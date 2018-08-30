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|Странный Мой Банк
|не голосовал
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Добрый день.
Хотелось бы рассказать о своей истории взаимоотношений с этим банком. Все началось в середине мая, со звонка из ОК (отдел кадров), девушка (сотрудница ОК) рассказала, что мое резюме на одном известном сайте заинтересовало их, и меня хотят пригласить на собеседование, на вакансию "Ведущий специалист отдела взыскания". Договорились на определенную дату и время, что я подъеду в их офис и побеседую с начальником отдела.
В назначенное время я подошел к этому самому офису, который расположен во дворах, в районе станции метро Лубянка, представился, охранник связался с ответственным человеком и попросил подождать, пока тот спустится. Небольшое отступление, подождать меня попросили в небольшом закутке, который располагался прямо под лестницей (там был расположен диван), сбоку была какая-то дверь, через которую вечно шастали сотрудники банка, с другой стороны была дверь в комнатку охраны. Минут через 10 из той самой двери вышел мужчина, который представился как Максим, и сказал, что собеседование будет проводить он, и что оно будет происходить прямо здесь и прямо сейчас (слово в слово ). Ну ладно думаю, тут так тут, несмотря на ходящих туда-сюда сотрудников и охранника, который вышел из своей комнатушки, чтобы послушать, о чем мы будем говорить.
Сама собеседование произошло довольно скомкано. Максим долго думал, перед тем как задать каждый вопрос, спрашивал про вещи, которые не относились к делу. После моих ответов с его стороны были большие паузы. Собеседование грозило затянуться на долгое время, чего мне, конечно же, не хотелось. Я задал несколько вопросов о вакансии, которые меня интересовали, он оживился и достаточно быстро и коротко пересказал мне все, что я слышал от ОК. Потом решив, что пора заканчивать, Максим сказал, что со мной обязательно свяжутся и что мое резюме он передаст начальнику отдела (кем был он сам, так и осталось для меня загадкой). Признаться, я и не чаял, что после такого собеседования со мной кто-либо свяжется. Но, не прошло и недели, как опять раздался звонок из ОК, и все та же сотрудница, с которой я общался в первый раз, радостным голосом начала говорить, какое я произвел хорошее впечатление, и что они будут несказанно рады, если я буду у них работать. Осталась самая малость, заполнить анкету для СБ и, собственно говоря, подвезти ее в офис. Анкету она выслала мне по эл. почте.
Все заполнив и подъехав с ней в их офис (на этот раз на Фрунзенской), я был встречен сурового вида женщиной, которая провела со мной беседу, в ходе которой очень уж она прицепилась к моему военному билету, все хотела узнать, почему это я не служил, а военный билет у меня есть? Не удивился бы, если бы узнал, что она или жена военного или раньше работала в военкомате . В итоге, сказав, что проверка анкеты займет 3 дня и после она со мной свяжется, мы распрощались. Через три дня, конечно же, никто не перезвонил. Взяв инициативу в собственные руки, я написал эл. письмо в ОК, чтобы узнать, каковы результаты проверки. Через час был получен ответ, что было принято решение об отказе. А на вопрос, что именно во мне их не устроило, был получен ответ, что они свои решения не комментируют.
В целом, от общения с представителями этого банка у меня остались нейтральные чувства. С одной стороны, я и не хотел особо туда попасть (ждал ответа из другого, более лучшего варианта), а с другой, мне до сих пор кажется, что меня просто перепутали с кем-то другим, и что это раскрылось только после проверки анкеты.
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0
pokora • несостоявшийся сотрудник
14.06.2013 11:28
|В этот банк идти работать не стоит!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Большая текучка среди сотрудников. Понты с палиграфом и испытательным сроком 6 месяцев. Увольняют очень просто, по указивке "с верху". В общем, если Вы работаете в другом банке и думаете о переходе в "Мой Банк" (ООО), то переходить определенно не стоит. Иначе Вы обрекаете себя и свою семью на нестабильность. При этом там "на верху" абсолютно не важно, каков объем Вашей работы, единственный ли Вы кормилец в семье и сколько детей у Вас на иждивении. Очень жалею, что в свое время перешел работать в "Мой Банк" (ООО).
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1
Петр Петрович • бывший сотрудник
19.07.2010 18:16
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Администратор:
Пока как-то все неконкретно.
|Выкидывают из банка очень легко
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Выкидывают из банка очень легко - работал в 2008 году. Я понимаю, что кризис, но просить уйти в административный отпуск на 3 месяца без сохранения ЗП - это не дело - особенно единственного кормильца в семье - причём за неделю до срока. Пришлось уволиться и искать другую работу.
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1
Алексей • бывший сотрудник
12.10.2009 16:37
|Сколько это будет продолжаться?
|отрицательный голос не засчитан
|Хочу обратить внимание соискателей! HR Банка вывешивает несуществующие вакансии. Объясните, как такое может быть: 22 вакансия вывешивается, а 23 уходит в архив, что сотрудников теперь принимают на работу за сутки, без проверки СБ? Госпожа Латушкина, к Вам отдельная просьба, нет вакансий - не давайте объявления и не вводите людей в заблуждение.
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0
irmos • несостоявшийся сотрудник
23.01.2009 20:09
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