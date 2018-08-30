Хочется еще добавить про ДО "Ульяновский". Работала я там с 2004 г. 3 года назад ушла в декрет. Прошло 3 года и за это время многое поменялось, в том числе и управляющий. За месяц до выхода из декрета я приехала на собеседование к управляющему. На первый взгляд - хороший, понимающий, говорит много и обещает тоже. Но это длилось недолго. В ходе беседы Он заявил, что если я хочу вернуться на свое прежнее место в учетный отдел, я должна буду выйти на 3 недели раньше!!! На мое удивление и замечание, что это мой законный декрет, он ответил, что мне как раз 3 недели будут делать доступы!!! И, как я понимаю, выйти я должна была за просто так, т.к. мое декретное место было занято, а второй сотрудник учетного отдела уходил в отпуск.



Забегая вперёд, скажу, что когда я уходила в декрет, я чётко знала и была уверенна, что у меня ещё 14 дней неотгуленного отпуска, который, как мне известно, по законам ТК не сгорает и не может никуда исчезнуть! Но когда на собеседовании я спросила у управляющего о своём отпуске, он утверждал, что никаких отпусков у меня нет и не было! Но в отделе кадров в ЦА мне ответили, что он есть! Управляющий меня заверил, что на моём прежнем рабочем месте в учётном отделе всё давно поменялось и предложил выйти в отдел МСБ, обосновывая это тем,что и там и там придётся заново всему учиться, но з/п будет побольше!(в итоге, з/п была гораздо меньше, чем мне было объявлено на собеседовании!



После нескольких дней работы, к моему огромному сожалению, я поняла, что это уже далеко не тот Ульяновский филиал, который был раньше, а просто Колхоз!!! Филиал действительно катится в пропасть! Управляющий делает то, что хочет, не понимает ничего и никого не слушает. Сотрудников, работающих давно, выживает в прямом смысле слова. Большинство кто уже уволился, ушел именно из-за управляющего. Ему не нужны ни клиенты, ни сотрудники. Посадил своих людей, без образования на руководящие должности и они все вместе не делают ничего. Многие сотрудники очень ждут, когда Управление обратит внимание на его деятельность или, хотя бы, пообщается с сотрудниками, узнает, что происходит и примет правильное решение.