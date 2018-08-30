Спустя время после моего ухода из Банка Советский, хотел высказаться о работе в нем. Для начала плюсы: в банке есть соц. политика и это не маловажно в наше время, довольно хороший офис (класса Б), что намного лучше здания на Богатырском (овощная база), ну и конечно график работы 2 через 2.



Касательно работы в КЦ УРКО Банка:

1. На собеседовании рисуют совершенно завышенную з/плату (30 000 и выше), хотя уже давно нет системы премирования, у спеца будет всего 20 000 тыс. с хвостиком!!!

2. Руководитель, а точнее и.о. начальника КЦ Д-ва Я. - некомпетентная, мнительная, капризная и завышенного мнения о себе особа. А вместе с ней ее компания – Шм-н С., К-ков П., Л-нская В., мнящие себя "СУПЕР-взыскателями" и будущим Банковской системы всей Галактики.

3. Коллектив - постоянно меняется (аля текучка), есть очень достойные люди (покидают банк), но в основном это случайные люди и любимчики начальства.

4. Программное обеспечение - это отдельная тема!!! ПО меняется очень часто, т.к. руководитель департамента "лучший программист в мире (другом мире)". Сбои бывают часто, программа постоянно глючит.

5. Особенно стоит рассказать, о том как банк взяв себе брэнд Державы №2 в мире Советского Союза!!! И взяв по сути то (название, логотип), к чему он никакого отношения не имеет вообще, как например жалкие недомерки надели бы на себя доспехи Былинного богатыря. Но при этом ведет политику явно не в пользу сотрудников и тем более клиентов (% ставки по кредитам, пени, условия, компенсации за ГСМ, бонусы, страховки, корпоративы для избранных, мизерный ОКЛАД по трудовому договору и т.д.).

6. Сама схема работы отвратительная, ничего толком не построено и налажено! Но все меняется почти каждый божий день! Требования растут, как ледник в Антарктиде зимой, а мы дескать получает очень большую з/плату, не соответствуем своим должностям (по профф. знаниям). Ну, а кто не согласен, дверь открыта всегда.

7. Еще один не маловажный момент - это личная неприязнь руководства к сотрудникам. Если ты не вышел кожей или чем-то еще, то ни в какой другой отдел из КЦ не перейдешь (только увольнение). Ни в ОСИП, СВ, Авторизацию - никуда.



В заключении хочу сказать следующее, если вы девушка и собираетесь в декретный, то Вам сюда, а если нет, то даже не связывайтесь с этой конторой...