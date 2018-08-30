Решайте сами….

Давайте начнем всё логично и по-порядку. На дворе был 2012 год, закончив банк-лицей с отличием, я была полна уверенности и решимости для начала работы. Не буду рассказывать о своем первом банке, где я продержалась ровно один месяц, я вам расскажу о своем следующем месте работы, а именно ОАО КБ «КЕДР». Да, кто-то, наверное, и не слышал никогда о таком банке, но поверьте, он есть)), а не слышали, скорее всего, потому что банк наиболее развит в Красноярском крае. Но моё повествование будет вестись из города Ростова-на-Дону.



Итак.. начнем.. оставив свое скромное резюме в Интернет-ресурсах, я терпеливо ждала звонков с предложениями о работе, но их особо не было. . Звонили с предложениями подобными моей прошлой работе.. И вот в один день мне позвонили из Банка «КЕДР», я знала о существовании такого банка в нашем городе, и с огромным удовольствием назначила дату собеседования на следующий день. Вакансия была следующая: «Бухгалтер-кассир». Далее я вам расскажу, что входило в обязанности, так как на момент своего соглашения, я не особо представляла, что я буду делать.



Приехав в банк, он показался мне огромным, множество незнакомых людей, и я такая 19-летняя девочка без опыта и незнающая, куда идти и чего вообще спрашивать . Хочу сказать, что несмотря на это, все были весьма доброжелательны. Мне сказали к кому мне пройти на собеседование. Собеседование со мной проводила заведующая кассой, скажем так, что ее не особо испугало, что я без опыта работы, пообещали помочь, показать, научить. Я с удовольствием, конечно же, (а вы как думаете для начинающего специалиста) согласилась. Оклад был средний на тот момент, не буду лукавить 15 000 руб., но позже появились доплаты, но об этом тоже немного позже. Заполнила я все анкеты, отправили мои документы на проверку в службу безопасности, тут я вообще не переживала, вроде не хулиганила нигде. Результаты пришли положительные, и меня пригласили на обучение.



Ну начнем обучение, скажу сразу, его не оплачивали, но меня это совсем не расстроило. Обучение мое проходило в кассе вне кассового узла (далее ОК вне КУ), работы там было не особо много, забегая вперед, на будущем опыте работы в Доп. офисе, можно сказать не было вообще, в основном, пара коммунальных платежей и обмен валюты, изредка попадались переводы. Работа, как вы поняли, наверное, была с физ. лицами. Далее мне предложили такой вариант, я буду на должности бухгалтера-кассира, а работать буду в графике один день в ОК вне КУ, второй соответственно в КУ. Я согласилась, потому что мне так все нравилось, все было так хорошо, но этот вариант не согласовали, и отправили меня на обучение в бухгалтерию (чтобы понимали бухгалтерия это операционисты по работе с физ. лицами. Пару дней я стажировалась в КУ, всё это было для меня интересно, смотреть, делать, наблюдать как теория превращается в практику. Но.. всегда бывает но..



Настал день «Х», и я пришла на стажировку в отдел бухгалтерии.. Ну скажем так, мне там были не особо рады, передо мной положили пачку инструкций и сказали «читай», всёё… на этом всё.. я сидела и читала инструкции, часть из которых я знала ещё с учебы. И вот чудо, пришел клиент получить перевод, мне говорят «Сейчас Вика будет делать перевод, хочешь иди посмотри», ну как вы думаете хочу ли я? Конечно я бегу смотреть с блокнотом, чтобы записать, как всё это делать. И вот незадача, эта Вика оказалась совсем неопытной, и вообще ничего не умеющей делать, несчастный перевод мы выдавали минут 40, МНЕ (внимание мне, я там еще никто) было стыдно смотреть на клиента. Но выдали, он благополучно ушел в кассу. Прихожу я последний день на стажировку в КУ, и мне говорят «Мест нет, мы оставим тебя в резерве». Ну как вы думаете, какая у меня была реакция? Правильно расстройство, невыносимое, но всё же я решила досидеть этот день пока меня не отпустят, и вот случилось, мне предложили работать в Дополнительном офисе в моем районе города. Не знаю почему, но очень мне не хотелось туда, но пообщавшись с более опытными людьми, я согласилась. На следующий день я должна была выйти в свой ДО.



