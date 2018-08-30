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|Авторизация - ловушка для кандидатов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Кандидаты на работу, не связывайтесь с этим банком: никакого соц. пакета, сменами фиг поменяешься (хотя 2/2), по деньгам первые 3 месяца - 20 000 так как стажер, 30 000 оклад и 0% премия за качество переговоров (в лучшем случае, если не штрафанут). 50 процентов рабочего времени уходит не на работу, а на объяснения не собирается ли клиент увольняться с работы (Ок или бухгалтеру), по дурацкому скрипту (кто его составлял не ясно)! Заявки друг у друга перетягивают, был случай взяли чью-то девочку родственника, она не выполняла план, так ей с других сотрудников покидали готовых обработанных анкет. Начальство летает в облаках. Процесс наладить не может, ни за что отвечать не привык, стучит на всех начальнику управления. Короче можно использовать как запасной аэродром на 2-3 месяца.
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1
The Eagle86 • бывший сотрудник
29.08.2017 13:18
|Отдел выездного взыскания
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не советую там работать. Потратите время, а обещанные деньги не заработаете. Платежи распределяются между своими. Как может быть что в группе 1-210 попадают платежи более 1500 дней просрочки. Тем людям (их пару человек), которым заходят платежи постоянно, сидят в офисе и не выезжают. Да и по телефону общаться толком не могут. Есть Настоящие специалисты, которые вытягивают своими силами и не постоянно (но их тоже к сожалению мало). Так что господа на личности переходить не будем (Юрочка и Эдик). Просто молчите в тряпочку и выплачивайте свои кредиты за счет людей, которые приходят и уходят. Все бояться что-то сказать (Мишаня). Так как сталкивался, повторюсь. Постоянное перераспределение (поставьте фильтры и посмотрите у кого-то в группе -210 по 200 дог, а у кого-то по 600 (включая старые).
Есть уникальные сотрудники, которые за майские праздники собрали более 2 млн (они не весят на стенде почета). Пока начальника не было (не палились бы так а то за 3 месяца такой работы станете платиновыми миллионерами ).
Приносишь деньги конторе, а она платить не хочет какие-то коэффициенты применяют. Все видно как на чистом листке бумаги. У такого банка нет даже нормального сайта, точнее он есть, но уже больше 6 мес. как в разработке - позор.
При первой же возможности вы можете оказаться на месте простых - рядовых сотрудников у них тоже семьи. Я не писатель. Мой отзыв посвящен для людей, которые собираются устраиваться. А не для того чтобы кого-то за глаза грязью облить. ДА повторюсь перспективы никакой (текучка о многом говорит сама за себя) Работать будите как рабы 6 дней в неделю. С выездов в офис подрываться по первому свистку!!! Так что решите сами.
Надеюсь, мой отзыв поможет людям раздумывающим иди сюда или нет. Думаю, много кто может подтвердить.
СВОБОДА СЛОВА.
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1
Canello • бывший сотрудник
28.06.2017 12:33
|Верх бестактности
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в этом банке 1 и 2 месяца. Мало, согласен. Но это достаточно, чтобы сделать выводы. Коллектив в отделе, сплошь непрофессионалы, без чувства достоинства, образования, обыкновенной субординации, сплошная молодежь от 20 до 30 лет, не нашедших себе применения в достойных организациях. Работают в этом банке, потому что их больше никуда не возьмут. Руководителем нашего отдела была Я.В-ко. Вот верх непрофессионализма, бестактности. Приходила на работу в розовых или голубых трениках, при росте более двух метров. Но самое главное, приближала себе молодежь, которая пресмыкалась перед ней и стучала по каждому шагу и движению своего соседа. Я привык работать и не стучать ни на кого. А работы было много. И все бы хорошо, но Я. постоянно отвлекала от работы, мучаясь от своих фобий. С этим я разобрался.
Но возник конфликт с Я. из - за того, что мне захотелось узнать из чего состоит моя заработная плата и почему другие получают больше или меньше. Пришел к ней, обратился к ней на Вы. Все как положено. Она, мало того, что не захотела отвечать мне на мои вопросы. Но и при всем народе в 50 человек в зале, послала меня, при этом обратилась на ТЫ. Тогда я при всем народе высказал все, что думаю о ней, в культурном виде. И ушел работать.
После этого я еще проработал немного. Сразу стал искать новое место. Но прежде, чем уволился, при всех попросил у нее прощения. Я решил уйти достойно. Она сказала, что простила. Возможно. Но человек вот остался на своем месте.
