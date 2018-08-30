Устроилась в этот банк в мае 2018г, при устройстве обговорили,что обучение в процессе работы...на самом же деле...я записала под диктовку основные операции ( если честно, старший специалист Снежкова Екатерина, как учитель-так себе...раньше я не работала с Юр. Лицами и поэтому с многи нюансами не была знакома,Екатерина же не горела желанием поделится опытом). Я справлялась со своим участком...через месяц работы выяснилось что надо вести 2 участка, потому что у документы дня, внимание! За год, были не разобраны, а у них как раз намечалась проверка ЦБ. Ок! Мне было очень тяжело, потому что я работала, мало того, что за 2их, так и в дополнение выполняла функции старшего специалиста, которая была на больничном (1 мес)..2-Ая моя коллега не особо горела желанием мне помагать, она просто делала самую элементарную работу и если к ней подходили например открыть счёт Юр. Лицу, она просто говорила: я этим не занимаюсь.

Вообщем, от большого кол-ва работы и клиентов, я сделала ошибку и перепутала чеки...за что меня и уволили. Одним днём. Как только нашли мне замену.

Что я хочу сказать? Работы в СитиИнвестБанке-много, и за себя и за того парня....переработки-есть, но они не оплачиваются. Премии -нет. дмс-нет.

Обучения -нет, и приходилось все выпытовать.

Честно говоря, когда меня уволили, я уже подыскивала себе др. место работы.

Ну очень тяжело работать на 2 ух участках, и по мимо этого ещё и работать на сканере, а это все ручные платежки и платежные требования, которые, пришли по почте.

Это место -не рекомендую. Можно наити себе работу с хорошим графиком и более высокой зп. И лояльным руководством.