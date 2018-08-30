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|Скучаю по тем временам...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Чаще всего люди пишут разгневанные отзывы, а хорошие - очень редко. Решила исправить эту ситуацию, так как есть что сказать хорошего. Из банка я уволилась полтора года назад, но и сейчас вспоминаю много хорошего, особенно по сравнению с госбанком, в котором успела поработать после.
В БФА, в основном, работают очень толковые и профессиональные люди, приятные в общении. Конечно, как и в любом месте, встречаются довольно странные экземпляры, но их очень мало. В банке меня многому научили, за что я до сих пор благодарна своему бывшему руководителю. Ни разу за все время работы не было ситуации, в которой ко мне бы отнеслись неадекватно или несправедливо.
Хочется дать совет всем кандидатам: если на собеседовании вы нашли общий язык с потенциальным руководителем, принимайте предложение о работе и не бойтесь - в БФА вы сможете раскрыть свой потенциал.
P.S. И что касается корпоративов - действительно, сотрудникам предлагается поучаствовать в некоторых конкурсах, подготовить выступления заранее. Но, во-первых, это исключительно на добровольной основе, во-вторых, участвует всего несколько десятков человек из банка и УК, а, в-третьих, помимо этих конкурсов (которые лично мне кажутся отличном идеей), приглашаются выступающие знаменитости и проходит огромная развлекательная программа. Как по мне, так это только преимущество - что ты можешь показать коллегам, что ты, например, не только занудный юрист, но в тебе также скрыты таланты незаурядного актера или музыканта.
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amelisa • бывший сотрудник
30.01.2014 15:42
|Было дело...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хвалебный отзыв, скорее всего, написан службой PR
Сказанное Даликом, скорее правда, чем ложь. От себя могу добавить:
- Коллектив - есть нормальные люди, но есть и с гнильцой... а рыба, как известно, с головы гниет. Такой пример, ездить в лифте с топ-менеджментом запрещено. Сейчас работаю в очень крупном банке, как говорится, в системообразующем. Председатель правления этого банка как-то вместе со всеми стоял в очередь в лифт. Лифт подошел, он пропустил вперед всех женщин, понял, что в лифте места нет, вздохнул и с улыбкой сказал: "ну что ж, пойду пешком". А кабинет у него, между прочим, на 6 этаже.
- Зарплата - не знаю как вообще, у меня была достойная.
- Оформление трудовых отношений. Опять же, не знаю. Мне казалось, что все честно - по трудовому договору. Но наличие трудового договора нисколько не ограничивает работодателя - увольняют в БФА (не только в банке - и в УК, и в ИК) очень быстро и просто, в течение нескольких минут. Подошел, сказали, через 5 минут ты уже в прямом смысле стоишь на улице. Справедливости ради отмечу, что сам я увольнялся очень долго и все договоренности со мной были выполнены.
Кстати, про успешных сотрудников. На мой вопрос, чем занимается один такой успешный сотрудник, мне ответили - "лизингом", естественно не тем, который финансовая аренда .
Про корпоративы - это отдельная история. Дрессированные танцующие и поющие сотрудники - вот концепция нескольких последних корпоративов
А вообще, с волками жить - по-волчьи выть. Люди и правда делают в БФА карьеру. Только либо это специалисты по "лизингу", либо это и правда большие профессионалы и жесткие люди, но опять же, владеющие некоторыми навыками "лизинга".
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NameOff • бывший сотрудник
26.06.2012 11:48
|Люблю свою работу
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сочувствую бывшему сотруднику, хотя с трудом верится, что все было именно так. Я работаю в Банке БФА 2 года, желания уволиться не возникало. Мне нравится работать в open floor, т.е. в одном большом офисе – чувствуешь себя в западной компании, к тому же можешь общаться не только с коллегами по отделу, но и с другими подразделениями, и быть в курсе, что вообще твориться в банке.
Для меня главный плюс работы здесь – это коллектив. Возможно, мне повезло с коллегами по отделу, но атмосфера у нас действительно дружеская. А во-вторых, не могу не отметить возможность карьерного роста. Успешных сотрудников руководство всегда замечает.
Да, и еще. Работа не ограничивается выполнением должностных обязанностей, в БФА очень радуют творческие конкурсы для сотрудников и отличные корпоративы.
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liberrty • сотрудник
30.10.2010 13:15
|Ужасные воспоминания о работе…
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Банк БФА в СПБ располагается в бизнес-центре. Все сидят скопом, такого я еще не видел. Отдел куда меня брали - находился в большой комнате (как спортзал), по горизонтали стоят столы рядами как в школе, нет… хуже, чем в школе, потому, что напротив этих рядов - еще один - причем перегородки - одно название. То есть, ты постоянно, сидя за рабочим местом, видишь чье-то лицо... Мне кажется, это издевательство над людьми... Во-вторых, там очень шумно! С этим банком, у меня связаны очень не приятные воспоминания. Я тогда работал, но искал более подходящее место. Черт меня дернул отправить в БФА свое резюме.
Прошел собеседование, с отделом кадров, с начальниками, со службой безопасности. Отдел кадров, мне объяснил, что на испытательном сроке они оформляют по договору подряда! И как мне доверительно потом сказали, что многие годами у них работают по договору подряда. Ну, я и согласился. Уволился с прежнего места работы, повелся на обещания моих руководителей, что им нужен постоянный сотрудник, и з/п хорошую обещали. Еще один нюанс - договор подряда - они оформляют совсем не с теми обязанностями, на какие брали, как мне объяснили в кадрах потому, что руководство не разрешает. Тут мне надо было задуматься и быстро свалить, но я поверил банку и его имиджу, дурачок. Договор я заключил на определенный срок.
По истечении этого срока (более месяца), а именно в последний день ко мне подходит начальница отдела и говорит, что они решили не открывать штатную единицу! При чем это было сказано, когда я сделал отчет за месяц, в последний день, видимо боялись, что я им не доделаю его. По-моему это крысятничество и ничтожно!
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далик • бывший сотрудник
01.10.2010 00:37
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