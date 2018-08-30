Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Недопонимание
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
К моему предыдущему отзыву http://www.banki.ru/services/official.../#comments
Уважаемый "ПАО БАЛТИНВЕСТБАНК", так и никто не говорит, что Вы неправильно произвели расчет за полностью отработанный период и не выплатили компенсацию за неиспользованные дни отпуска, я написал про то, что мне в отличии от моих бывших коллег не выплатили денежное вознаграждение за оформление кредитных договоров. Что-то не получается у нас диалога, все это похоже на разговор слепого с глухонемым. Немного утомляет. Но ничего, потерплю, немножко! Через неделю буду писать жалобу в Минтруд с указаниями конкретных лиц, а так же лиц неудовлетворенных премиальной частью после увольнения по собственному желанию, дабы присечь самоуправство НАЧАЛЬНИКОВ, которое присутствует вне головного офиса. Любой труд должен быть оплачен!!!
|
0
Banan1993 • бывший сотрудник
08.11.2016 08:40
|
Ответ банка:
Уважаемый Banan1993!
Благодарим Вас за оставленный отзыв.
Повторно сообщаем, что все выплаты в отношении Вас были произведены Банком в полном объеме в соответствии с действующим Законодательством РФ, а также внутренними локальными нормативными актам Банка.
В случае, если у Вас остались вопросы по оплате труда и иным аспектам, просим адресовать их в письменном виде в Департамент по работе с персоналом Балтинвестбанка по адресу: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А.
С уважением
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
|Прошу выплатить бонусы за оформление кредитных договоров
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день! Надеюсь через данный сайт руководство ПАО "Балтинвестбанк" услышат бывшего сотрудника! Дело в том, что мне при увольнении не выплатили премию за оформление кредитных договоров (прошло уже 1,5 месяца). Как обещало наше руководство, за каждый выданный автокредит будет выплачиваться премия 300 рублей(в моем случае накопилось около 20 оформленных договоров), но никто их так и не выплатил.
Полным безобразием стало то, что оказывается при увольнение по собственному желанию эта премия выплачиваться не будет!!! (опять же это слова начальника кредитного отдела, не подкрепленные документально). Так как оформлением заявок в нашем офисе на тот момент занимались только двое сотрудников, приходилось почти каждый день работать по 12 часов вместо положенных 8 (переработку соответственно тоже никто не оплатил). Насколько мне известно бывшей моей коллеге выплатили премию по кредитам, так почему я лысый???
Прошу ответственных сотрудников провести служебное расследование по данному факту и выплатить честно заработанные денежные средства переводом на мой текущий счет в ПАО "Балтинвестбанк", в противном случае буду обращаться в Министерство Труда и социальной защиты РФ. Буду ждать ответа от представителей банка!
|
0
Banan1993 • бывший сотрудник
17.09.2016 08:20
|
Ответ банка:
Уважаемый Banan1993!
Благодарим Вас за оставленный отзыв.
По результатам изучения предоставленных Вами сведений сообщаем, что все выплаты, которые ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», как работодатель, должен был произвести, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и внутренним локальным нормативным актам, были произведены в отношении Вас в полном объеме в последний рабочий день.
А именно, переработка, образовавшаяся у Вас за счет работы в режиме суммированного рабочего времени, была оплачена полностью. Ежемесячная премия, предусмотренная Положением об оплате труда ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», также была выплачена Вам в полном объеме.
За дополнительными разъяснениями и в случае, если у Вас возникли вопросы, Вы можете связаться с сотрудниками отдела персонала банка по телефону 8(812)326-13-26.
С уважением,
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
|Неуважение к соискателям
|
|
Изъявила желание работать в этом банке... Пришла на собеседование в понедельник. Прошла 3 этапа. Мне сообщили, что я произвела очень хорошее впечатление! Сказали, что нужно недельку подождать. До конца недели обещали связаться! Ждала всю неделю... Поиск работы приостановила. В итоге... Никаких звонков!
Позвонила в пятницу вечером сама. Мне девушка с грустным голосом сообщила, что внутренний сотрудник решил перейти на должность, которую я претендовала! А позвонить мне и сказать об этом видимо не посчитали нужным! Отвратительный банк!
|
0
Naste9 • несостоявшийся сотрудник
15.08.2014 16:23
|
Ответ банка:
Уважаемая ga021190oai!
Мы понимаем ваше неудовольствие, связанное с тем, что выбор был сделан в пользу другого кандидата. На каждую вакансию БАЛТИНВЕСТБАНКа претендуют несколько человек, и в Банке уже много лет существует правило, о котором сотрудники Отдела подбора персонала предупреждают всех соискателей: если в течении нескольких дней мы не перезвонили, значит был сделан выбор в пользу другого кандидата.
Если кандидат хочет окончательно убедиться в принятом нами решении, или сообщить о своем, мы на собеседовании предоставляем контактные телефоны, по которым можно оперативно связаться с Отделом подбора персонала.
