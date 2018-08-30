Много воды утекло с тех пор, как мои ноги последний раз перешагнули порог Нордеи, которая почти два славных года была мне работодателем. И вот наконец-то моя экс-банковская душа таки созрела для написания отзыва… Времени прошло почти год, посему никаких эмоций, которые кипели тогда, сейчас нет, а есть трезвый взгляд на вещи и, надеюсь, объективные оценки. Рассказ будет длинным, так что не будем терять времени. Поехали!



Анамнез. Март 2011. Сидя на предыдущем до Нордеи месте работы (небольшой банк за границами Топ-100 ) испытывала острую необходимость его смены по причинам отсутствия перспектив, безделья и прочего экзистенциального кризиса. На НН уже висело мое резюме экономиста, а сама в то время пробовала устроиться туда, куда душа звала (далекая от экономики сфера), но не получалось из-за банальной причины отсутствия у меня опыта в этой самой сфере, а присутствия только опыта работы в банках. И тут в момент горевания после отказа желанного работодателя мне позвонили из Нордеи… В тот самый момент и началась мои долгие отношения с этой скандинавской группой…



Трудоустройство. Позвонили и вежливо пригласили на декретную ставку… правда с повышением должности... «Была-не была! Пойду к ним поработаю, если получится. Всё новее, всё интереснее ничего неделания. Весна все-таки. Время перемен!» - подумала тогда я. Ходила собеседоваться к ним долго и много раз, благо работала на той же Белорусской неподалеку (там находится голова российской Нордеи), посему мое отсутствие на рабочем месте в обеденный перерыв оставалось незамеченным для руководства. Девочки-эйчары были милы и вежливы, на все вопросы давали развернутые ответы и всячески содействовали процессу безболезненного прохождения всех этапов собеседования и, уже позже, процесса трудоустройства. Руководителям все понравилось, так что допустила меня девочка-эйчар на следующий этап – «собеседование с психологом».



У психолога были в арсенале следующие инструменты для определения профпригодности кандидата: тест Люшера, проективные методики в виде рисунка себя, методики на определение неких когнитивных способностей и сам полиграф. С гордо поднятой головой все честно рассказала полиграфу и про то как ручки-бумагу использую в личных целях, и про травку в студенческие годы, и про то, как отпрашивалась разок у начальника «ко врачу», а сама пошла на концерт. Вообщем, дала понять, что человек я честный и ни за что мне в моей жизни не стыдно! То ли моя честность, то ли звезды так сошлись, вообщем все испытания позади и – ура! - я в рядах работников Нордеи.



Социальный пакет. С него начну, потому что за него Нордее - огромный «плюс». Лучший, где мне когда-либо попадался (работала всего в 4-х банках и разных других конторках). Бесплатное питание. Во время, когда я работала, были талончики, дававшие право обедать в кафешках-столовых вокруг офиса. Потом из з/п вычитался НДФЛ с наетых сумм. Когда ушла, по данным от экс-коллег, талончики заменили денежной компенсацией. В принципе то на то и выходит, зато денежку можно потратить на что-то другое. ДМС. Сразу после прохождения испытательного срока. Хотя сотрудники все время ворчали по поводу обслуживания, мне все нравилось. Походила, поделала всякие физиотерапии, узи, зубы. Даже массаж входил. Корпоративные праздники. 2 раза в год – на НГ и ДР Банка. Рестораны и дома отдыха с хорошей едой и разными «звездами», анимациями, самодеятельностью сотрудников и розыгрышами ценных призов. Мне, опять-таки все нравилось, хотя машину я ни разу не выиграла. Разные бонусы. Дополнительные дни отпуска для давно работающих сотрудников; брендированные ежедневнички, календарики к НГ и полное обеспечение канцелярией; разовые материальные помощи для разных категорий (родивших, юбилей в 50 лет и какие-то еще памятные даты); транспорт от метро в дни больших морозов; праздники, подарки для детей… и может еще что-то, что я уже не помню. Это все хорошо, дальше о самом рабочем процессе…



Работа и зарплата. Разумеется, за все подразделения говорить не буду. Опишу то, что видела. Работала в подразделении не продающем, а учетном. И даже не в сопровождении процесса, а ближе к бухгалтерии что ли. Хотя высший смысл довольно-таки большой структуры, выделенной в департаменте бухгалтерского учета, мне лично, до сих пор не ясен. Ну да, исполнение инструкций ЦБ, правило «четырех рук» (или «четырех глаз», уже не помню) и вроде как контроль операций на сути являлся размытым набором функциональных обязанностей без погружения в суть работы, от чего эта самая работа нередко страдала...



