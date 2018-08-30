Вот читаю тут отклики сотрудников других офисов (а может быть и головного офиса) и поражаюсь, какая большая разница между ними и нами (сотрудниками в "провинции")!



Но обо всем по порядку.

1. Соцпакет?! А что это? Как странно, оказывается у кого-то он есть, а у кого-то... нет, т.е. нет ДМС, нет питания... Чем же мы хуже (может у нас не болят зубки или мы, как роботы, не хотим есть?!).

Ну да ладно, про это все можно забыть, если отличный коллектив, мудрый начальник, хорошая зарплата...



Итак мы подошли к самому главному, к пункту 2( хотя его наверное, надо было ставить первым).

2. СОКРАЩЕНИЕ... да, да именно это страшное слово. Я вообще считаю, выбросить людей на улицу в то время как никакой работы нет, это просто.... не красиво.



Но обо всем по порядку.

Все началось в декабре. Нам предложили сходить на месяц в б/с. И это перед самым НГ, когда мы все так рассчитывали на эту зарплату, чтобы порадовать близких. Ну да ладно, выбора не было (т.е. работы другой не было в городе уже 2 месяца) и мы ушли. Все уже немного успокоились и тут, вот вам новость: "Мы Вас сокращаем". И понеслось... По закону сокращать не захотели (т.е. предупредить за 2 месяца), дали неделю на поиск новой работы (к слову, на то, чтобы найти сейчас и 2 месяцев мало). Все наши попытки поспорить, добиться справедливости не увенчались успехом (надавили морально).

Ну, к слову сказать, компенсацию они выплатили (хотя если бы было все по закону, то заплатили бы они больше). Но не о деньгах речь.



В общем остался плохой осадок. У нас все таки не столица, вакансий намного меньше, в банках сейчас вообще нет набора новых сотрудников, а в остальных областях требуются люди только с опытом.



P.S. В общем наш небольшой коллектив был отличный, и все претензии к высшему руководству (кто принимает такие решения). Сокращение - это не способ уменьшить расходы.