Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Хочу предостеречь вас от трудоустройства в этот некогда неплохой банк...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые соискатели, хочу предостеречь вас от трудоустройства в этот некогда неплохой банк. Особенно отдел валютного контроля под руководство К.Ю.В. На собеседовании вам "красиво поселят", расскажут про европейские стандарты, креативный коллектив и супер классного руководителя, а попадете вы в кромешный ад, где царит полное беззаконие и издевательство над сотрудниками!
Если коротко, то трудовое законодательство в банке не соблюдается. Сотрудникам валютного контроля запрещено обедать более, чем полчаса. Покидать здание банка строго запрещено даже в обеденный перерыв. Нормально уйти в отпуск просто невозможно, из вас вытрясут всю душу, даже если вы уходите в соответствии с согласованным планом. Отпуск без содержания вообще табу. Кто так решил? К.Ю.В., а этот ваш трудовой кодекс ей не указ.
Ежегодный опрос удовлетворенности сотрудников просто насмешка, особенно его якобы анонимность. Перед опросом сотрудников запугивают, что если отдел покажет низкие результаты, то их лишат премии, ответы некоторых сотрудников контролируют, стоят у них за спиной и смотрят, что они отвечают,. Однажды даже потребовали распечатать "анонимные" результаты и положить на стол.
Что еще должно выгодно отличать "европейский" банк от других работодателей? Очень его отличает то, что К.Ю.В. может закрыть вас у себя в кабинете и орать матом так, что вы потом будете вытирать со лба ее слюну. Может швырнуть в вас что-нибудь со стола. А может схватить за руки и трясти до синяков. Может пообещать, что за любую жалобу вы вылетите из банка с такими рекомендациями, что вас потом в дворники не возьмут. И вы будете молчать, потому что вы мать-одиночка или потому что вам под 50 и даже с блестящими рекомендациями найти работу в другом банке уже почти невозможно. Потому что если на тебя из года в год каждый раз орут, давят и угрожают, поверить, что в этом аду что-то изменится просто невозможно. Больше всего ОВК похож на театр Карабаса Барабаса, где запуганные до смерти куколки улыбаются на публику, а за занавесом получают плетей.
Может быть в других отделах все не так. Но я не могу поверить, что за столько лет руководство не узнало о методах ее "управления". О том, что в тумбочке у каждой сотрудницы лежит набор успокоительных. Что каждая без исключения там обругана, унижена и запугана до такой степени, что боится не то что защититься, а просто уволиться. О том что из отдела каждый день разносятся истерические крики, о том что люди перерабатывают по несколько часов в день, о том что работают в режиме непрерывного стресса, страха и унижения.
Позор, Нордеа! Таких руководителей даже в колонии допускать кощунственно, а уж в "европейский банк", где работают честные женщины, матери, жены просто преступно и бесчеловечно! Так что подумайте сто раз, прежде чем откликаться на вакансии этого банка. "Спать" вам будет очень жестко. До синяков.
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4
LuFio • бывший сотрудник
15.11.2017 22:41
|Недобросовестный работодатель
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Господа, ниже излагаю факты о Нордеа Банк, как работодателе.
1. Пять этапов собеседования - это много, но, надо отдать должное, прошли очень оперативно. Это плюс.
2. Выставление офера - более одной недели, при том, что человек нужен был срочно. Это минус.
3. При оформлении, оказалось, что размер заработной платы, который фигурировал в офере - это не оклад, как обсуждалось на собеседовании, а оклад + премиальная часть - неприятный сюрприз. Это минус.
4. Подключали меня к рабочему месту неделю, при этом администрирование данного процесса ложилось на плечи нового сотрудника. Это минус.
5. Повезло с коллективом: коллеги оказались доброжелательными и позитивными. Это плюс.
6. Кадры, впрочем, как и непосредственное руководство, представляют собой сборище малоквалифицированных сотрудников, оперирующих местечковыми словами "подтвердимся", "посчитаемся", ну и подобными словоформами, включающими в свой состав необязательные возвратные частицы -ся. Кадры, ТК РФ Вам в помощь, наивно полагают, что для того, чтобы уволить человека, достаточно прислать по корпоративной почте форму заявления об увольнении с рекомендацией о проставлении даты увольнения (спасибо Вам большое за это! Теперь у меня есть доказательства для обращения в Комиссию по трудовым спорам и Суд общей юрисдикции). Также, полагаю, что коллеги не сведущи в том, что законодатель приводит закрытый перечень оснований для увольнения работника, а формулировка "мы решили прекратить с тобой договор - напиши заявление по собственному желанию" не подпадает под указанный перечень. Двойной минус.
Итого: работодатель не соблюдает нормы действующего трудового законодательства, руководствуясь мерилом "по-пацански", но при этом руководит неплохим коллективом. Совет: не акцептуйте офер от Нордеа Банк.
