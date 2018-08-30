Банк БФА в СПБ располагается в бизнес-центре. Все сидят скопом, такого я еще не видел. Отдел куда меня брали - находился в большой комнате (как спортзал), по горизонтали стоят столы рядами как в школе, нет… хуже, чем в школе, потому, что напротив этих рядов - еще один - причем перегородки - одно название. То есть, ты постоянно, сидя за рабочим местом, видишь чье-то лицо... Мне кажется, это издевательство над людьми... Во-вторых, там очень шумно! С этим банком, у меня связаны очень не приятные воспоминания. Я тогда работал, но искал более подходящее место. Черт меня дернул отправить в БФА свое резюме.



Прошел собеседование, с отделом кадров, с начальниками, со службой безопасности. Отдел кадров, мне объяснил, что на испытательном сроке они оформляют по договору подряда! И как мне доверительно потом сказали, что многие годами у них работают по договору подряда. Ну, я и согласился. Уволился с прежнего места работы, повелся на обещания моих руководителей, что им нужен постоянный сотрудник, и з/п хорошую обещали. Еще один нюанс - договор подряда - они оформляют совсем не с теми обязанностями, на какие брали, как мне объяснили в кадрах потому, что руководство не разрешает. Тут мне надо было задуматься и быстро свалить, но я поверил банку и его имиджу, дурачок. Договор я заключил на определенный срок.



По истечении этого срока (более месяца), а именно в последний день ко мне подходит начальница отдела и говорит, что они решили не открывать штатную единицу! При чем это было сказано, когда я сделал отчет за месяц, в последний день, видимо боялись, что я им не доделаю его. По-моему это крысятничество и ничтожно!