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|Банк не оплачивает больничный лист по беременности и родам
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте!Я являюсь сотрудником банка ФК Открытие,работаю по адресу: г. Тверь, бульвар Ногина,д.4 корп.2. 17 декабря 2018 года я ушла на больничный по беремености и родам. 17 декабря я принесла свой больничный лист и стала ждать его оплаты. Прошло время до 13 января 2019 года, больничный мне не оплатили,я стала через руководителя выяснять когда мне оплатят больничный,на что мне в бухгалтерии ответили что задержка произошла и оплатят мне его 15 января. 15 января выплаты не произошло, я снова стала задавать вопрос в бухгалтерию и в отдел кадров когда произойдет оплата больничного листа по беременности и родам, и тут выяснилось от сотрудника Погребняк Светлана Викторовна, что на моем больничном не хватает печати (почему то мне это не сразу сказали,а только когда спустя месяц я стала требовать оплату, я сделала вывод что больничный мой посмотрели только 17 января спустя месяц). Больничный лист отправили мне обратно в Тверь,шел он 2 недели. Когла я его получила,то поставила печать в мед. учреждении и отдала больничный секретарю директора 28 января. Матвеева Юлия из отдела кадров сообщила,что больничный получила мой и оплата будет до 9 февраля,но оплаты так и не поступило. Вопрос: когда мне оплатят больничный по беременности и родам?! У меня уже 38 недель,я лежу в больнице и приходится постоянно переживать. В бухгалтерии банка бардак и нарушение трудового законодательства.
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Floratver • сотрудник
14.02.2019 16:04
|Банк не оплачивает больничный лист по беременности и родам
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте!Я являюсь сотрудником банка ФК Открытие,работаю по адресу: г. Тверь, бульвар Ногина,д.4 корп.2. 17 декабря 2018 года я ушла на больничный по беремености и родам. 17 декабря я принесла свой больничный лист и стала ждать его оплаты. Прошло время до 13 января 2019 года, больничный мне не оплатили,я стала через руководителя выяснять когда мне оплатят больничный,на что мне в бухгалтерии ответили что задержка произошла и оплатят мне его 15 января. 15 января выплаты не произошло, я снова стала задавать вопрос в бухгалтерию и в отдел кадров когда произойдет оплата больничного листа по беременности и родам, и тут выяснилось от сотрудника Погребняк Светлана Викторовна, что на моем больничном не хватает печати (почему то мне это не сразу сказали,а только когда спустя месяц я стала требовать оплату, я сделала вывод что больничный мой посмотрели только 17 января спустя месяц). Больничный лист отправили мне обратно в Тверь,шел он 2 недели. Когла я его получила,то поставила печать в мед. учреждении и отдала больничный секретарю директора 28 января. Матвеева Юлия из отдела кадров сообщила,что больничный получила мой и оплата будет до 9 февраля,но оплаты так и не поступило. Вопрос: когда мне оплатят больничный по беременности и родам?! У меня уже 38 недель,я лежу в больнице и приходится постоянно переживать. В бухгалтерии банка бардак и нарушение трудового законодательства.
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Floratver • сотрудник
14.02.2019 11:50
|Задержка единовременного пособия по беременности и родам
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Я являюсь сотрудником банка Открытия с ноября 2016 года. В настоящее время занимаю должность Специалиста Отдела поддержки сети/ Управления администрирования операционной деятельности/ Департамента поддержки операционной деятельности(г.Саратов). 11 января 2019 года ушла в отпуск по беременности и родам. Написав в тот же день заявление на отпуск по беременности и родам, предоставив листок нетрудоспособности с 11 января 2019 г. Пособия по БиР до сих пор не получила. Не однократно обращалась в отдел кадров по номеру 8 800 100 70 40 (внут.номер 11 0521) сотрудник Зуева Татьяна Анатольевна. Изначально мне говорили, что в банке новая программа по зачислению заработной платы. И сейчас проводятся технические работы. Не всем была зачислена зарплата, больничные и пособия. Технический сбой устраняют до сих пор. Сегодня 12.02.2019 мне сообщили информацию, что все документы в бухгалтерию передали 23.01.2019 года. Время для расчета и начисления пособий по БиР прошло достаточно. Ссылаясь на статью закона 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» После того, как женщина предоставит пакет необходимых документов, страхователь в течение десяти календарных дней назначает ей пособие. Если пособие по беременности и родам платит работодатель, то оно выдается вместе с ближайшей зарплатой. Ближайшая з.п была 31 января 2019г. Пособия до сих пор жду. Почему то никто в банке не знает номеров отдела бухгалтерии. Видимо это какой-то золотой отдел, в который даже сотрудники отдела кадров не могут дозвониться. Я так и не смогла получить ответа, когда же я получу пособия по БиР. В банке никто ничего не знает. Обратилась в трудовую инспекцию, а также оставляю отзыв на банки.ру.