А я, в свою очередь, желаю удачи и процветания Банку!
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1
ram09 • сотрудник
30.08.2016 17:20
|Честный работодатель
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотел бы положительно высказаться по поводу работы в Нордее. Проработал в Нордее я совсем чуть-чуть (суммарный опыт работы - 4 месяца, для тех кому важно), но об этом поподробнее позже.
Трудоустройство
Вакансию я нашёл на сайте hh.ru и сразу откликнулся. Ждать звонка долго не пришлось, через день раздался звонок-приглашение на собеседование. Первым плюсом тут хотел бы отметить, что непосредственный руководитель уже посмотрел резюме, т.к. до сих пор сталкиваюсь с тем, что руководитель смотрит резюме после встречи с HR-специалистом из-за чего порой возникают казусы.
Встреча с представителем HR прошла хорошо, мне рассказали всё касательно трудоустройства, соц. пакета, зарплаты и структуры Банка. После этого сразу была встреча с моим будущим руководителем. Это я тоже считаю плюсом, т.к. это сильно экономит время. После этого, где-то через день, я заполнял в Банке анкету для СБ и проходил собеседование с психологом, в которое входили различного рода тесты + детектор лжи. Детектор лжи я проходил в первый раз поэтому было для меня необычно.
После получения оффера, оформление достаточно быстро, проблем не возникало.
Единственное, что меня смутило, т.к. не встречал ранее, что за зарплатную карту (не ниже класса Стандарт или Классики) необходимо платить годовое обслуживание. Раньше с таким не встречался, поэтому было странно.
Условия
Условия, которые предлагает Банк, на мой взгляд, хорошие. Предложенную зарплату я оценил как очень достойную. В соц. пакет входит: полностью оплачиваемое Банком ДМС (после испытательного срока), скидки на фитнес (который находится рядом с ЦО), скидки у других партнёров, корпоративный английский и т.д. Есть у Банка своя библиотека, что для меня было огромным плюсом, учитывая что большая часть современной бизнес-литературы там имелась. Отдельно хочется сказать, что с 2015 года обеды уже не компенсируются.
Рабочий процесс и коллектив
Что касается рабочего процесса: к необходимым системам меня подключили быстро, всё необходимое дали в первый же день работы, с пропуском я возился где-то неделю-полторы, но, в конечном итоге, его сделали. Коллектив попался хороший, все были доброжелательные, при каких-либо вопросах мне сразу же помогали. С руководителем мог решить любые свои вопросы. На обучение я попасть не успел, только на "организационное занятие". Данное занятие разбивается на 3 части:
1-ая часть - ПОД/ФТ и риски;
2-ая часть - общение с кем-либо из "старожилов";
3-ая часть - история Банка и интерактив.
Не в обиду никому, но самое интересное было - общение со "старожилами", т.к. они отвечали на вопросы, рассказывали интересные истории о становлении Банка и о рабочих моментах и т.д. Это действительно было интересно. По загруженности работы не мне судить, т.к. везде по-разному, как я понимаю. Скажу только, что по выходным я не выходил, до глубокой ночи не сидел (в основном, уходил как положено). По пятницам - сокращёнка.
Увольнение
Суммарно проработав 4 месяца, меня сократили. Собственно я это прогнозировал, поэтому не особо удивился. При увольнении, со стороны Банка, всё происходило честно и в соответствии с ТК РФ. Выходное пособие также было достойным. Коллеги помогали с поиском работы наравне с отделом персонала, что было для меня очень приятно.
Итог
Работа в Нордее была отличным опытом для меня. Меня устраивало всё, поэтому и отзыв я оставляю хвалебный. Для меня главное, чтобы всё было честно, как с моей стороны, так и со стороны работодателя. В этом плане Нордеа не подвёл. Хочется также напомнить, что это только мой взгляд на события и я проработал там не так уж и много, однако я считаю, что этого вполне достаточно для формирования собственного мнения.
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4
TraitorH8 • бывший сотрудник
31.03.2015 13:29
|Без яиц жить можно... но грустно...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Без яиц жить можно...но грустно....
Именно эту картинку я вспоминаю, когда речь заходит о Нордеа...
Впрочем, давайте по порядку...
Трудоустройство.