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4
Вадим • бывший сотрудник
04.01.2017 15:47
|Сотрудничество с НПФ "Доверие"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Возник животрепещущий вопрос - на протяжении определенного времени сотрудники операционных офисов занимались переводом накопительной части пенсии, как агенты НПФ "Доверия". Возможно ли уточнить, когда состоится выплата премиального вознаграждения?
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1
September Bright • сотрудник
29.12.2015 16:16
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Администратор:
Пока без оценки.
|Такой свой Советский
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне посчастливилось работать в головном офисе Банка Советский более 2 лет. Воспоминания об этом месте работы остались приятные, не смотря ни на что. Итак, расскажу обо всём по порядку.
Зарплата изначально низкая, и повышать её никто не торопится. Есть шанс, что повысят з/п, если хватит смелости попросить. Премий квартальных, годовых не существует.
До 2015 года ещё существовали в Советском бонусы, например выплаты сотрудникам по случаю рождения ребенка, по случаю женитьбы, смерти близких, раз в году 100% оплата больничного листа. С этого года соц. политики больше нет. Учебные отпуска не дают, но всегда можно было подмениться с другой сменой или взять отпуск за свой счет.
Нашему отделу с руководством очень повезло. Руководители понимающие, неконфликтные, с чувством юмора. На корпоративе затмили всех! (Кстати, корпоративы банк не оплачивает, сотрудники скидываются самостоятельно).
Вообще, в ЗАО "Банк Советский" было комфортно работать, коллектив молодой, дружный, отзывчивый. Здание БЦ Монблан, где располагается Советский, очень красивое, современное, с панорамными окнами, рядом с банком есть несколько кафе, где можно недорого пообедать. Рекомендую студентам последних курсов, сможете получить хороший опыт.
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0
Error 404 • бывший сотрудник
13.10.2015 04:45
|Лучшее из Советского
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне бы хотелось начать свой отзыв о банке "Советском" прежде всего с того момента, что 7 лет моей непрерывной карьеры были посвящены другому банку. В данный момент если мы начинаем говорить об условиях труда, то это всегда относится к конкретному городу N и к конкретному начальнику K. Придя на работу в банк "Советский", я отметила, что у нас дружный коллектив, справедливый управляющий, достойная оплата труда и прежде всего, много интересных проектов, за которые если умело браться - все получается. На фоне моего предыдущего работодателя ставлю банку "Советский" твердую 5. Если ваше призвание общаться с клиентами, помогать им, радовать их, вселять в них надежду на лучшее, то вам в "Советский".
В "Советском" работает много талантливых людей, хочется отметить оперативное реагирование всех отделов, слаженную работу, которую видишь изнутри. Если вам нравятся кредиты, автокредитование, вклады, страхование, привлечение клиентов - то вам сюда. Сейчас многие банки переживают нелегкий период в своей работе - но надеюсь, "Советский" выстоит в этот непростой период. Как и в 2008 году.
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0
September Bright • сотрудник
22.09.2015 15:00
|Банк Советский - начало карьеы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Доброе время суток! Проработала в банке 1.5 года, не скажу, что очень здорово там работать, но и не скажу, что плохо. Руководство лояльное. С этого банка я и начала работать в банковской сфере, проработала от обычного кредитного эксперта в автосалоне до старшего специалиста в офисе. Так что здесь есть карьерный рост и небольшое повышение з/п. А банку я желаю процветания...
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Юлия • бывший сотрудник
06.04.2015 14:41
|Ни в коем случае не идите туда работать!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пишу как бывший сотрудник, отработавший в головном офисе в Санкт-Петербурге, ни в коем случае не идите туда работать, а тем более брать там кредиты. Это худший банк, который я когда-либо видел! После увольнения, если с вашего нового места работы позвонят узнать про вас, там скажут, что вы плохо работали, прогуливали и т.п. и не важно, что вы хорошо работали, там такие люди сидят, и скажут они именно так. Работал я а отделе контроля и сопровождения кредитов, там ужасное начальство, которое только и может целыми днями есть и деньги получать ни за что!
