В целом банк средний, но все впечатление от работы попортили 2 персонажа. Трудно полноценно работать при невменяемом и некомпетентном руководстве. За 1.5 года в отделе сменилось 7 или 8 человек, никто не прошел испытательный срок. Для руководства было в качестве нормы разговаривать матом, постоянно играть в он-лайн игры, решать личные вопросы и прочее, но только НЕ работать! Вся работа держалась только на рядовых сотрудниках, которые сидели до 8-9 вечера. Но это не спасало от увольнения. Все остальные отделы и сотрудники произвели приятное впечатление.