В ноябре 2011 года я ходил на собеседование в этот банк. Банк в то время занимал примерно 600 место в рейтинге по активам, увольнялся я из банка ТОП-400.

Управление называлось "Финансово-экономическое управление", отдела не было, был начальник управления ("который очень умный" - сказали кадры, и "которого все слушают"), начальник отдела бюджетирования и вот вакансия, на которую пробовался я. Заниматься надо было управленческим учетом по денежным переводам (это был главный КПЭ, как я понял, кроме того был и обычный УУ по различным продуктам, но упор на переводы), расчетом нормативов Н1... (!), подготовкой заключений об уровне риска на кредитный комитет (!). Функционал сразу насторожил. Я до этого занимался только управленческим учетом и о рисках знал понаслышке.



На собеседовании было сказано, что до этого 2 (!) сотрудника не прошли испытательный срок. Причину начальник управления не озвучил. Сказал только, что профпригодность оценивает не он, а правление банка (!). Я сказал, что, в целом, неплохо, так как новый функционал всегда интересно, кроме того зарплата ощутимо выше (я тогда зарабатывал 65 000 на руки, половину в концерте, они предложили 95 оклад). Я попросил 95 000 на руки, они взяли день подумать. На следующий день получаю предложение-согласие 95 000 на руки, обещаю взять день подумать (меня смутило, что меня вообще взяли, так как опыта в рисках нет совершенно).



В то время у меня не было военного билета, он был в процессе оформления, был временный военный билет. Об этом я сообщил кадрам банка "Г". Обещали перезвонить. Через 2 часа звонят, говорят, что отказываются от моих услуг. В тот день у меня было предложение на те же 95 гросс от ПСБ, куда я с удовольствием и устроился.



Оценка плохо поставлена только потому, что:

- двое до меня не прошли испытательный срок;

- легко согласились на прибавку (это на самом деле хорошо, просто меня смутило, что такой банк может позволить себе такие оклады);

- отказались по сути только потому, что военный билет оформляется.

Отзыв пишу впервые, буду рад любым замечаниям.