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Lb-Letyagina • сотрудник
12.02.2019 11:26
|Где деньги за больничный? Да сейчас всем не заплатили...
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вышел на больничный в середине декабря 2018. Затем мне продлили больничный, в итоге до 9 января. В это время шел процесс сокращения по соглашению сторон. 29 декабря трудовые отношения с Бинбанком (банком Открытие) были прекращены. Компенсация была выплачена.
Но вот денег за больничный нет до сих пор - 11.02.2019 г. В конце января я звонил в отдел кадров, спрашивал а где собственно деньги? На что мне дали ответ - сейчас бухгалтерия в Москве, так что документы идут долго. А вообще, да, сейчас всем долго платят, больничный еще никому не оплатили.
Бардак приличный в банке, это не только оплаты больничного касается. Некоторым сотрудникам (уже Открытия) зарплата упала не день в день, а на следующий. Не критично, но как показатель.
Это было к конце января. Прошло полмесяца - ничего не изменилось. Пойду писать претензию...
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cashmaster • бывший сотрудник
10.02.2019 20:57
|Не могу получить справку 182 Н
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь уже бывшим сотрудником ПАО Бинбанка, нынешнего банка ФК Открытие. На данный момент я являюсь все еще клиентом банка. При увольнениии мне не выдали справку 182 Н вместе с трудовой книжкой. В колл центре сказали написать на почту people@binbank.ru. Писала уже 2 раза 31.01.2019 года. До сих пор не получила ответа.
Просьба дать мне информацию когда я получу данную справку и каким образом. Почему я должна тратить свое время на выснения того как мне получить справку, звонить, писать и еще и приезжать за ней, если справку ДОЛЖНЫ были выдать в день увольнения! Просьба решить мой вопрос.
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Седа • бывший сотрудник
05.02.2019 19:49
|Выплата «сокращённым» сотрудникам
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я являюсь сокращённым сотрудником банка. Территориально я работала(до сокращения) и нахожусь в городе Ханты-Мансийске, но была в штате подразделения, которое территориально находилось в городе Москве . Так же сам головной банк, его кадровая служба и бухгалтерия находятся в Москве.
Я до сих пор не получила выплату за период 18 декабря -18 января. Причем никто не может пояснить с чем связана невыпла денежных средств в срок. Я завишу от этих выплат. Я являюсь заёмщиком , мне нужно платить кредиты(ипотека), мне нужно оплачивать коммунальные услуги, в конце концов существует масса других расходов.
До данного случая все выплаты осуществлялись сразу после отправки документов через местных представителей банка.
Ни представители кадровой службы, ни бухгалтерии не дают свои контактные телефоны . Есть только внутренние банковские номера телефонов, для этого нужно прийти в местное отделение банка и попросить какого-нибудь сотрудника банка воспользоваться сначала телефонным справочником сотрудников, а потом его рабочим внутренним телефоном(странная ситуация по моему мнению).
Пыталась связаться с кадровой службой по электронной почте, получила ответ, что Документы получены и переданы на выплату в бухгалтерию .
При попытке связаться с бухгалтерией по почте никаких ответов не поступает .
Пыталась обратиться в банк через специальную опцию на их сайте, на что получила ответ, обращайтесь к бывшему руководителю и в бухгалтерию , я ответила , что бывшего руководителя нет, на что мне прислали новый ответ, обращайтесь в бухгалтерию . От которой ни ответа ни привета.
Ровно такая же ситуация с моими двумя бывшими коллегами . Мы были сокращены в один период. Куда бежать, кому звонить или писать не имею понятия.