Позвонили, пригласили на собеседование. Когда пришел, то обнаружил на встрече очень приветливого начальника Управления. Оказалось, что начальник отдела в отпуске, а собеседовать людей надо. Поговорили. Вроде впечатление произвели хорошее. На вторую встречу пригласили к начальнику отдела. Он сказал, что хотите очень высокую ЗП Так пообщались неплохо. Сказал, что уходить на меньшую сумму смысла нет. Через неделю позвонили, как оказалось собеседовали более 20 человек... сделали предложение... на 20 тысяч меньше заявленного... я не торопился, но уже реально хотел уйти с бывшей работы... поторговавшись удалось снизить разницу в 10 тысяч, + 5 оплата обедов, и того ЗП на 5 тысяч меньше планируемой, но зато шанс получить премию, которая перекроет по обещанным заявлениям этот минус. Соглашаюсь... собеседование с психологом и детектор лжи прошло успешно... не сомневался, что пройду, так как до этого работал в очень серьезных конторах и не пройти бы проверку было просто слишком маловероятно. Был забавный момент, когда спросил, приходилось ли иметь дело в с явными преступниками, вместо ожидаемого ответа "нет" я ответил: "Да". Дядюшка психолог разволновался... объяснил ему жизненную ситуацию....
Социальный пакет.
О нем есть в других отзывах. В целом неплохой соц. пакет. Не самый лучший, но далеко не самый плохой. Я бы поставил 4. Также, к плюсом можно отнести, что Высшее руководство реально думает о сотрудниках.
Работа и зарплата.
Повысить ЗП в Нордее очень тяжело... Больше, чем на 1-5%...Поэтому торгуйтесь лучше сразу, мой Вам совет. Еще один шанс выторговать ЗП, если соберетесь уходить и реально Банк будет понимать Вашу ценность, но сделать ОЧЕНЬ высокую ЗП... не сделают все равно. На моей памяти были прецеденты... В целом ЗП в Нордее хорошие, поэтому многие сидят исключительно из-за них. Также не забываем о кризисе... и том, что уже сейчас известно, что индексация и премия в 2015 году будет крошечной.
В целом в ЦО и на Правде(два основных офиса) разное отношение к дисциплине. Также это зависит от начальника и его начальника. Я работал не в ЦО и у Нас было полегче. Не было дресс кода и т.п. Можно было иногда прийти попозже, но и уйти попозже. В целом никто ничего не говорит, если придешь позже и уйдешь вовремя, лишь бы работа была сделана, тем не менее некоторых заставляли писать объяснительные на моей памяти, так что тут главное не перегибать...
О самой работе... Есть один большой минус... Причем, поскольку знакомые у меня были по всему банку, они подтверждали эту проблему.... Работая в Нордее очень тяжело решать задачи самостоятельно... На каждый чих Вам необходимо согласование руководителя, который может просто неделями не подписывать Вашу служебную записку. Вам придется ее обосновывать, доказывать, иногда доходит до абсурда, конечно, иногда руководитель хороший, но мне не очень повезло. Моим друзьям коллегам тоже. Очень тяжело продвинуть свои какие-то идеи. Чтобы там не твердили создатели "Банка идей" - такая программа, когда по Всему банку все что-то предлагают в виде мозгового штурма, но сама система устроена таким образом, что "можно двигаться только по какой-то определённой извилистой дороге, определенной не тобой, вместо простого выполнения задачи..." - слова одного из моих коллег из другого отдела - он работал в ЦО.
Моего коллегу вообще просто закидали работой и предложили выйти в выходной день поработать. Он сказал, что выйти может, но если не войдет в практику. Вышел раз, начальница предложила еще... и задавал вопросы: "А это кому нужно?" На что он ответил: "Нам нужно", хотя хотел ответить "Тебе нужно". После отказа начала катить бочку, ситуацию он вырулил, но неприятности у него были. Я в таких ситуациях не оказывался, иначе бы написал негативный отзыв.
Кстати, выходы в выходные в 90% случаев не оплачиваются, а заменяются выходными, которые как бы суммируются к отпуску. Частая практика во многих компаниях, которая меня всегда раздражала.
Курсы и обучение по специальности... есть, но очень мало, редко и очень тяжело их выбить, обосновать. Лучше не рассчитывайте. Регулярного обучения и повышения квалификации, которое я наблюдал в других конторах, здесь нет. Есть корпоративные тренинги, на которых скорее учат Вас специфике работы Нордеа, обучая немного полезным вещам, но с моей специальностью они не имели ничего общего. Если Вы специалист по узкой области, то приготовьтесь к тому, что Ваш рост скорее всего остановится в Нордее.
Еще один минус введение kpi. Почему минус? Я согласен, что сотрудники в целом должны мочь описать и объяснить, чем они занимаются в течение дня, недели и месяцев... НО не когда это доходит до абсурда. В программах, которые разработаны для определения часов потраченных на полезные действия, с Вас могут спросить, почему вы оценили в 2 часа работу, которую максимум можно выполнить за 1 час, Вам придется обосновывать - приготовьтесь. На моей памяти было много таких случаев. Все это тяжело слушать, когда видишь со стороны как человек отчитывается почти поминутно, конечно многие накручивали и т.п. В целом потом привыкаешь, но иногда напрягает.
В целом в Нордее работать можно и думаю на месте начальников даже неплохо,но в моем случае даже высокой ЗП меня удержать не смогли и я ушел. Если Вы пенсионер и хотите досидеть до пенсии, то это идеальное место...
