Работу предоставили прям в моем районе, как я и просила, после 4 месяцев подняли оклад на 3 с половиной тысячи! Я работала в операционке, в отделении банка, потом решила попробовать в бэк офис, на малый, средний бизнес, там и з.п. побольше и уровень повыше. Стала руководителя просить о повышении - без вопросов, сказали до полугода доработать... и перевели Там, конечно, поинтереснее, но и посерьезнее, туда без опыта не попасть! Вот год отработала - и в декрет. Претензий к банку никаких нет.
Поэтому всем, кому интересна банковская сфера, смелей устраивайтесь! У них, кстати, без опыта берут, сами обучают!
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капитанов • бывший сотрудник
26.06.2012 22:29
|Нарушение всех норм
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Это просто издевательство! Если у тебя сменщица уходит в отпуск, ты должен пахать без выходных 15 дней подряд по 12 часов при температуре в офисе 37 градусов, а в кассе и того больше. Если обсуждаешь свой график с начальством в ответ один негатив с фразами нечего ходить в отпуск. Что за отношение к подчиненным?! Не говоря уже об увеличении обязанностей и не повышении ЗП. Начинаем мылить лыжи.
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Ludaaaa • сотрудник
26.07.2010 16:32
|Стоит задуматься нам всем!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте коллеги, а также бывшие коллеги! Я уволился из банка ВЕФК (нынешний Петровский) в декабре 2008 г., отработав почти 5 лет.
Хотя раздел называется «Служебный рейтинг», что само по себе предполагает не объективность авторов комментариев, то я постараюсь взглянуть на ситуацию прошлую и нынешнюю в банке Петровский (поскольку до сих пор хорошо осведомлен о положении дел в структуре) не предвзято, т.к. не работаю там уже давно.
С момента моего прихода в банк в 2004 г. (ИНКАСБАНК и иже с ним, так называемые банки Корпорации) я сразу столкнулся с плавно идущей реорганизацией структуры, все преобразования (особенно дергали структуры клиентских отделов), как обычно планировалось провести в кратчайшие сроки. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому так нам и приходилось работать в эпоху перемен. Менялись отделы, их переименовывали, укрупняли, менялся персонал, поняв что, слишком уж укрупнились – давай снова делиться, снова меняем персонал, назначаем новых руководителей, меняем должности и… так до сих пор. Стабильным в банке был только один, но самый значимый экономический показатель это – зарплата, самая настоящая зарплата с маленькой буквы этого слова!
Что касается отношения к людям, то не стоит думать, что ВЕФК (Петровский) – эталон наглости, хамства, подхалимства. Так может заявлять либо человек, который кроме ВЕФКа (Петровского) больше нигде не работал, ну либо ему в принципе не везло с работодателями. В бизнесе любого масштаба, будь то МСБ или Крупный бизнес, есть свои плюсы и минусы. Само устройство большого штата сотрудников поощряет недопонимание или же вовсе отсутствие важной информации, которая просто была не доведена до исполнителя или была доведена искаженно. Ведь Банк – это не розничные торгаши-ларечники.
Я давно и внимательно читаю отзывы сотрудников (бывших сотрудников) о банках. И сделал один нелицеприятный вывод: я не нашел ни одного человека, который написал бы примерно так: «Пришел тут ко мне клиент дня 4 назад, платежки рукописные принес, как обычно до дури, вот зараза, предлагают ему Банк-клиент, ведь нет же, не хочет, банк ему видите ли рядом, все равно по пути, так вот не провела я ему одну налоговую платежку по НДС, теперь ходит, орет, пени, штрафы». Это один из реальных случаев из практики. Как Вы думаете, что в такой ситуации скажет Вам руководитель, предположим БРЦ? «Всё нормально, не парься, премию выпишем всё равно». Или же наорет на Вас и депремирует (либо только депремирует и выговор, в зависимости от импульсивности руководителя). А что там, наверху, «скажут» и как скажут руководителю, можно только догадываться. А что сделаем мы: зайдем на сайт и накатаем, что на нас орут, гномят, ненавидят, мы хорошие, начальство – сволочи. Выводы делаем сами.
Уважаемые коллеги, мы в силу определенных факторов не можем почувствовать себя на уровне собственников, не обязательно банка, хотя бы небольшой своей фирмы, эта психология не развита у наемных сотрудников. Да в ДО жарко, душно, на моей памяти кассиры и клиенты падали в обморок, не подумайте, я не оправдываю в этой ситуации банк, но собственники далеки УЖЕ от этих проблем, у них другая цель, другие задачи, идущие в разрез с нашими, нам нужен кондишен и зарплата на 10 000 больше, а им решить покупать ещё здание под ДО, почему упали остатки, почему выводят деньги и т.д. и они знают, чем это чревато.
