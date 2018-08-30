Здравствуйте. Я являюсь сокращённым сотрудником банка. Территориально я работала(до сокращения) и нахожусь в городе Ханты-Мансийске, но была в штате подразделения, которое территориально находилось в городе Москве . Так же сам головной банк, его кадровая служба и бухгалтерия находятся в Москве.

Я до сих пор не получила выплату за период 18 декабря -18 января. Причем никто не может пояснить с чем связана невыпла денежных средств в срок. Я завишу от этих выплат. Я являюсь заёмщиком , мне нужно платить кредиты(ипотека), мне нужно оплачивать коммунальные услуги, в конце концов существует масса других расходов.

До данного случая все выплаты осуществлялись сразу после отправки документов через местных представителей банка.

Ни представители кадровой службы, ни бухгалтерии не дают свои контактные телефоны . Есть только внутренние банковские номера телефонов, для этого нужно прийти в местное отделение банка и попросить какого-нибудь сотрудника банка воспользоваться сначала телефонным справочником сотрудников, а потом его рабочим внутренним телефоном(странная ситуация по моему мнению).

Пыталась связаться с кадровой службой по электронной почте, получила ответ, что Документы получены и переданы на выплату в бухгалтерию .

При попытке связаться с бухгалтерией по почте никаких ответов не поступает .

Пыталась обратиться в банк через специальную опцию на их сайте, на что получила ответ, обращайтесь к бывшему руководителю и в бухгалтерию , я ответила , что бывшего руководителя нет, на что мне прислали новый ответ, обращайтесь в бухгалтерию . От которой ни ответа ни привета.

Ровно такая же ситуация с моими двумя бывшими коллегами . Мы были сокращены в один период. Куда бежать, кому звонить или писать не имею понятия.