Всем добра!
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4
achilles1 • бывший сотрудник
19.11.2014 16:20
|Нордеа... Такою ты мне запомнилась
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Много воды утекло с тех пор, как мои ноги последний раз перешагнули порог Нордеи, которая почти два славных года была мне работодателем. И вот наконец-то моя экс-банковская душа таки созрела для написания отзыва… Времени прошло почти год, посему никаких эмоций, которые кипели тогда, сейчас нет, а есть трезвый взгляд на вещи и, надеюсь, объективные оценки. Рассказ будет длинным, так что не будем терять времени. Поехали!
Анамнез. Март 2011. Сидя на предыдущем до Нордеи месте работы (небольшой банк за границами Топ-100 ) испытывала острую необходимость его смены по причинам отсутствия перспектив, безделья и прочего экзистенциального кризиса. На НН уже висело мое резюме экономиста, а сама в то время пробовала устроиться туда, куда душа звала (далекая от экономики сфера), но не получалось из-за банальной причины отсутствия у меня опыта в этой самой сфере, а присутствия только опыта работы в банках. И тут в момент горевания после отказа желанного работодателя мне позвонили из Нордеи… В тот самый момент и началась мои долгие отношения с этой скандинавской группой…
Трудоустройство. Позвонили и вежливо пригласили на декретную ставку… правда с повышением должности... «Была-не была! Пойду к ним поработаю, если получится. Всё новее, всё интереснее ничего неделания. Весна все-таки. Время перемен!» - подумала тогда я. Ходила собеседоваться к ним долго и много раз, благо работала на той же Белорусской неподалеку (там находится голова российской Нордеи), посему мое отсутствие на рабочем месте в обеденный перерыв оставалось незамеченным для руководства. Девочки-эйчары были милы и вежливы, на все вопросы давали развернутые ответы и всячески содействовали процессу безболезненного прохождения всех этапов собеседования и, уже позже, процесса трудоустройства. Руководителям все понравилось, так что допустила меня девочка-эйчар на следующий этап – «собеседование с психологом».
У психолога были в арсенале следующие инструменты для определения профпригодности кандидата: тест Люшера, проективные методики в виде рисунка себя, методики на определение неких когнитивных способностей и сам полиграф. С гордо поднятой головой все честно рассказала полиграфу и про то как ручки-бумагу использую в личных целях, и про травку в студенческие годы, и про то, как отпрашивалась разок у начальника «ко врачу», а сама пошла на концерт. Вообщем, дала понять, что человек я честный и ни за что мне в моей жизни не стыдно! То ли моя честность, то ли звезды так сошлись, вообщем все испытания позади и – ура! - я в рядах работников Нордеи.
Социальный пакет. С него начну, потому что за него Нордее - огромный «плюс». Лучший, где мне когда-либо попадался (работала всего в 4-х банках и разных других конторках). Бесплатное питание. Во время, когда я работала, были талончики, дававшие право обедать в кафешках-столовых вокруг офиса. Потом из з/п вычитался НДФЛ с наетых сумм. Когда ушла, по данным от экс-коллег, талончики заменили денежной компенсацией. В принципе то на то и выходит, зато денежку можно потратить на что-то другое. ДМС. Сразу после прохождения испытательного срока. Хотя сотрудники все время ворчали по поводу обслуживания, мне все нравилось. Походила, поделала всякие физиотерапии, узи, зубы. Даже массаж входил. Корпоративные праздники. 2 раза в год – на НГ и ДР Банка. Рестораны и дома отдыха с хорошей едой и разными «звездами», анимациями, самодеятельностью сотрудников и розыгрышами ценных призов. Мне, опять-таки все нравилось, хотя машину я ни разу не выиграла. Разные бонусы. Дополнительные дни отпуска для давно работающих сотрудников; брендированные ежедневнички, календарики к НГ и полное обеспечение канцелярией; разовые материальные помощи для разных категорий (родивших, юбилей в 50 лет и какие-то еще памятные даты); транспорт от метро в дни больших морозов; праздники, подарки для детей… и может еще что-то, что я уже не помню. Это все хорошо, дальше о самом рабочем процессе…
Работа и зарплата. Разумеется, за все подразделения говорить не буду. Опишу то, что видела. Работала в подразделении не продающем, а учетном. И даже не в сопровождении процесса, а ближе к бухгалтерии что ли. Хотя высший смысл довольно-таки большой структуры, выделенной в департаменте бухгалтерского учета, мне лично, до сих пор не ясен. Ну да, исполнение инструкций ЦБ, правило «четырех рук» (или «четырех глаз», уже не помню) и вроде как контроль операций на сути являлся размытым набором функциональных обязанностей без погружения в суть работы, от чего эта самая работа нередко страдала...