Вот как думает наемный работник: О, скоро уже зарплата! А вот как работодатель: Надо срочно заключить ещё одну сделку, иначе не хватит денег на зарплату! У кого больше головной боли? Решайте сами.
Я ни в коем случае не претендую на лекцию по психологии управления и управлением персонала. Я полностью и со многими своими банковскими коллегами на сайте согласен и понимаю их, ибо сам прошел цепочку, начиная от обычного операциониста до руководителя отдела. А там хорошо, где нас нет!
Закончу отзыв словами одного уважаемого предпринимателя и близкого мне человека: «Прежде чем обвинить кого-нибудь, сядь и подумай, не дурак ли я сам»! Всем Удачи!
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sekor • бывший сотрудник
22.07.2010 16:00
|Патриотизм на исходе, пора искать другую работу
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Обязали писать тест по кредитам, сказали, что только по трем программам (Верное решение, Свобода выбора, Надежный) будет тест. Еще сказали, что надо прочитать дистанционный курс и тест не очень сложный. В общем, написала тест и не сдала. Первый тест 20 минут пишется 14 вопросов. Честно подглядывала в инструкции и отвечала как там написано, но почему-то почти половина вопросов неверно. Второй 59 вопросов 70 мин. тоже подглядывала в инструкции и техкарты, но тоже не написала. Вопросы по всем видам кредитов, даже такие вопросы встречаются, ответы на которые я вообще не нашла. Хотя я уже выдала много кредитов. Интересно, что будет дальше.
Нас обманули, получается, сказав что вопросы только по трем продуктам. А еще интересно, набирают новых сотрудников с окладом 20 000 и 10 000, премии, если выполнишь план продаж и бонусы. Чем же мы хуже новых? Почему проработав почти 2 года, нет возможности повыситься? И з/п 15 000 и бонусы меня не устраивает. А еще этот обед, из-за которого убрали час из рабочего времени. А уходить на час все равно никуда нельзя. Объяснили, что в течение рабочего дня по 10 минут на еду или на перекур, или пописать, вот и набирается час обеда. Грубое нарушение трудового законодательства РФ. Мы имеем право как минимум на 30 минут обеда без перерывов на работу. За 12 часов работы я имею право, наверное, раз в час вставать на 10 минут и еще на час обеда?
Ощущение такое, что нас выживают из банка. Все против нас, рядовых работников. Вот ищу работу в другом банке. Готова покинуть хороший коллектив и удобство, что не далеко от дома. Я мать одиночка и мне не чем кормить себя и ребенка. Старалась как могла, держалась, но сил больше нет. Патриотизм к банку что-то заканчивается, но клиентов я все равно люблю и уважаю. Как-то сложно патриотеть, когда тебя зажимают со всех сторон.
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perets • сотрудник
22.07.2010 02:42
|Терпенья больше нет!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в банке 4 года, и понимаю, что чем дальше, тем глубже мы погружаемся.
После нелегкого октября пришло новое руководство с большими обещаниями. И мы (сотрудники) сидели и ждали, когда же новое руководство исполнит свои обещания. Как говорят, обещанного 3 года ждут.
Но в банке все хуже и хуже... сначала вели кредиты, причем обучение проводилось параллельно с работой, люди не имели выходных по 2 недели. В итоге ни бумажки не дали об обучение, ни оплатили часы этого обучения (хотя обещали).
Сотрудников успокаивали, травили байками и обещали, что все улучшится зимой 2010 года.
Зимой не получилось, потом сказали весной. Весной все тот же сценарий, руководство сказало, что летом все будет ОК.
И вот пришло лето, и что мы видим?
Зарплату не прибавили (как обещали), причем теперь переработки не приветствуются, т.е. новому руководству не интересно тебе платить больше. В связи с сокращением рабочего дня многих отделений у многих сотрудников получаются небольшие недоработки... говорят с августа тех, кто не дорабатывает положенные часы, лишают премии.
Зарплата реально упала, это очень заметно стало по отпускным.
Вели эти дурацкие кредиты... на отделение, где 1 операционист, лучший ему подарок - это наверно верёвка и мыло. Потому что это нереально: кредиты оформляешь, еще стопка платежек, еще Банк-Клиент, вдобавок очередь из клиентов, которым надо деньги перевести, внести на счет юрику или забрать выписки. И вся это очередь нервничает, и все недовольство срывает на бедного операциониста, а если не делаешь кредиты, то руководство возмущается почему плохо работаешь. Тупик получается...
Руководство так расхваливает наш банк, какой он хороший и стабильный, а даже не может кондиционеры поставить в банке. Позорище... даже в магазинах они везде стоят, а у нас все экономят. Закрыли много отделений и говорили, что в остававшихся ремонт сделают и в порядок все приведут. Опять пообещали и все забыли. Сняли бы хоть эту порнографию - типо вывески...