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1
Kirill92 • бывший сотрудник
02.02.2015 11:50
|Нет опыта или собираетесь в декрет? Вам сюда
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В банк Советский я пришла в 2011 году, за это время кардинально сменила сферу деятельности, побывала в декрете. Зарплата: низкая, текучка средняя. Возможность заработать бонусы есть, но минимальная. Нет ДМС, нет индексации зп. Руководство хорошее, говорю о Московском филиале. Соблюдение ТК в полной мере. Обучение, которое я проходила при переводе на должность специалиста ДО очень хорошее, после выхода из декрета обучалась с новыми сотрудниками и до сих пор думаю, как у них получается работать с ем минимальным набором знаний. Программу не показали, так как тех. работы. Так что учиться работать придется на рабочем месте, конечно, если найдется тот коллега, который захочет этим заниматься. Спасибо, что мне попался именно такой, помог все вспомнить. Операционке так же обучаешься на месте, в ГО обучение только по кредитованию.
Коллектив отличный, особенно тот, в который я попала после декрета. Продукты банка неплохие, клиентов обманывать не приходится, положения и ФЗ соблюдаются. Правда, в автосалонах иногда бывает жестокий обман клиента, который начинает это понимать, только когда пришел к нам в отделение на оплату. Отделения нормальные, особенно, новые. Программа периодически не работает, что вызывает гнев клиентов, который принимаешь на себя. Работать можно, если бы не зарплата. Получив предложение в 2,5 раза больше, устоять не смогла.
Спасибо Банку, который принял меня на работу нулевым сотрудником, дал профессиональный и жизненный опыт. Идти ли сюда на работу? Да, если хочешь получить опыт и через 1-2 года уйти на более оплачиваемую работу в другом банке. Больше тут делать нечего. Сотрудников не ценят и ценить никогда не будут.
С уважением, Уже не Ведущий специалист ДО "Плещеева 8"
Филиала "Московский" ЗАО Банк Советский
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4
Alim.yuliya • бывший сотрудник
19.03.2014 22:24
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Администратор:
Не засчитан в связи с баном автора.
|Контакт-Центр УРКО: болото, которое лучше обойти
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Спустя время после моего ухода из Банка Советский, хотел высказаться о работе в нем. Для начала плюсы: в банке есть соц. политика и это не маловажно в наше время, довольно хороший офис (класса Б), что намного лучше здания на Богатырском (овощная база), ну и конечно график работы 2 через 2.
Касательно работы в КЦ УРКО Банка:
1. На собеседовании рисуют совершенно завышенную з/плату (30 000 и выше), хотя уже давно нет системы премирования, у спеца будет всего 20 000 тыс. с хвостиком!!!
2. Руководитель, а точнее и.о. начальника КЦ Д-ва Я. - некомпетентная, мнительная, капризная и завышенного мнения о себе особа. А вместе с ней ее компания – Шм-н С., К-ков П., Л-нская В., мнящие себя "СУПЕР-взыскателями" и будущим Банковской системы всей Галактики.
3. Коллектив - постоянно меняется (аля текучка), есть очень достойные люди (покидают банк), но в основном это случайные люди и любимчики начальства.
4. Программное обеспечение - это отдельная тема!!! ПО меняется очень часто, т.к. руководитель департамента "лучший программист в мире (другом мире)". Сбои бывают часто, программа постоянно глючит.
5. Особенно стоит рассказать, о том как банк взяв себе брэнд Державы №2 в мире Советского Союза!!! И взяв по сути то (название, логотип), к чему он никакого отношения не имеет вообще, как например жалкие недомерки надели бы на себя доспехи Былинного богатыря. Но при этом ведет политику явно не в пользу сотрудников и тем более клиентов (% ставки по кредитам, пени, условия, компенсации за ГСМ, бонусы, страховки, корпоративы для избранных, мизерный ОКЛАД по трудовому договору и т.д.).
6. Сама схема работы отвратительная, ничего толком не построено и налажено! Но все меняется почти каждый божий день! Требования растут, как ледник в Антарктиде зимой, а мы дескать получает очень большую з/плату, не соответствуем своим должностям (по профф. знаниям). Ну, а кто не согласен, дверь открыта всегда.
7. Еще один не маловажный момент - это личная неприязнь руководства к сотрудникам. Если ты не вышел кожей или чем-то еще, то ни в какой другой отдел из КЦ не перейдешь (только увольнение). Ни в ОСИП, СВ, Авторизацию - никуда.
В заключении хочу сказать следующее, если вы девушка и собираетесь в декретный, то Вам сюда, а если нет, то даже не связывайтесь с этой конторой...
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4
Baby Faced Assassin • бывший сотрудник
21.09.2013 15:00
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Администратор:
И все-таки без оценки.
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