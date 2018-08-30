Ответ банка: Для замещения вакантных должностей в Интернете (hh) и на своём сайте Банк размещает определённую информацию о вакансиях и требованиях к ним. Более полная информация по вакансиям и условиям работы предоставляется кандидатам на собеседовании.

В соответствии с требованиями по работе с кандидатами на вакантные должности, установленными в Банке, кандидаты представляют на собеседовании заполненную Анкету АО АКБ «Банкирский Дом» и автобиографию. Для идентификации кандидатов проводится их фотографирование специалистами Службы Безопасности с указанием фамилии кандидата.

По окончании собеседования кандидатам предлагается подумать, хотят ли они работать в нашем Банке. Кроме того, каждая кандидатура обсуждается коллегиально и по ней выносится решение.

По результатам собеседования с каждым кандидатом Банк оставляет за собой право выбора кандидата, наиболее соответствующего требованиям вакантной должности.

В соответствие с ФЗ от 27.-07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой обработки персональных данных и Положением о порядке обработки персональных данных, действующих в АО АКБ «Банкирский Дом», кандидаты при заполнении Анкеты дают письменное согласие на обработку персональных данных и расписываются под ним. Все персональные данные (Анкета, автобиография, фото) кандидатов, не прошедших собеседование, уничтожаются как на бумажном, так и на электронных носителях, о чём составляется Акт об уничтожении персональных данных.