Уровень даже не эконом, а что-то ниже.
И самое главное, сейчас, набирая новичков, с опытом работы в других банках, с узкой специализацией, ставят им оклад гораздо больше, чем своим "стареньким". Причем иногда разница достигает в 9000-00р. Как вам это?
Говорят, осенью все изменится... в лучшую сторону. Вот сижу и думаю, подожду до осени, а там если все так же плохо будет, надо работу новую искать. Не очень хочется увольняться, все таки коллектив хороший, да и привыкла здесь, но все эти издевательства терпеть уже сил нет!
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sivic12 • сотрудник
16.07.2010 00:19
|ПНД
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток. Позволю себе поддержать ряд авторов. На данный момент с отпусками действительно плохо. Руководителей всех уровней и их замов заставляют писать заявления на отзыв из отпусков, даже если отпуск стоит по графику и давно утвержден. Попутно намекая на возникновение проблем в случае отказа.
Все кто еще остались работать в банке после чистки рядов (по непонятным критериям), да и те кого уже поднабрали со стороны, тихо стонут и недоумевают от той шизофрении, которая исходит от руководства поставленного взамен ВЕФКовского. Работать действительно невозможно!
Сломав всю структуру, работающую как часики, сейчас пытаются слепить не пойми чего. Что естественно плохо получается! Разогнав 40% кадров, соответственно раскидали их работу на оставшихся, попутно навешивая еще и обвиняя во всех грехах!
Глядя на все это, народ естественно в тихую мылит лыжи и готовится к старту (ищет работу). Все кто успел встать на лыжню в других местах, безумно этому рад. Отношение этого руководства ко всем, мягко говоря, ужасное. Правда, они и между собой не совсем ладят. Вот и думайте к чему все это приведет…
В ближайшее время "старички" найдут себе места поинтереснее, и начнется самое веселое…
Удачи всем.
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MadDogRUS • сотрудник
08.06.2010 23:38
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Администратор:
Пока ничего конкретного...
|Еще одно недовольство
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я сотрудник банка Петрвский, к сожалению. В этом банке не существует учебных отпусков и отпусков за свой счет. Я сейчас в наглую ушла в учебный отпуск. Это же по закону можно. Видимо меня будут убивать, когда вернусь (если вообще вернусь). Вот уже 8 месяцев я работаю практически без выходных, причем я хожу на подработки не по собственному желанию. Как уже было сказано в чьем-то отзыве, дополнительные смены не оплачиваются в двойном размере.
У меня началась вегето-сосудистая дестония из-за переработок (никогда в жизни не было, вообще редко болею) Ну разве это нормально, что мне теперь приходится работать с валокардином? Руководству о рекомендациях "скорой" и кардиолога о том, что мне просто нельзя теперь перерабатывать я говорила, но это почему-то никто не принял во внимание. Пришлось снова идти на больничный.
Сейчас в поиске новой работы. Причем я согласна на все, что угодно лишь бы только отсюда поскорей убежать! Вот до чего довели.
С уважением, надеюсь, что уже БЫВШИЙ СОТРУДНИК.
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sara-sade • сотрудник
30.04.2010 15:05
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Ответ банка:
Уважаемый сотрудник Банка!
В соответствии со ст. 173-177 Трудового Кодекса Российской Федерации, Банк "Петровский" предоставляет учебные отпуска сотрудникам, совмещающим работу с обучением. Основанием для предоставления отпуска является справка-вызов из учебного заведения и заявление работника.
В течение 2009 года было предоставлено 134 учебных отпуска, которыми воспользовались 88 сотрудников Банка. С начала 2010 года по 30.04.2010 оформлено 75 учебных отпусков для 74 сотрудников. Общая продолжительность учебных отпусков в 2009 году составила 2681 день, с начала 2010 года - 1720 дней.
С уважением,
ОАО "Банк "Петровский"
|Когда ГО поменяет Руководство филиалов?..
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|То что происходит в филиалах описывают бывшие сотрудники. Ну, я полностью присоединяюсь. Что твориться в филиалах банка - это вообще без комментариев. Директора, точнее сказать, руководство вместе с главными бухгалтерами… пора снять полностью, т.к. убыточные филиалы специально загоняют банк в убыток, а головной офис даже проконтролировать операции не может...
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BANK_2010 • бывший сотрудник
25.01.2010 22:50
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Администратор:
Вы уже голосовали.
|Верим в банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В Петровсуком идет смена руководства, не знаем, что будет дальше, но пока все логично (пересмотр графиков работы отделений, системы оплаты, в т.ч. по выходным дням). Если еще будет отлажена система текущего и последующего контроля, а также введено кредитование, то банк получит "второе" дыхание. Верим в лучшее.
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анна х • сотрудник
30.12.2009 14:44
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