На протяжении всех двух лет банк переходил на новую АБС. До этого я в маленьком банке (тот самый, что за границами ТОП-100) уже работала в этой самой АБС и видела весь этот процесс перехода-настройки новой платформы. Там он прошел довольно-таки быстро и безболезненно. Одной из причин, по которой меня взяли к скандинавам, собственно, и было знание этой платформы. Что же творилось в Нордее…
Все два года все только и делали, что отвечали на вопросы аналитиков, которые иногда сами не понимали о чем идет речь, потом что-то тестировали, забивали, писали служебки, ГЭПы, снова тестировали, отвечали… снова забивали... ходили на бесконечные совещания и все время задним фоном звучали причитания, как тяжело живется и как неохота переходить на эту АБС. Цель вышестоящего менеджмента, затеявшего переход, ясна – оптимизация бизнес-процессов, но они бы видели, что творилось на местах… Если бы поменьше бюрократии (а это, кстати, очень распространено в Нордее) и прокрастинаторов, зачастую не понимающих сути своей работы и только охающих и отфутболивающих обращающихся к ним, то все было бы намного лучше.
Поражали люди на неплохих должностях и с приличными зарплатами, но явно не дотягивающие до профессионального уровня, который необходим на их позициях. И рабочий процесс в таких подразделениях обеспечивали пешки и серые кардиналы, которым и доставалось по полной… Но, разумеется, это было не во всей Нордее, и было полно талантливых начальников, которые не скидывали с себя работу, а с полной отдачей вкладывались в рабочий процесс.
Кумовства много, вроде кто-то тут про это писал, и да, это действительно так. Руководители - зачастую люди не по призванию и по «компетенциям» (о которых очень любили говорить в Нордеа, определяя личный КиПиАй), а просто по сроку высиженных в Банке лет или пришедшие по-знакомству. Но опять-таки, это не правило. Коллектив, у меня лично, был хороший. Но я просто людей люблю, потому общалась со всеми хорошо.
Зарплаты в Нордее, по сравнению с рынком, хорошие. Очень даже. Каждый год индексируются, плюс есть годовой бонус, который дается в марте, после того, как скандинавы подведут там у себя финансовые итоги года. И это не просто зарплата как всегда, а в несколько раз ее превышающая сумма. И, поверьте, когда я смотрела на эти суммы в реестре, искренне радовалась за нордеевцев. Вот только если вы уволитесь до марта, хоть и отработали весь год, вам ничего не дадут. Так что свою «13-ю зарплату» я, уволившаяся в январе, разумеется не получила… Ну что поделаешь, предатель…
Почему уволилась? Опять-таки тот же экзистенциальный кризис, плюс всенарастающий невроз из-за грядущего перехода на новую АБС (который все-таки случился в январе того года), исполнение вдвое больших функций явно не по должности и за зарплату вдвое меньшую, чем у тех самых прокрастинаторов... И, самое главное, это просто «не мое», а переводить меня куда-то, чтобы растить сотрудника соответственно его компетенциям, никто не хотел и даже не заморочился бы. А для меня, как для специалиста, уже наступала стагнация, если не рецессия… Вроде прочили перспективы, повышения, но отказалась и честно сказала, что уйду, сил нет и пусть ищут замену.
Катамнез. Декабрь 2013. Сменила профессию на ту, которую хотела и, оглядываясь назад, скажу, что если бы была возможность работать в Нордее на той должности, которую занимаю сейчас, не отказалась бы. Посоветовала бы идти в Нордею? Да. Есть ли там перспективы: наверное. Возможности есть, а вот как сойдутся звезды и обстоятельства, сказать никто не может. Надо пробовать. Тем не менее, Нордее я хочу сказать спасибо. Спасибо за опыт, за новых людей, за возможности роста над собой и за все, что между нами было. Ставлю нейтральную оценку за то, что как и везде, есть свои плюсы и минусы. Ах да, и еще за не доставшуюся мне премию, которая дается в марте.
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3
ex-banker • бывший сотрудник
23.12.2013 16:24
|Нордеа Банк - незабываемый кошмар!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Проработала я длительный период в Отделе розничного бизнеса, под начальством г-жи М.Е. Теперь я знаю, каким не должен быть не только начальник, но и человек. Угрозы, звонки по ночам с требованием немедленного отчета (а полночь для меня все-таки ночь), переход на личности при всем коллективе (женская зависть? Какое это имеет отношение к моему профессионализму?). Вы бы видели, как она проводит собеседования, нарочито надменно в пол оборота к вам. Такое же отношение и к клиентам.
