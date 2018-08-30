Проработал в этом банке более 2-х лет. В целом, банк неплохой, хорошее отношение к сотрудникам, хорошее руководство. Однако перспектив работы в отделе Telesales - 0,...3 или 6..., а, может, и меньше. Колл-центр - тем более. Развития как сотрудника тоже нема. Есть и текучка, особенно многих сократили в кризис (корпоративное направление). Но отдельно хочу отметить отбор персонала! Берут туда кого не попадя, к сожалению (образования ноль, опыта ноль, желания работать тоже -5... и т.п.). Так перед моим уходом в Telesales взяли (не понятно зачем) Г-ич О. - с ее слов, супер модель, умница-отличница, да еще жила в замке с олигархом в Эстонии, а также ранее (почему-то неофициально) трудилась на компанию Техносинтез, кажется, в отделе по подбору высококвалифицированного персонала). Зачем ушла? Ответить не смогла, видать, гордость. Так вот эта дама (в кавычках) со своего Техносинтеза перетащила кучу лунатиков-андроидов в Банк. И началось. По кочкам, как говорят у нас в деревне. Работа - 0, результатов - нет, а зарплату - ты им плати давай.... так еще и старых спецов из-за них зарплатой обделили. Не знаю, куда смотрит отдел по работе с персоналом, но, видать, им такие спецы нужны (временно) или ближе они им по духу. Но я это терпеть не стал и ушел из СИАБа. Все равно много по телефону не продать, больше 20 000 руб не заработать никак. Так что - все к лучшему!