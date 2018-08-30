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|Не спасало от увольнения...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В целом банк средний, но все впечатление от работы попортили 2 персонажа. Трудно полноценно работать при невменяемом и некомпетентном руководстве. За 1.5 года в отделе сменилось 7 или 8 человек, никто не прошел испытательный срок. Для руководства было в качестве нормы разговаривать матом, постоянно играть в он-лайн игры, решать личные вопросы и прочее, но только НЕ работать! Вся работа держалась только на рядовых сотрудниках, которые сидели до 8-9 вечера. Но это не спасало от увольнения. Все остальные отделы и сотрудники произвели приятное впечатление.
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Ezumer • бывший сотрудник
14.12.2009 22:18
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