В один из дней моей работы я отказалась задержаться после 19.00 (рабочий день до 18) на следующий день мне прямым текстом сказали «убирайся». Я попросила месяц для поиска новой работы, поскольку у меня есть иждивенцы и я не могу уйти в никуда. На следующий день со мной «разговаривал» Управляющий П.Ю.П. Надо ли писать о том, что разговором руководителя и подчиненного это назвать сложно: одни угрозы, под какую статью они меня, если захотят, подведут и никто не поможет. Я опять попросила месяц.
Позвонила в Департамент персонала с аналогичной просьбой, объяснив всю ситуацию, но Они оказались бессильны (нападки удваивались, меня поддержал коллектив отдела, на что реакция была одна: те кто ни с нами, те против нас). За мной следом уволилась по тем же причинам коллега, с которой мы проработали много времени. Другой коллеге (находившийся в тот момент в декретном отпуске), звонила М. с «настоятельной» просьбой уволиться.
Зачем я это написала вторично? Господа, мне есть сейчас с чем сравнить работу в Нордеа и это сравнение, мягко говоря, не в их пользу . Это можно назвать одним словом: беспредел. Причем головной офис бессилен или близорук. Это ненормальное поведение руководителей, нездоровый микроклимат в коллективе, некорректно и не деловое общение. Стоит ли туда идти работать? Думайте сами... Вакансии у них на hh висят постоянно.
На этом всем спасибо за внимание.
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2
Enjoy111 • бывший сотрудник
27.11.2013 17:12
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Особый коллектив
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток.
В целом нордеа неплохой банк, у сотрудников в штате очень тепличные условия, лучше и не придумаешь. НО отдельно хочется сказать про коллектив. Это особый коллектив, надо уметь в него вписываться. Все у них очень неестественно, наиграно. Каждый раз наблюдаешь, как они себя ведут, разговаривают между собой и ощущение, что смотришь спектакль, каждый пытается войти в какую-то роль. Собственно от тебя того же и ожидают. Так что если ты стремишься быть самим собой, то лучше туда не соваться, ты тогда никто и звать тебя никак.
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1
Ice29 • бывший сотрудник
24.11.2013 01:39
|Чудесная встреча
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Добрый день!
Начитавшись положительных отзывов, решила сходить на собеседование в этот Банк. Собеседование должно было проходить с зам. начальника управления по подбору персонала - Ириной. Хочу сказать, что сама HR, работала в крупном банке, была на собеседованиях в других банках, но НИКОГДА мне не было так противно и НИКОГДА я не встречала таких хамов.
Начнем с того, что со мной даже не удосужились поздороваться, просто молча проводили в переговорную и сказали ждать. Такое неприветливое начало уже немного меня напрягло. Далее началось самое интересное - собеседование. В очень грубой и ироничной манере человек высмеял мой опыт, мой функционал и банк, в котором я раньше работала, пытаясь доказать, что в Нордеа работают профессионалы, не то, что в других банках, в которых персонал подбирают черти как, лишь бы закрыть вакансию! Не ожидала такого услышать от зам. начальника отдела! Все остальное собеседование проходило в том же духе. Не стала даже задавать вопросов по вакансии, бежала сломя голову из этого банка. Остались самые плохие впечатления, никому не советую, т.к. отдел персонала - это ЛИЦО БАНКА! Советую банку больше внимания уделять сервису и этикету.
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1
akatizia • несостоявшийся сотрудник
24.10.2013 23:48
|Я помню чудное мгновение...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не знаю как, но почему-то Нордеа Банк несколько лет уже находится на 100 строчке служебного рейтинга. После увольнения решил написать отзыв, чтобы исправить ситуацию (не в сторону ухудшения позиций конечно), а то это как-то нечестно, но с другой стороны понимаю, что это из-за серьезного отбора (полиграфа и звезды банка психолога, в простанороде «ПСИХа», кстати как я понял его уже нет с нами (я имею ввиду, что он ушел из банка ).
И так, моя история началась 6 мая 2011 года. Это был солнечный, теплый день. Я был принят в Банк на должность специалиста розницы в ДО «Сухаревский» и это была судьба. Прекрасный управляющий (который беспокоится, все ли устраивает, все ли есть для работы и т.п.), хороший дружный, небольшой коллектив. Новому сотруднику предоставляется наставник, который помогает пройти адаптацию, да и вообще помогает во всем и вся. Функционал сотрудника конечно большой, т.к. ты должен быть универсалом - обслуживать входящий поток (приходно-расходные операции, рублевые и валютные переводы, WU и т.п.), также ты консультируешь по полному спектру банковских продуктов (вклады, карты, кредиты (авто, потреб., овер.)), принимаешь заявки на кредит, на тебе так же заведение заявок в систему, выдачи кредитов так же производим мы, формируем юр. дела, досье и т.д. Можно еще многое написать... С другой стороны данный функционал не дает тебе скучать (нет монотонности), всегда что-то новое, а для меня это то, что надо. Выполняешь свой функционал, делаешь продажи и все хорошо, так и прошел испытательный срок.
