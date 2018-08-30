Пригласили меня на собеседование в Спб в Прайм Финанс Банк. На дорогу ушло у меня 2,5 часа. Приехала. Вышла симпатичная девушка по работе с персоналом, спросила как меня зовут, где работала и т.д. Затем вышла к нам пообщаться со мной начальник операционного отдела - попросила, чтобы я о себе рассказала, о своем стаже т.д. Рассказала. На мои вопросы по поводу зарплаты, соц. пакета: мне сказали, что есть ДМС, оплачиваемый отпуск, льготное питание. Про зарплату - коммерческая тайна, спросили какой оклад я желаю. И на этом всё... ТИШИНА! Загадочный банк! Никто мне не перезвонил, хотя сказали мы перезвоним в любом случае.