Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Нет карьерного роста, нет конкурентной заработной платы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в центре сопровождения клиентских операций г. Ярославль, отдел открытия счетов (2017 год), меня хватило на полгода. Оклад 24т.р. грязными, премий нет. Задержки постоянные после работы, большая текучка кадров. На работу принимают сотрудников без опыта работы, которые соответственно долгое время обучаются,а другие за ту же з/п работают и за себя и за них. Руководитель отдела выбирает себе 2-3 человека в любимчики, им дается выбор отпуска, им повышаются должности, они могут ходить на больничный каждые 2 месяца по 2-3 недели и т.д. Остальных она просто гнобит, многие просто смирились с этим, как с данностью и безисходностью. Общаюсь с бывшими коллегами, всё без изменений. ни разу не пожалела что ушла.
Не могу сказать про работу в других подразделениях, но этот отдел не советую...
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катерина К • бывший сотрудник
26.01.2019 11:25
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Ответ банка:
Добрый день!
Сожалеем, что в период Вашей работы в Банке, Вы не обратились в Департамент по работе с персоналом, уверены что все вопросы были бы решены или бы Вы получили необходимую информацию и разъяснения.
Мы провели проверку по Вашему обращению.
Заработная плата, оплата листов нетрудоспособности и в случае привлечения работника к сверхурочной работе производится строго в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Нормативными документами Банка. Карьерный рост в нашем Банке доступен в равной степени всем работникам и зависит от их профессиональных навыков и опыта работы.
Благодарим Вас за предоставленный отзыв и подробное описание ситуации. Нам важно мнение не только наших клиентов, но и наших сотрудников.
|Годовая премия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Проработала в Ставропольском филиале банка "Возрождение" (ПАО) 11 лет. Коллектив был и остается замечательный.
У меня просто возник вопрос: моя должность была - Руководитель группы сопровождения УКБ, уволилась 24.08.2018г. Скажите пожалуйста я могу рассчитывать на годовую премию? Или мне просто ее простят?
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lboltenko • бывший сотрудник
04.12.2018 16:49
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Администратор:
Спасибо за отзыв. Принимаем его без оценки, так как это отзыв-вопрос, на который, к тому же, получен ответ.
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Ответ банка:
Уважаемый lboltenko!
Премия не выплачивается в случае расторжения / прекращения трудового договора, заключенного между работником и Банком, за исключением случая, когда премия начислена работнику за период, предшествующий дате его увольнения.
В случае увольнения премия, начисленная работнику, выплачивается в срок не позднее дня увольнения.
Таким образом, все причитающиеся денежные средства Вам были выплачены в период увольнения.
С уважением,
Банк "Возрождение" (ПАО).
|Не считайте себя богами!!! Не портите жизнь людям!!!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Обращаюсь , к Вам , дорогой банк!!!!! Что вы себе позволяете ?! Кого в из себя возомнили ???? Кто даёт вам право портить человеческие судьбы??? Почему вы раздаёте негативные и самое главное неправдивые отзывы о своих сотрудниках, из-за ваших отзывов я не могу найти работу ! Уволилась по собственному желанию, а служба безопасности говорит, что меня попросили уволиться!!! В таком случае мне придется идти в трудовую комисси. Да мной была допущена ошибка при работе, но не ошибается тот кто ничего не делает, я ничего не украла и ни кого не обманули, никто из клиентов в данной ситуации не пострадал, но зам управляющей по рознице, всё выставила так как будто я воровка, а свой отдел в расследовании оставила в стороне, хотя и их косяк в том что, они не уверяли данные при заключении дня... Просьба перестать давать отрицательные характеристики...
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sharpa2018 • бывший сотрудник
12.11.2018 16:22
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Стыдно за банк!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав полгода в банке Возрождение ( Краснодарский филиал), приняла решение уволиться по нескольким причинам. Банк, видимо, в «благодарность» за хорошую работу решил не выплатить квартальную премию после увольнения. Несмотря на то что, план был выполнен на 100% и отработала я целый квартал. Стыдно за банк!!!!!!!! Работала я во многих банках, но такого позора с выплатой заработанных денег не было НИГДЕ!!!!! Премии выплачивались всегда и в полном объёме. Осталось очень негативное впечатление от работы.
Прошу руководство Банка дать все-таки ответ: где моя премия? Почему Банк решил сэкономить на этом?
Администратор: Автор, уточните дату вашего увольнения и дату выплаты премии действующим сотрудникам.
Svetlana1703: Дата увольнения 6 июля 2018 года. Выплата премий была произведена в 20 числах августа.
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Svetlana1703 • бывший сотрудник
04.09.2018 18:38
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Вопрос по оплате
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Прочла отзыв ниже и назрел аналогичный вопрос. Отработала в Банке "Возрождение" ровно 6 лет и 1 мес. Уволилась 03.04.2017 г. и через 2 дня после увольнения сотрудникам капнула годовая премия, которую мне не выплатили. Куда можно обратить с данным вопросом? Обращение к моему бывшему на тот момент руководству не дали никакого результата.