С окончанием испытательного срока пришли и изменения в банке: Доп. офисы разделились на обслуживание физ. лиц и юр. лиц. Пришел новый управляющий индивид, выдающаяся и ни на кого не похожая личность, желаю всем чтобы прошли через него (имею ввиду, чтобы поработали с ним ), вкратце описать конечно его не смогу не хватит места, напишу лишь одно слово: «Байкер», это слово заменит тысячу слов. Вместе с управляющим пришло пару новых сотрудников из другого офиса (который перестал обслуживать физ. лиц). И казалось бы, работай, делай продажи, как говорят: «Мир, жвачка, любовь», но: «В бочке меда, всегда есть ложка дегтя». Так вот, этот «деготь» - можно я его буду называть кодовым словом (конечно же можно, это мой же отзыв) – «Кирпич», так вот этот «Кирпич», был мамонтом в банке (по годам), по должности был повыше меня глав. спец (на тот момент я дорос до вед. специалиста) и всегда этому «Кирпичу» всё не нравилось, все не нравились, всегда был «Кирпич» - кислый, никогда не улыбался, всегда был с плохим настроением и создавал мелкие неприятности. Такие люди, к сожалению, бывают, бывают везде и еще будут, к сожалению. В итоге «Кирпич» дошел до такой степени, что ему стало противно работать, он считал, наверное, что это ниже своего достоинства работать с нами, его все достали, и никто его не понимал. В итоге «Кирпич» пошел «лесом» в другой Банк и все вздохнули.
Все наладилось, жить снова захотелось . Функционал «Кирпича» освободился, а если ты амбициозный человек, то ты не боишься проявить себя и взять доп. функционал (работа с партнерами), ведь все учтётся( Хы-хы). И это время пролетело как миг, вплоть до моего увольнения. Были взлеты, были трудности, но если есть команда, то все решаемо, всегда за любым вопросом можно обратиться к своим коллегам в офисе и не только в своем офисе, в любой другой тоже, всегда помогут. Есть офисы - братья (во многих смыслах): ДО «Серпуховской» - «Forever», который всегда помогал, выручал, мотивировал (был примером) и многое, многое другое. Вообщем у меня остались только положительные эмоции и теплые воспоминания!
Прекрасный соц. пакет, наверное, самый лучший: ДМС (с прекрасной стоматологией), льготный фитнес, оплата обедов (где такое еще есть?), после испытательного срока выплачивают компенсацию за одежду (5000 р.), неповторимый коллектив, прекрасное начальство в плоть до начальника управления и директора департамента, карьерный рост. Что еще нужно для счастья?!
Вывод: если ты выбираешь между Нордеа и другим банком, то я буду считать тебя «ПСИХом» и « Кирпичом», если ты выберешь другой банк. Нордеа расти, развивайся и покоряй новые вершины.
P.S. Инициатива не осталась не замеченной, дорос до главного специалиста (проработал в общей сложности два с половиной года).
P.P.S. Почему уволился? Так я же писал: я - амбициозный человек, который не боится трудностей.
P.P.S. «Кирпич» оказался «бумерангом» спустя 1 год он вернулся в банк, но не в ДО, а в Бэк-офис, далеко от нас, но даже оттуда от него «попахивает», но это уже совсем другая история.
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4
Vadimk_a • бывший сотрудник
13.10.2013 16:04
|Нордеа, превед!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, или вечер! Да не важно... Начну с того, что работа в Нордеа банке (СПб) невероятно тяжела в моральном плане. Причем острые душевные страдания вас ждут на любой должности, в любом отделе. К большому сожалению, это не команда единомышленников, и не команда профессионалов (профессионализм - вообще штучный товар в этом банке) Это не самая хорошая коммунальная квартира, со всеми вытекающими прелестями. Здесь и общая кухня, а обед у каждого свой. Здесь и вечно занятый туалет с ванной комнатой. Здесь и "радость" компании, когда хочется побыть одному... важно заметить, что в основном "семьи" не жалуют товарищей за стенкой, а зачастую грызутся и внутри себя. Душевных травм, как понимаете, не лишен и управдом, которому все же видится (хочется видеть) большой дом, с приветливыми и отзывчивыми жителями. Ну теперь чуть подробнее.
В Нордеа банке нет четкой организации дела. Не могу сказать, что это очень пагубно влияет на работу, нет, работа идет, но все же наносит определенный отпечаток. Если вы идете на определенную должность, это совершенно не означает, что заниматься будете делами по списку обязанностей по вакансии. Скорее все будет определяться по ходу действия. Иными словами вами заткнут какую-нибудь дыру, которых там достаточно. Не важно подходите ли вы, или вам эта деятельность.
