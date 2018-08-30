Здравствуйте коллеги, а также бывшие коллеги! Я уволился из банка ВЕФК (нынешний Петровский) в декабре 2008 г., отработав почти 5 лет.



Хотя раздел называется «Служебный рейтинг», что само по себе предполагает не объективность авторов комментариев, то я постараюсь взглянуть на ситуацию прошлую и нынешнюю в банке Петровский (поскольку до сих пор хорошо осведомлен о положении дел в структуре) не предвзято, т.к. не работаю там уже давно.



С момента моего прихода в банк в 2004 г. (ИНКАСБАНК и иже с ним, так называемые банки Корпорации) я сразу столкнулся с плавно идущей реорганизацией структуры, все преобразования (особенно дергали структуры клиентских отделов), как обычно планировалось провести в кратчайшие сроки. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому так нам и приходилось работать в эпоху перемен. Менялись отделы, их переименовывали, укрупняли, менялся персонал, поняв что, слишком уж укрупнились – давай снова делиться, снова меняем персонал, назначаем новых руководителей, меняем должности и… так до сих пор. Стабильным в банке был только один, но самый значимый экономический показатель это – зарплата, самая настоящая зарплата с маленькой буквы этого слова!



Что касается отношения к людям, то не стоит думать, что ВЕФК (Петровский) – эталон наглости, хамства, подхалимства. Так может заявлять либо человек, который кроме ВЕФКа (Петровского) больше нигде не работал, ну либо ему в принципе не везло с работодателями. В бизнесе любого масштаба, будь то МСБ или Крупный бизнес, есть свои плюсы и минусы. Само устройство большого штата сотрудников поощряет недопонимание или же вовсе отсутствие важной информации, которая просто была не доведена до исполнителя или была доведена искаженно. Ведь Банк – это не розничные торгаши-ларечники.



Я давно и внимательно читаю отзывы сотрудников (бывших сотрудников) о банках. И сделал один нелицеприятный вывод: я не нашел ни одного человека, который написал бы примерно так: «Пришел тут ко мне клиент дня 4 назад, платежки рукописные принес, как обычно до дури, вот зараза, предлагают ему Банк-клиент, ведь нет же, не хочет, банк ему видите ли рядом, все равно по пути, так вот не провела я ему одну налоговую платежку по НДС, теперь ходит, орет, пени, штрафы». Это один из реальных случаев из практики. Как Вы думаете, что в такой ситуации скажет Вам руководитель, предположим БРЦ? «Всё нормально, не парься, премию выпишем всё равно». Или же наорет на Вас и депремирует (либо только депремирует и выговор, в зависимости от импульсивности руководителя). А что там, наверху, «скажут» и как скажут руководителю, можно только догадываться. А что сделаем мы: зайдем на сайт и накатаем, что на нас орут, гномят, ненавидят, мы хорошие, начальство – сволочи. Выводы делаем сами.



Уважаемые коллеги, мы в силу определенных факторов не можем почувствовать себя на уровне собственников, не обязательно банка, хотя бы небольшой своей фирмы, эта психология не развита у наемных сотрудников. Да в ДО жарко, душно, на моей памяти кассиры и клиенты падали в обморок, не подумайте, я не оправдываю в этой ситуации банк, но собственники далеки УЖЕ от этих проблем, у них другая цель, другие задачи, идущие в разрез с нашими, нам нужен кондишен и зарплата на 10 000 больше, а им решить покупать ещё здание под ДО, почему упали остатки, почему выводят деньги и т.д. и они знают, чем это чревато.

Вот как думает наемный работник: О, скоро уже зарплата! А вот как работодатель: Надо срочно заключить ещё одну сделку, иначе не хватит денег на зарплату! У кого больше головной боли? Решайте сами.



Я ни в коем случае не претендую на лекцию по психологии управления и управлением персонала. Я полностью и со многими своими банковскими коллегами на сайте согласен и понимаю их, ибо сам прошел цепочку, начиная от обычного операциониста до руководителя отдела. А там хорошо, где нас нет!



Закончу отзыв словами одного уважаемого предпринимателя и близкого мне человека: «Прежде чем обвинить кого-нибудь, сядь и подумай, не дурак ли я сам»! Всем Удачи!