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Manylova • бывший сотрудник
01.02.2019 14:57
|Выплата пособия сокращённому сотруднику
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я сокращённый сотрудник банка ПАО Банк «ФК Открытие». Сократили меня 17 июля 2018 года. Ежемесячно банк выплачивал пособие на основании заявления, заверенной трудовой книжки и справки с центра занятости о сохранении зп (4,5,6 месяцы). 18 января 2019 года я обратилась в банк в г. Ханты-Мансийск с целью написания заявления и отправки документов в головной банк. Документы мной были отправлены и получены отделом кадров, находящегося в г. Москва. Но пособие за 6 месяц до сих пор не перечислено, хотя в течении 5 месяцев пособие перечисляли в течении 5 рабочих дней после получения документов. Сотрудники отдела кадров утверждают, что получили пакет документов и передали в бухгалтерию, но никакого подтверждения у меня нет. Обратилась в КЦ с просьбой предоставить контактную информацию бухгалтерии, на что был получен следующий ответ: «Предоставить контакты бухгалтерии не представляется возможным. Необходимо ваше личное обращение. Приносим извинения за доставленные неудобства.» Личное обращение? Мне необходимо прилететь в Москву? Не понятно.
Отдел кадров никакой информации о сроках перечисления пособия не предоставляет.
Просьба разобраться в сложившейся ситуации. С даты отправки документов прошло уже две недели.
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Dilyara89 • бывший сотрудник
01.02.2019 14:19
|Проблема с получением справки 182Н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Уволился из Бинбанка в конце сентября 2018 года, при увольнении справка 182Н не оформлялась. После поступления на новую работу возникла необходимость в данной справке. После обращения по номеру Банка и уточнения процедуры, было направлено письмо на адрес people@binbank.ru с необходимыми данными. Ответа о том, принята ли заявка в работу, какие сроки исполнения и т.д. получить невозможно.
Подскажите, пожалуйста, как получить справку 182Н или информацию о своих запросах на получение справки 182Н?
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MrPuzo • бывший сотрудник
31.01.2019 12:17
|Попытка устроиться, не советую
|не голосовал
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Добрый день! Хотел бы поделиться историей попытки устройства ив данную организацию. Вакансия называется специалист по доставке карт/работе с клиентами г.Челябинск. Для начала мне набрал куратор из Москвы Евгений, поговорили по вакансии ,вроде все устроило, единственное не оплачивается ГСМ,и оклад был озвучен 26000. Далее я предоставил документы уже в офис ,куратору Валентине, также переговорили и опа заминочка оклад составляет 22600 на руки, почему сразу никто не сказал непонятно. Ладно бог с ним.
Далее ожидание длинной в неделю СБ , непонятно в итоге да или нет ,ответ так и не услышал. Набрал Евгению в Москве, он сказал что-то вроде "вакансия в стопе" то есть что они не знают надо им сотрудника или нет. Уже негатив ,зачем тогда мне выносить голову с документами и СБ а также ожиданием???
Далее спустя пару дней пришла смс о том что они пока не готовы предложить сотрудничество. Вы что издеваетесь??? То вам надо ,то не надо, то готовы то не готовы. У вас вакансии на ХХ постоянно висят одни и те же ,и эта вакансия не исключение.
Вообщем никому не советую, полная лажа, и болото. Впечатление как будто пришел не в банк а в шарашкину контору.
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Антоха Чубук • несостоявшийся сотрудник
08.11.2018 15:21
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Больше трех месяцев не получаю справку о доходе
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день
Огромная просьба отреагировать на запрос. Больше 3 месяцев жду справки с Открытия о доходах , т.к. в ноябре иду в декретный отпуск , а справок до сих пор нет. Заказывала как через бывших коллег , так и через группу fin_spravka@open.ru... ТИШИНА... В чем проблема????
Что касается моей работы в данной организации. Работала почти год ПМ, единственный плюс на тот момент-возможность зарабатывать , бонус получала всего 3 раза по 100.000. В плане организованности полный 0. За год не было ни одного собрания , если только Московское руководство не приезжало. Полное безразличие со стороны руководства, в плане развития, обучения, вовлеченности. Ни разу не ставил задачи , которые надо выполнять. Вечно в кабинете играл в телефон или рисовал . И смех и грех)
Но это было до мая 2018. Сейчас там новая команда из ВТБ. И насколько я знаю, очень сильная. Я бы вернулась туда.
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Arpikev1215 • бывший сотрудник
24.10.2018 08:43
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