Каких-то вразумительных вводов в специальность не ждите. Максимум вам дадут почитать инструкции и положения, не всегда актуальные и применимые в реальной жизни. Конечно многое зависит от места куда вы придете, но в целом ситуация такова. Кстати, большой текучки кадров там нет. Все отделы в целом сформированы. Так что вас ждут старожилы и корифеи банковского дела, проявите должное уважение.
Проблемы (текучка) есть только в одном направлении. И хотя всем понятно с чем она связана, с завидной упертостью проблему не наблюдают те, кто может что-то изменить. Ну, скорее всего, если вы читаете это до вашего прихода в банк, то туда и собираетесь... готовьтесь К новичкам отношение приемлемое, грызть сразу вас не будут. Будет время и освоиться и понять какая ваша роль в этом спектакле. Роль эту вам и играть, до момента вашего увольнения, ну если оно случится.
Ваше положение будет в прямом смысле зависеть от вас! Как вы себя проявите так и будет. Не думай-те, что нужно в первый день обрывать телефоны коллег, и кричать: "мы не в рынке!", или после банальной инициативы и примитивного решения ставить слово: "Ура!" Выражая свое большое стремление (хотя такие примеры были, и думаю вы с ними столкнетесь). Но как-то самоопределиться вам придется. Причем вас не оставят в покое достаточно долго. Будут проверять, "пробивать" и оценивать.
Еще раз - все зависит от вас! Вы сами все сможете себе устроить и выбрать роль. Не сделаете, сделают за вас. А ролей там в ассортименте. И бурлаки на Волге, и пиджаки с костюмами, в совершенстве владеющие лизингом (не имею ввиду вид финансовой аренды), и маргиналы, и дамы томительного образа... и т.д. На любой вкус. Одним словом коллектив средний, обычный человеческий коллектив. В Нордее вообще очень много "человеческого", т.е. кто кому кем приходится, у кого с кем какие отношения и т.д. Смотри выше (комуналка).
Кратко про быт: обедов нет, дмс есть и все в этом плане нормально, офисы чистые, работать комфортно. Канцелярией обеспечат. Компы, конечно, УГ, все тормозит, но с этим жить и работать можно.
Как раз теперь про работу. Принцип открытой конкурентной борьбы или соперничества отброшен в корзину. Зачастую, но не всегда, хорошо работает принцип: лояльность, замещает эффективный менеджмент... Наложите все это на информацию выше, и станет все яснее. Ваша зарплата и должность никак не зависит от вашего уровня профессионализма. Вы можете хорошо получать и хорошо работать, можете также хорошо получать, но уже не работать, а заниматься ИБД. А можете и пахать как лошадь, за достаточно скромное довольствие... Все в "ручном" режиме и сугубо индивидуально. В целом платят нормально, но для своего же блага, лучше не знать зарплату соседа... Какой-то объективной оценке это все не поддается.
Вы встретите людей, которые могут часами над вашим ухом вести светские беседы, или просто спать. Встретите людей, у которых реальные проблемы, например, с вордом, я уж молчу про что-то более "сложное". Или людей, которые про свою работу вам скажут: "это не наши задачи". И у всех этих людей будут различные должности, различные оклады, и на ваши совсем не будут похожи. Может больше, а может и меньше... Работы, если ваша цель все же работать, да и роль соответствует, вагон и маленькая тележка. Начнете с тележки, и к вам тихо подкатится, или подкатят вагончик.
С точки зрения вашего личного профессионального роста - это хорошо. Много чего узнаете, много чего наглядитесь, да и вообще набиретесь опыта и умений. Во всем остальном, конечно не очень. Рано или поздно, вас все же засыпет работой с головой. Да и чуткие коллеги, не забудут вам напомнить, что это ваша работа, и подкинут чего-нибудь еще. Но в очередной раз - все зависит от вас, от вашей роли в этом спектакле, от вашей игры.
Кратко: работы много, что с ней делать мало кто знает. От вашей работы не зависит ваша зарплата и должность.
Много можно рассказать про Нордею. Я проработал там 5 лет и знаю достаточно. Но, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Работать там можно, живы будете точно, а может будете даже и сыты. Моральных сил у вас не останется, душу вывернут на изнанку. Посмотрите и на любителей подойти к руководству с тыла, и любителей навалить тебе под дверь кучу. Фигурально выражаюсь, естественно. Но можете и познакомиться с талантливыми хорошими людьми. Правда надо торопиться, их все меньше и меньше. (Не все уходят, некоторые, просто деградируют).
Вообще Нордеа (СПб) - это заросший сорняками огород. Цветов и прочих полезных культур растет все меньше и меньше. Если вы хороший "агроном" вам туда, и как можно скорее. А то на крови "доблестных" сотрудников, растет уже черт знает что.
И когда-то можно было написать: Нордеа, вперед!
Но увы... увы... уже только: НОРДЕА, ПРЕВЕД!
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3
Di-ego • бывший сотрудник
28.01.2013 22:34
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