Спасибо Вам за Ваше высказывание, мы в дальнейшем будем акцентировать особое внимание соискателей на порядке взаимодействия при подборе. Желаем Вам успехов в трудоустройстве!
БАЛТИНВЕСТБАНК
|Нормально
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Банк неплохой зарплата в принципе "Среднячок". Даже соц. пакет какой-то был. Начальство в принципе на твердую "4". НО если в отделе есть ее величество ОДНА, которая привела пол-отдела своих подружек, то тебя и других новеньких будут просто игнорить, а вместо помощи новому человеку ты получишь "Тебе надо - ищи смотри". Проходила на каторгу 2,5 месяца, ушла в другой банк.
|
0
VA123 • бывший сотрудник
19.02.2013 12:31
|Негативное отношение
|отрицательный голос не засчитан
|
Добрый деь!
Сегодня была на собеседование в данном банке. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями.
Сначала со мной разговаривала начальник отдела розничного кредитования - П-ова О.И. Она задавала вопросы по существу, касающиеся моего профессионального опыта. Затем О.И. удалилась и пришел управляющий департамента. ОН сразу начал ухмыляться. Переборов в себе негативные эмоции, я старалась держаться (сохраняла позитивный настрой) и продолжала рассказывать ему о своем проф. опыте, но в итоге не выдержала и спросила у него, что я такого смешного рассказываю. Он ответил, что ему не понравилось то, как я говорю, и что часто произношу слово "ВОТ". Это и послужило причиной его насмешек. Продолжать беседу не имело смысла и я с ним попрощалась и ушла.
У меня сложилось впечатление, что данный руководитель банка не заинтересован в сотрудниках, а его насмешки считаю дурным тоном.
|
0
anna_kan • несостоявшийся сотрудник
15.11.2012 23:31
|Экспертное мнение
|отрицательный голос не засчитан
|
Являюсь руководителем департамента одной из финансовых структур Спб. Приходится много работать с кадрами и клиентами. Последнее время замечаю, что на рынке труда появилось много хороших специалистов из Балтинвеста, которые по разным причинам там не прижились. В основном все ссылаются на несоблюдение банком норм профессиональной этики.
На мой взгляд, службе персонала банка, а также руководству банка имеет смысл все это учесть, дабы не нести репутационные риски. В городе формируется "нелицеприятный" портрет банка.
|
0
nastya2010 • несостоявшийся сотрудник
17.07.2010 13:41
|Трудно в работе в БИБ, легко в бою (в другом банке)
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Проработал я в Балтинвестбанке 2 года. Когда меня брали на работу, то обещали определенную должность - главный эксперт. Но когда я уже уволился с прежней работы и пришел устраиваться в БИБ, то мне сказали, что я буду работать просто специалистом. Свинство? Наверно да, но деваться было уже некуда, так и начал там работать. Объем работы был намного больше, чем было указано в должностных инструкциях. Но я решил для себя - раз уж пришел работать, то нужно терпеть и добиваться успеха. Стоит отметить, что по истечению некоторого времени меня всё же перевели на ту должность, на которую я претендовал изначально. Но обидно то, что в трудовой книжке была запись "специалист" - понижение предыдущей должности.
Руководство банка весьма лояльное и профессиональное. Коллектив банка тоже очень хороший. Потом грянул кризис - многих сократили. Меня оставили, но работу тех, кого уволили, переложили на меня. Было очень трудно занимался тем, чем в принципе делать не должен! К тому же зарплату срезали почти на 20%. Но переходить в другой банк было рискованно, так как на рынке банковских услуг было не стабильно. Сейчас более менее всё успокоилось, и при первой же возможности перешел работать в другой банк. Я не жалею, что проработал в Балтинвестбанке, хоть и было там очень трудно. Зато набрался очень большого опыта, даже в тех областях, в которых я раньше не работал.
В общем, благодаря этому банку стал широкопрофильным специалистом. Сейчас работая в другом банке, мне намного легче, так как нагрузка здесь по сравнению с БИБ просто смешная, детский сад. Желаю удачи коллективу БИБ в работе! Набирайтесь опыта и переходите работать в другие банки - почувствуете разницу.
|
0
ruslant • бывший сотрудник
07.05.2010 09:15
|Недоумение
|не голосовал
|
Полторы недели назад сходил на собеседование в этот банк. Собственно говоря, я не ищу активно работу, она у меня есть (собственное дело), но вакансия была в точь-в-точь как моя последняя работа в банке и я подумал "почему бы и нет?" Девушка из кадровой службы (зам. нач. управления) очень доброжелательная и улыбчивая, пригласила на определенное время. Придя в банк, пришлось подождать 10-15 минут. Ладно, подумал, все-таки соискателей много, подожду, тем более, уже вечер...
И вот, меня пригласили в кабинет. Оказалось, ждали мы начальника управления кредитных продуктов - полноватая женщина средних лет. Я начал рассказывать о себе, о своем предыдущем месте, что я могу, что делал, какие обязанности выполнял, и какие клиенты у меня были. При этом начальник управления с первой минуты говорила по телефону, выходила из кабинета, или просто сидела и открыто зевала, не задавая вопросов. Вскоре и милая зам. начальника кадровой службы стала хвататься за телефон и пару раз вышла из кабинета.
