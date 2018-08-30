Перенесено из Народного рейтинга

Автор: DmiTTrik



Прошел я собеседование в Славия банке. Мне позвонили 1 февраля, сказали, что я устраиваю, пишите заявление на увольнение. При этом безопасность этого банка проверила меня раньше, сказали, что все нормально. Мне нужно было отрабатывать на текущем месте работы 2 недели, так как без отработки меня не отпускали. Через неделю после того, как я написал заявление, мне позвонили из этого банка и сказали, что вакансию закрыли. Благодаря этому я остался без работы. Доверять этому банку НЕЛЬЗЯ.