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Noeli • бывший сотрудник
23.07.2018 15:58
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Ответ банка:
Уважаемый Noeli!
Банк «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение.
Для возможности проверки информации и предоставления ответа, просим Вас оформить обращение в Банк любым из доступных Вам способов с указанием ссылки на данный отзыв:
- по форме обратной связи на сайте Банка;
- в офиса Банка;
- по телефону, указанному на сайте Банка.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).
|Вопросы по оплате
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хотелось бы уточнить несколько моментов относительно работы в банке Возрождение.
Я работал в Банке Возрождение (ДО Балашихинский) в период с 17.04.2018 по 13.06.2018 в должности менеджера по продажам, прошу предоставить мне расчетный лист за период с 01.06.2018г. по 13.06.2018г.
Также интересует вопрос по поводу премии, так как май я отработал полностью и выполнил план за месяц, но зачислений после расчета никаких не было.
Также интересует вопрос по программе партнеров ВСК. В мае мной были оформлены договоры ИСЖ, и за них должны были поступить в офис предоплаченные карты, но также я до сих пор ничего не получил.
04.07.2018 21:44
Хотелось бы оставить свой отзыв о работе в банке Возрождение. А именно о "добросовестном" расчете при увольнении.
Отработал в филиале г.Балашиха с 17 апреля по 13 июня 2018г. Премия начисляется за отработанное время сотрудникам ровно через месяц. Т.е. к примеру за апрель месяц мне пришла премия 506 рублей(!) 1 июня. Май мной был отработан полностью (не брал за все время работы в данному банке отпуск, не был на больничном). Однако премию мне не заплатили, сославшись на то, что мой последний рабочий день был 13 июня, а премия выплачивается только действующим сотрудникам. Соответственно премию за полтора месяца (с 1 мая по 13 июня включительно) я не получил!
Прошу предоставить данный пункт договора, где прописывается, что сотрудник НЕ получает премию, когда он ВЫПОЛНИЛ 100% план при том условии, что он увольняется. Это очень интересная, а самое главное выгодная позиция для банка, ведь сотруднику не выплачивается честно заработанная им премия, т.е. банк оставляет эти деньги себе.
Для сравнения? В другом банке премия выплачивается сотруднику даже, если он отработал один день. К слову сказать в Сбербанке получил премию за точное такое же отработанное время (половина апреля было отработана в Сбербанке, половина в Возрождении) в 20 раз больше.
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vladslav-leksin • бывший сотрудник
03.07.2018 11:37
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Администратор:
Внимание, отзывы объединены!
Расчетный лист и бонусы за оформление договоров ИСЖ Вы в итоге получили?
PS: пока оценку снимаем.
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Ответ банка:
Уважаемый vladslav-leksin!
Банк «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение.
В ответ на Ваш отзыв, информация с разъяснениями по вопросу получения расчетного листа и выплаты премии была направлена на Ваш адрес электронной почты.
Надеемся на понимание.
С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).
|Не учитывают сверхурочные работы при расчёте!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Будьте бдительны при устройстве на должность менеджера-кассира. По договору пятидневная рабочая неделя, а по факту по 10 часов + рабочая суббота, с плавающими выходными. Я отработала 12 дней в смене по 10 часов и три субботы, которые оказывается никак не учитываются при увольнении, а лишь компенсируются оплачиваемыми выходными, которые мне никто не предлагал. Руководство спихивают ответственность друг на друга. Дата увольнения -21.05.2018 , Д.О. Мытищинский.
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Elnara251 • бывший сотрудник
29.05.2018 19:03
|Слишком высоко задрали нос
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Позвонил какой-то м/ч, предложил приехать на собеседование на вакансию менеджер по обслуживанию ю/л, без продаж, только входящий поток, все так красиво. Договорились о встрече и тут я захожу в интернет почитать отзывы и что вижу. Вот такой "приятный" отзыв http://www.banki.ru/services/official...iew_anchor
В итоге закралась какая-то доля сомнения, но думаю, ладно, надо съездить. Вдруг поменялось что-то.
И тут еду я уже на собеседование и мне присылают сообщение на мой личный номер, что собеседоваться со мной не тот человек с которым договаривались, а другой (как раз тот самый из отзыва, который я нашла до этого). Я подумала и написала в ответ, что нашла данный отзыв и пожелала удачи. Ответ убил))) Мне как будто с угрозой ответили, что удача теперь понадобится мне))) Я сама работаю в сфере обслуживания клиентов, но чтоб так разговаривать....
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allinn1851@gmail.com • несостоявшийся сотрудник
02.04.2018 15:12
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Ответ банка:
Уважаемая allinn1851@gmail.com!
Банк «Возрождение» ПАО (далее – Банк) выражает Вам свое почтение.
В ответ на отзыв, благодарим Вас за то, что Вы нашли время написать нам о сложившейся ситуации.
