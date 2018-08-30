Уважаемые коллеги. Хочу поделиться с вами своим опытом работы кредитным инспектором в банке топ 400, а именно Банке Витас. Изюминка моего рассказа заключается в том, что работать на позицию кредитного инспектора я пришла без опыта работы по данному направлению, поэтому все начинала «с нуля». Я также рассмотрю моменты характерные для работы кредитным инспектором именно в среднем-малом коммерческом банке и понимания того, с чем придется столкнуться соискателю.



Собеседование.

До момента поиска новой работы я проработала 3 года в валютном управлении другого коммерческого банка, однако целью моей была именно работа в кредитном подразделении. Так как мой предыдущий банк не мог предложить данную вакансию, я начала поиски. На мое резюме откликнулся Банк Витас, представив все таким образом, что данный банк заинтересован в амбициозных и молодых сотрудниках. На собеседование я шла с примерным представлением о Положении №254-П и четким пониманием «ХОЧУ» работать в кредитовании.



Приняли меня весьма приятно. Собеседование проходило с начальником кредитного отдела и главным бухгалтером. Оценив мои знания по предыдущей специальности, и увидев мое «ХОЧУ», руководство предложило мне работу специалистом кредитного отдела с 3-х месячным испытательным сроком. На самом деле счастью не было предела. Получить работу, о которой я всегда мечтала, да еще без опыта, было на тот момент просто фантастикой.



Трудовой день.

Оказалось, что нас в отделе было трое: я, мой непосредственный начальник и ведущий специалист, девушка, которую перевели из ОПЕРУ, и которая также как и я постигала азы кредитного искусства. Первые несколько дней я читала положения и инструкции, грузила свой мозг всем, чем только можно (договора, кредитная аналитика, программа). До непосредственной работы меня пока не допускали.

Кстати, программе стоит уделить особое внимание. Диасофт в части реализации кредитного модуля был достаточно сыро реализован и в последующей работе доставлял множество дискомфорта и ненужных манипуляций. После примерно недельного вхождения в должность и должностные обязанности я начала заниматься кредитными договорами и общим сопровождением сделок (бухгалтерский учет, справки, сбор отчетности, др.)



Должностные обязанности.

Думаю, в различных, банках работа кредитного подразделения построена совершенно по-разному. Кто-то занимается аналитикой, кто-то договорной базой, кто-то проводками. В определенных банках в целях минимизации конфликта интересов аналитикой и составлением проф.суждений вообще занимаются отдельные службы. В данном банке кредитный инспектор сочетал в себе все вышеперечисленные функции:

- ведение договорной базы;

- аналитика и заключения по отчетности;

- бухгалтерский учет;

- составление профсуждений;

- отчетность;

- взаимодействие с клиентами;

- залоги... и многое другое.

Т.е. было даже не кредитное управление, а кредитный отдел, где специалисты не делились на залоговиков, аналитиков, бэков и т.д. Все было сосредоточено в руках кредитного отдела.



Сначала, конечно, не имея опыта работы, мне все казалось новым, неизученным, интересным. Потом, когда вся специфика деятельности была сформирована в моем мозгу совершенно четко, обязанности стали вполне рутинными и мало того, времени стало совершенно ни на что не хватать. Руководитель или болел, или пребывал в отпусках; девушка, работавшая со мной, разбиралась во всем слабо, мне все время приходилось ей помогать или самой решать вопросы. В общем, работать стало очень тяжело. При том, что и в отпуск сходить хотелось, да и на работе засиживаться все время было не комильфо.



Тогда для меня стала понятна ситуация, почему руководству банка проще взять человека с улицы или внутри банка без опыта работы. Просто всегда нужна некая «ездовая лошадь», которая будет везти весь воз и получать за все что можно, так как по причине недоработки кредитного модуля и постоянной нехватки времени, то и дело случались косяки. В любом случае при такой напряженной работе хоть какой-то последующий контроль напрочь отсутствовал. А это очень важно, так как постоянно приходится одной рукой делать проводки, другой заполнять договор, и как-то еще ухитряться общаться с клиентом по предоставлению документов на кредит. В связи с нехваткой времени стало возникать непонимание со стороны взаимодействующих подразделений, так как всем все время что-то требовалось, что в срок реализовать было уже просто невозможно. Финмониторинг запрашивал инфу о крупных сделках, бухгалтерия - распоряжения на проводки, руководство - отчетность, и прочее, прочее…



В итоге, в связи с неграмотно поставленной работой и невниманием руководителя к своим подчиненным и их работе я была вынуждена начать поиск работы. Благодаря своей супер трудоспособности теперь я могла смело идти в другой банк на аналогичную позицию, но с более приемлемыми условиями труда.

В следующем банке я уже не занималась бэком, а занималась конкретно аналитикой, отчетностью и вынесением заключений на кредитный комитет банка.



Если вы специалист начального уровня и не имеете опыта работы по какому-то направлению, однако вам предлагают данную работу, беритесь смело, но не забывайте вовремя, как почувствуете, что «запахло жареным», и набравшись соответствующего опыта, сменить место работы на более-менее вас устраивающее как по функционалу, так и общему фону внутри коллектива.