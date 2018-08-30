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|Вакансия - Управляющий ДО в СПБ
|отрицательный голос не засчитан
|На прошлой неделе банк Банкирский дом выставил вакансию и я так понимаю нагнал полгорода соискателей. ОООчень странное зрелище! Соискатели заполняли анкеты, с них требовали автобиографию подписанную, потом водили по разным кабинетам на беседы, где задавали один вопрос "есть своя база" или "есть ли база клиентов с прошлого банка", затем зачем-то заводили в комнату и фотографировали и подписывали фамилии. При этом кадровик, говорил завтра звоните и мы скажем на какой офис вас приглашают. Т.о. собрали досье по потенциальным руководителям, а при звонке невнятный отказ. Зачем при этом вводить в заблуждение и говорить, что открываются куча офисов. И куда теперь пойдет все это досье??? И еще более странно головной офис переехал и разместился в доп. офисе. Что банк хочет сделать с набранными данными???
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0
ki7 • несостоявшийся сотрудник
02.08.2015 15:29
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Ответ банка:
Для замещения вакантных должностей в Интернете (hh) и на своём сайте Банк размещает определённую информацию о вакансиях и требованиях к ним. Более полная информация по вакансиям и условиям работы предоставляется кандидатам на собеседовании.
В соответствии с требованиями по работе с кандидатами на вакантные должности, установленными в Банке, кандидаты представляют на собеседовании заполненную Анкету АО АКБ «Банкирский Дом» и автобиографию. Для идентификации кандидатов проводится их фотографирование специалистами Службы Безопасности с указанием фамилии кандидата.
По окончании собеседования кандидатам предлагается подумать, хотят ли они работать в нашем Банке. Кроме того, каждая кандидатура обсуждается коллегиально и по ней выносится решение.
По результатам собеседования с каждым кандидатом Банк оставляет за собой право выбора кандидата, наиболее соответствующего требованиям вакантной должности.
В соответствие с ФЗ от 27.-07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой обработки персональных данных и Положением о порядке обработки персональных данных, действующих в АО АКБ «Банкирский Дом», кандидаты при заполнении Анкеты дают письменное согласие на обработку персональных данных и расписываются под ним. Все персональные данные (Анкета, автобиография, фото) кандидатов, не прошедших собеседование, уничтожаются как на бумажном, так и на электронных носителях, о чём составляется Акт об уничтожении персональных данных.
|И еще раз про собеседование...
|не голосовал
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Ходила на собеседование и к ним (Банк, который в Питере). Должность бухгалтера. Первый этап - анкетка. На втором этапе, во время беседы, сразил наповал вопрос: "А какая у Вас клиентская база?" "Я устраиваюсь БУХГАЛТЕРОМ, какая клиентская база!" -спросила я. На что мне ответили, что у них ВСЕ сотрудники привлекают клиентов. Я попрощалась и ушла. А перед глазами картина, как кассир или операционист вместо того, чтобы исполнять свои непосредственные обязанности сидят на телефоне и привлекают, привлекают...
А теперь вопрос - при наличии клиентской базы, зачем кому-то работать у них бухгалтером, а? Хоть бы сами подумали, если есть чем... Ведь можно "сесть" в любой банк и на з/пл повыше, чем у бухгалтера.
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Nadya_kn • несостоявшийся сотрудник
14.11.2008 10:54
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