Подобные обращения для нас очень важны, ведь они позволяют нам увидеть то, что необходимо нам улучшить в работе.
Мы проанализировали предоставленную Вами информацию, по итогам чего был сформирован план мероприятий по повышению качества проведения интервью в дополнительных офисах Банка.
От лица Банка приносим Вам извинения за доставленные неудобства.
Мы надеемся, что данный инцидент не повлияет на Ваше мнение о работе Банка в целом.
С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО)
|Безобразие на собеседовании
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Господин С.Д. из банка Возраждение пригласил на собеседование на должность менеджера по работе с юридическими лицами. Собеседовали четверо, Руководитель дополнительно офиса который находится по адресу г.Москва, ул.Острякова, д.3, его заместитель, начальник отдела и её заместитель. Собеседование прошло буквально за 15 минут, задавались вопросы касающиеся моей личной жизни, с кем живу, с кем общаюсь, пересказала им своё резюме... на этом всё, никаких вопросов, касающихся работы, не было. Не спрашивали вообще ни о чем, никаких вопросов об опыте не задавали, даже элементарных вопросов не было на знание той работы, на которую они меня пригласили. Потом С.Д. перезвонил и сказал, что я им понравилась, но надо ещё пообщаться с Н.И., это куратор их офиса.
Я поехала к ней, она сходу предложила работу в канале продаж, хотя у меня в резюме указано, что я с юр лицами не с физиками, надо сразу по телефону говорить точно, на какую вакансию ищите сотрудника, а вы начинаете разглагольствовать. На удивление она тоже не смотрела на мои знания, касающиеся будущей работы, зато её волновали мои качества, просила обосновать, волновало её так же тема моей дипломной работы, просила пересказать, рассказать подробно. Я университет закончила почти пять лет назад, к чему это? Задавала кучу вопросов, не относящихся к работе, ни одного вопроса не было по которому она понимала бы о моих знаниях в работе с юридическими лицами. Где эти вопросы касающиеся работы, инкассо, чеки, взносы, платежки, символы, указания ЦБ, списки документов и т.д.... к сожалению не было этого всего..
На следующий день позвонил С.Д. и сказал, что я им не подхожу. Вы знаете, я не удивлена, естественно я им не подхожу, ведь они даже не знают о моих знаниях в этой сфере деятельности.. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Уважаемое руководство банка, просьба провести тренинги сотрудникам по подбору персонала. Либо сразу пускай предупреждают о том, что на собеседовании не будут задавать вопросы касающихся работы, а вопросы о личной жизни, о качествах человека, и дипломной работе, даже если вы закончили учебу много лет назад. Спасибо за понимание.
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Yulia11111 • несостоявшийся сотрудник
13.02.2018 11:09
|Самоуправство
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочется еще добавить про ДО "Ульяновский". Работала я там с 2004 г. 3 года назад ушла в декрет. Прошло 3 года и за это время многое поменялось, в том числе и управляющий. За месяц до выхода из декрета я приехала на собеседование к управляющему. На первый взгляд - хороший, понимающий, говорит много и обещает тоже. Но это длилось недолго. В ходе беседы Он заявил, что если я хочу вернуться на свое прежнее место в учетный отдел, я должна буду выйти на 3 недели раньше!!! На мое удивление и замечание, что это мой законный декрет, он ответил, что мне как раз 3 недели будут делать доступы!!! И, как я понимаю, выйти я должна была за просто так, т.к. мое декретное место было занято, а второй сотрудник учетного отдела уходил в отпуск.
Забегая вперёд, скажу, что когда я уходила в декрет, я чётко знала и была уверенна, что у меня ещё 14 дней неотгуленного отпуска, который, как мне известно, по законам ТК не сгорает и не может никуда исчезнуть! Но когда на собеседовании я спросила у управляющего о своём отпуске, он утверждал, что никаких отпусков у меня нет и не было! Но в отделе кадров в ЦА мне ответили, что он есть! Управляющий меня заверил, что на моём прежнем рабочем месте в учётном отделе всё давно поменялось и предложил выйти в отдел МСБ, обосновывая это тем,что и там и там придётся заново всему учиться, но з/п будет побольше!(в итоге, з/п была гораздо меньше, чем мне было объявлено на собеседовании!
После нескольких дней работы, к моему огромному сожалению, я поняла, что это уже далеко не тот Ульяновский филиал, который был раньше, а просто Колхоз!!! Филиал действительно катится в пропасть! Управляющий делает то, что хочет, не понимает ничего и никого не слушает. Сотрудников, работающих давно, выживает в прямом смысле слова. Большинство кто уже уволился, ушел именно из-за управляющего. Ему не нужны ни клиенты, ни сотрудники. Посадил своих людей, без образования на руководящие должности и они все вместе не делают ничего. Многие сотрудники очень ждут, когда Управление обратит внимание на его деятельность или, хотя бы, пообщается с сотрудниками, узнает, что происходит и примет правильное решение.
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GAG86 • бывший сотрудник
09.08.2017 23:12
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