А теперь давайте прервемся и я расскажу о самой должности. Итаааак… Как я уже упоминала называлась должность «бухгалтер-кассир». Оклад был 15 000 рублей. График сменный, Рабочий день с 9.00 до 19. 00, суббота с 9.00 до 17.00 (и да в те славные времена банк закрывался на обед с 13.00 до 14.00). Что я должна была делать? Ну давайте говорить уже об обязанностях в моем ДО. В дни работы в кассе полное обслуживание ф.л. и ю.л., инкассация и прочее, стандартная кассовая работа ( и как вы поняли мы еще и коммуналку принимали, и в нашем офисе ее было во все времена дьявольски много). В дни работы в бухгалтерии, я работала только с физическими лицами (вклады/текущие счета, переводы и т.д.). Отвлеклись немого, теперь о главном.



Ну что ж настал следующий день, и я вышла на работу в ДО «на Зорге». Всё что делала, я писала в блокнот, чтобы не ошибиться. Первый месяц было очень сложно работать в бухгалтерии, но позже я начала втягиваться. У нас сменился директор и бухгалтер по работе с ю.л. На работе это не отразилось. Я потихоньку училась, запоминала всё, и вот ввели тестирование для сотрудников, при успешной сдаче которого делали надбавки к з/п за квалификацию. Размер был таков: 3000 рублей кассирам, 1500 рублей бухгалтерам, но тут мне повезло я могла заработать все 4500 рублей. Говорю сразу мне повезло, я все успешно сдала, и ежемесячно нам стали доплачивать эту сумму, то есть оклад мой увеличился. Я работала дальше, мне все начинало нравиться, коллектив у нас был очень хороший в офисе. Офис был маленький и уютный. Со временем у нас появились планы на открытие депозитов, на количество переводов/коммуналки, абсолютно на всё. Хочу сказать, что практически всегда нашим офисом выполнялись планы, а за выполнение планов нам платили премию, скажу вам сразу и честно расчеты ее менялись несколько раз, но последние премии, которые я получала были весьма приличными и не могли не порадовать . Я вам расскажу о них в конце. Так я отработала год, второй.. За это время я освоила, хоть и не в полном объеме работу с юридическими лицами, поэтому частенько работала на заменах, и немножечко работу кредитного специалиста. Это все было моим желанием, меня научили, за что очень всем благодарна, ведь развиваться никогда не поздно.



Настал 2015 год, год моих проблем. В один прекрасный день наша директор принесла мне документ и попросила воспринять всё без эмоций, я его прочитала, это было для меня неожиданностью, потому что это все как-то упустили этот момент. А написано там было следующее: «6 февраля 2015 г. Вы будете уволены по пункту 2 части первой статьи 77 ТК РФ (по истечении срока трудового договора)». Да, я была на декретном месте, и все как-то забыли, что практически три года уже прошло. Меня попросили не переживать, и сказали, что будут решать вопрос, но дело осложнялось тем, что наш банк был на санации, и санировал его «мой любимый» (поняли да, что это сарказм?) БинБанк, мне звонили управляющие и говорили, какие заявление писать, в какой отдел меня перевести. Скажу честно, они приложили усилия, чтобы меня оставить хоть в каком-нибудь отделе, но всё тщетно. БинБанк был непоколебим, и вот 6 февраля я работала свой последний день, и поняла это только, когда мне пришло смс-сообщение о поступлении денег не карту, это был мой окончательный расчет. Ну что поделаешь, всё имеет свойство заканчиваться, и со слезами на глазах, вечером я собрала часть своих вещей в надежде, что еще вернусь, и поехала домой. Сделав себе маленький недельный отпуск, я всё надеялась вернуть в родной банк, но ничего не смогли сделать, и приступила к поискам работы. Тут-то всё еще больше осложнилось, но благодаря банку «КЕДР» еще несколько месяцев я жила на премии, которые они мне присылали (размер этих премий был достаточно неплох, получить в конце месяца премию уволившемуся сотруднику 16 000 рублей, я думаю это очень даже хорошо, ну и помимо еще несколько раз мне приходили деньги от моего банка).



Я могу вам сказать, что, несмотря на некоторые скандалы, переработки и прочее, этот банк стал для меня моим вторым домом, я общалась со всеми офисами, и благодарна каждому сотруднику, с которым я взаимодействовала, потому что всё, что я сейчас знаю и умею, благодаря этому банку и людям, с которыми я работала. К руководству у меня вообще нет претензий, они ценили меня и как человека, и как специалиста, и не забыли обо мне, когда я сидела несколько месяцев без работы. Что я могу сказать мои воспоминания об этом банке только теплые, хоть и всегда сопровождаются слезами в глазах. Это была очень резкая потеря такого родного уже для меня места. Что я могу еще сказать, я могу только пожелать всем удачи, потому что Бин Банк решил закрыть практически все офисы, в частности и офис, где я работала.



Я не знаю, для чего пишу этот отзыв, может быть, чтобы просто поделиться воспоминаниями и переживаниями, и не судите строго.