На протяжении всех двух лет банк переходил на новую АБС. До этого я в маленьком банке (тот самый, что за границами ТОП-100) уже работала в этой самой АБС и видела весь этот процесс перехода-настройки новой платформы. Там он прошел довольно-таки быстро и безболезненно. Одной из причин, по которой меня взяли к скандинавам, собственно, и было знание этой платформы. Что же творилось в Нордее…



Все два года все только и делали, что отвечали на вопросы аналитиков, которые иногда сами не понимали о чем идет речь, потом что-то тестировали, забивали, писали служебки, ГЭПы, снова тестировали, отвечали… снова забивали... ходили на бесконечные совещания и все время задним фоном звучали причитания, как тяжело живется и как неохота переходить на эту АБС. Цель вышестоящего менеджмента, затеявшего переход, ясна – оптимизация бизнес-процессов, но они бы видели, что творилось на местах… Если бы поменьше бюрократии (а это, кстати, очень распространено в Нордее) и прокрастинаторов, зачастую не понимающих сути своей работы и только охающих и отфутболивающих обращающихся к ним, то все было бы намного лучше.



Поражали люди на неплохих должностях и с приличными зарплатами, но явно не дотягивающие до профессионального уровня, который необходим на их позициях. И рабочий процесс в таких подразделениях обеспечивали пешки и серые кардиналы, которым и доставалось по полной… Но, разумеется, это было не во всей Нордее, и было полно талантливых начальников, которые не скидывали с себя работу, а с полной отдачей вкладывались в рабочий процесс.



Кумовства много, вроде кто-то тут про это писал, и да, это действительно так. Руководители - зачастую люди не по призванию и по «компетенциям» (о которых очень любили говорить в Нордеа, определяя личный КиПиАй), а просто по сроку высиженных в Банке лет или пришедшие по-знакомству. Но опять-таки, это не правило. Коллектив, у меня лично, был хороший. Но я просто людей люблю, потому общалась со всеми хорошо.



Зарплаты в Нордее, по сравнению с рынком, хорошие. Очень даже. Каждый год индексируются, плюс есть годовой бонус, который дается в марте, после того, как скандинавы подведут там у себя финансовые итоги года. И это не просто зарплата как всегда, а в несколько раз ее превышающая сумма. И, поверьте, когда я смотрела на эти суммы в реестре, искренне радовалась за нордеевцев. Вот только если вы уволитесь до марта, хоть и отработали весь год, вам ничего не дадут. Так что свою «13-ю зарплату» я, уволившаяся в январе, разумеется не получила… Ну что поделаешь, предатель…



Почему уволилась? Опять-таки тот же экзистенциальный кризис, плюс всенарастающий невроз из-за грядущего перехода на новую АБС (который все-таки случился в январе того года), исполнение вдвое больших функций явно не по должности и за зарплату вдвое меньшую, чем у тех самых прокрастинаторов... И, самое главное, это просто «не мое», а переводить меня куда-то, чтобы растить сотрудника соответственно его компетенциям, никто не хотел и даже не заморочился бы. А для меня, как для специалиста, уже наступала стагнация, если не рецессия… Вроде прочили перспективы, повышения, но отказалась и честно сказала, что уйду, сил нет и пусть ищут замену.



Катамнез. Декабрь 2013. Сменила профессию на ту, которую хотела и, оглядываясь назад, скажу, что если бы была возможность работать в Нордее на той должности, которую занимаю сейчас, не отказалась бы. Посоветовала бы идти в Нордею? Да. Есть ли там перспективы: наверное. Возможности есть, а вот как сойдутся звезды и обстоятельства, сказать никто не может. Надо пробовать. Тем не менее, Нордее я хочу сказать спасибо. Спасибо за опыт, за новых людей, за возможности роста над собой и за все, что между нами было. Ставлю нейтральную оценку за то, что как и везде, есть свои плюсы и минусы. Ах да, и еще за не доставшуюся мне премию, которая дается в марте.