В какой-то момент я понял, что сижу один в кабинете и рассказываю пустому столу о своей карьере и видении своей отрасли. Понятно было, что я пришел по ошибке и никак не достоин той высокой должности, на которую собеседовался. Быстро закончил рассказ. В ответ мне в трех предложениях сказали, какие обязанности на этой должности. Оказалось, что я занимался на предыдущем месте тем же самым с точностью до миллиметра. Я задал еще несколько вопросов, на которые начальник управления неохотно ответила, поглядывая на часы и телефон. Заполнил анкету (до сих пор не знаю, зачем) и покинул восвояси этот замечательный банк. Зачем звали на собеседование и тратили свое и мое время - так и не понял. Ну и, конечно, мне совсем никто не отзвонился (хотя было обещано).
|
0
ariman1 • несостоявшийся сотрудник
22.04.2010 21:18
|"10 рублей, одной купюрой, пожалуйста!"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Наверное, в каждом даже самом маленьком отделении банка в более или менее населенном пункте есть "свой" клиент, от которого не знаешь, как отделаться. У нас в операционном офисе терроризирует мужчина, временно безработный и оттого имеющий массу свободного времени, следующим образом: В один из дней пришел "наш" клиент открыть текущий счет для "перечисления заработной платы, соц. выплат и прочих поступлений, чтобы можно было снимать и пополнять, по возможности копить". Открыли!
Через несколько дней происходит поступление на его счет в размере 50 рублей. И тут же приходит "наш" клиент с целью снять денежные средства. Да кто же ему запретит? Проблема в том, что комиссия за снятие подобного поступления (назначение) минимум 50 руб. (на тот момент). И, собственно говоря, что же ему снимать?
И тут реакция мужчины: "Тогда я хочу пополнить счет!". И пополнил он счет на 200 рублей. На следующий день пришел снимать сумму в 10 рублей. 00 копеек ("одной купюрой, пожалуйста"). И так было каждый день, по 10 рублей одной купюрой. Так и по сей день пополняет и снимает. В конце месяца выписку по счету... естественно.
Сотрудники операционного отдела ФИА-Банка, ПЕРВОБАНКА, НТБ (откуда были поступления, и куда отправлены платежи нами) и, возможно, еще многих банков - понимаю и сочувствую.
Как избавиться? Человек (все же человек) делает операции КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Открывает вклады до востребования и закрывает их. В принципе ничем не отличается от других клиентов, разница в:
1. суммах (10 рублей - популярная операция);
2. его комментариях не к нашей работе, а к нечто придуманному им "личной жизни каждого";
3. утренний перегар или вечерний "аромат";
4. зачастую приходит ни один раз в день.
Идут дни, недели, месяца...
|
3
Marja • сотрудник
03.03.2009 23:04
|О сотрудниках надо тоже думать
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Вот читаю тут отклики сотрудников других офисов (а может быть и головного офиса) и поражаюсь, какая большая разница между ними и нами (сотрудниками в "провинции")!
Но обо всем по порядку.
1. Соцпакет?! А что это? Как странно, оказывается у кого-то он есть, а у кого-то... нет, т.е. нет ДМС, нет питания... Чем же мы хуже (может у нас не болят зубки или мы, как роботы, не хотим есть?!).
Ну да ладно, про это все можно забыть, если отличный коллектив, мудрый начальник, хорошая зарплата...
Итак мы подошли к самому главному, к пункту 2( хотя его наверное, надо было ставить первым).
2. СОКРАЩЕНИЕ... да, да именно это страшное слово. Я вообще считаю, выбросить людей на улицу в то время как никакой работы нет, это просто.... не красиво.
Но обо всем по порядку.
Все началось в декабре. Нам предложили сходить на месяц в б/с. И это перед самым НГ, когда мы все так рассчитывали на эту зарплату, чтобы порадовать близких. Ну да ладно, выбора не было (т.е. работы другой не было в городе уже 2 месяца) и мы ушли. Все уже немного успокоились и тут, вот вам новость: "Мы Вас сокращаем". И понеслось... По закону сокращать не захотели (т.е. предупредить за 2 месяца), дали неделю на поиск новой работы (к слову, на то, чтобы найти сейчас и 2 месяцев мало). Все наши попытки поспорить, добиться справедливости не увенчались успехом (надавили морально).
Ну, к слову сказать, компенсацию они выплатили (хотя если бы было все по закону, то заплатили бы они больше). Но не о деньгах речь.
В общем остался плохой осадок. У нас все таки не столица, вакансий намного меньше, в банках сейчас вообще нет набора новых сотрудников, а в остальных областях требуются люди только с опытом.
P.S. В общем наш небольшой коллектив был отличный, и все претензии к высшему руководству (кто принимает такие решения). Сокращение - это не способ уменьшить расходы.
|
0
Boltik • бывший сотрудник
19.02.2009 11:37
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.